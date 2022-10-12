Профессия IT-сорсер: как построить карьеру на хантинге IT-специалистов

О позиции IT-сорсера и том, как им стать, рассказывает Людмила Карамышева, спикер конференции CrossConf , HR-консультант и преподаватель IT-курсов Otus.

По оценке РАЭК , только с конца февраля страну покинули 50-70 тыс. ИТ-специалистов. Компании размещают вакансии в корпоративных медиа, а соискатели публикуют резюме в телеграм-каналах. На фоне этих изменений в IT-рекрутменте становится популярна новая функция – сорсинг.

Содержание:

IT-сорсер: что за профессия

IT-сорсер — это специалист, который занимается поиском и привлечением кандидатов на технические должности. Главная задача сорсера — найти подходящего специалиста, который бы соответствовал требованиям работодателя и выйти с ним на контакт.

Специфика модели поиска сорсера заключается в том, что он не ограничивается мониторингом резюме на джоб-сайтах, как, например, на HeadHunter. IT-сорсер ищет кандидатов в социальных сетях, сообществах, на отраслевых конференциях и других мероприятиях.

Например, с помощью булев-поиска сорсер подбирает специалистов на профессиональных платформах — LinkedIn, GitHub, «Хабр Карьера». Обычно сорсер работает в команде с рекрутером или менеджером, который представляет кандидатов компаниям.

Востребованность на рынке

IT-отрасль в России постепенно перестраивается на импортозамещение. Крупные экосистемы, как «Яндекс», «Сбер», Avito, Tinkoff, Ozon, МТС, продолжают расти, поэтому бизнес вынужден масштабировать технические команды в ускоренном режиме.

Вместе со спросом на IT-специалистов увеличивается спрос на IT-сорсеров и рекрутеров, которые позволяют закрывать вакантные места.

Обязанности IT-сорсера

IT-сорсер — это первая инстанция, где обрабатывается резюме кандидата. Он оценивает информацию, чтобы определить, подходит ли человек для конкретной должности.

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Затем специалист выходит с ним на связь по удобному для кандидата каналу коммуникации. От того, как будет составлено предложение, будет зависеть отклик кандидата на сообщение.

IT-сорсер составляет стратегию поиска кандидата, с помощью которой понимает, как, где, с помощью каких инструментов можно найти нужного и редкого специалиста.

Многие IT-сорсеры ответственны за заполнение CRM-системы с базой данных о кандидатах. В профилях специалистов IT-сорсер отражает информацию об опыте работы кандидата, контактную информацию и другие данные, необходимые компании. Далее CRM-система передается в руки рекрутера, а потом в маркетинговый отдел.

Функционал IT-сорсера:

анализ рынка труда;

Необходимо постоянно следить за конкурентной средой. Например, вы получили информацию, что в одной из компаний ухудшились условия труда — вы можете составить предложение о работе для подходящих кандидатов с фокусом на преимущества вашей компании.

стратегическое планирование поиска кандидатов;

Важно уметь искать, фильтровать и анализировать информацию, знать, в каких социальных сетях и на каких форумах преимущественно находится целевая аудитория.

поиск с помощью составления релевантных запросов;

Необходимо понимать логику Boolean Search и X-ray и уметь работать с поисковыми запросами с помощью ключевых слов.

автоматизация процесса поиска;

В IT важна скорость работы. Предложения с вакансиями превышают количество релевантных резюме, поэтому необходимо прибегать к автоматизации, чтобы быстро искать нужные кадры.

Существуют специальные плагины, с помощью которых можно достать контакты искомого специалиста из закрытого профиля Linkedin — например, Lusha.

оценка навыков, опыта и мотивации кандидатов.

Чем отличается IT-сорсер от IT-рекрутера

В России нет четкого разделения между IT-рекрутером и IT-сорсером, как за рубежом. Исключение могут составить крупные холдинги и российские департаменты иностранных компаний.

На местах, где разделение все же есть, сорсер занимается:

аналитикой рынка IT,

поиском профилей и контактов кандидатов,

связывается и общается с кандидатами и заказчиками.

IT-рекрутер в свою очередь работает уже с прогретой аудиторией кандидатов. Он не углубляется в стратегии поиска и в автоматизацию данного процесса.

Рекрутеры работают с известными job-бордами, делают рассылки, приглашают на вакансии. Они не углубляются в поиск именно по boolean-запросам. В России IT-рекрутеру могут приписывать функции технического специалиста, продажника, маркетолога, IT-сорсера и психолога.

Необходимые навыки

Хороший сорсинг — это не только технологии поиска, но и развитое аналитическое мышление. Для специалиста важно иметь высокий уровень самоорганизации и внимания.

Soft skills:

коммуникабельность: умение слушать собеседника, вовремя задавать наводящие вопросы, персонализировать общение. любознательность. Для сорсера важно каждый раз пытаться найти новые источники и инструменты работы, подходы. Для этого нужно всегда оставаться в теме последних событий: читать статьи и смотреть видео от экспертов в подборе, посещать отраслевые мероприятия. мышление. Сорсер — это интеллектуальная профессия. Он анализирует профили кандидатов и соотносит их с необходимым портретом должности, оценивает компетенции и бэкграунд кандидата. концентрация. Работа сорсера предполагает большой поток информации, поэтому если вы не обратили внимание и отправили не то сообщение не тому кандидату, вероятно, холодный контакт ушел.

Hard skills:

IT-сорсер немного напоминает инженера DevOps. У него тоже есть свой CI/CD-процесс, который представлен в виде непрерывного поиска и постоянной оценки кандидатов.

В идеале IT-сорсер должен хорошо разбираться в особенностях IT-рынка и понимать, как работает процесс разработки ПО.

