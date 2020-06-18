8 ошибок в заказных отзывах, которые сразу вас раскроют

Юлия Бюрг, эксперт по управлению репутацией, руководитель агентства Media Research Family , рассказывает, какие ошибки выдают поддельные отзывы, а также о самом эффективном способе их избежать.

Компании заказывают отзывы на свои товары и услуги. Это непреложный факт рынка: каждый день на биржах для копирайтеров появляются подобные задачи:





Отзывы пишут на любые товары — от газировки за тридцать рублей до айфонов. На компании и услуги. На врачей и писателей. Положительные отзывы, чтобы повысить рейтинг своего товара, или отрицательные, чтобы заминусовать конкурента.

Почему это так популярно? Потому что люди доверяют отзывам. Согласно исследованию Nielsen, более 60% россиян склоняются к покупке именно после прочтения мнений других людей о нужной вещи. А это значит, что фейковые отзывы в ближайшее время никуда не денутся.

И если вы пользуетесь этим маркетинговым инструментом, обращайте внимание на типичные ошибки, которые могут вас раскрыть. И речь идет не только о стиле написания или обилии восторгов в тексте.

1. Публикация отзывов от женского лица с аккаунта с мужским именем

Очень грубая и смешная ошибка. Между прочим, ее было бы несложно избежать — просто следить за тем, чтобы текст был обезличенным (например, «телефоном пользуюсь месяц» вместо «я купила телефон месяц назад»).

Смотрите, как это выглядит. На фото улыбается девушка Нина И., но в тексте она «не видел» такой плавности ни в одном телефоне. Кстати, и качество фото никак не свидетельствует о том, что нам пишет владелица iPhone X, но это уже вторая ошибка.

2. Фактологическое несоответствие

Когда публикуете отзывы, обязательно проверяйте, что у компании вообще есть такая услуга или товар — и что он работает и выглядит именно так. Иначе получится как в тексте ниже: человек якобы пользуется посудомоечной машиной год, но не знает, что у нее при окончании цикла срабатывает звуковой индикатор.

3. Странности с географией

Не забывайте, что на большинстве сайтов можно увидеть все публикации, оставленные одним пользователем. И будет очень странно, если в аккаунте будет множество отзывов на компании или товары из разных городов и стран. Посмотрите на скриншот ниже: Нальчик, Москва, Самара. Где живет этот человек?

4. Неожиданные артефакты в тексте

Иногда при копировании текста в него могут попасть лишние символы, кавычки, а то и вовсе куски задания («Просим опубликовать отзыв с текстом:...» перед самим отзывом). Будьте внимательнее, иначе отзыв не провисит и пары часов — на крупных сайтах работают модераторы. Да и простые пользователи такому отзыву не поверят.

5. Несоответствие легенды

Если часто оставляете отзывы с нескольких аккаунтов, следите, чтобы история вашего персонажа была правдоподобной. А иначе получается, что человек купил квартиру в Курске, а мастера по ремонту вызывал в Санкт-Петербурге. Или же в одних отзывах упоминает дочь, в других — двоих сыновей, а потом вообще заявляет, что бездетен.

6. Дублирование отзывов

Следите за тем, чтобы один текст публиковался только один раз — причем не только в рамках площадки, но и в интернете вообще. Кроме того, не забывайте менять аккаунты, чтобы от одного и того же имени не оказывались два разных отзыва на товар.

7. Одинаковые или похожие фото

Такую ошибку можно найти на отзовиках: к тексту приложены фотографии с одинаковым фоном, но оставлены эти отзывы от разных людей. Про одинаковые фотографии даже не говорим.

8. Все довольные покупатели с одного IP-адреса

На многих сайтах сейчас включено определение IP-адреса пользователя: можно нажать на IP и увидеть все отзывы, которые с него оставлены. И если там обнаруживается много разных людей, пишущих хвалебные (или, наоборот, ругательные) отзывы, сразу возникает множество сомнений в их подлинности.

Как этого избежать

Казалось бы, все это довольно банальные и очевидные ошибки. Как вообще можно их совершить? Однако отзывы с ляпами и несоответствиями появляются на сайтах ежедневно.

Такие ситуации происходят, когда вы работаете с биржами — в этом случае сложно отследить качество — или одиночными фрилансерами, в распоряжении которых есть всего несколько поддельных аккаунтов.

Кроме того, многое зависит от бюджета. Если вы заказываете отзывы по смешной цене на той же бирже, странно рассчитывать на то, что фрилансер будет обращать внимание на нюансы — скорее всего, в день он пишет сотню ничего не значащих отзывов, чтобы заработать более-менее приличную сумму. И, конечно, за качеством текста такой «специалист» следить не станет.

Что же делать, если вам нужны хорошие отзывы, мотивирующие к покупке и помогающие продвигать товар или компанию? Ответ кажется банальным, но единственный вариант — работать с реальными людьми. Желательно — настоящими клиентами, которые будут писать настоящие же отзывы. Можно найти отличного копирайтера, который будет вкладывать душу в каждый отзыв — но, поверьте, дешевле (да и правильнее) работать над лояльностью клиентов.

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