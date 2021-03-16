Зачем нужны ИТ-чемпионаты, и как они могут помочь в карьере программистам

IT-чемпионат – это призы и только? Об очевидных и не очень возможностях, которые дают такие мероприятия, а также как к ним подготовиться, рассказывает Дмитрий Санников, технический руководитель образовательных проектов, руководитель направления ИТ-чемпионатов Mail.ru Group.

Мировые гиганты ИТ-бизнеса каждый год вкладывают миллионы долларов на проведение чемпионатов по программированию. Первые соревнования по спортивному программированию появились еще 1970-х годах (ACM International Collegiate Programming Contest).

Но спустя годы они получили глобальную популярность, и сейчас большинство крупных компаний проводит собственные ИТ-чемпионаты, в которых участвуют тысячи специалистов со всего мира.

Технологии развиваются очень быстро, и для поддержания темпов разработки новых инновационных решений нужно всё больше квалифицированных сотрудников. С каждым годом компаниям все труднее привлекать таланты из-за нехватки специалистов и конкуренции.

Чтобы оказаться в центре внимания, компании стараются регулярно проводить практико-ориентированные мероприятия для разработчиков. Благодаря этому различные соревнования, чемпионаты и другие форматы стали очень популярны.

Если в 2016 году на Google Hashcode зарегистрировалась только тысяча команд, то в 2020 — уже десять тысяч команд со всего мира.



Mail.ru Group проводит ИТ-чемпионаты по разным специалиазиациям с 2010 года, в 2020 году мы объединили их на единой платформе all cups. За все время мы организовали больше 60 соревнований, в которых приняли участие 300 000 человек из 130 стран.

Подобные чемпионаты — это своеобразный процесс обучения. С помощью таких мероприятий компании могут транслировать требования бизнеса к рынку специалистов. Многие компании называют их «инкубаторами гениев».

Зачем участвовать?

Чемпионаты стали неотъемлемой частью образовательного процесса для технических специалистов. С ними можно приобщиться к профессиональному комьюнити, постоянно прокачивать свои навыки и обмениваться опытом.

Во-первых, чемпионаты позволяют специалистам развивать существующие скиллы или приобрести новые. Если на работе не хватает оригинальных и сложных задач, во время чемпионатов можно прокачивать свои навыки, попробовать сложные задачи и посмотреть, как их решают более опытные товарищи.

Согласно статистике all cups, 6 из 10 участников соревнований в ближайший месяц возвращаются на платформу – им интересно продолжать решать новые задачи.

Во-вторых, чемпионаты позволяют развиваться в определенной специализации. Если человек хочет развиваться в области голосовых ассистентов, он может начать с поиска соответствующих чемпионатов и решения задач в этой области.

Даже сам факт участия – ощутимый плюс в резюме специалиста, особенно начинающего, на который обратят внимание при приеме на работу. Опять же, во время соревнований можно познакомиться с будущими коллегами, узнать об открытых вакансиях и возможностях на рынке.

У нас были случаи, когда участники решали задачи в одной команде с будущим руководителем, который принимал его потом на работу.

Наконец, ИТ-чемпионат — это большой ивент, в котором принимает участие сотни и тысячи программистов. Лучшей среды для нетворкинга и новых профессиональных знакомств просто не найти. Можно найти команду для собственного проекта или целенаправленно нарабатывать полезные знакомства и контакты с другими компаниями. Многие тимлиды и ИТ-рекрутеры делают именно так.

Кому стоит участвовать?

Если коротко – всем. Участвовать в ИТ-чемпионатах могут специалисты любого уровня. Все зависит от целей. Как правило, организаторы указывают в условиях, на какой уровень ориентированы задачи и соревнования.

Джуниорам. Конечно, вряд ли начинающим стоит рассчитывать на победу с первого раза, но некоторые задачи на соревнованиях под силу даже джуну. Чемпионат точно станет хорошей тренировкой и возможностью понаблюдать, как решают задачи более опытные разработчики, пообщаться с ними и поучиться.

Конечно, вряд ли начинающим стоит рассчитывать на победу с первого раза, но некоторые задачи на соревнованиях под силу даже джуну. Чемпионат точно станет хорошей тренировкой и возможностью понаблюдать, как решают задачи более опытные разработчики, пообщаться с ними и поучиться. Разработчикам среднего уровня и выше. Более продвинутым специалистам часто не хватает оригинальных и сложных задач на работе. Во время чемпионата они прокачивают свои навыки и решают более сложные задачи, чем привыкли в работе.

Более продвинутым специалистам часто не хватает оригинальных и сложных задач на работе. Во время чемпионата они прокачивают свои навыки и решают более сложные задачи, чем привыкли в работе. Желательно быть старше 16 лет. Несмотря на то, что отдельные соревнования позволяют допускают с 13 или 14 лет, в финале чаще всего можно участвовать только по достижении 16 или даже 18 лет.

