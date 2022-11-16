Портфолио на Behance глазами работодателя: как его оформить, чтобы повысить шансы на успех

За шесть лет в креативном агентстве Multiways осмотрели несколько тысяч откликов дизайнеров на вакансии. И по портфолио при таком найме можно определить о человеке почти все: опыт, уровень внимательности, характер, навыки и знания. Петр Доронин, управляющий партнер компании, рассказал о десяти лайфхаках для идеального портфолио.
Десять составляющих идеального портфолио:
- Реальное фото на аватаре
- Есть подробное описание профиля
- Много способов связи
- В портфолио много работ
- Есть примеры коммерческих и творческих проектов
- Кейсы оформлены интересно и в одном стиле
- Указана роль в проектах с соавторством
- Кейсы оформлены грамотно и без ошибок
- Профиль портфолио соответствует вакансии
- Есть награды и бейджи
Реальное фото на аватаре
Аватар — первый шаг к знакомству. По нему можно составить первое впечатление о человеке, да и общаться в будущем гораздо легче, когда представляешь собеседника.
Работодателю не нравится вести диалог с мультяшным персонажем, яблоком или героем блокбастера — он хочет нанять на работу реального сотрудника.
Ставьте реальное фото, на котором вы одни — это повысит шансы на успех.
В 2017 году австралийские ученые провели исследование и выяснили, что самостоятельно человек неправильно выбирает фото для аватара, и лучше, если это сделает кто-то другой.
Если сомневаетесь, какую фотографию выбрать, попросите помочь коллег или друзей — они понимают, как на вашу фотографию реагируют другие люди, и выберут подходящую.
Есть подробное описание профиля
Профиль — это краткие вводные данные о человеке: кто он, что умеет, какое образование получил, чем интересуется.
Работодателю эта информация помогает оценить кандидата и понять, соответствует ли его опыт требованиям. Ванильная цитата в описании профиля никак не поможет работодателю в оценке соискателя, а вот вызвать раздражение — может.
Важно не перестараться: очень краткое описание вызовет больше вопросов, а рассказ-автобиография — досаду и недовольство.
Много способов связи
Хороший тон — оставить как можно больше контактов.
Идеально все:
- телефон,
- соцсети,
- почта,
- мессенджеры.
Работодатель сам выберет предпочтительный вариант и ответит. Но часто случается, что кандидат указывает контакты там, куда заходит редко. Например, оставляет почту, которую проверяет раз в месяц, или профиль в соцсети, которой практически не пользуется.
Поэтому не стоит писать через сам Behance — можно пропустить новое сообщение и не ответить вовремя.
Наниматель не будет ждать, когда вы решите проверить старый почтовый ящик или зайти в рабочий профиль на Linkedin — если ответа не будет в течение двух-трех дней, он просто выберет другого сотрудника.
Поэтому указывайте действующие контакты и не забывайте проверять новые сообщения.
Если не хотите оставлять телефон, укажите ник в Telegram — это будет хорошим компромиссным вариантом. Мы часто связываемся с кандидатами именно в Telegram — это быстро и просто.
В портфолио много работ
Общее количество кейсов говорит об опыте человека. Если кейсов очень мало — не больше трех — сформировать какие-то впечатления об опыте и навыках кандидата практически невозможно.
Если кейсов больше пятнадцати, тоже плохо — часто это следствие того, что в портфолио добавляются все работы подряд, в том числе проходные.
Оптимальное портфолио — это, как правило, 5-15 крепких работ, которые представлены в виде кейсов.
Есть примеры коммерческих и творческих проектов
Творческие проекты — это работы, созданные для души или вымышленных клиентов. В них дизайнеру проще проявить себя и продемонстрировать свои навыки, поскольку он предоставлен сам себе, и нет никаких рамок и ограничений по времени или инструментам.
Коммерческие проекты показывают, с какими проектами вы уже работали и какой результат получился.
Как правило, коммерческие проекты привлекают релевантных опыту работодателей, поэтому если вы хотите работать, например, в IT, то лучше собрать работы из IT, а не показывать примеры фирменных стилей кофеен.
Желательно, чтобы в портфолио были и коммерческие, и творческие работы. Коммерческих больше, просто потому что работодатель в первую очередь ищет человека, который:
- сможет решить его задачи,
- понимает специфику работы в бизнесе,
- умеет работать в условиях строгих дедлайнов и возможного аврала.
Если коммерческих проектов и вовсе нет, стоит заморочиться и подготовить творческие работы по разным популярным сферам бизнеса. Например, сделать дизайн сайта интернет-магазина одежды, студии йоги и автосалона.
Бывает, что коммерческие работы нельзя публично демонстрировать. Но их можно показать в частном разговоре, поэтому имеет смысл заранее составить подборку сильных работ и рассказать о них на собеседовании.
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Иногда у человека в портфолио есть работы с пометкой Censored. Это вполне нормально — каждый может заниматься, чем хочет. Однако не стоит увлекаться и показывать в портфолио только такие работы, если, конечно, вы не ищете работу по этой тематике.
Из десяти работ в портфолио допустима пара эротического содержания, а если таких примеров девять из десяти — работодателю это может показаться странным.
