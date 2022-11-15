Что делать, если у вас на выступление всего 4 минуты?

Когда у оратора всего четыре минуты, он часто боится не уложиться в тайминг, запутаться в мыслях или упустить главное. Как донести важную информацию, выделить основные идеи и подготовить речь, рассказывает эксперт по публичным выступлениям Лидия Спевак.

В современном мире короткие форматы выступлений становятся все более популярными. Например, PechaKucha занимает 6 минут 40 секунд, в TEDx есть формат пятиминутных выступлений, а под эгидой Ассоциации спикеров СНГ проводят четырехминутные баттлы.

Заинтересовать за короткий промежуток времени не всегда просто. И если при представлении проекта начальнику или демонстрации презентации клиенту есть шанс выиграть дополнительное время, то при выступлении на аудиторию такой возможности не будет.

Procter & Gamble ввели понятие «первый момент истины» (First Moment of Truth — FMOT). Это промежуток времени в 3-7 секунд, когда потребитель впервые видит товар и принимает решение о покупке. В 2021 году Netflix провели исследования, которые показали, что уже в первые 5 секунд человек понимает, будет он смотреть ТВ-шоу или нет.

В эпоху клипового мышления впечатление создается довольно быстро. Поэтому за очень короткое время человек может не просто рассказать пару слов о себе, но и «продать» себя так, что с ним захотят познакомиться, посотрудничать и инвестировать в его бизнес.

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Как подготовиться к публичному выступлению в три этапа

Короткое выступление — основательная подготовка. Как и сколько нужно готовиться

Джон Колвилл, один из личных секретарей Уинстона Черчилля, вспоминал: «Если говорить о великих речах, произнесенных Черчиллем в палате общин или транслировавшихся по радио на всю страну, на подготовку каждой минуты такого выступления у вашего деда уходило около часа».

Именно из-за основательной подготовки эти выступления оказывали такое грандиозное воздействие на умы миллионов людей и продолжают впечатлять в наши дни.

Из-за ограниченного количества времени важно, чтобы каждое слово работало на результат. Поэтому чем короче речь, тем дольше подготовка. Чтобы последовательно донести идею до слушателей, необходимо четко проработать структуру. Вступление, основная часть, заключение, ключевые мысли, аргументы и примеры — все продумывается и прописывается заранее.

Помните, что лишнее слово, сбой в речи, переформулировка мысли, повтор фразы, отход от темы — это расход ценных секунд.

Дело в теме. Как сформулировать тему, чтобы заинтересовать аудиторию

Выбирать тему нужно так, чтобы о ней хотелось рассказывать с энтузиазмом. Когда спикер увлечен тем, о чем говорит, аудитория не останется равнодушной.

Дальше необходима четкая формулировка, которая будет использоваться в анонсах вашего выступления. Лучше всего она работает в следующих случаях.

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Включает в себя цифры:

7 способов достичь финансового результата к концу года;

5 ошибок топ-менеджера.

Содержит тизеры:

Принцип Поллианны, или секреты позитивного мышления;

Эффект муравья, или важность постановки цели.

Хорошо работает, когда тема состоит сразу из нескольких пунктов:

Тизер и цифра: «HR-бренд: 5 киллеров успеха»;

«Как» и тизер: «Как использовать «Эффект доктора Фокса» в публичных выступлениях»;

Тизер, «как» и цифры: «Как преодолеть FOMO: 3 неочевидных способа».

Выделить главное. Как уместить долгий спич в 4 минуты

Для того, чтобы уложиться в 4 минуты, нужно составить план, а затем тщательно проработать текст. Перечислю несколько популярных структур, которые помогут в этом.

Структура «Золотой круг» от Саймона Синека строится по схеме «Почему — Что — Как»:

Почему аудитории важно услышать то, что вы говорите? Почему именно вы занимаетесь этой темой? Почему это нужно обсудить именно сейчас?

