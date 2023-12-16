Три нестандартных способа для поиска новых идей внутри команды

Сегодня компании активно интегрируют формат удаленной коммуникации и в формате онлайн-видеозвонков, и при создании новых продуктов. Есть много способов генерировать идеи в комфортном для всех участников формате, однако на трех стоит плотно сфокусироваться. Почему — рассказал сооснователь sBoard Владимир Гладун.

Lean Canvas

Методику создал Эрик Рис и обнародовал ее в книге The Lean Startup. Инструмент отлично подойдет и для проведения брейншторма внутри команды.

Функциональность и способ применения

Таблица представляет собой пространство с девятью подразделами, отвечающими ключевым бизнес-целям будущего продукта:

Для комфортного использования следует заполнять ее пошагово, строго следуя очередности, за которую на шаблоне отвечают проставленные в нужном порядке цифры. Итогом подобного поэтапного прохождения маршрута, как показывает практика, может стать вполне применимая и воплотимая идея с четким планом действий.

Какому бизнесу больше всего подходит

Эту методику часто используют крупные компании для структуризации внутренних процессов и понимания бизнес-целей. Lean Canvas может выступить в качестве одного из главных инструментов и для реализации иных задач:

создания стартапа;

структуризации необходимых инвестиций в будущий продукт;

выявления существующих или потенциальных проблем;

поиска потенциальных партнеров и идей для коллабораций;

расширения целевой аудитории.

Плюсы и минусы

Главное преимущество модели — в возможности сосредоточиться на центральной части проекта и достичь поставленных перед началом взаимодействия с командой целей.

Минус — таблица помогает систематизировать данные, представить полную картину, но принимать окончательное решение пользователь должен сам.

SCAMPER

Автор этой технологии генерации нестандартных идей — Боб Эберле, однако дошедшему до нас виду инструмента мы обязаны американскому журналисту и исследователю Алексу Осборну. Методика основывается на мнении, что все новое — модификация уже существующих решений.

Само слово SCAMPER — это аббревиатура, где каждая буква обозначает этап работы с выбранным объектом.

Функциональность и способ применения

Использовать метод можно в текстовом формате или с применением инфографики онлайн и офлайн. На иллюстрации приведен один из возможных способов, который мы сами использовали и продолжаем задействовать внутри нашей команды для совершенствования продукта:

Всего SCAMPER включает семь этапов, которые рекомендуется заполнять постепенно. Перед началом необходимо конкретизировать предмет, с которым вы планируете работать.

Приведу пример на продукте своей компании: для усовершенствования процесса использования цифровых инструментов мы с командой в качестве ключевого объекта выбрали слово «пространство» и далее при прохождении маршрута, который предполагает инструмент, пришли к пониманию, что вполне можем рассматривать будущий проект как синтез электронного и реального мира.

На первых порах способ может казаться непростым, однако со временем благодаря перечисленным в анкете вопросам команда начнет с легкостью генерировать нестандартные ассоциации.

Сами разделы названы согласно методу, который будет использоваться в ходе применения инструмента. Все семь пошагово будут заполняться ассоциациями и возможными предложениями по использованию выбранного предмета, созданию нового продукта или решения проблемы. Придерживайтесь следующей структуры:

S — Substitute (заместить)

C — Combine (комбинировать)

A — Adapt (адаптировать)

M — Modify/Magnify (увеличить)

P — Put to Other Uses (предложить другое использование)

E — Eliminate (уменьшить)

R — Rearrange/Reverse (пересмотреть структуру)

В дополнение к структуре предлагается ряд вопросов, которые можно найти в свободном доступе в интернете.

Какому бизнесу больше всего подходит

SCAMPER можно использовать, если у команды возникла потребность изменить бизнес-процессы или прийти к формированию совершенно иного восприятия продукта.

