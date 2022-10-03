Как использовать новые правила рекламы VK и увеличить прибыль бизнеса: инструкция

Ирина Каллаур, основатель обучающей платформы TrafficMBA и член «Гильдии Маркетологов» и «Американской Маркетинговой Ассоциации», поделилась кейсами, как не стоит запускать рекламу, и вариантами, как грамотно обойти ограничения и привлечь новых клиентов.

Соцсети регулярно обновляют правила в рекламы. Однако не стоит менять платформу или урезать количество рекламных компаний, только потому что появилось новое ограничение.

Последние изменения в политике VK внесли суматоху и возмущения у онлайн-бизнеса. Огромное количество блокировок рекламных кабинетов, невыход рекламы, отмены запусков — кажется, что бизнесу ставят палки в колеса.

Многие мои коллеги стали сравнивать возможности рекламы VK и других каналов, жаловались, что для некоторых ниш реклама «ВКонтакте» не работает.

Да, действительно, реклама в «ВК» точно не будет работать для пяти ниш и направлений.

Для них нет исключений, здесь вы не сможете обойти правила.

Реклама, которая не запустится в VK

Если ваше рекламное объявление, продукт или страница, на которую ведет реклама, попадает под одну из этих категорий, реклама не запустится:

Оружие, алкоголь, наркотики. Эти правила соответстветствуют законодательству РФ и не могут быть обжалованы. Финансовые пирамиды или азартные игры. VK — это массовая социальная сеть, любая реклама финансовых услуг, где требуются дополнительные знания и умения, где легко ввести в заблуждение, будет заблокирована. Как и реклама азартных игр, казино, игровых автоматов. Эзотерика, таро, гадания, целительство. Здесь важно провести грань между наукой и околонаучными материалами. Если мы говорим про психологию или коучинг — здесь не будет ограничений, но есть проекты, которые выходят за рамки знаний о психологии человека и предлагают спорные для общества услуги. Учитывайте это при создании рекламы. Товары для взрослых, сексульный подтекст. Рекламу могут видеть люди любого возраста, поэтому все, что 18+, будет блокировано рекламной сетью. Копии брендов или товаров. Любая рекламная сеть является неким посредником между покупателем и продавцом и дорожит своей репутацией, поэтому правила по ограничениям относятся и копиям товарам, подделкам.

Чтобы не попасть в блок и свести на нет все старания по подготовке рекламы, просто не начинайте ее в VK, если ваш продукт или услуга попадает под одно из этих правил.

Все остальные правила, о которых пойдет речь далее, являются рекомендациями и способом наладить качество использования соцсетью всех — пользователей, рекламодателей и самого VK.

Читайте по теме:

Нативка для мессенджера: как размещать рекламу в Telegram в 2022 году

Рекламодателю о маркировке рекламы с 1 сентября: как подготовиться к нововведениям

Как подготовиться с запуску рекламы и не нарушить правила платформы

Из самых обсуждаемых ограничений, которыми остаются недовольны рекламодатели:

нельзя использовать эмодзи в тексте;

блокировка рекламы из-за орфографических ошибок;

отмена запуска рекламы из-за плохого качества изображений;

На самом деле правил больше, но для всех них есть решения, которые станут не нарушением, а, наоборот, улучшат опыт использования рекламной сети и привлекут больше внимания аудитории.

Перед тем как начать рекламировать ваш товар или услугу, нужно подготовиться:

Проверьте ваше сообщество в VK:

насколько понятно, что вы предлагаете клиенту, заполнена ли информация в описании, готова ли группа к притоку новых пользователей.

Проверьте работу вашего сайта, ссылку на который вы будете указывать в рекламной объявлении:

нет ли технических сложностей при открытии, соответствует ли сайт сути рекламируемого продукта.

Заранее продумайте ваши рекламные сообщения и изображения

Делайте это в формате гипотез. Например, подберите десять изображений или видео в хорошем качестве, сделайте пять текстовых блоков с привлечением внимания к вашему продукту. Не забывайте про призыв к действию.

Читайте также:

Как брендам общаться с подписчиками в 2022 году?

5 инструментов b2b-пиара для крупного бизнеса в кризис — как использовать?

8 ограничений в рекламе VK и как их соблюсти

Как только все будет готово, следуйте правилам VK и внесите правки, если это потребуется, чтобы не попасть в блок:

Рекламное объявление должно соответствовать нормам русского языка и языка объявления

Не допускайте грамматических, пунктуационных ошибок, следите, чтобы в словах не были пропущены буквы.

Нужно следить за тем, чтобы в названии и в описании текст не обрезался, как на примере.

Для проверки орфографии пользуйтесь обычным редактором — Word, Google документы, если сомневаетесь — сервисами по проверке, например, «Спеллер».

