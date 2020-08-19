15 правил, как заинтересовать бизнес-ангелов вашим проектом
Платформа онлайн-страхования для грузовиков Must Insurance развивается на средства бизнес-ангелов. Сейчас проект готовится к третьему раунду финансирования, в ходе которого планирует привлечь $1 млн.
Основатель и CEO компании Антон Редько рассказывает, как заинтересовать инвесторов и как пандемия повлияла на критерии их оценок.
На венчурном рынке сегодня растет средний чек. Инвесторы предпочитают вкладывать больший объем средств в меньшее число проектов — привлечь такое финансирование сейчас можно только на поздних стадиях. Кроме того, интерес инвесторов смещается на европейские и азиатские рынки или проекты, которые способны обеспечивать доход в евро.
Ссудные средства тоже доступнее не стали, темпы кредитования снижаются. Так что наиболее реальными для российских проектов на ранних стадиях являются ангельские инвестиции. Средняя сумма инвестиций находится на уровне $100 тысяч, но может быть и выше.
Где искать бизнес-ангелов
Привлечение ангельских инвестиций — гораздо более длительный и сложный процесс, чем может показаться вначале. В поисках инвестора придется пройти через огромное количество встреч с целью презентации идеи, различных процедур проверки, утверждений условий соглашений.
Рекомендую сразу искать правильного инвестора, который имеет экспертизу именно в вашей отрасли. Люди со схожим опытом и интересами быстро становятся союзниками.
Сам я использую следующую практику: приглашаю потенциальных инвесторов на свои выступления на конференциях или даже на брейнсторминг в команде проекта. С одним из бизнес-ангелов я познакомился как раз после выступления, его заинтересовала идея проекта. После 5–7 встреч с командой он принял решение инвестировать в проект.
Для себя я выделил три среды, которые позволяют довольно быстро найти выход на ангельские инвестиции:
- Собственный ближний круг — это семья, друзья или инноваторы, которые заразились идеей проекта и готовы инвестировать в него.
- Встречи стартаперов. Помимо единомышленников, там можно встретить инвесторов. На таких встречах их немного, но именно они ищут проекты для инвестиций.
- Акселераторы при различных фондах, учебных заведениях и крупных брендах. Это настоящие центры притяжения инвесторов. Но вместе с тем, число таких площадок не растет, как и их эффективность для стартаперов.
15 способов заинтересовать бизнес-ангелов
Допустим, вы договорились с потенциальным инвестором о встрече. Каким критериям сегодня должен отвечать ваш проект?
Visual Generation / Shutterstock
- Если фонды смотрят на идею, то для бизнес-ангелов важна химия. Ищите инвесторов в своей отрасли — с ними вы сразу будете на одной волне.
- Для российских и зарубежных инвесторов в равной степени важен такой критерий, как адаптивность команды, способность переключаться. Масса людей не способна поменять свои планы, им сложно перестраиваться. Я знаю, о чем говорю. За последние два года мы четыре раза меняли концепцию, проверяя разные гипотезы. Стратегия проекта в части диджитал и IT должна быть гибкой. На ранних стадиях проекта это вообще необходимое условие.
- Ниша должна иметь потенциал развития. Для российского инвестора перспективным будет рынок от миллиарда рублей, для зарубежного — от 1 млрд долларов. За рубежом стартапер — это человек 40–45 лет со зрелой идеей бизнеса, поэтому речь сразу идет о более высоких ставках.
- Сегодня мало кто готов инвестировать в проекты, ориентированные исключительно на внутренний рынок. Такой довод как «протестируем идею сперва здесь, потом выйдем за рубеж», звучит неубедительно. Идеально, если ваш продукт изначально заточен для работы на разных рынках.
- Концентрация на одной целевой аудитории и нише станет важным преимуществом. Инвесторы доверяют тем, кто однажды уже добился успеха на своем рынке: большинство из них убеждены, что если получилось раз — значит, получится снова.
- В России никто не дает деньги под идею. Инвестиции привлекают в проекты, обеспечивающие выручку. Проект должен уже что-то представлять из себя на рынке. Например, чтобы привлечь $1 млн, проект должен приносить порядка $50 тысяч выручки ежемесячно и иметь постоянных клиентов.
- Рост стоимости — один из критериев оценки проекта инвесторами. Вы должны прийти на встречу с убедительной моделью: каковы точки роста и планы по их достижению.
- Инвесторы смотрят на каналы продаж: организованы ли они посредством «Яндекс.Директа» или вы располагаете так называемым «несправедливым конкурентным преимуществом» — например, у вас уже есть контракт с «Газпромом» благодаря товарищу, с которым вы вместе служили в армии. Крупные каналы продаж и их диверсификация — все это гарантия для инвестора, что деньги будут направлены на развитие, а не на зарплаты менеджерам.
- Опытные инвесторы не любят проекты под управлением одного фаундера. Идеально, если к моменту поиска инвесторов вы подошли с командой, состоящей из нескольких опытных основателей, или сформировали опционы для ключевых участников проекта. Для инвесторов это признак стабильности: если идейный вдохновитель уходит, то проект не развалится. Отсутствие зависимости от одного человека — важное негласное условие вхождения европейских фондов в проект.
- Инвестор обязательно поинтересуется качеством и структурой защиты интеллектуальной собственности (товарного знака, патентов) и тем, как оформлены отношения с разработчиками. Такие вопросы обычно появляются на более поздних стадиях развития проекта.
- Инвесторы оценивают, насколько высоки риски не произвести продукт. Продукт может быть совершенно сырым — главное, чтобы он начал генерировать какую-то выручку и появились постоянные покупатели. Тогда инвесторы охотно выделят средства на его доработку.
- Структурированные объемы данных — это неочевидное, но крайне важное конкурентное преимущество. В Европе и США есть проекты, которые не имеют большой выручки, но стоят десятки миллионов долларов лишь потому, что располагают монополией на конкретные данные.
- Успешным считается проект, способный обеспечить выход на рынок с уже сложившимися паттернами потребительского поведения. Если вы понимаете, как дальше двигаться и развиваться в конкурентной среде, это сильно повышает входной порог в ваш проект.
- Для инвесторов является преимуществом такой нематериальный критерий, как насмотренность команды. Он складывается из анализа рынка, знания ниши, практического опыта побед и поражений. С этой точки зрения, стартапам очень выгодно взаимодействовать с венчурными фондами — они охотно обмениваются идеями о том, что уже было предпринято на вашем рынке. Важно, чтобы у вас со временем сформировалась своя насмотренность.
- Устойчивость к пандемии — совершенно новый критерий оценки проекта. Я его услышал уже не менее, чем от пяти различных фондов. Инвесторы хотят быть уверены, что бизнес-идея окажется состоятельной в любой новой ситуации — во время самоизоляции, социального дистанцирования. Именно этот критерий сейчас серьезно добавит веры в ваш проект со стороны инвесторов.
Получить финансирование от инвесторов будет все сложнее. Частично компенсировать дефицит венчурного финансирования смогут краудлендинговые платформы, но пока этот рынок в России только формируется. Стартапам придется набираться опыта привлечения капитала и научиться смотреть на свои идеи через призму потребностей инвестора.
И помните: ваш главный и самый благодарный инвестор — это клиент.
Начните продавать продукт своему клиенту — и обретете самого главного инвестора.
Фото на обложке: VectorMine / Shutterstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter