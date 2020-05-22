Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Колонки

10 типичных вопросов о внедрении роботов на производство и ответы на них

Колонки
Андрей Спиридонов
Андрей Спиридонов

Основатель стартапа Aripix Robotics

Евгения Хрисанфова

Краткий гид для промышленников, интересующихся автоматизацией, подготовил Андрей Спиридонов, основатель и генеральный директор Aripix Robotics.

10 типичных вопросов о внедрении роботов на производство и ответы на них

Устойчивое развитие компаний и до пандемии было связано с автоматизацией производств, а под влиянием пандемии COVID-19 актуальность Индустрии 4.0 еще более возросла — 41% руководителей компаний из 45 стран готовятся работать в новой посткризисной реальности, инвестируя в ускорение автоматизации бизнеса.

Несколько лет назад роботы казались делом будущего, и вот промышленники уже всерьез интересуются, какие робототехнические решения существуют в их отрасли и какие выгоды они могут дать предприятию.

Регулярно общаясь с руководителями предприятий, мы собрали стандартный список вопросов, которые чаще всего задают заинтересованные в автоматизации промышленники. Полагаем, что ответы на них упростят принятие решения и выбор робототехнической системы.

Завод

1. Что на производстве можно автоматизировать?

С этого вопроса начинается практически каждое знакомство с предприятием. Проводя разработчика по цехам завода, промышленник живо интересуется, какие задачи могут взять на себя роботы, где их проще и быстрее всего внедрить.

Общий ответ заключается в том, что автоматизировать можно все рутинные операции, при выполнении которых рабочий стоит на месте — например, закидывает болванки в печь, соединяет корпус, закручивает винтики, сортирует и упаковывает изделия.

Разработчик уточняет параметры операции: скорость выполнения, радиус действия человека, вес изделий и другие. Как правило, робот может выполнять такие задачи с большей производительностью, чем человек.

2. Сколько это будет стоить?

Стоимость рассчитывается вместе с окупаемостью. Окупаемость зависит от операции — числа задействованных при ее выполнении рабочих и количества смен на заводе. Обычно она составляет год для заводов, которые работают в 2–3 смены при замене одного рабочего места на одного робота.

И, как правило, автоматизация дает дополнительные преимущества — например, четкость работы и возможность контроля, то есть робот одновременно с основной выполняет операции, которые человек не делал или не мог делать.

Например, робот может контролировать качество изделий и отбраковывать нестандартные. Впрямую экономический эффект просчитать сложно, но иногда он принципиален. Скажем, если человек, подбирая плитку для облицовки стеновой панели, ошибается в цвете или размере, в итоге целая плита оказывается некондиционной, и экономические потери превышают несколько зарплат рабочего.

Схема

3. Каковы сроки внедрения?

Сроки зависят от особенностей робототехнического решения. Если применим типовой вариант, то робот поступит на завод в течение 1–2 месяцев. Но обычно тюнинг все же необходим, и в среднем поставка робота на завод происходит через 2–3 месяца, а установка и испытания занимают еще 2–4 недели.

Спрашивая о сроках, промышленники также часто интересуются, сколько роботов разработчик готов поставить одновременно — это актуально для больших промышленных компаний. В России серийные производства промышленных роботов только разворачиваются — например, мы можем поставить до 20 роботов в месяц. Зарубежные производители способны поставлять большие партии, но сроки поставки и монтажа будут растянуты во времени, как и последующее техническое обслуживание.

4. Как обеспечить безопасность?

При использовании робота на предприятии должны соблюдаться промышленные стандарты по безопасности для автоматического и автоматизированного оборудования. Робот, как правило, закрывается металлическим ограждением и оборудуется концевыми выключателями для безопасного входа людей — при открытии двери в «клетку» робот замедляется и останавливается.

Вместо «клетки» безопасную работу робота могут обеспечить специальные датчики. Например, робот может быть оборудован лазерной системой безопасности, когда подступы к нему «охраняет» лазерный луч на высоте 30 см от пола, и при пересечении луча робот прекращает работу.  

5. Может ли робот непрерывно работать?

Многие производства работают круглосуточно, и промышленников интересует, нужны ли роботам паузы и передышка. Как правило, роботы работают 24/7 — им нужно только электричество и сжатый воздух, если он необходим для пневматики.

Робот

6. Как часто необходимо техническое обслуживание и сколько времени оно занимает?