Корпорации ищут таланты — и находят

Главная цель чемпионата для бизнеса — выявить среди большого количества участников талантливых программистов, которые не только владеют теоретической базой, но и умеют использовать ее для решения реальных практических задач. Например, в прошлом году на all cups проходил чемпионат по созданию дизайна мобильного приложения «Честный знак» (приложение национальной системы маркировки).

Участники должны были предложить свои решения развития приложения – как улучшить существующую функциональность или предложить новую. Главным критерием оценки был потенциал на реализацию с точки зрения бизнеса «Честного знака».

Организация чемпионата требует серьезных затрат. Но компании-организаторы с его помощью решают стратегические задачи своего бизнеса:

Развитие новых технологий. Допустим, компания хочет развивать подразделение по работе с голосовыми ассистентами. Она создает соревнование и задачу для профильных специалистов. После чего может предложить работу уже опытным участникам или обучать тех, кто проявил потенциал.

Найм специалистов. Во время чемпионата в поле зрения рекрутеров попадают талантливые программисты, которые «в бою» доказали свои способности решать практические задачи бизнеса. Среди них можно искать новых сотрудников — и это будет выгоднее, чем шерстить сайты по поиску работы.

ИТ-чемпионат — это имиджевый инструмент, который привлекает как сообщество профильных специалистов, так и внимание СМИ. Чемпионат работает на бренд компании среди потенциальных сотрудников и в целом повышает доверие к ней на рынке.

Компания может дать участникам реальные задачи бизнеса и получить несколько десятков разнообразных и работающих решений. Если ту же задачу решают сотрудники, они скорее всего предложат одно или несколько решений.

Поиск инсайтов на рынке – какие тренды сейчас существуют в той или иной технологической области, как работать с этими специалистами, понять их потребности и «боли» (например, для запуска нового продукта).

Имиджевая и практическая польза перевешивает расходы. Поэтому все больше крупных компаний даже не из ИТ-сферы сегодня начинают интересоваться чемпионатами и готовы в них инвестировать. Например, на нашей платформе свои чемпионаты уже проводили «Мегафон», Huawei и другие.

А что победителям? Все и сразу!

Победа или призовое место в ИТ-чемпионате — это не только приятный денежный приз, но практически гарантированный билет в «высшую лигу» индустрии. На лидеров из топ-20 обращают внимание самые крупные ИТ-компании — специалист такого уровня усилит любой проект: от стартапа до корпорации.

К тому же, это путь к славе. Уже сегодня набирают популярность стримы среди программистов: трансляции в live-режиме как команды решают задачи в соревнованиях. Отчасти это похоже на историю развития киберспорта – раньше киберспортсмены сидели по закрытым клубам, а сегодня турниры собирают миллионы зрителей. Возможно, состязания программистов похожая участь ждет уже через 5-10 лет.

Сегодня чемпионаты проводятся не только по спортивному программированию, но и по машинному обучению, дизайну и искусственному интеллекту. Они позволяют участвовать не только «звездам», но и джуниорам, которые делают первые шаги по карьерной лестнице. Каждый ищет и находит на ИТ-чемпионате что-то свое. Испытание для своих скиллов, развлечение и уход от надоевшей рутины или работу мечты.

Как подготовиться к чемпионату?

Любой может научиться решать задачи чемпионатов и принимать в них участие. Не все, но отдельные задачи даже на крупных соревнования доступны даже для начинающих разработчиков и позволят учиться на интересных примерах. Вот небольшой гайд для новичков, как готовиться к чемпионату:

Определиться со сферой интересов: понять, какой стек технологий ты хочешь изучить, в какой области усилить свои знания.



Изучить полезные материалы и разборы задач на платформах, на которых проходят онлайн-соревнования или на Habr. На платформах иногда собирают разделы с материалами для подготовки, курсами и даже инструкциями для начинающих. Например, такие мы готовили для подготовки к ML Boot Camp и для Технокубка

Попрактиковаться в решении задач по выбранному направлению. Вот где стоит искать задачи:

Kaggle – проводит соревнования в области машинного обучения.

CodeForces – специализируется на соревнования по спортивному программированию.

Codingame — платформа для проведения соревнований по программированию искусственного интеллекта, игровых ботов.

Topcoder – проводит ежегодный турнир по спортивному программированию.

All cups — собраны соревнования и задачи по самым разным специальностям – от машинного обучения до спортивного программирования и дизайна.

И кое-что еще:

Найти команду единомышленников. С ними будет интереснее готовиться к соревнованиям и обмениваться опытом, а главное – вместе можно будет участвовать в самих соревнованиях (многие из них командные).