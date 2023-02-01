Между CEO и командой: роль HR бизнес-партнера в росте компании

О том, как такой специалист помогает бизнесу расти, рассказывает Дарья Канаева, лидер практики HRBP в red_mad_robot.

HR бизнес-партнер (HRBP) — один из новых трендов в российском HR-менеджменте и уже устоявшаяся практика за рубежом. Такой специалист выстраивает в компании стратегию работы с самым ценным ресурсом — людьми.

Кто такой HR бизнес-партнер

HR бизнес-партнер, или HRBP — это специалист, который выстраивает взаимосвязи между целями компании и человеческими ресурсами. Для российского рынка это относительно новая фигура — такие специалисты есть в основном у крупных игроков рынка вроде Ozon и «Тинькофф».

А вот на Западе уже оценили пользу от привлечения HRBP в цифрах.

Так, по данным Gartner, его наличие повышает производительность сотрудников на 22%, а способность компании удерживать персонал — на 24%.

HR бизнес-партнер работает непосредственно с CEO компании, освобождая его от внушительного блока HR-задач:

он выстраивает стратегию взаимодействия с коллективом, анализирует тенденции на рынке труда, оценивает риски, предлагает и реализует решения для их минимизации.

Таким образом, HRBP курирует все изменения в рекрутинге, связанные как с целями бизнеса, так и с событиями на рынке.

Какие задачи решает HRBP

HRBP работает как один, так и в связке с HR-директором. В такой конфигурации последний забирает на себя формирование этих HR-процессов:

HRBP глубоко погружен в специфику бизнеса и координирует взаимодействие разных юнитов между собой.

Особенность работы HRBP — большую часть времени такой специалист фокусируется на ключевых для бизнеса задачах, становясь связующим звеном между CEO, HR-директором и коллективом и превращая обратную связь от них в понятные дашборды, которые помогают понять, что происходит в компании прямо сейчас.

Пример дашборда по HR

Задачи HRBP могут быть разными — от запуска стажировок до трансформации конкретного отдела или даже полной перестройки скилл-сетов сотрудников.

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Ниже — пример из нашей практики, когда задача HRBP состояла в том, чтобы сформировать внутри компании команду с сильной экспертизой в финтехе.

Работа состояла из нескольких этапов:

Формулирование потребностей и болей клиентов, которые будут закрывать новые сотрудники. Проработка профилей будущих должностей вместе с руководителем финтех-портфеля. Создание оргструктуры для будущих ролей. Подготовка механизмов и инструментов онбординга. Онбординг и бесшовная интеграция специалистов в существующий коллектив.

Когда бизнесу нужен HRBP?

Необходимость в таком специалисте зависит от задач бизнеса.

Небольшой компании, которая выбрала одно ключевое направление работы, заняла свою долю рынка и не планирует активно расти, достаточно стандартного HR-отдела.

Однако если организация планирует масштабироваться горизонтально и вертикально (запускать новые продукты, осваивать новые рынки, в том числе международные), то HRBP поможет ей быстрее двигаться вперед за счет выстроенной стратегии работы с персоналом.

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У нас HR бизнес-партнеры появились в конце 2020 года, когда компания с одной линейкой продуктов превратилась в группу компаний, объединившую стартапы с разными компетенциями.

Наши команды занимались:

созданием решений на базе AI/ML,

human experience,

EdTech-проектами.

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Привлечение HRBP позволило усилить позицию каждого бизнеса в портфеле в зависимости от его целей, задач и уровня зрелости:

у кого-то большая часть процессов была выстроена, и не хватало, к примеру, системы развития и мотивации сотрудников; а кто-то находился в самом начале пути — и здесь HRBP предоставлял необходимую экспертизу в вопросе рекрутинга, чтобы стартап мог как можно быстрее приступить к реализации первых проектов и не «переинвестировал» в развитие команды в самом начале.

Привлечение HR бизнес-партнеров принесло результаты: за два года компания оформила ключевую компетенцию и разработала сервисы для крупнейших финтех-игроков России и стран СНГ.

Как оценивать работу HRBP

Чаще всего результаты HR бизнес-партнеров оценивают по двум параметрам:

обратной связи от команды руководителей (например, CEO, CTO, CPO и других), достижению квартальных или годовых целей.

Если команда довольна, бизнес-показатели растут, а цели достигнуты, то специалист выполнил свою работу.

При этом цели HRBP могут быть разными:

от небольших — снижения текучести кадров,

до глобальных — выстраивания HR-процессов в новом офисе в другой стране с незнакомой спецификой рынка.

Показатели работы HR бизнес-партнера, как правило, качественные, но есть среди них и измеримые. Например, нам за год удалось снизить текучесть кадров с 46% по 18% за счет:

точечной работы с сотрудниками,

создания индивидуальных треков развития,

поддержки при релокации.

Можно использовать и другие метрики:

прирост сотрудников,

количество работников, успешно прошедших испытательный срок,

число специалистов, повысивших квалификацию за год.

Чек-лист: когда HRBP пригодится вашему бизнесу

У вас несколько обособленных бизнес-юнитов. Вы решили освоить новую сферу деятельности. Вы планируете выходить на зарубежные рынки. Вам необходимо (или скоро понадобится) формировать новые команды из востребованных на рынке специалистов.

Иллюстрация предоставлена автором

Фото на обложке: Shutterstock / Gorgev