Стартап MUST Insurance привлек $100 тысяч на платформу онлайн-страхования для грузовиков

Российский стартап MUST Insurance в январе 2020 года привлек $100 тысяч на развитие платформы онлайн-страхования для грузовиков. Об этом Rusbase рассказал основатель и CEO проекта Антон Редько.

Стартап привлек ангельские инвестиции при оценке $2 млн, сообщил Редько. Инвестор получил 5% компании. Привлеченные средства проект направил на развитие алгоритмов скоринга и построение системы автоматической разметки данных грузовых автомобилей.

Первые инвестиции Must Insurance получил в прошлом году, тоже от бизнес-ангела. Инвестор вложил в проект $120 тысяч в обмен на 10% компании.

Средства пошли на развитие первой версии платформы и запуск первого страхового продукта по подписке — «Страхование ответственности перевозчика». По словам Редько, всего в проект вложено 20 млн рублей: инвестиции и собственные средства.

Стартап предлагает владельцам грузовиков оформить электронный полис ОСАГО без посещения страховой. Услуга доступна жителям всех регионов России. Генеральный партнер MUST Insurance — страховая компания «Ингосстрах». При этом на сайте проекта можно оформить полисы и у других страховщиков.

Владелец автомобиля может рассчитать предварительную стоимость страховки. Для оформления полиса надо загрузить документы, подтверждающие личность страхователя и право собственности на грузовик. Затем необходимо оплатить полис с помощью банковской карты. Полис приходит на e-mail или WhatsApp в pdf-формате.

Вместе с «Ингосстрахом» Must Insurance разработал систему скоринга на основе технологий машинного обучения. Система определяет страхователей с высоким уровнем риска.

Как рассказал Редько, сейчас проект готовится к новому раунду финансирования, в ходе которого рассчитывает привлечь $1 млн. Полученные средства планируется направить на развитие платформы и масштабирование продаж.