Необходимые навыки для IT-сорсера:

знание типов языков программирования и основных областей их применения (frontend, backend, мобильная разработка, разработка игр, разработка баз данных). умение работать со средствами хранения данных (SQL и NoSQL-хранилища, СУБД, реляционные и нереляционные БД). знание фреймворков и их отличие от библиотеки языков программирования. знание английского языка. Большая часть IT-информации содержит англицизмы и аббревиатуры. А многие IT-специалисты выкладывают резюме на английском. поиск по ключевым словам, работа с техниками Boolean Search и X-ray.

Когда IT-сорсер понимает основы программирования и сам занимался, например, разработкой, он может эффективнее проводить интервью с кандидатами и быстрее находить с ними общий язык.

Обязательно нужно знать особенности проекта, в который ведется подбор, его стадии и технологический стек. Сорсер должен понимать, что делает в производственном процессе каждый из его участников:

аналитики,

разработчики,

тестировщики,

технические писатели,

проектные менеджеры,

аналитики,

архитекторы,

дизайнеры,

Data Science.

Плюсы профессии

Работая на позиции IT-сорсер, специалисты имеют возможность глубоко погрузиться в специфику рынка IT и точечно познакомиться с каждой профессией.

Если вы хотите начать карьеру в IT, но пока не определились, в каком направлении двигаться, можно начать с IT-сорсера.

При смене направления, например, в сторону тестирования или программирования IT-сорсер быстро адаптируется, поскольку уже разбирается в основах разработки ПО и понимает стек проектов.

В числе преимуществ работы IT-сорсера:

конкурентная заработная плата (средняя заработная плата IT-сорсера составляет 119 983 руб.);

(средняя заработная плата IT-сорсера составляет 119 983 руб.); возможность работать удаленно с гибким графиком. Главное — это результат. Сорсер в основном сам строит свой рабочий график.

Главное — это результат. Сорсер в основном сам строит свой рабочий график. творческая работа. Сорсер составляет креативное описание вакансии и ищет индивидуальный подход к кандидатам.

Сорсер составляет креативное описание вакансии и ищет индивидуальный подход к кандидатам. приятная среда общения. В IT преобладают интересные люди, работая с которыми можно постоянно учиться чему-то новому.

Минусы профессии

На российском рынке профессия IT-сорсера предполагает сочетание сразу несколько ролей и навыков. И если пока вы не готовы к тому, что нужно быть немного продажником, немного копирайтером, а также маркетологом и рекрутером, стоит либо искать работу в зарубежных компаниях, где эти функции четко разграничены между специалистами, либо пересмотреть карьерные ожидания.

На первый взгляд, порог входа в профессию достаточно низкий. Многие компании готовы выращивать специалистов с минимальным опытом под свои цели и задачи. Однако при более глубоком погружении в IT как предметную область большинство сорсеров, которые не были готовы к тому, что нужно отличать backend от frontend, уходят.

Как войти в профессию

Книги, блоги, Telegram-каналы

Если вы решили войти в профессию, начать подготовку можно с изучения литературы, статей, блогов и каналов в мессенджерах по теме IT-рекрутмента.

Из литературы могу порекомендовать:

Джоэл Спольски «Руководство Джоэла Спольски по подбору программистов и управлению ими», Джефф Смарт и Рэнди Стрит «Кто. Решите вашу проблему номер один», Гевин Кеннеди «Договориться можно обо все», Максим Дорофеев «Джедайские техники», Игорь Симдянов и Максим Кузнецов «Программирование: ступени успешной карьеры».

В Telegram можно подписаться на каналы:

Нетворкинг и офлайн-мероприятия

Ближе познакомиться с профессией помогают отраслевые конференции. На офлайн-мероприятиях у соискателей есть возможность не только послушать доклад на интересующую тему, но и познакомиться с потенциальными работодателями.

Наблюдайте за предстоящими событиями и следите за обновлениями ежегодных мероприятий. В начале осени, 9-10 сентября, в Иннополисе прошла ежегодная конференция по кроссплатформенной разработке и трендам IT CrossConf.

Конференция была разделена на девять тематических потоков, один из которых посвящен HR.

На HR-потоке эксперты рассказали, как построить сильный HR-бренд, как привлекать и нанимать IT-персонал, какие требования IT-рекрутинга уже устарели, а какие остаются актуальными.

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Для IT-сорсера важно постоянно быть в курсе последних событий, поэтому при посещении профессиональных мероприятий интересуйтесь не только своими темами. Выбирайте конференции с разносторонней повесткой и расширяйте свои знания о мобильной разработке, искусственном интеллекте, frontend, backend, дизайне.

Практика

Вы можете устроится на должность junior IT-рекрутера и учиться в процессе.

Вакансии, где начинающих специалистов готовы обучить с нуля, появляются достаточно часто. Найти их можно как на HeadHunter, так и в специализированных Telegram-каналах, например, в Recruitment for friends Chat.

Куда растут IT-сорсеры

В перспективе IT-сорсеры могут вырасти до должности Teamlead или руководителя сорсингового отдела. Нехватка квалифицированных кадров в IT подталкивает бизнес к расширению и модернизации отдела по привлечению специалистов.

Часто случается, что сорсеры уходят в профессии связанные с IT, например, в тестирование или разработку. В дальнейшем навыки IT-сорсинга помогают при подборе кандидатов в собственные команды.

Новая, но перспективная профессия, куда со временем может перейти сорсер — HR-аналитик.

Специалисты в области анализа человеческих ресурсов требуются в компании, где развитие не заканчивается на формировании стратегии, а имеет вполне практическую реализацию. Для перехода в HR-аналитику стоит пройти курс по HR-аналитике, выучить SQL, Power BI и хорошо знать Excel.

Фото на обложке: Shutterstock / Jacob Lund