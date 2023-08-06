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Трансляция боя Маска и Цукерберга пройдет в X

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Поединок между миллиардерами Илоном Маском и Марком Цукербергом по-прежнему должен состояться. Глава Tesla и SpaceX даже назвал платформу, на которой будет организована онлайн-трансляция боя.

Трансляция боя Маска и Цукерберга пройдет в X

«Бой Цукерберга против Маска покажут в прямом эфире в X. Все вырученные средства пойдут на благотворительность ветеранам», — написал Илон Маск в своем аккаунте в X (бывший Twitter).

В июне глава X Corp, комментируя запуск приложения Threads, конкурента Twitter, заявил, что «готов к бою клетке», несмотря на навыки основателя Meta* в джиу-джитсу.

Цукерберг принял вызов конкурента и в ответ процитировал бывшего бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова, попросив Маска «прислать локацию». Бизнесмены договорились провести поединок в Лас-Вегасе, однако дата боя пока не назначена.

*признана экстремистской и запрещена в РФ

Фото: agusyonok / Shutterstock

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