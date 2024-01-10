«Подавать зубочистки в ресторанах — это преступление»: как заботиться о зубах в 2024 году

Редакция RB.RU изучила материалы по теме в рецензируемых журналах, поговорила со стоматологами и узнала, как сейчас выглядят привычки россиян по уходу за зубами и что в них следует изменить.

Россия — в числе таких стран: по данным BusinesStat , в 2022 году рынок стоматологических услуг сократился на 8,2% из-за повышения цен на лечение и оттока платежеспособных клиентов из страны.

По данным исследовательского агентства Statista , в этом году выручка международных производителей средств по уходу за полостью рта составит $51,45 миллиарда. По прогнозам, в течение следующих пяти лет рынок вырастет на 3,17%.

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Российская стоматология VS лечение зубов в СССР

Сейчас в России лечение зубов — это не только вопрос здоровья, но и эстетики. Но еще 50 лет назад все было иначе: стоматологов в СССР боялись многие дети и взрослые.

Мария Рыкант, стоматолог и хирург-имплантолог:

«Советский Союз технически отставал от европейских стран: в стране не было современных бормашин, и вплоть до 1960-х годов в СССР выпускали бормашины с ножным приводом. Сверлить зубы приходилось долго, больно, с криками. Даже после выпуска электромашин ситуация не сильно улучшилась: мощность у них была слабая, а инструменты скрежетали и визжали во время работы. Как, впрочем, и пациенты».

Привычные обезболивающие вроде новокаина во время лечения не применяли: пациентам удаляли и сверлили зубы «на живую». Исключением было удаление коренных зубов и нервов, но в этих случаях новокаин не помогал.

Поэтому удаление нерва выглядело так: зуб сверлили, затем клали в дырку мышьяк и закрывали временной пломбой на 2-3 дня, чтобы нерв отмер. А уже позже ставили пломбу из цемента: она была негерметичной, поэтому зубной налет «забивался» в микродырочки, и новый кариес был неизбежен. Когда зуб полностью разрушался, пациенту ставили тяжелые металлические коронки. Пациенты с высоким достатком выбирали золотой вариант. О ровном цвете зубов не шло и речи.

«Работа стоматологов заключалась только в лечении и удалении зубов. Профилактических мероприятий практически не проводилось, потому что советские люди шли к стоматологу в случае нестерпимой боли», — говорит Мария Рыкант.

По словам стоматологов, люди также не уделяли большого внимания гигиене: «Многие советские люди считали чистку зубов необязательной и делали это только по праздникам — например, перед походом в театр».

Спустя 60 лет ситуация значительно улучшилась: согласно опросу сети магазинов потребительской техники и электроники re:Store, 42% россиян чистят зубы два раза в день, еще 34% респондентов — один раз в день: 27% только утром, а 7% — только вечером. Но при этом 14% опрошенных чистят зубы не каждый день, а 10%, наоборот, после каждого приема пищи.

Правильный и регулярный уход за полостью рта влияет не только непосредственно на зубы. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, отсутствие привычки чистить зубы перед сном может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Для чистки зубов 74% используют обычную зубную щетку, а 18% предпочитают электрическую. В качестве дополнительного ухода 17% опрошенных используют зубочистки, 15% респондентов — зубную нить, еще 14% участников пользуются средством для полоскания рта, а 10% — ирригатором.

К стоматологу ходят в большинстве случаев раз в год — это делают 25% опрошенных. Еще 22% людей приходят к врачу из-за зубной боли, а 18% — в качестве профилактики раз в несколько лет, еще 15% вообще не ходят на прием из-за страха стоматологов. При этом 13% людей приходят на профилактический осмотр раз в 4-6 месяцев, еще 7% появляются у стоматолога вынужденно, так как постоянно лечат зубы. Еще большинство опрошенных считают, что здоровью зубов вредит курение, алкоголь и сладкие продукты.

Врачи, с которыми беседовал RB.RU, отметили, что оптимальным будет посещать стоматолога каждые 4-6 месяцев.

Дарья Колбина, стоматолог-ортодонт:

«Стоматология в России активно развивается и вышла на тот уровень, когда врачи делают упор на профилактику заболеваний, а не лечение. Но пока что качество ухода за зубами не на высоком уровне. Есть к чему стремиться».

