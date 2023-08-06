Трансляция боя Маска и Цукерберга пройдет в X

Поединок между миллиардерами Илоном Маском и Марком Цукербергом по-прежнему должен состояться. Глава Tesla и SpaceX даже назвал платформу, на которой будет организована онлайн-трансляция боя.
«Бой Цукерберга против Маска покажут в прямом эфире в X. Все вырученные средства пойдут на благотворительность ветеранам», — написал Илон Маск в своем аккаунте в X (бывший Twitter).
В июне глава X Corp, комментируя запуск приложения Threads, конкурента Twitter, заявил, что «готов к бою клетке», несмотря на навыки основателя Meta* в джиу-джитсу.
Цукерберг принял вызов конкурента и в ответ процитировал бывшего бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова, попросив Маска «прислать локацию». Бизнесмены договорились провести поединок в Лас-Вегасе, однако дата боя пока не назначена.
*признана экстремистской и запрещена в РФ
Фото: agusyonok / Shutterstock
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Власти Ирака заблокировали Telegram в стране
- 2 Маск пообещал защитить всех пользователей X от несправедливого наказания за лайки
- 3 Замена Tinder: в июле выросла аудитория российских сервисов знакомств
- 4 Ограничения на полеты над Внуково, рост российских dating-сервисов, мощность Apple Watch 9: главное 6 августа
- 5 «VK Клипы» представил новую функцию для мгновенного подбора коротких видео под настроение
ВОЗМОЖНОСТИ
07 августа 2023
07 августа 2023
08 августа 2023
08 августа 2023
09 августа 2023