Для каждой робототехнической системы устанавливаются свои сроки технического обслуживания, но, как правило, оно занимает немного времени. Например, по регламенту техническое обслуживание одного из наших роботов-манипуляторов проводится раз в три месяца — очистка и смазка занимает менее двух часов. Раз в год проводится замена приводных ремней — операция занимает менее четырех часов.

7. Может ли робот видеть?

Машинное зрение — доступная функция, однако она повышает стоимость робота и не всегда требуется для эффективного выполнения операции. «Зрение» роботу необходимо при работе с нежестко позиционированными предметами — например, когда он должен  брать болванки или детали из кучи, забирать изделия с конвейера, отбраковывать, упаковывать, паллетировать.

8. Совместим ли робот с другим оборудованием?

В большинстве случаев — да. Обычно применяется стандартная комплектация: 16 входов и выходов для подключения внешнего оборудования и датчиков, плюс несколько стандартных промышленных интерфейсов — это закрывает большинство задач по совместимости с другим оборудованием. Кроме того, роботы могут интегрироваться и обмениваться информацией друг с другом, в том числе с роботами других производителей.

При возникновении нестандартных задач — подключения нестандартного оборудования или интеграция с эксклюзивной системой управления всем заводом — разработчик ищет решение. Это может быть стандартный переходник или разработка нестандартного устройства для связи робота с нестандартным оборудованием, применяемым на заводе. Но совместимость — это техническая задача, и в любом случае решение будет найдено.

Робот

9. Легко ли перенастраивать робота?

Нужно ли вызывать для перенастройки разработчика или рабочие сами справятся? Ответ на этот вопрос прост — всю перенастройку могут выполнить сами рабочие, но если персонал сменился или что-то подзабыл, то разработчик дистанционно выполнит эту работу.

Современные разработчики стремятся к максимально интуитивно понятному интерфейсу, рабочих тщательно обучают, а если возникает какая-то сложность при перенастройке, то разработчик может удаленно подключиться к роботу и помочь перенастроить его.

Если перенастройка нужна небольшая — например, робот остается на том же месте, но должен упаковывать другие изделия в коробки другого размера, — то это займет 10–15 минут. Если робот перемещается на другой участок и должен выполнять другие операции, такая перенастройка займет 1-2 дня с учетом тестирования и пуско-наладки.

10. Чем одни поставщики роботов лучше других?

Для каждого разработчика его решение — лучшее, так же, как для каждого промышленника нужен уникальный вариант. Способность разработчика слышать запрос промышленника и кастомизировать робототехническое решение под ситуацию делает его уникальным и  лучшим. Ищите партнера, готового решать именно вашу производственную задачу — тогда он предложит лучшего промышленного робота для вашего предприятия.

Завод

Как достичь максимума

  • Выявите рутинные операции на производстве, проанализируйте их длительность и сложность, приоритезируйте необходимость их автоматизации. Критериями могут стать: опасность для здоровья рабочих, количество брака и цена ошибок для предприятия, степень износа действующего оборудования, влияние скорости выполнения операции на скорость всего производственного процесса.
  • Изучите для начала роботизированные системы российских разработчиков и получите их предложения. Решения зарубежных производителей роботов обойдутся дороже, их внедрение и техническое обслуживание будет занимать больше времени.
  • Оцените окупаемость автоматизации операции и экономический эффект от дополнительных возможностей, которые может дать замена человека роботом.
  • Выберите роботизированную систему, максимально подходящую для выполнения производственной операции: насколько решение является типовым, обладает ли оптимальной функциональностью, скоростью, точностью, надежностью.
  • Оцените выполнение стандартов безопасности и удобство интерфейса.
  • Ищите партнера, не просто продающего роботизированную систему, а решающего вашу производственную задачу.

Фото на обложке и в материале: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Люди на заводах все еще боятся роботов». Что происходит на рынке промышленной роботизации в России
  2. 2 Роботы: что это такое и какими они бывают
  3. 3 Как цифровые двойники помогают российской промышленности
  4. 4 Фабрики будущего: какие технологии помогут развитию российской промышленности
  5. 5 Индустрия 4.0: что мешает российским предприятиям внедрять новые технологии

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

22 мая 2020

Pandemic Hackathon

24 мая 2020

Survival Tech

26 мая 2020

Разведка боем

27 мая 2020

Московский Акселератор

28 мая 2020

Акселератор сферы услуг

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВОЗМОЖНОСТИ

22 мая 2020

Pandemic Hackathon

24 мая 2020

Survival Tech

26 мая 2020

Разведка боем

27 мая 2020

Московский Акселератор

28 мая 2020

Акселератор сферы услуг

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма