«Будущее формируют безумцы»: 6 выдуманных стартапов, которые достойны стать реальностью

Продюсер этого подкаста и сооснователь студии подкастов Brainstorm.fm Костя Колосков рассказывает, зачем обсуждать идеи, не думая о реализации, и делится самыми яркими, часть из которых вполне можно воплотить в жизнь.

«Питч Дичь» — один из новых популярных проектов в российском подкастинге. В каждом выпуске ведущие обсуждают насущные проблемы и придумывают стартапы, с помощью которых можно их решить.

Будущее формируют безумцы

Многие вещи, которыми мы пользуемся каждый день, когда-то были безумными идеями. Телефоны, способные заменить компьютеры, электромобили, полёты в космос — всё это стало частью нашей жизни благодаря энтузиастам, которые верили в безграничность возможностей и упорно добивались желаемого.

Конечно, сложно отделаться от ощущения, что всё на свете уже изобрели и сделали, а нам остаётся лишь улучшать, комбинировать и переупаковывать. Тем не менее, даже если это и правда, это здорово, потому что такой расклад только подогревает интерес к идеям, невероятным на первый взгляд.

То, что кажется безумным сегодня, вполне может иметь огромный потенциал и, возможно, станет новой реальностью уже завтра.

Конечно, абсолютно справедливо выражение «идея без реализации ничего не стоит». Но я бы смотрел на это как на сочетание двух взаимозависимых и равноценных факторов успеха. Намного проще воплощать продуманные, крепкие концепции, чем распыляться, пытаясь создать что-то абстрактное.

В подкасте «Питч Дичь», который я продюсирую, мы сделали ставку на обсуждение идейной составляющей стартапа. Суть каждого выпуска в том, что ребята анализируют последние новости, выискивают в них фундаментальные проблемы и придумывают, с помощью чего можно было бы их решить.

В конце кто-то из ведущих презентует самую крепкую, безумную идею. Получился своеобразный аудио-брейнсторм в реальном времени.

Недавно мы закончили работу над первым сезоном, и мне бы хотелось поделиться некоторыми задумками, которые родились за время работы над подкастом. Кто знает, вдруг кто-то захочет их реализовать. Нам не жалко (будем рады помочь).





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Свет мой, зеркальце: трекер здоровья у вас дома

Фитнес-трекерами уже никого не удивишь — многие с большим удовольствием и интересом собирают данные о себе. Но что если при этом люди не меняют свой образ жизни и не стараются поменяться к лучшему?

На помощь может прийти единственный элемент интерьера, который видел вас в любом состоянии и всегда был честен — зеркало. С помощью этого умного устройства можно отслеживать своё физическое и ментальное здоровье, примерять и заказывать наряды, заниматься спортом (такую функцию уже реализовал стартап Mirror) и многое другое.

На основании вашего внешнего вида интерактивное зеркало определит ваше состояние, запишет и свяжет с врачами или отменит все встречи (если у вас похмелье, например).

Сказка может стать былью, и у каждого появится шанс спросить: «Я ль на свете всех милее?».



HR-tech для увольнений

Кризис, вызванный пандемией, вынуждает многие компании сокращать сотрудников. Например, стартап Bird (занимается сдачей в аренду самокатов) уволил треть своих сотрудников с помощью видеоконференции.

Мы посмотрели на эту ситуацию с точки зрения компаний: как им снизить свои риски в связи с сокращением персонала? Так родилась идея Автоматизированной Системы Управления Кадрами «Собственное Желание».

По своей сути это виртуальный сервис, который путём создания невыносимых условий для дальнейшей работы вынуждает сотрудников увольняться самостоятельно.

Звучит как что-то из антиутопии, но если задуматься о том, что в будущем компании будут децентрализованы, а сотрудники смогут работать из дома и почти не видеть коллег вживую, то никто не сможет быть на 100% уверен, что общается не с искусственным интеллектом.



SmellTech

Многие компании успешно освоили уроки аромамаркетинга и активно используют его при взаимодействии с клиентами. В основном это касается контактов с брендом вне дома, но некоторым удаётся забраться и в жилище — например, McDonald’s сделал ароматические свечи с запахом ингредиентов их флагманского бургера.

А что если появится устройство, которое упростит жизнь компаниям и вообще индустрии медиа и развлечений и даст возможность транслировать нужные запахи в режиме реального времени? Так появилась идея SmellStation.

С помощью этого девайса можно передавать запах независимо при помощи модели SaaS (Smell-as-a-Service) или синхронизировать с медиаконтентом (рекламой, сериалом или фильмом).

В качестве дополнения была разработана концепция Shazam для запахов, чтобы пополнять библиотеку понравившихся ароматов и воспроизводить их у себя дома.



Беспилотные летательные аппараты в быту

Дроны активно помогают в съемках, в сельском хозяйстве, в логистике и сфере развлечений (не говоря уже про применение силовыми структурами). Мы решили пофантазировать на тему коммерческого применения дронов в быту.

Они бы могли стать прекрасными помощниками по дому и волонтёрами. Донести продукты из магазина, подсветить дорогу, когда ночью возвращаешься пешком домой, отпугнуть недоброжелателей и принести баночку пива, когда это так нужно.

Многофункциональность, практичность и универсальность этого решения позволила бы создать прекрасный сервис для людей любого возраста. А ещё удобно поддерживать социальную дистанцию, когда рядом с тобой летит настоящий бро-дрон.



Виртуальная аура

Мобильные устройства плотно вошли в нашу жизнь и нам стало намного комфортнее общаться с людьми виртуально, а не вживую. А что если пойти дальше и технически сократить количество нежелательных социальных итераций?

Для этого подойдёт «Аура».

При наведении на вас мобильного телефона на экране появится вся информация, которой вы сами хотите поделиться. Например, вы не любите знакомиться в баре — достаточно об этом сообщить и обезопасить себя от ненужного общения.

Или у вас отличное настроение и вы открыты миру — можете тоже об этом сообщить, чтобы люди не стеснялись и могли что-то спросить.

Это работает в магазинах, общественном транспорте и везде, где вы можете столкнуться с вторжением в личное пространство. С развитием технологий дополненной реальности виртуальная «Аура» станет ещё доступнее и функциональнее.



Новый взгляд на носимые устройства

Пандемия доказала эффективность и нужность доставки продуктов, когда целый слой населения оказался в вынужденной изоляции. В таких условиях по разным причинам может оказаться каждый, поэтому пора создать сервис, который обеспечит физическое присутствие человека тогда, когда он просто не может выйти на улицу.

Специальные курьеры доставят виртуального вас туда, где вам надо быть — вы сможете управлять ими в магазинах, чтобы выбрать «вон ту баночку на верхней полке», и сможете направить их к своим друзьям с сюрпризом и увидеть первую реакцию восторга, как будто вы тоже рядом.

Эта идея поможет вернуть близость в условиях изоляции.

Идеи могут быть футуристичными, не всегда этичными и даже технически нереализуемыми. Но не нужно стесняться озвучивать свои мысли, потому что всегда найдётся тот, кто поддержит и поможет с реализацией. И даже если она провалится, вы хотя бы хорошо проведёте время.

Фото на обложке: Shutterstock / rudall30