Мария Рыкант добавляет: «Пациентам нужно серьезнее относиться к профилактике и регулярным посещениям стоматолога. Люди прекрасно осведомлены, что вредит их зубам: алкоголь, курение, сладкое, и я бы еще добавила в этот список семечки, лед и кофе».

От А до Я: как должен выглядеть идеальный уход за зубами

Стоматологи рассказали, что для этого понадобятся лишь привычные нам зубная щетка и паста, а также скребок для языка и зубная нить.

Валерия Сосновская, стоматолог-ортопед:

«Нужно понимать, что зубная нить — это не дополнительная манипуляция в уходе, а основная. Она так же важна, как и чистка зубов с помощью щетки и пасты».

Дарья Колбина соглашается с коллегой: «У зуба пять поверхностей, и боковые грани нужно чистить так же, как и внутреннюю или наружную поверхность. Кариес живет в труднодоступных местах, в том числе и между зубами, поэтому зубная нить обязательна».

В исследовании, опубликованном в журнале PubMed, подтверждается, что использование зубной нити улучшает здоровье десен и очищение зубной поверхности от налета.

Стоматолог предупреждает: большинство людей считают, что зубную нить могут заменить зубочистки, но это не так. «Зубочистки противопоказаны. Налет они не убирают, в отличие от зубной нити, а еще травмируют десну. Поэтому ставить зубочистки в ресторанах в 2024 году — это преступление!», — объясняет Дарья Колбина.

Но как избавляться от еды, застрявшей между зубов? Стоматологи напоминают, что в этом случае можно купить ирригатор. «Устройство идеально подойдет тем, кто не умеет пользоваться зубной нитью (часто во время неправильной чистки у пациента кровоточит десна)», — говорит Валерия Сосновская.

В исследовании китайских ученых, опубликованном в PubMed, отмечается, что использование ирригатора в дуэте с чисткой зубов щеткой значительно уменьшает количество налета и улучшает здоровье десен.

Для части людей ирригатор все же должен стать обязательной частью ухода: «Если для некоторых пациентов ирригатор — лишь дополнительный этап очищения зубов, то люди с установленными коронками и имплантами должны регулярно пользоваться устройством», — объясняет Мария Рыкант.

Ирригатор под давлением подает струю воды и эффективно очищает импланты — удаляет с них налёт и предотвращает воспаление десен. А также удаляет остатки еды между коронкой и десной. Все эти меры предотвращают различные воспаления полости рта.

А вот скребок для очищения языка должен стать обязательным этапом ухода за полостью рта абсолютно для всех: эксперты напоминают, что налет и бактерии скапливаются не только на зубах, но и на языке.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале MDPI, скребок как раз удаляет бактерии, предупреждает появление кариеса, развитие стоматита, гингивита и отложение зубного камня, а еще уменьшает неприятный запах изо рта.

«Большинство пациентов считает, что такой тщательный уход не нужен, но статистика говорит об обратном», — говорит Мария Рыкант. По словам исследователей, опубликовавших материал в журнале CDC, каждый четвертый пациент в возрасте от 20 до 64 лет имеет хотя бы одну кариозную полость в зубах.

Как выбирать средства для ухода

Если разницы между зубными нитями и скребками почти нет, то щетки и зубные пасты порой сильно отличаются друг от друга: внешним видом, ценой и качеством.

Стоматологи считают, что правильный выбор зубной щетки — превыше всего. При этом при покупке зубной щетки пациенты не должны ориентироваться на правило: «Дороже — значит лучше». Нужно ориентироваться на показатель жесткости и количество щетинок: они должны быть средней жесткости, ближе к мягкой. Максимально мягкая щетина показана людям с высокой чувствительностью зубов, а вот щеток с высокой жесткостью лучше избегать — по мнению врачей.

Но в исследовании, опубликованном в журнале, говорится что при правильной технике чистки щетки с высокой жесткостью более эффективно удаляют налет. Если же чистить зубы неаккуратно и агрессивно, такие щетки действительно могут вызвать раздражение десен и повышенный износ эмали.