В классическом варианте метод используют для создания нестандартных идей по коллаборациям со сторонними компаниями. Его также можно задействовать для решения проблем, которые требуют инновационного подхода, или создания совершенно нового для рынка продукта.

Метод подойдет крупным компаниям, стартапам, малому и среднему бизнесу. Например, в свое время мы пришли к идее о том, что наш продукт в самом начале будет функционировать как планшет, позволяющий наносить на него заметки с помощью стандартных средств связи, в том числе мобильного телефона, что в альтернативных продуктах не встречалось.

Плюсы и минусы

Быстрый и доступный по ресурсам метод, позволяющий по-новому взглянуть на предмет или ситуацию и в большинстве случаев решить задачу. Однако он, как многие другие способы, не гарантирует, что на вопрос найдется единственно правильный ответ.

Mind Map

Интеллект-карта, или «ассоциативный метод». Часто его используют для активации команды и подготовки к общему брейншторму. Знаю, что у многих коллег этот способ приводил к неплохим результатам.

Функциональность и способ применения

Механика проста: вы выбираете ключевой объект, к примеру, «функция продукта», и начинаете строить от него ответвления. Для этого используют специальную онлайн-платформу, представляющую собой неограниченное пространство.

В центре помещают главную идею. От нее могут отходить ключевые мысли, подпункты и т.д. Для записей используют текст, изображения, стикеры и другие символы.

Процесс может стать интерактивным и интересным, если при генерации ассоциаций получится задействовать большую часть команды.

Важно во время использования этого метода не ограничивать ни свое ассоциативное мышление, ни идеи других членов группы. Позвольте каждому делиться первым, что приходит на ум, и вы увидите, насколько эффективной и приятной при создании новых идей может быть командная работа.

Какому бизнесу больше всего подходит

Mind Map — универсальная методика, у которой нет ограничений. Она применима в любой сфере бизнеса, хороша как для крупных корпораций, так и для предпринимателей-новичков. Каждый член группы в любое время может добавить свою идею, мысль, выразив ее в удобной форме.

Плюсы и минусы

Простой и понятный инструмент для любого участника брейншторма. Метод Mind Map позволяет создать цепочку взаимосвязанных между собой объектов, которые могут привести к новым идеям, и выявить нестандартные связи между ними.

Он также дает возможность визуализировать то, что хранилось в подсознании участников команды и, возможно, самих потребителей. Но интеллект-карты не подводят пользователей к выводу, не формулируют решение.

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Как выбрать метод для своего бизнеса

Для эффективного использования любого из трех перечисленных способов важно не столько придерживаться самих техник, сколько позволить себе и другим отпустить контроль и довериться так называемому стихийному мышлению.

Чтобы выбрать нужный способ конкретно под запрос вашего бизнеса, необходимо:

1) Структурировать цель предстоящего брейншторма (создание нового продукта, дополнение существующего или вывод из кризисного состояния нерелевантного под нужды аудитории проекта).

2) Расписать подзадачи выбранной цели. Например, если это создание нового продукта, то задачи могут быть следующими:

выбрать нишу;

выявить проблемы аудитории в ней;

выбрать одну проблему;

посмотреть, как сейчас решается данная проблема.

3)Например: нет цифрового продукта для систематизации бизнес-задач и проведения переговоров. С помощью построения Mind Map вы пришли к выводу, что для решения этой проблемы у бизнеса нет нужной онлайн-платформы.

4) На следующем этапе с помощью метода SCAMPER придумать, какие инструменты должна содержать онлайн-доска, чтобы решать проблему вашей аудитории.

5) Осталось систематизировать все полученные данные и дополнить их шагами для реализации. Для этого отлично подойдет метод Lean Canvas, который позволит составить полноценную картину о новом, только что разработанном вами продукте.

Перечисленные методы проведения брейншторма подойдут как для генерации идей по новым проектам, так и для решения проблем в существующем бизнесе.

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Иллюстрации в тексте: sBoard online

Фото на обложке: Unsplash