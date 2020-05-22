10 типичных вопросов о внедрении роботов на производство и ответы на них

Устойчивое развитие компаний и до пандемии было связано с автоматизацией производств, а под влиянием пандемии COVID-19 актуальность Индустрии 4.0 еще более возросла — 41% руководителей компаний из 45 стран готовятся работать в новой посткризисной реальности, инвестируя в ускорение автоматизации бизнеса.



Несколько лет назад роботы казались делом будущего, и вот промышленники уже всерьез интересуются, какие робототехнические решения существуют в их отрасли и какие выгоды они могут дать предприятию.



Регулярно общаясь с руководителями предприятий, мы собрали стандартный список вопросов, которые чаще всего задают заинтересованные в автоматизации промышленники. Полагаем, что ответы на них упростят принятие решения и выбор робототехнической системы.





1. Что на производстве можно автоматизировать?

С этого вопроса начинается практически каждое знакомство с предприятием. Проводя разработчика по цехам завода, промышленник живо интересуется, какие задачи могут взять на себя роботы, где их проще и быстрее всего внедрить.



Общий ответ заключается в том, что автоматизировать можно все рутинные операции, при выполнении которых рабочий стоит на месте — например, закидывает болванки в печь, соединяет корпус, закручивает винтики, сортирует и упаковывает изделия.



Разработчик уточняет параметры операции: скорость выполнения, радиус действия человека, вес изделий и другие. Как правило, робот может выполнять такие задачи с большей производительностью, чем человек.





2. Сколько это будет стоить?

Стоимость рассчитывается вместе с окупаемостью. Окупаемость зависит от операции — числа задействованных при ее выполнении рабочих и количества смен на заводе. Обычно она составляет год для заводов, которые работают в 2–3 смены при замене одного рабочего места на одного робота.



И, как правило, автоматизация дает дополнительные преимущества — например, четкость работы и возможность контроля, то есть робот одновременно с основной выполняет операции, которые человек не делал или не мог делать.



Например, робот может контролировать качество изделий и отбраковывать нестандартные. Впрямую экономический эффект просчитать сложно, но иногда он принципиален. Скажем, если человек, подбирая плитку для облицовки стеновой панели, ошибается в цвете или размере, в итоге целая плита оказывается некондиционной, и экономические потери превышают несколько зарплат рабочего.





3. Каковы сроки внедрения?

Сроки зависят от особенностей робототехнического решения. Если применим типовой вариант, то робот поступит на завод в течение 1–2 месяцев. Но обычно тюнинг все же необходим, и в среднем поставка робота на завод происходит через 2–3 месяца, а установка и испытания занимают еще 2–4 недели.



Спрашивая о сроках, промышленники также часто интересуются, сколько роботов разработчик готов поставить одновременно — это актуально для больших промышленных компаний. В России серийные производства промышленных роботов только разворачиваются — например, мы можем поставить до 20 роботов в месяц. Зарубежные производители способны поставлять большие партии, но сроки поставки и монтажа будут растянуты во времени, как и последующее техническое обслуживание.





4. Как обеспечить безопасность?

При использовании робота на предприятии должны соблюдаться промышленные стандарты по безопасности для автоматического и автоматизированного оборудования. Робот, как правило, закрывается металлическим ограждением и оборудуется концевыми выключателями для безопасного входа людей — при открытии двери в «клетку» робот замедляется и останавливается.

Вместо «клетки» безопасную работу робота могут обеспечить специальные датчики. Например, робот может быть оборудован лазерной системой безопасности, когда подступы к нему «охраняет» лазерный луч на высоте 30 см от пола, и при пересечении луча робот прекращает работу.





5. Может ли робот непрерывно работать?

Многие производства работают круглосуточно, и промышленников интересует, нужны ли роботам паузы и передышка. Как правило, роботы работают 24/7 — им нужно только электричество и сжатый воздух, если он необходим для пневматики.





6. Как часто необходимо техническое обслуживание и сколько времени оно занимает?

Для каждой робототехнической системы устанавливаются свои сроки технического обслуживания, но, как правило, оно занимает немного времени. Например, по регламенту техническое обслуживание одного из наших роботов-манипуляторов проводится раз в три месяца — очистка и смазка занимает менее двух часов. Раз в год проводится замена приводных ремней — операция занимает менее четырех часов.





7. Может ли робот видеть?

Машинное зрение — доступная функция, однако она повышает стоимость робота и не всегда требуется для эффективного выполнения операции. «Зрение» роботу необходимо при работе с нежестко позиционированными предметами — например, когда он должен брать болванки или детали из кучи, забирать изделия с конвейера, отбраковывать, упаковывать, паллетировать.





8. Совместим ли робот с другим оборудованием?

В большинстве случаев — да. Обычно применяется стандартная комплектация: 16 входов и выходов для подключения внешнего оборудования и датчиков, плюс несколько стандартных промышленных интерфейсов — это закрывает большинство задач по совместимости с другим оборудованием. Кроме того, роботы могут интегрироваться и обмениваться информацией друг с другом, в том числе с роботами других производителей.

При возникновении нестандартных задач — подключения нестандартного оборудования или интеграция с эксклюзивной системой управления всем заводом — разработчик ищет решение. Это может быть стандартный переходник или разработка нестандартного устройства для связи робота с нестандартным оборудованием, применяемым на заводе. Но совместимость — это техническая задача, и в любом случае решение будет найдено.





9. Легко ли перенастраивать робота?

Нужно ли вызывать для перенастройки разработчика или рабочие сами справятся? Ответ на этот вопрос прост — всю перенастройку могут выполнить сами рабочие, но если персонал сменился или что-то подзабыл, то разработчик дистанционно выполнит эту работу.



Современные разработчики стремятся к максимально интуитивно понятному интерфейсу, рабочих тщательно обучают, а если возникает какая-то сложность при перенастройке, то разработчик может удаленно подключиться к роботу и помочь перенастроить его.



Если перенастройка нужна небольшая — например, робот остается на том же месте, но должен упаковывать другие изделия в коробки другого размера, — то это займет 10–15 минут. Если робот перемещается на другой участок и должен выполнять другие операции, такая перенастройка займет 1-2 дня с учетом тестирования и пуско-наладки.





10. Чем одни поставщики роботов лучше других?

Для каждого разработчика его решение — лучшее, так же, как для каждого промышленника нужен уникальный вариант. Способность разработчика слышать запрос промышленника и кастомизировать робототехническое решение под ситуацию делает его уникальным и лучшим. Ищите партнера, готового решать именно вашу производственную задачу — тогда он предложит лучшего промышленного робота для вашего предприятия.





Как достичь максимума

Выявите рутинные операции на производстве, проанализируйте их длительность и сложность, приоритезируйте необходимость их автоматизации. Критериями могут стать: опасность для здоровья рабочих, количество брака и цена ошибок для предприятия, степень износа действующего оборудования, влияние скорости выполнения операции на скорость всего производственного процесса.

Изучите для начала роботизированные системы российских разработчиков и получите их предложения. Решения зарубежных производителей роботов обойдутся дороже, их внедрение и техническое обслуживание будет занимать больше времени.

Оцените окупаемость автоматизации операции и экономический эффект от дополнительных возможностей, которые может дать замена человека роботом.

Выберите роботизированную систему, максимально подходящую для выполнения производственной операции: насколько решение является типовым, обладает ли оптимальной функциональностью, скоростью, точностью, надежностью.

Оцените выполнение стандартов безопасности и удобство интерфейса.

Ищите партнера, не просто продающего роботизированную систему, а решающего вашу производственную задачу.

Фото на обложке и в материале: Unsplash