В случае, когда текст не помещается в поле, ищите синонимы с более коротким вариантом. Словарь синонимов для тех, кто создает рекламное объявление — настолько книга.

Ограничение по количеству текста на изображении

По правилам VK на данной момент текст на изображении должен быть не более 20% от всей площади. На самом деле, это правило не ново; с этим сталкивались еще несколько лет назад.

Смысл ограничения в том, чтобы пользователь легко и просто мог считать то, на чем хотят сфокусировать внимание. Если текста будет слишком много, это отвлечет внимание, и эффект от рекламы будет не такой, как ожидалось.

Лучшее решение в этом случае — давать на объявление короткий текст и призыв к действию. Например, «Скидки 50%. Оформи заявку до конца августа».

Запрещено изображение денежных купюр

Это правило, которое сразу направит объявление в бан.

Если вы рекламируете, к примеру, онлайн курс по финансовой грамотности, показывайте то, что получают ваши клиенты от пользования вашим продуктом — радость от обладания материальными благами, исполнения желания в виде поездок или выхода на новый социальный уровень.

Лучше всего продают люди, которые получили результат — покажите в рекламе таких людей и их счастье.

Запрещено использовать агрессивные цвета

Цвет на картинке был выбран именно для привлечения внимания. Да, это работает. Но чтобы законно обойти это правило, используйте психологию цвета.

Это сложная наука, но дизайнеры знают несколько лайфхаков, которыми пользуются при создании рекламных объявлений.

Например, если аудитория женская и молодая, используйте в объявлении розовый цвет и цвет фуксии, если аудитория мужская и более опытная — древесные и темно-синие оттенки.

Интуитивно ваши пользователи охотнее нажмут на призыв к действию «Закажи товар», если вы напишите эту фразу на зеленой плашке на самом изображении, чем на любом символе красного цвета.

Использование символов и эмоджи в тексте объявлений

Мы все пользуемся мессенджерами и для точности выражения эмоций разведения используем эмоджи. Конечно, такой формат привлекает и пользователей рекламы. Чтобы избежать бана за использование смайлов, замените их на красивую фразу.

Например, если вы рекламируете заказ продуктов онлайн, опишите ваши продукты, чтобы у клиента «потекли слюнки»:

мясистые томаты;

сочные ананасы;

румяные яблочки.

Визуализируйте ваш продукт текстовым описанием, и тогда он запомнится надолго.

Недопустимы сравнения с товарами других компаний и конкурентов

Это относится к компаниям, которые только выходят на рынок или у кого серьезная конкуренция. Используя изображение другого бренда, можно привлечь больше внимания, особенно когда бренд более известен.

Но это может сыграть и злую шутку — вы платите за свою рекламу, а завуалированно рекламируете конкурента.

Лучше сфокусироваться на сильных сторонах своего продукта, преимуществах для клиентов — опишите это в рекламе и акцентируйте внимание на своем бренде.

Запрещено использование изображений «до» и «после»

Особенно тяжело воспринимается это ограничение для салонов красоты, косметологических центров, марафонов по похудению.

Здесь есть решение, которое использую я. Например, на изображении можно написать «Решите вашу проблему. Присоединитесь к марафону и похудейте».

При этом первую часть фразы с указанием проблемы сделаем жирным шрифтом, а вторую тонкими линиями. Визуально вы покажете аудитории состояние «до» и «после» без использования запрещенных изображений.

Запрещено использование изображений низкого качества

Красивое и качественное изображение в рекламе — это ваше лицо. Отлично, если у вас есть можность сделать фотосессию вашей продукции или автора онлайн курса: реальные фотографии продают лучше всего.

Но не для всех услуг такой формат подходит, и часто нужна картинка, которая, будет использоваться больше для фона, но при этом для нее тоже есть свои правила. На помощь приходят бесплатные сервисы стоковых фото с автоматической лицензией. По поиску здесь можно найти большое количество изображений, скачать их и использовать в рекламе.

Сервисы, где можно найти фотографии:

pexels.com unsplash.com pixabay.com

Используйте VPN для входа на сайты.

Подробные правила по рекламе в VK можно смотреть на официальном сайте, лучше добавить его в закладки, поскольку правила постоянно обновляются и дополняются.

Вывод

Ищите решения, которые улучшат пользовательский опыт вашей аудитории, смотрите, как говорится «outside the box» — нестандартно, только так ваша реклама не только запомнится, но и принесет вам больше прибыли.

А любые правила, нормы рекламной сети — это не ограничение, а ваша точка роста. Тем более альтернатив для рекламы сейчас не так много, а VK остается местом, где настроить таргетинг и попасть в нужную аудитории можно проще всего.

Иллюстрации предоставлены автором

Фото на обложке: Unplash / Icons8 Team