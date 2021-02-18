Лига инноваторов: 5 перспективных DeepTech-стартапов

Генетика, синтетическая биология, освоение космоса, голограммы — стартапы в сфере DeepTech не боятся работать в самых передовых отраслях и решать самые сложные задачи. По статистике, 1 из 5 стартапов-единорогов занимается именно фундаментальными технологиями. Изучив рынок, Юлия Красильникова, технологический обозреватель, автор TG-канала про современное производство и хай-тек РУКИ , выбрала пять самых интересных проектов, которые понемногу меняют мир к лучшему.

Оценивается в $4,4 млрд

Дизайн, сборка прототипов, серийное производство — обычно по такой схеме разрабатывают смартфоны или автомобили. Американский стартап Ginkgo Bioworks использует те же принципы, только на ее фабриках трудятся бактерии и грибки, а с «конвейеров» сходят дизайнерские организмы. Используя синтетическую ДНК, компания «программирует» микробы на производство органических компонентов для продуктов питания, парфюмерии, удобрений и медикаментов. Если оценивать стартап с позиции средневекового человека, то Ginkgo Bioworks занимается чистой алхимией — например, в ее лаборатории можно получить вещество, которое пахнет виноградом, не используя виноград. Или воссоздать аромат розового масла, «скрестив» ДНК дрожжей с генами розы.

Впрочем, ароматизаторы и подсластители — это лишь малая часть того, чем на самом деле занимается Ginkgo Bioworks. Компания, основанная в 2008 году на деньги оборонного агентства DARPA, планирует проводить более смелые эксперименты. Например, превращать клетки человека в фабрики по производству белков и антител — последнее особенно актуально в условиях пандемии. Кстати, компания уже использует свои ноу-хау для ускоренного анализа тестов на COVID-19, но адаптировать технологии можно под любую задачу.

Главное преимущество биотех-стартапа — это мощная производственная база. В лабораториях Ginkgo Bioworks большую часть рутинной работы выполняют роботы, а команда контролирует процессы с помощью умного ПО. Кроме того, стартап собирает собственную базу ДНК и регулярно проводит эксперименты. Например, ищет замену мясу и молоку или воссоздает запахи вымерших растений. Такая многозадачность высоко ценится инвесторами — Ginkgo Bioworks уже четырежды единорог с оценкой в $4,4 млрд.

Оценивается в $2,8 млрд

Британский стартап в середине 2010-х поставил амбициозную задачу создать новую архитектуру процессоров для ускоренной обработки данных (IPU) — в СМИ их обычно называют «ИИ-чипами». На первых этапах основателей Graphcore никто не воспринимал всерьез — разработка железа всегда считалась затратным и трудоемким процессом, а создание процессоров с нуля казалось и вовсе безумием. К тому же тогда искусственный интеллект не был такой массовой технологией, как в 2020-е.

Впрочем, стартап не собирался создавать массовый продукт — команду интересовали фундаментальные технологии. «В перспективе мы надеемся изменить подход к вычислениям — возможно, в будущем люди будут совершать научные открытия, используя наши разработки. Например, изобретут лекарство от рака», — рассказывал глава Graphcore Найджел Тун в интервью WIRED.

Graphcore следует канонам DeepTech: не рассчитывает на мгновенную монетизацию и не ориентируется на рядового потребителя. Команда делает ставку не на скорость процессоров, а на их мощность и энергоэффективность. Цель стартапа — создать инновационные чипы, которые позволят ИИ обрабатывать колоссальные массивы данных. Так, система сможет просканировать базу из миллионов действующих веществ и найти новые сочетания для применения в фармацевтике. Разработкой уже заинтересовались сторонние компании, в том числе автопроизводители — например, BMW планирует усовершенствовать свои беспилотные технологии за счет новых чипов.

Недавно Graphcore представила сверхмощный процессор Colossus MK2 GC200 IPU, который состоит из 59,4 млрд (!) транзисторов. Сборка из четырех таких чипов размером не превышает по размерам коробку пиццы, но при этом обеспечивает производительность в 1 петафлопс. Новинка от британского стартапа по многим параметрам превосходит похожий продукт от своего главного конкурента — Nvidia. Так считают и инвесторы — вскоре после выпуска Colossus команда привлекла $222 млн, а оценка Graphcore выросла до $2,7 млрд.

WayRay [AR, оптические технологии]

Оценивается в $1 млрд

Российско-швейцарский стартап не планировал заниматься фундаментальными исследованиями. Изначально основателю WayRay Виталию Пономареву пришла идея создать коммерческий продукт — AR-дисплей для автомобилей. Устройство должно было выводить контент на лобовое стекло так, чтобы водителю не приходилось отвлекаться на навигатор. Для этого не подходили стандартные технологии проецирования — им не хватало глубины. Нужно было создать эффект True AR — подлинной дополненной реальности.

На тот момент на рынке просто не существовало нужных технологий. Все пришлось создавать с нуля: сам продукт (железо и ПО), производственную методологию, концепцию и дизайн. Это особенно интересный момент — стартапу предстояло подобрать форму объекту, который существовал только в sci-fi фильмах или на бумаге. Однажды на переговорах потенциальные партнеры заявили Пономареву, что голографический дисплей не похож на рендеры из научной фантастики, а значит, интереса проект не представляет.

