Между CEO и командой: роль HR бизнес-партнера в росте компании

HR бизнес-партнер (HRBP) — один из новых трендов в российском HR-менеджменте и уже устоявшаяся практика за рубежом. Такой специалист выстраивает в компании стратегию работы с самым ценным ресурсом — людьми.
О том, как такой специалист помогает бизнесу расти, рассказывает Дарья Канаева, лидер практики HRBP в red_mad_robot.
Кто такой HR бизнес-партнер
HR бизнес-партнер, или HRBP — это специалист, который выстраивает взаимосвязи между целями компании и человеческими ресурсами. Для российского рынка это относительно новая фигура — такие специалисты есть в основном у крупных игроков рынка вроде Ozon и «Тинькофф».
А вот на Западе уже оценили пользу от привлечения HRBP в цифрах.
Так, по данным Gartner, его наличие повышает производительность сотрудников на 22%, а способность компании удерживать персонал — на 24%.
HR бизнес-партнер работает непосредственно с CEO компании, освобождая его от внушительного блока HR-задач:
- он выстраивает стратегию взаимодействия с коллективом,
- анализирует тенденции на рынке труда,
- оценивает риски,
- предлагает и реализует решения для их минимизации.
Таким образом, HRBP курирует все изменения в рекрутинге, связанные как с целями бизнеса, так и с событиями на рынке.
Какие задачи решает HRBP
HRBP работает как один, так и в связке с HR-директором. В такой конфигурации последний забирает на себя формирование этих HR-процессов:
- наем,
- онбординг,
- создание корпоративной культуры,
- внедрение системы мотивации.
HRBP глубоко погружен в специфику бизнеса и координирует взаимодействие разных юнитов между собой.
Особенность работы HRBP — большую часть времени такой специалист фокусируется на ключевых для бизнеса задачах, становясь связующим звеном между CEO, HR-директором и коллективом и превращая обратную связь от них в понятные дашборды, которые помогают понять, что происходит в компании прямо сейчас.
Пример дашборда по HR
Задачи HRBP могут быть разными — от запуска стажировок до трансформации конкретного отдела или даже полной перестройки скилл-сетов сотрудников.
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Ниже — пример из нашей практики, когда задача HRBP состояла в том, чтобы сформировать внутри компании команду с сильной экспертизой в финтехе.
Работа состояла из нескольких этапов:
- Формулирование потребностей и болей клиентов, которые будут закрывать новые сотрудники.
- Проработка профилей будущих должностей вместе с руководителем финтех-портфеля.
- Создание оргструктуры для будущих ролей.
- Подготовка механизмов и инструментов онбординга.
- Онбординг и бесшовная интеграция специалистов в существующий коллектив.
Когда бизнесу нужен HRBP?
Необходимость в таком специалисте зависит от задач бизнеса.
Небольшой компании, которая выбрала одно ключевое направление работы, заняла свою долю рынка и не планирует активно расти, достаточно стандартного HR-отдела.
Однако если организация планирует масштабироваться горизонтально и вертикально (запускать новые продукты, осваивать новые рынки, в том числе международные), то HRBP поможет ей быстрее двигаться вперед за счет выстроенной стратегии работы с персоналом.
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У нас HR бизнес-партнеры появились в конце 2020 года, когда компания с одной линейкой продуктов превратилась в группу компаний, объединившую стартапы с разными компетенциями.
Наши команды занимались:
- созданием решений на базе AI/ML,
- human experience,
- EdTech-проектами.
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Привлечение HRBP позволило усилить позицию каждого бизнеса в портфеле в зависимости от его целей, задач и уровня зрелости:
- у кого-то большая часть процессов была выстроена, и не хватало, к примеру, системы развития и мотивации сотрудников;
- а кто-то находился в самом начале пути — и здесь HRBP предоставлял необходимую экспертизу в вопросе рекрутинга, чтобы стартап мог как можно быстрее приступить к реализации первых проектов и не «переинвестировал» в развитие команды в самом начале.
Привлечение HR бизнес-партнеров принесло результаты: за два года компания оформила ключевую компетенцию и разработала сервисы для крупнейших финтех-игроков России и стран СНГ.
Как оценивать работу HRBP
Чаще всего результаты HR бизнес-партнеров оценивают по двум параметрам:
- обратной связи от команды руководителей (например, CEO, CTO, CPO и других),
- достижению квартальных или годовых целей.
Если команда довольна, бизнес-показатели растут, а цели достигнуты, то специалист выполнил свою работу.
При этом цели HRBP могут быть разными:
- от небольших — снижения текучести кадров,
- до глобальных — выстраивания HR-процессов в новом офисе в другой стране с незнакомой спецификой рынка.
Показатели работы HR бизнес-партнера, как правило, качественные, но есть среди них и измеримые. Например, нам за год удалось снизить текучесть кадров с 46% по 18% за счет:
- точечной работы с сотрудниками,
- создания индивидуальных треков развития,
- поддержки при релокации.
Можно использовать и другие метрики:
- прирост сотрудников,
- количество работников, успешно прошедших испытательный срок,
- число специалистов, повысивших квалификацию за год.
Чек-лист: когда HRBP пригодится вашему бизнесу
- У вас несколько обособленных бизнес-юнитов.
- Вы решили освоить новую сферу деятельности.
- Вы планируете выходить на зарубежные рынки.
- Вам необходимо (или скоро понадобится) формировать новые команды из востребованных на рынке специалистов.
Иллюстрация предоставлена автором
Фото на обложке: Shutterstock / Gorgev
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