Кейсы оформлены интересно и в одном стиле
Обложка кейса — как яркая этикетка. Она повышает конверсию открытия кейса и общие шансы, что вас заметят.
Например, когда нам нужно за пару дней посмотреть и оценить несколько десятков или даже сотен портфолио, дальше обложек дело порой не заходит — просто нет времени и ресурсов вникать и докапываться до сути.
Обложки должны быть качественными и отражать содержание кейса внутри. Иногда бывает, что обложка лучше самого кейса, то есть оценивать внутри особо и нечего. Так тоже делать не стоит.
Хорошо, когда обложки выполнены в едином стиле и считывается стиль автора. Это выглядит красиво и эстетично и формирует мнение о дизайнере еще до разбора самих кейсов.
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Указана роль в проектах с соавторством
На Behance есть персональные кейсы, а есть работы с несколькими авторами — когда над одним проектом трудились сразу несколько человек или студия, которая занималась кейсом, отметила всех причастных к этому продукту.
Если авторов у кейса много, сложно разобраться, что именно делал конкретный человек. Может, он только оформлял сам кейс или выполнял какую-то незначительную работу, не сильно влияющую на уровень конечного результата. Поэтому всегда нужно обозначать, что именно вы делали в проекте.
По кейсам в соавторстве можно косвенно оценить уровень дизайнера. Есть разные уровни студий — с некоторыми сотрудничество возможно только при должном уровне.
Если у дизайнера в кейсах крутые соавторы, значит, у него хороший уровень подготовки.
Кейсы оформлены грамотно и без ошибок
Казалось бы, как грамматические ошибки могут повлиять на выбор дизайнера, ведь нужно оценивать работы, а не знание русского языка.
Мало нарисовать крутые картинки — их еще нужно подать в выгодном свете.
Неряшливо оформленное портфолио и ошибки отталкивают потенциального работодателя. Например, мы всегда обращаем внимание на такие «мелочи». У дизайнера должны быть действительно сильные и крепкие работы, которые могут снять негатив от неправильно сформулированных предложений и ошибок в словах.
Кроме того, кейс должен быть полным — это значит, должна присутствовать история проекта:
- какая задача стояла,
- как ее решали,
- были ли ошибки и как их исправляли.
История создания проекта очень важна — хорошие кейсы получают много лайков и комментариев от пользователей Behance и могут попасть в рекомендации на главную страницу и галереи. А работодатели по описанию кейса могут оценить ваш уровень внимания к деталям и мелочам и получить подтверждение, что вы действительно умеете работать с коммерческими проектами.
Но нужно следить, чтобы кейс не стал громоздким.
Хороший кейс — как лендинг с историей, а историю сложно рассказать за два-три экрана. Оптимально — семь-восемь. Если кейс будет длиннее, его не будут смотреть, а просто быстро проскоролят вниз.
Бывает, что дизайнер немного перегибает, пытаясь добавить значимости в свою работу. Например, описывает работу над одним баннером так, как будто это был проект длиной в год. Так делать тоже не надо.
Профиль портфолио соответствует вакансии
Бывает, что при отклике на вакансию дизайнеры показывают совсем не релевантные работы.
Например, компания ищет графического дизайнера, а в портфолио нет работ, по которым можно оценить уровень работы с типографикой. Поэтому под каждую вакансию нужно подбирать разные примеры, а не показывать одно и то же портфолио для разных задач.
Если мы ищем иллюстратора, то ожидаем, что в портфолио дизайнера будут примеры работ, по которым мы сможем сформировать впечатление об уровне, стиле и технике иллюстраций и понять, может ли человек рисовать в разных стилях, или является заложником одного. Если таких работ нет, и это только примеры по графическому дизайну, скорее всего, мы выберем другого специалиста.
Умение использовать разные стили — это преимущество. В творческих работах допустим один почерк, поскольку это вопрос предпочтений, а вот в коммерческих проектах должна быть вариативность.
Если вы хотите работать с разнообразными тематиками, придется изучать разные стили и делать пробные работы.
Есть награды и бейджи
На Behance есть бейджи по разным категориям. Например, их могут выдать за участие в коллективных проектах или достижения. Работодатель не просто смотрит на их наличие, но и разбирается, за что их присудили — это помогает ему лучше оценить уровень дизайнера.
Хорошо, если у вас есть награды, а если нет — делайте все возможное, чтобы их получить.
Больше наград — больше шансов получить работу в крупной компании.
Заключение
Я рассказал, по каким критериям мы оцениваем портфолио. Это не догма для всех работодателей, потому что оценка уровня дизайнера — занятие довольно субъективное. Моя оценка складывается из большого уровня насмотренности, изучения трендов и популярных авторов в подборках.
Могу дать только один совет, который работает для всех: количество конвертируется в качество. Предела совершенству практически нет — важно, чтобы уровень кейсов соответствовал тому грейду, на который вы подаетесь.
- Работайте над собой и следите за крутыми авторами.
- Отправляйте свои работы на оценку более опытным дизайнерам, например, в группы дизайнеров в иг или «ВКонтакте».
Главное — не останавливайтесь и не опускайте руки, даже если не вся получается. Никто не рождается крутым дизайнером — всему можно научиться.
Иллюстрации и фото на обложке предоставлены автором
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