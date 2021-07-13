4 идеи, которые помогут спасти ресторан во время новых ограничений

Антон Удодов, генеральный директор агентства KURAGA , которое помогает с продвижением ресторанам, рассказал об основных направлениях антикризисного маркетинга, которые помогут заведениям сейчас не потерять обороты.

Жизнь ресторанов в Москве снова превратилась в испытание: вход по QR-кодам (пока отменили до 1 августа), обязательная вакцинация персонала, ограничения в проведении мероприятий.

Выходите в онлайн

Да, можно запретить пускать гостей внутрь заведения, но пока (надеюсь, что не только пока) никто не отменил доставку. По своей практике знаю, что запустить доставку ресторана — это задача не одного дня. Да, можно воспользоваться известными всем агрегаторами, но их комиссия заставляет искать новые пути решения.

Иногда собственная доставка дешевле, но здесь надо создать отдельную страницу на сайте, интегрировать платежные системы, отснять все меню, проинструктировать новых курьеров (скорее всего, из числа текущих официантов), найти автомобили, велосипеды, самокаты…

Мой совет: начните! Даже если вы запустите доставку «на коленке» ваши преданные гости точно закажут себе что-то на ужин. Не недооценивайте силу их привязанности и поддержки.

Тем более, что многое можно оптимизировать. Недавно «Ситимобил» решил поддержать московские рестораны и ввести единый тариф для доставки заказов через своих таксистов. В этой борьбе вы не одни, и точно есть сервисы, бизнесы и даже отдельные люди, которые готовы вам помочь.



Начните активно рассказывать в социальных сетях о своем меню, особенностях каждой позиции, о том, какие сложности вы испытываете в связи с новыми мерами. Честность и открытость — новый и действительно крутой тренд.

Расширяйте географию

Это касается, в основном, локальных кафе «на районе» и в пределах Садового кольца. Начните доставлять за пределами привычного вам района. Здесь самым эффективным инструментом будет таргетинг — настройте рекламу так, чтобы она показывалась пользователям в разных районах и создайте сообщение, которое будет говорить в лоб: «Доставим лучшую пиццу Хамовников прямо в Царицыно!».

Также здесь могут отлично помочь инфлюенсеры, которые донесут ваши сообщения через серии сториз. Сотрудничать с блогерами во время ограничений — удобно. Блогер рассказывает о том, как хочет поддержать ваше кафе, его подписчики приходят на помощь, потому что:

а) хотят быть, как их кумир;

б) ощущают чувство достоинства, когда «спасают» вашу экономику во время беды.

Поддерживайте комьюнити

Берегите постоянных гостей. Это ваш основной пул клиентов, которые всегда будут на вашей стороне. Начните придумывать для них какие-то активности или преимущества. Сделайте скидку на меню, вкладывайте в заказы именные открытки, чаще постите фотографии с прошедших мероприятий, чтобы напомнить: все еще будет!

Главное, сейчас продержаться. Помочь в этом могут именно постоянные гости. Кстати, еще один неоспоримый плюс таких лояльных клиентов: они будут распространять знание о вас вокруг.

Это они расскажут соседям, что у вас лучшие круассаны на районе. Это они предложат для пикника заказать доставку именно из вашего ресторана. Поэтому, конечно, привлекайте новых клиентов , но помните, постоянные гости дадут вам возможность удержаться на плаву.

Мыслите критически

Да, теперь для посещения ресторана гостю важно предъявить на входе QR-код, но это не значит, что нужно выпускать посты или сториз с правилами посещения ресторана каждый день в своем аккаунте. Они точно видели эту новость уже везде и понимают, что на вас это тоже распространяется.

Подумайте, как стать ближе к гостю, придумать специальный сет на доставку, оформить импровизированную веранду или организовать продажу навынос.

Например, наш клиент #FARШ придумал новую позицию для доставки — «Бургер бокс». Это набор для приготовления пяти бургеров ресторанного уровня у себя дома. В нем все ингредиенты, соусы и инструкции. Гостям понравился такой формат, так как бокс идеально можно было адаптировать и к свиданию, и к вечеринке, и к просмотру актуального сейчас Чемпионата Европы по футболу.

Кроме того, все смогли попробовать себя в роли повара: узнать, как правильно жарить котлету, в каком порядке собирать ингредиенты и как поджаривать булочки. Ах да, и конечно это нововведение — не просто новая позиция в меню или высокомаржинальный продукт. Это еще один канал коммуникации с гостем, потому что внутрь бокса можно вложить информацию о текущих акциях, скидочную карту на следующий заказ, инструкцию системы лояльности.

Текущие ограничения — уже не первые за последний год, поэтому москвичи смогли понять, к чему они приводят. У всех есть «тот самый бар, в который мы ходили, а теперь он закрылся».

Большинство людей не хочет повторения этих историй. Поэтому сейчас, в новую волну ограничений, рестораторам стоит сосредоточиться на усилении онлайна, контента и связи с постоянными клиентами, чтобы пережить непростые времена. Вместе.

Фото на обложке: Edvard Nalbantjan/shutterstock.com