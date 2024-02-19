15 российских CRM-сервисов для любого вида бизнеса: от розничной торговли до стоматологических услуг

Обзор лучших отраслевых CRM-систем подготовил директор по развитию Pronline Дмитрий Трепольский, опираясь на открытые рейтинги, отзывы и собственный опыт тестирования бесплатного доступа, который предоставляют многие разработчики.

Системы управления отношениями с клиентами (CRM) нужны для ведения продаж, взаимодействия с поставщиками, организация деятельности. Эти инструменты помогают автоматизировать большую часть рутинных задач, оптимизировать организационные процессы.

Виды CRM

CRM бывают отраслевые и универсальные.

Первые разработаны для конкретных секторов бизнеса. Они учитывают специфику и предлагают конкретные инструменты и функции. При этом они не всегда могут интегрироваться с другими приложениями и сервисами, но цена на них более высокая. Чаще всего отраслевые CRM применяются в недвижимости, медицине, банковском деле, сфере красоты, фитнес-индустрии, юридических компаниях и логистике. В качестве примера можно привести Rient для салонов красоты и «Дентал Про» для стоматологических клиник.

Более распространены универсальные CRM, поскольку они подходят любому виду бизнеса. Такие сервисы многофункциональны, легко интегрируются с другими приложениями. Их можно настраивать под индивидуальные бизнес-процессы и задачи конкретной ниши. Примеры универсальных инструментов: amoCRM и «Битрикс24».



Прежде чем выбрать систему, ответьте на несколько вопросов:

какие бизнес-процессы нужно автоматизировать: продажи, обслуживание, маркетинг, аналитика;

сколько пользователей будет активно использовать программу;

какие данные необходимо хранить в CRM: документы, контакты, клиенты, история взаимодействия;

бюджет на внедрение программного комплекса;

необходимо мобильное приложение для iOS, Android или нет;

какие аналитика и отчётность нужны руководству и менеджерам.

SberCRM: продажи и услуги

SberCRM — онлайн-платформа, основанная на взаимодействии различных сервисов. Для работы в ней вам не потребуются навыки программирования. С помощью системы можно отслеживать эффективность менеджеров, оценивать прибыльность коммуникационных каналов и проверять контрагентов. Кроме того, у «Сбера» есть предварительно настроенные версии CRM, адаптированные специально для разных отраслей.

AmoCRM: продажи B2B

CRM-платформа выделяется простотой, стильным дизайном и высокой производительностью. Особенно удобно то, что она поддерживает работу с планшетами. В этом нет избыточности: для навигации в системе используются всего восемь иконок. Основной упор в логике программы сделан на повышение объёма продаж и конверсии. Автоматическое создание сделок из запросов через электронную почту, веб-сайты, телефоны и мессенджеры — ещё одно удобство этой CRM.

Profitbase: застройщики

Программное обеспечение подойдёт застройщикам. Возможности CRM: создание каталогов объектов и личных кабинетов (для клиентов, агентов и менеджеров), удобные модули бронирования онлайн, инструменты сопровождения ипотеки. Сервис позволяет полностью автоматизировать функционал отдела продаж, повышает прозрачность работы других подразделений компании.

С помощью дополнительных инструментов можно наладить автоматизацию контроля заселения. А при желании — создать интернет-сайт с удобными каталогами продаваемых объектов через внешние агентства недвижимости. Система способна экспортировать нужную информацию с порталов недвижимости и синхронизировать опубликованные объявления с данными в самой CRM: доступные квартиры добавляются, а проданные автоматически убираются.

Rient: бьюти-индустрия

Сервис подходит для владельцев бизнеса, мастеров и клиентов. В несколько кликов можно установить расписание сотрудников на неделю, выбрав дни, время или перерывы. Четыре виджета онлайн-записи для разных задач подойдут для салона, филиала, отдельного сотрудника или услуги.

С помощью сервиса можно просматривать, откуда пришёл клиент: «Яндекс», VK, 2Gis, прямая ссылка, виджет на сайте. Будет видно, какого мастера он выбрал.

Кроме того, через CRM можно настроить информирование мастеров и других пользователей о новых записях, отмене или перемещении. Клиенты могут записываться к мастерам салона в любое время суток, выбирая конкретного специалиста на основе описания, отзывов и свободного времени в расписании.

Клиенты могут просматривать свои активные записи, историю, баланс, текущий статус (бронза, серебро или золото), актуальную скидку, количество посещений и общую сумму, потраченную в салоне. CRM обеспечивает интеграцию с IP-телефонией, мессенджерами, онлайн-оплатой и Yclients от «Яндекса». Бесплатная версия продукта доступна салонам красоты с небольшим числом сотрудников — до четырёх человек. Количество бесплатных записей — до 300 в месяц.

«РосБизнесСофт»: складской учёт

Внутри платформы доступно более ста дополнительных модулей для управления продажами, складским учётом и производством, включая функционал кассы, отпуска, закупки, KPI, акты сверки и другие. Кроме того, разработчики реализовали несколько уровней настроек, позволяющих предоставлять индивидуальный или групповой доступ к определенным областям системы.