Что нужно делать по-другому?

Как именно это делать? Дайте пошаговый алгоритм.

Структура «Проблема — Решение». Необходимо для начала ответить на вопросы:

Что потеряет аудитория, если не сделает то, что вы говорите?

Какие возможности упустит?

К чему ведет бездействие?

А затем предложить решение и обосновать/аргументировать, что именно это решение — лучшее.

Структура «Правило трех»

Подарите людям идею и обоснуйте ее тремя аргументами.

Расскажите 3 лайфхака для решения определенной проблемы.

Раскройте 3 способа для достижения цели.

Если это коммерческая презентация, назовите 3 причины, почему нужно работать с вами или 3 преимущества вашего продукта.

Структура «Сторителлинг»: расскажите историю и сделайте из нее выводы.

Структура продающей «элеватор питч» строится по схеме «Кто вы — что и для кого делаете — какой результат даете».

Оптимально, когда спикер произносит 100-120 слов в минуту. Если умножить эту цифру на отведенное вам время, получится определенное количество слов, и, исходя из этого результата, можно составить текст. Вступление и заключение обычно занимает по 20% времени, а на основную часть остается 60%.

Чтобы выделить главное, можно воспользоваться «принципом футболки». Представьте, что вы выступаете на определенную тему, а главная мысль написана на футболке. Что бы там было? Попробуйте написать все, что хотите донести аудитории в 3 предложениях, потом — в 1 предложении, и наконец — во фразе из 3-5 слов. Это и будет основное послание/месседж.

Внимание на себя. Как привлечь аудиторию с первых секунд

Существует психологический трюк «правило 30 секунд». Он заключается в том, что в первые минуты коммуникации человек формирует впечатление о собеседнике. Подсознание мгновенно считывает манеру держать себя, стиль одежды, темп речи и тембр голоса. В этот момент люди решают, стоит ли слушать дальше. На онлайн-встрече это происходит за 15 секунд, а на офлайн — в первые 30.

Начало необходимо готовить основательно. Первые фразы нужно знать наизусть. Лучше всего писать вступление в конце, когда вы уже проработали тему, нашли интересные факты, примеры и цифры. Выберите из этого самое впечатляющее и начинайте с него. Это может быть:

Громкое заявление: «я утверждаю», «я считаю», «мы все врем себе, когда…», «вы никогда не сможете…»;

Удивительный факт или цифра. Знакомим с ними через такой прием: «Знаете ли вы, что…», либо через громкое заявление: «Каждый 5-й из вас…»;

Очень краткая история;

Реквизит или предмет, вокруг которого будет строиться сторителлинг;

Интересная ключевая мысль: «Вы не сможете привлечь инвестиции, если будете вкладываться только в продукт».

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Советы начинающим. Что делать, если боишься не успеть

Если на выступление всего 4 минуты — это не значит, что вы должны говорить быстро, без акцентов и пауз, стараясь вместить как можно больше. Придерживайтесь среднего темпа в 100-120 слов в минуту и старайтесь говорить спокойно и размеренно. Не включайте в речь много смысла, раскрывайте на выступлении только одну идею.

В коротком спиче нет времени на:

Извинения, что вы недостаточно подготовились;

Признания в волнении;

Благодарности организаторам за возможность выступить;

Долгие подводки к теме.

Сразу начинайте с ключевой мысли или идеи, а потом погружайтесь в подробности и отвечайте на вопросы. Помните, что выступление и презентация, даже если они короткие, имеют разные цели. Цель выступления — поделиться чем-то ценным, чему-то научить или вдохновить, дать рекомендацию или разъяснение, а цель продающей речи — возбудить интерес к товару и вызвать вопросы потенциальных клиентов, партнеров или инвесторов.

Тщательно готовьтесь к презентации, ориентируясь на тему и цель, чтобы выступление прошло удачно и вызвало отклик у аудитории.

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