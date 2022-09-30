6 методик для развития креативного мышления

Тем, кто хочет большего, важно научиться генерировать свежие идеи и находить необычные пути выхода из сложных ситуаций. Директор «Русской Школы Управления» Анастасия Боровская рассказывает, как развить креативное мышление и выработать привычку нестандартно мыслить.

Стандартное решение рабочих задач — это верный путь к стагнации и задержке профессионального развития. Если мы всегда действуем по проторенной дорожке, не пробуем новое и боимся экспериментов, то это не может привести к действительно выдающимся успехам. Такой подход к работе позволяет достигать лишь средних результатов.

1. Ищите пищу для ума в неизвестных сферах

Чаще всего мы концентрируем свое внимание на определенных сферах, которые нам интересны. Например, занимаемся одним хобби, читаем новости или книги на конкретные темы, изучаем новые связанные с работой тренды. И это серьезно сужает угол обзора, под которым мы смотрим на мир.

Что делать

Регулярно заставляйте себя переключать внимание на что-то непривычное для вас, не связанное с вашей обычной жизнью.

Ищите новые знания в сферах, которыми ранее никогда не интересовались. Например, возьмите в руки монографию по истории или начните изучать инвестиции. Читая, попробуйте извлекать из этого что-то полезное для себя.

Слушайте музыку непривычных для вас стилей и пробуйте находить в ней гармонию, интересные приемы и вдохновение.

Вдумчиво читайте классику, анализируя отличия стилей разных авторов и сюжетов, которые они описали в своих книгах.

Вы увидите, что даже из неинтересных на первый взгляд сфер (для вас) можно получить много полезной информации. Это расширит ваш кругозор, взгляд на привычные вещи, и вам будет проще открываться новому.

2. Создайте банк идей

Каждый день мы узнаем много нового, но довольно быстро забываем об этом. А ведь это могло бы пригодиться в дальнейшем.

Например, вы прочитали о новых инструментах или кейсах, которые были бы полезны для вашей работы. Или просто в голову пришла удачная мысль, но прямо сейчас у вас недостаточно времени, чтобы хорошенько ее обдумать. Для этого можно создать банк идей, в котором будет храниться вся потенциально интересная для работы информация.

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Что делать

Заведите привычку записывать в одном месте все интересное и важное — что может пригодиться для дальнейшей работы. Для удобной навигации по записям можно сделать рубрикатор и записывать разные идеи в разные тематические списки. Если вам понадобится срочно найти какое-то нестандартное решение — обратитесь к этим заметкам. Они наверняка натолкнут вас на интересные мысли.

3. Занимайтесь зарядкой для ума (нейробикой)

Нейробика — это отличный инструмент, чтобы научиться черпать новые опыт из привычных вещей. Ключевая задача здесь — делать обычные, повседневные вещи нестандартным способом. Это выбивает из стандартного типа мышления и помогает развивать креативность.

Что делать

Можно использовать разные техники, направленные на такое переключение:

Смена обстановки. Например, если вы никак не можете собраться с мыслями и найти нужное решение, можно выйти из офиса на улицу. При изменении внешних условий проще настроиться на другой тип мышления.

Концентрация на чувствах. Переключите свое внимание на какой-то конкретный запах, звук или тактильное ощущение. Проанализируйте свои чувства, попробуйте их описать. Это позволит переключиться с привычных мыслей на физические ощущения и перезагрузиться, дать мозгу отдохнуть от стандартной работы.

Смена «рабочей» руки. Иногда пробуйте делать что-то не правой или левой рукой (как вы привыкли), а другой. Благодаря этому упражнению также можно переключить мышление и увидеть посмотреть на привычные вещи под новым углом.

4. Эффект Медичи

Эффект Медичи — это феномен креативного сочетания несочетаемого. Суть этого метода развития креативности в том, чтобы брать разные идеи и искать на их пересечении что-то новое, ломающее существующие стереотипы. Его можно применять как для тренировки, так и для решения конкретных задач.

Что делать

Рассмотрите две предмета (инструмента, варианта решения задачи и т. д.), попробуйте объединить их и найти в этом совмещении новые возможности. Для этого задайте несколько вопросов:

В чем отличия этих предметов?

В чем их сходства?

Какой эффект можно получить при их объединении?

5. Друдлы

Друдлы — это абстрактные изображения, которые сами по себе не несут никакой смысловой нагрузки. Они используются исключительно для развития визуального мышления. Кроме того, работа с такими картинками в целом позитивно влияет на креативность, так как учит работать с ассоциациями и видеть интересные вещи там, где их, на первый взгляд, нет.

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Что делать

Этот инструмент — отличная разминка перед мозговым штурмом. Подготовьте несколько таких картинок и предложите членам команды описать, что они на них видят. Это позволяет активировать креативное мышление и сразу приступить к продуктивной работе во время мозгового штурма.

6. SCAMPER

SCAMPER — это схема, которая позволяет генерировать новые идеи. В ее основе лежит постановка определенных вопросов, которые должны быть последовательно заданы применительно к конкретному объекту (задаче, проекту, инструменту). Главная задача — рассмотреть различные составляющие, а не концентрировать внимание на одном параметре.

Что делать

Рассмотрите проблему под разными углами, ответив на вопросы:

Какие элементы можно заменить?

Какие элементы можно комбинировать?

Можно ли добавить что-то новое? Если можно, то что?

Как можно улучшить, модифицировать?

Можно ли найти другое применение или применить в другой сфере?

Можно ли сделать проще? Если можно, то как?

Что получится, если поменять местами некоторые детали?

Проанализировав ответы на вопросы, можно буквально по кусочкам собрать нестандартное и эффективное решение для поставленной задачи.

Именно нестандартные идеи помогают сделать сильный рывок и опередить конкурентов на привычном поле игры. Пока остальные действуют «по привычке», стоит идти на опережение. Пробуйте новое, не бойтесь экспериментов и развивайте свое креативное мышление.

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