«Чем больше щетинок в щетке, тем лучше. Оптимальное количество — от 1-1,5 тысячи, но лучше выбирать щетки с 2-2,5 тысячами щетинок, они помогут лучше прочищать поверхность зуба. Резиновые щетинки и другие новшества в щетках — это маркетинг», — рассказывает Валерия Сосновская. При этом эксперт добавляет, что без умения правильно чистить зубы не поможет ни самая дорогая щетка, ни паста, ни зубная нить.

«Хотя обычные щетки тщательнее вычищают налет, пациентам, которые не умеют правильно чистить зубы, — то есть не могут рассчитать силу нажатия и слишко агрессивно проводят щеткой по зубам — подойдут электрические щетки. В них есть индикатор нажатия, который контролирует этот момент», — говорит Валерия Сосновская.

При этом стоматологи уверены, что научиться чистить зубы самостоятельно — крайне важно для здоровья зубов. «Я не устаю повторять, что важно не то, какими средствами вы пользуетесь, а то, как тщательно вы чистите зубы, сколько тратите на это времени, какие совершаете движения зубной щеткой. При желании хорошо почистить зубы можно и зубным порошком. Главное — техника, которой должен обучать ваш стоматолог», — говорит Мария Рыкант.

При этом правила выбора зубной пасты все-таки есть: важно ориентироваться не на красивую упаковку, отзывы блогеров или цену, а на состав. А именно — следить за содержанием минералов и обращать внимание на консистенцию, паста должна хорошо пениться. И избегать в составе консервантов, отдушек, красителей и спирта.

«Но есть один нюанс: прежде чем покупать пасты с высоким содержанием фтора и кальция, проконсультируйтесь со своим стоматологом. При переизбытке фтора в организме человеку противопоказаны пасты с содержанием минерала», — напоминает Валерия Сосновская.

Если же стоматолог говорит о том, что вашему организму не хватает минералов, пасты с кальцием окажут минимальный эффект. «Фтор и кальций укрепляет эмаль в большей степени, если вы употребляете их внутрь как БАДы. Но перед приемом обязательно нужна консультация специалиста», — добавляет Дарья Колбина.

Паста, меняющая цвет. Фото: источник

И все-таки есть несколько особенных паст, которые выделяют стоматологи: средства с индикатором налета. Например, такие или бренда Crest, меняющие цвет.

В первом случае индикатор в пасте окрашивает белковый след, маркируя налет на зубах в яркий цвет (например, розовый или фиолетовый) во время чистки зубов, указывая, где именно пациент не вычистил налет.

А во втором случае паста целиком меняет оттенок с белого на розовый через три минуты после начала чистки зубов: это сделано для того, чтобы пациент уделял очищению зубной поверхности нужное количество времени — дожидаясь, пока средство изменит цвет.

Завершающим этапом чистки зубов стоматологи называют ополаскиватель для полости рта, но не считают его обязательным. «Я назначаю ополаскиватели в обязательном порядке только пациентам с заболеваниями дёсен: гингивит, пародонтит и так далее. Но важно подбирать средство без спирта и красителей», — объясняет Мария Рыкант.

Коллега Валерия Сосновская считает, что им могут пользоваться и пациенты без показаний: «Если им нравится ощущение свежести после ополаскивателя, почему нет? С одной пометкой: нужно обязательно следить за натуральностью состава».

исследовании , опубликованном в журнале BDJ, говорится, что низкий pH состава и спирт могут вызывать эрозию полости рта, а еще большинство ополаскивателей вымывают фтор, оставшийся после чистки зубов. И это снижает пользу от зубной пасты.

Также эксперты выяснили, что использование ополаскивателя для полости рта увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. И в дальнейшем планируют проводить более масштабные исследования на эту тему.

А вот посещать стоматолога раз в 4-6 месяцев и проводить профессиональную гигиену — еще одна важная часть ухода за зубами, даже если у вас ничего не болит.

«Обращаться к врачу чаще нужно только в том случае, если вас беспокоит любой дискомфорт полости рта: болезненность, сколы, кровоточивость десен, отечность, запах изо рта, щелканье в суставе, ночной скрежет зубами, эстетический дискомфорт. Например, изменение цвета зубов», — советует Дарья Колбина.

