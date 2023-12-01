Все стратегии важны: 4 способа использовать провалы в маркетинге с пользой

Но куда полезнее обращать провалы на пользу бизнесу — уверена владелица маркетингового агентства Kiosko Дарья Шишлянникова. Она выделила четыре пути трансформации своего и чужого опыта ошибок в полезный материал для профессионального саморазвития.

Неудачные решения бывают даже у гениев, но как же сложно пережить провал маркетинг-стратегии, в которую ты верил. Мы обречены мысленно возвращаться к негативному опыту и бесконечно искать причинно-следственные связи.

Фото на обложке: Andres Siimon / Unsplash

Возвращайтесь к старым предложениям и отчетам

Плохие маркетинг-стратегии редко хорошеют со временем по аналогии с вином. Однако полезно дать им «настояться», чтобы как следует разобраться в причинах провала. Если в самом начале вы верили в свои предложения и решения, которые не оправдали ожидания, — откройте ту самую презентацию с предложением и критически оцените, в чем были неправы и где изначально таилось заблуждение.

На помощь также придут отчеты (для детального анализа «действие — результат»): пересмотрите свою работу трех- и четырехлетней давности, и пусть приобретенные за это время знания и опыт помогут вам решить головоломку заново, на этот раз собрав пазл верно. Главное — воспринимайте это как элемент терапии, а не самокритики, ведь когда вы найдете правильный ответ — это лишь убедит вас в том, что вы отличный специалист и знаете свое дело.

Неожиданный ход в этом пункте — подходить критически к успешным проектам прошлого и искать упущенные выгоды через призму времени и опыта. Это полезное упражнение, которое помогает учитывать больше факторов и критериев при формировании новых стратегий.

Делитесь своими провалами

Мы давно привыкли, что главная валюта маркетологов — успешные кейсы, которыми мы делимся с коллегами и клиентами. Про свои провалы принято тактично молчать, хотя все больше набирает популярность именно разбор неудачных решений, потому что их практическая ценность зачастую выше, чем у историй успеха.

Помимо важности уроков «как не надо делать» и занятных для анализа данных, полученных практическим путем, такие кейсы в том числе формируют здоровое восприятие неудач как неизбежных побочных эффектов на пути получения опыта — ведь они тоже ограняют наш профессионализм. Более того: по опыту, открытое обсуждение неудачных стратегий и решений вызывает доверие у клиентов и коллег по цеху: подсознательно все понимают, что даже на солнце бывают пятна, и с большей охотой решают сотрудничать с теми, кто может самокритично мыслить и адекватно оценивать свою работу, а не бесконечно нахваливать себя.

Мне очень импонирует подход компании Flowwow, которая регулярно делится своим опытом, который включает и победы, и антикейсы. В качестве яркого примера приведу недавнее выступление Ирины Татариновой, руководителя отдела SMM и influence-маркетинга, для Epic Grow. В процессе разбора стратегий и правил взаимодействия с инфлюенсерами на разных платформах она снабжала практически каждый пункт «как надо делать» комментарием «как не надо делать», ссылаясь на случаи из практики и выделяя особые наглядные из них в антикейсы, проработка которых приводили ее и коллег к более удачным результатам.

Все упоминания неверных решений предостерегают от ошибок и представляют собой бесценный опыт. А еще наглядно демонстрируют, что самые успешные маркетинговые ходы даже в крупных известных компаниях — часто квинтэссенция десятков и сотен предыдущих попыток.

Используйте провалы как основу для побед

А что если и вовсе превратить провал в будущую победу? Вопрос вашей самокритичности и дальнейшего креатива. Современные стратегии приветствуют откровенный диалог с аудиторией, где ошибки и готовность их исправить обсуждаются открыто.

Однажды мы запустили в аккаунте клиента — одного бара — конкурс, где из-за слишком сложных условий почти не было участников, а те немногие попытки участников были безуспешными. Это был полный провал, принимая во внимание большую численность подписчиков и уровень приза — коллекционную бутылку алкоголя.

Тогда буквально на лету пришла идея сделать пост и признаться подписчикам, что конкурс вышел весьма провальный, но вот победителя все-таки хотелось бы наградить. Мы предложили делиться в комментариях, как не задался тот день и у подписчиков, обещая отдать ту самую награду — но теперь за лучшую историю. В итоге выиграли все: пост набрал сотни комментариев, повысив показатель вовлеченности в аккаунте; подписчики с удовольствием читали чужие истории и делились своими, став ближе к бренду, а приз нашел своего победителя.

Вывод простой: если вы уже упали, постарайтесь подняться, сохраняя грацию и с улыбкой на лице.

Изучайте чужие ошибки

Источник: Roman Samborskyi / Shutterrstock

Постарайтесь всегда исследовать негативный опыт наряду с успешным. Помимо кейсов провалов полезно уделять внимание обратной стороне любых кажущихся удачными решений. Проще говоря, ищите данные о негативном опыте любых потенциальных стратегических решений, он точно есть.

Например, если прямо сейчас загуглить кейсы внедрения нейросетей в SMM-стратегии, вы найдете несколько десятков готовых к действию рекомендаций и полных гордости кейсов. Однако чуть более глубокое погружение в вопрос покажет изнанку, где специалисты делятся последствиями ошибок в ответах ChatGPT или испытывают трудности с использованием сгенерированного контента с юридической точки зрения. И именно их опыт будет самым ценным, потому что он указывает на слабые места, которые могут сделать вашу стратегию уязвимой.

Итак, каждая неудача в стратегическом маркетинге, если рассматривать ее как возможность для личного и профессионального роста, может стать ценным опытом. Когда вы воспринимаете провалы как часть пути к успеху, они обогащают ваши знания, развивают аналитические способности и создают атмосферу, где ошибка становится очередным шагом к истинному мастерству.

Делитесь своими провалами, обсуждайте их, используйте как источник вдохновения для себя и других. Маркетинг — это сфера, где даже неудачи могут привести к успеху, если вы способны извлечь из них уроки.

Фото на обложке: Andres Siimon / Unsplash