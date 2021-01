Никаких секретов: какие данные собирает о нас Facebook и можно ли на это повлиять

После выхода фильма «Социальная дилемма» появился его шикарный обзор в переводе Анны Поляковой. Я не мог пройти мимо, так как почувствовал, что могу органично дополнить своей колонкой этот материал.

После просмотра фильма мы понимаем, что социальные сети — это и добро, и зло одновременно. Они главные драйверы глобализации и катализаторы конфликтов. В этом и есть социальная дилемма. Мы не задумываемся, какие данные о действиях пользователей доступны социальным сетям. Как они выявляют намерения и интересы? Как продают внимание пользователей рекламодателям? Сейчас мы везде оставляем цифровой след и полезно знать, как эти данные собираются и используются.

Мы каждый день работаем с экосистемой Facebook. Запускаем рекламные активности для клиентов не только в самом Facebook, но и в принадлежащих ему Instagram и WhatsApp. И когда я в своей колонке пишу про Facebook, то подразумеваю все продукты платформы.

Внутри коллектива агентства фильм The Social Dilemma получил особый резонанс. Мы решили рассказать, какие именно данные о нас собирает социальная сеть, как их можно отредактировать и даже запретить рекламодателям эти данные использовать. Еще мы хотим показать обратную сторону и рассказать, почему отдавать личные данные может быть выгодно.

Начнем с источников сбора данных. Для этого обратимся к политике конфиденциальности.





Сбор информации о пользователях

Политика конфиденциальности Facebook содержит три раздела, которые посвящены сбору и использованию пользовательских данных:

какие типы информации собираются;

как Facebook использует информацию;

какая информация предоставляется другим лицам.





Какие типы информации собираются

контент, сообщения и другая информация, которые вы предоставляете при использовании продуктов Facebook, в том числе когда вы регистрируете аккаунт, создаете контент или делитесь им, отправляете сообщения или взаимодействуете с другими людьми;

информация о людях, страницах, аккаунтах, хештегах и группа, с которыми вы связаны;

контент, который вы просматриваете или с которым взаимодействуете;

предоставляемая о вас информация другими людьми (например, когда ваши друзья делятся фото с вами);

информация с устройств: операционная система, версия ПО, тип браузера, действия на устройстве, сеть и подключение, идентификаторы и настройки файлов cookie;

информация от партнеров: разработчики приложений могут отправлять в Facebook информацию о действиях вне Facebook — в том числе информацию об устройстве, посещаемых сайтах, совершаемых покупках, просматриваемой рекламе и использовании сервисов.





Как Facebook использует информацию

для персонализации и совершенствования своих продуктов;

для предоставления сервисов измерения, аналитики и других бизнес-сервисов;

для продвижения безопасности, целостности и защиты;

для отправки маркетинговых предложений и ответов на вопросы пользователей;

в целях исследований и инноваций.





Какая информация предоставляется другим лицам

контент о вас, которым делятся другие люди;

приложения, сайты и сторонние интеграции в продуктах Facebook или использующие эти продукты;

обобщенная статистика, которая помогает людям и компаниям анализировать взаимодействие людей с их публикациями, листингами, страницами, видео и другим контентом в продуктах Facebook и вне их;

отчеты о типах людей: общие демографические данные и информацию об интересах (например, рекламу посмотрела женщина в возрасте от 25 до 34 лет из Мадрида, которая увлекается разработкой программного обеспечения), чтобы лучше понимать свою аудиторию.





Что Facebook знает про меня

Мы разобрались, какие данные собирает социальная сеть. Теперь можно заглянуть глубже и посмотреть, какие данные о каждом из нас используются для продажи нашего внимания рекламодателям.





Смотрим свой список интересов

Facebook дает нам возможность посмотреть и отредактировать интересы, которые присвоены нам на основе собираемых данных. Вот как это можно сделать:

Настройки и конфиденциальность — Настройки — Реклама — Настройки рекламы — Категории, используемые для включения вас в целевую аудиторию — Категории интересов.







В этом разделе видим перечень интересов, которые рекламодатель может использовать для показа рекламных объявлений.

Можем удалить несколько интересов, которые нам не соответствуют. Например, вы случайно попали в сегмент интересов «Корм для кошек», а у вас нет домашних животных и вы устали смотреть рекламу этой продукции. Если удалить все интересы, реклама все равно будет показываться, но она будет менее релевантной пока Facebook заново не соберет ваш новый круг интересов.





Кто включил меня в список для показа рекламы

Настройки и конфиденциальность — Настройки — Реклама — Настройки рекламы — Реклама на основе пользовательских аудиторий.







Рекламодатели могут настроить показ своей рекламы определенным аудиториям. В некоторых случаях вы видите рекламу, так как рекламодатель включил вас в аудиторию на основе вашей информации или данных о ваших действиях вне Facebook.

В этом разделе так же можно запретить конкретным рекламодателям использовать ваши данные для показа рекламных объявлений.







Можно ли повлиять на то, как мои данные будут использоваться

Один из способов таргетирования рекламы — это настройки по месту учебы и работы. Можно запретить использовать эти данные для показа рекламы. Вот как это делается:

Настройки и конфиденциальность — Настройки — Реклама — Настройки рекламы — Категории, используемые для включения вас в целевую аудиторию.







Отключаем тумблеры и Facebook больше не будет использовать эти данные для персонализации рекламы.





Как запретить компаниям использовать мои данные для рекламы

Есть возможность скрывать объявления от конкретных рекламодателей. Это значит, что объявления от выбранного рекламодателя больше не будут вам показываться.

Я, например, скрыл рекламу «Кухни на районе», потому что живу и работаю вне зоны их доставки. Раньше я заказывал доставку в офис, а сейчас каждый раз только расстраиваюсь, что не могу приобрести. Кстати, учитывая, что реклама закупается с оплатой за показы, я даже сэкономил ребятам денег.

Посмотреть список рекламодателей, чью рекламу вы видели недавно, можно тут.





Почему выгодно делиться данными с Facebook

Если следить за тем, какие данные вы отдаете социальной сети, можно получать более релевантные рекламные предложения.

Отключив интересы, которые не соответствуют вашим реальным, можно исключить из своей ленты Instagram рекламу продуктов, которые вам не нужны. Чем больше релевантных данных, тем качественнее предложения от бизнеса.





Как с этим жить

События 2020 показали нам: все наши данные больше не секрет. Каждый из нас оставляет «цифровой след». Это новая реальность, к которой нам придется адаптироваться.

«Если вы не платите за продукт — вы и есть продукт» — фраза из фильма Social Dilemma, которая отражает новые правила игры. Когда мы пользуемся чем-то бесплатно, мы должны понимать, что наше внимание покупают рекламодатели.

Следить за личным профилем становится так же важно, как чистить зубы. Для этого полезно помнить, какие данные о наших действиях могут использоваться и какими способами. Такая вот цифровая гигиена. И помните: Data is the new black.