Тату для эмали, домашнее отбеливание, скайсы: мнение врачей

В последние два года на рынке чаще появляются средства для эстетического ухода за зубами. Например, по данным TheInsidePartners, рынок отбеливания зубов к 2028 году вырастет до $8,5 млрд — для сравнения, в 2022 году его объем составил $6,4 млрд.

В этом году американские и европейские бренды представили еще несколько интересных новинок для украшения зубов на дому: лак для изменения цвета зубов, тату для зубов и набор для установки скайсов (стразов, которые крепятся на зубы).

Редакция RB.RU попросила стоматологов оценить безопасность этих средств.

Отбеливающие полоски и карандаши для зубов

Все эксперты сошлись во мнении, что покупать отбеливающие средства без консультации стоматолога не стоит, так как только врач сможет оценить состояние ваших зубов и определить, не навредит ли вам отбеливание на дому. Также врачи советуют не покупать средства неизвестных брендов.

Отбеливающая полоска. Фото: источник

«В средствах для домашнего отбеливания содержится перекись, которая снимает поверхностную биопленку. Но, в отличие от профессионального отбеливания зубов в кабинете стоматолога, ее в составе мало, поэтому она не сожжет слизистую оболочку. Такой состав не навредит, если пациент использует средство в меру и по инструкции», — говорит Валерия Сосновская.

Какой вред можно нанести, если использовать отбеливание без инструкции и консультации с врачом? «В моей практике не раз встречались пациенты с повышенной чувствительностью, истонченной эмалью и неравномерным окрасом зубов, после чего приходилось долгим курсом реминерализационной терапии восстанавливать структуру эмали», — рассказывает Дарья Колбина.

Лак для изменения цвета зубов

В этом году бренд Chrome выпустил лак для изменения цвета зубов: он выглядит как лак для ногтей с похожим флаконом и кистью. В линейке есть разные оттенки: белый, голубой, розовый, желтый.

Лак для изменения цвета зубов. Скриншот: источник

Бренд дает такую инструкцию к применению: лак нужно наносить кисточкой на зубы и подождать высыхания, а затем наслаждаться голубыми/желтыми/розовыми оттенками. А когда захочется вернуть свой цвет, нужно просто почистить зубы пастой — и лак сойдет пластами.

Лак не содержит перекиси и спирта, поэтому не вызывает чувствительность зубов. «Лак для зубов не вреден только в случае, если после его использования вы запишитесь на профессиональную гигиену полости рта и в целом не будете злоупотреблять им», — советует Дарья Колбина.

Тату для зубов

Бренд уходовой косметики для зубов HiSmile выпустил в этом году переводные тату для зубов. Команда бренда советует клеить их так же, как и на кожу: на зубах такие тату держатся сутки.

Тату для зубов. Фото: источник

Стоматологи считают, что переводные татуировки не навредят зубам, если в конце дня их тщательно почистить.

Домашний набор для установки скайсов

«Еще 15 лет назад скайсы устанавливали так: сверлили дырку в здоровой костной ткани зуба и вставляли туда стразик. Получается, что ради эстетической составляющей люди были готовы разрушить здоровую костную ткань зуба», — говорит Валерия Сосновская.

Сейчас скайсы устанавливаются другим способом, но исключительно в кабинете стоматолога. «При отсутствии противопоказаний в виде нарушений эмали и аномалий прикуса стразы крепятся на безопасный стоматологической клей (на него же обычно крепятся брекеты)», — рассказывает Дарья Колбина.

Домашний набор для установки скайсов. Фото: источник

Но стоматологи признают, что и эта конструкция повышает риск развития кариеса, так как около скайса (страза) часто скапливаются налет и еда.

Несмотря на то, что бренды выпускают домашние наборы для установки скайсов вместе со стразами, пинцетом и стоматологическим клеем — как, например, марка Gemzeez, — эксперты призывают отказаться от их покупки.

«Есть риск, что пациент не сможет герметично установить украшение и это приведет к развитию кариеса и нарушениям эмали», — уточняет Дарья Колбина.

Фото на обложке: Shutterstock // Ramil Gibadullin



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