«МойСклад»: розничная торговля

Приложение в облаке совмещает функционал программы для учёта товаров с операциями кассового обслуживания. Разработчики гарантируют высокий уровень безопасности системы благодаря применению 256-битного механизма шифрования. Сохраняет историю покупок клиентов, средний чек, любимый товар и комментарии. Предусмотрен функционал для проведения платежей и учёта операций на кассе, ведения бонусной программы, управления акциями, скидками, ценами и товарами. CRM накапливает статистику по продажам и возвратам, считает прибыль и прогнозирует спрос. Показывает, какие товары плохо продаются.

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«Поток Рекрутмент»: подбор персонала

Платформа для автоматизации массового и точечного подбора персонала с помощью технологий искусственного интеллекта. Позволяет организовать единый процесс: от сбора резюме до направления предложения о работе. Автоматизирует рутинные задачи, помогает контролировать эффективность источников подбора и избегать потери кандидатов.

CRM даёт публиковать вакансии на сайтах прямо из системы и автоматически подгружает отклики. Удобный контроль прохождения кандидатов по всем этапам подбора, шаблоны писем для быстрой деловой коммуникации. Интеграция с почтой, мессенджерами, смс-провайдерами и телефонией. Аналитика по времени закрытия вакансии и найма, источникам, эффективности рекрутеров.

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HomeCRM: недвижимость

Предназначена для использования риэлторами, застройщиками и агентствами недвижимости. Помогает вести комплексный учёт клиентов, заказов, объектов и финансов. Предусмотрена удобная аналитика и организация маркетинговых активностей. Есть бесплатный тариф, но с некоторыми ограничениями. Цена на расширенную версию начинается от 1,2 тыс. рублей за одного сотрудника в месяц.

Upservice: продажи B2B

Upservice — инструмент для управления клиентскими отношениями. Включает управление продажами через воронку, учёт и сегментацию клиентов, сопровождение закупок, обмен документами, создание актов по расписанию и выставление счетов.

Есть функции отслеживания рекламных источников, формирования отчётов и аналитики, а также хранения истории взаимодействия с клиентами. Можно работать не только через веб, но и в мобильном приложении: управлять продажами, вести учёт клиентов и заказов.

DentalPRO: стоматология

Программный комплекс включает медицинскую информационную систему и CRM и настраивается под требования конкретной клиники. Пойдёт как для небольшой частной практики, так и для крупной стоматологической сети. Инструмент учитывает потребности разных пользовательских ролей: руководителей, администраторов, координаторов, врачей и пациентов.

Программа может автоматически создавать несколько лечебных планов и визуализацию проблем полости рта пациентов. Помогает выстроить загруженность клиники: взаимодействие с зуботехническими лабораториями, управление складом, заполнение амбулаторных карт по тегам или голосом, медико-экономические стандарты. В системе предусмотрены финансовая аналитика и интеграция с другими сервисами. Можно подключить ИИ-ботов для общения с аудиторией.

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FinKoper: бухгалтерия

CRM включает базу данных клиентов, налоговый календарь и список текущих задач. Достаточно один раз настроить данные по компании: форму собственности, систему налогообложения и так далее, и программа будет автоматически создавать налоговые задачи только для сотрудников, связанных с этой компанией. Клиенты могут создавать задачи через бот в Telegram. Они будут автоматически интегрироваться в календарь бухгалтера. Он будет получать уведомление о новой задаче. После выполнения клиент получит автоматическое уведомление о завершении задачи. Если клиент получит требование от налоговой инспекции, сервис уведомит об этом и бухгалтера. Раздел «Аналитика» доступен руководителям, которые могут просматривать общие отчёты о задачах, включая данные о сотрудниках, клиентах и других модулях.

MightyCall: колл-центры

MightyCall — это облачная платформа, созданная для колл-центров. С её помощью можно управлять входящими и исходящими звонками, сообщениями, электронной почтой и социальными сетями. Кроме того, сервис предоставляет набор инструментов для создания отчётов, организации массовых обзвонов, распознавания и синтеза речи, а также оценки работы операторов клиентами и супервизорами.

U-ON.Travel: туристический бизнес

Инструмент помогает управлять продажами туров, авиабилетов и страховок, ведением базы клиентов и контрагентов, разработкой веб-сайтов и лендингов для турфирм. Кроме того, с помощью него можно анализировать эффективность рекламы и конверсии. Есть удалённый доступ для взаимодействия с клиентами. Например, для туроператоров предусмотрена функция заключения договора через SMS.

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LPTracker: маркетинг

Инструмент управления лидами и продажами на веб-сайте позволяет мониторить активность посетителей, собирать контактные данные, делать рассылки и уведомления, создавать автоматизированные воронки, анализировать конверсию и оценивать эффективность каналов привлечения клиентов.

«Шедекс»: транспорт

Сервис предназначен для управления логистикой и транспортом через интернет. Автоматически распределяет заказы среди курьеров, оптимизирует маршруты, обеспечивает контроль за перевозками в реальном времени и актуализирует маршруты в течение дня, если условия доставки по каким-то причинам меняются.

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