Несмотря не первичный скепсис, инвесторы оценили уникальную технологию на базе голографических оптических элементов (HOE) от WayRay. Уже в 2017 году компания привлекла инвестиции от Alibaba, а позднее — от Porsche и Hyundai. Теперь стартап работает с автопроизводителями — ожидается, что в ближайшие пару лет партнеры WayRay выпустят линейку серийных автомобилей, оборудованных голографическими дисплеями. При этом AR-технология адаптирована не только для авто — ей можно оснастить сельскохозяйственную технику и даже вертолеты.

Компания исповедует принцип Do Deep Tech — ее мало интересует рутинное производство, а банальные задачи WayRay быстро передает на аутсорс. Приоритет стартапа — это изобретательство. По словам Виталия Пономарева, команда не боится конкуренции и может устанавливать собственные правила на рынке, поскольку у ее разработки нет аналогов, а повторить продукт пока вряд ли кому-то удастся.

Оценивается в $1,4 млрд

Мир привык следить за успехами Илона Маска, и в плане амбиций со SpaceX действительно мало кто может сравниться. Но американская компания Rocket Lab со штаб-квартирой в Новой Зеландии все-таки готова составить конкуренцию корпорации. Особенность стартапа — это низкая себестоимость ракет. Если Маск делает ставку на возобновляемые запуски, Rocket Lab собирается печатать дешевые и легкие ракеты из композитных материалов. За скромные $5 млн ракета Electron может доставить на орбиту груз массой до 225 кг — это оптимальный вариант для транспортировки небольших спутников.

В этом году компания уже успела вывести на орбиту микроспутник для частного клиента, а в 2020-м осуществила 8 запусков и даже смогла перехватить многоразовую ступень Electron прямо в воздухе с помощью вертолета.

Rocket Lab разрабатывает не только ракеты, но и жидкостные двигатели, а также космические корабли более крупного масштаба. Как и SpaceX, стартап мечтает исследовать дальний космос — для начала компания планирует отправить зонд на Венеру «в поисках внеземных цивилизаций». Если Rocket Lab не удастся реализовать свой исследовательский потенциал, у нее есть все шансы стать популяризатором космических исследований. Основатели намерены снизить стоимость производства ракет и орбитальных запусков до минимума. В случае успеха Rocket Lab может стать масс-маркет альтернативой SpaceX.

Оценка не раскрывается

Стартап с инвестициями от Ричарда Брэнсона и Билла Гейтса сложно назвать «темной лошадкой», но на фоне известных конкурентов — таких как Impossible Foods и Beyond Meat — он привлекает не так много внимания. При этом именно Memphis Meats занимается фундаментальными технологиями пищевой промышленности — пока другие стартапы изобретают рецепты растительного заменителя мяса, компания пытается получить продукт из настоящих клеточных культур. Это более сложная задача, но и потенциальный масштаб рынка тоже больше. Технологии Memphis Meats можно использовать для получения любых видов мяса, морепродуктов и даже отдельных, редких сортов говядины, тогда как конкуренты в основном экспериментируют с одним видом мяса.

Впрочем, пока это только планы — как обычно бывает в DeepTech-стартапах, играть придется вдолгую. К 2021-му Memphis Meats научилась выращивать в лаборатории говядину, а также куриное и утиное мясо. Но о коммерциализации речи пока не идет — прежде стартапу предстоит снизить себестоимость производства, которая в 2019 году составляла $3800 за полкилограмма продукта. Тем не менее, компания уже планирует строить собственную фабрику в Калифорнии.

Препятствий на пути у Memphis Meats много — это и регулирование, и масштабизация технологии и конкуренция. Но основатели стартапа уверены — животноводческое фермерство скоро останется в прошлом, а запрос на мясо из пробирки — и технологии его производства — вырастет. Растительные аналоги продукт вряд ли заменят — люди настолько привыкли к стейкам и бургерам, что многие считают их неотъемлемой частью культуры.

Еще 10 стартапов, на которые стоит обратить внимание:

Grail — стартап-единорог, который разрабатывает метод ранней диагностики рака по капле крови.

— стартап-единорог, который разрабатывает метод ранней диагностики рака по капле крови. Carbon 3D — компания разрабатывает 3D-принтеры и технологии 3D-печати любых объектов — от кроссовок до автомобильных запчастей.

— компания разрабатывает 3D-принтеры и технологии 3D-печати любых объектов — от кроссовок до автомобильных запчастей. Indigo — стартап-единорог, который разрабатывает технологии для сельского хозяйства. Основной продукт — пробиотические удобрения.

— стартап-единорог, который разрабатывает технологии для сельского хозяйства. Основной продукт — пробиотические удобрения. Bolt Threads — разработчик тканей из паучьего шелка и грибного мицелия.

— разработчик тканей из паучьего шелка и грибного мицелия. Modern Meadow — создает инновационный кожзам и другие эко-материалы.

— создает инновационный кожзам и другие эко-материалы. 23andMe — стартап занимается популяризацией генетики и генетических тестов, а также проводит медицинские исследования.

— стартап занимается популяризацией генетики и генетических тестов, а также проводит медицинские исследования. Bloom Energy — строит генераторы энергии на твердооксидных топливных элементах.

— строит генераторы энергии на твердооксидных топливных элементах. Neuralink — проект Илона Маска по созданию нейроинтерфейса для интеграция в мозг.

— проект Илона Маска по созданию нейроинтерфейса для интеграция в мозг. SyntheX — создает инновационные методы производства лекарств, используя методы синтетической биологии.

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