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64% зумеров необходим высокий доход для счастья

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Новости
Анастасия Липчанская
Анастасия Липчанская

Редактор новостного блока

Анастасия Липчанская
В России 64% зумеров считают, что «чтобы быть счастливым, нужно иметь высокий уровень дохода», а 5% придерживаются противоположного мнения, полагая, что счастье не зависит от достатка. Это следует из данных опроса, проведенного PR-агентством Mediacom.Expert по просьбе Forbes Young.
64% зумеров необходим высокий доход для счастья
  1. Новости

В исследовании приняли участие 500 человек, родившихся в период с 1997 по 2012 год. Опрос проводился через онлайн-панель Anketolog.ru.

Согласно исследованию, 35% россиян в возрасте 18–28 лет недовольны своим текущим уровнем дохода, а 34% — наоборот. У 35% молодых людей есть работа, 16% совмещают работу с учебой, 10% работают на фрилансе, а 6% являются безработными.

При этом уровень дохода у 41% респондентов составляет менее 30 тыс. рублей в месяц, каждый четвертый получает от 30 до 60 тыс. рублей, 15% — от 60 до 90 тыс. рублей. Лишь 10% участников исследования зарабатывают более 120 тыс. рублей в месяц.

Опрос показал, что 6% опрошенных зумеров признались, что постоянно завидуют более богатым коллегам, друзьям, одногруппникам и блогерам. Чувство зависти хотя бы иногда испытывает каждый десятый участник опроса, тогда как 31% респондентов заявили, что никогда не завидуют, а 25% — крайне редко.

В середине марта более 40% зумеров сообщили о столкновениях с токсичностью на работе. Чаще всего недобросовестное поведение коллег проявляется в виде сплетен (79%), отсутствия поддержки (59%), вредительства или подстав (34%) и чрезмерного давления (27%).

Фото на обложке: Ground Picture / Shutterstock / FOTODOM / Depositphotos

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