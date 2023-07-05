История из агротеха: как заполучить молодых специалистов, договорившись с вузами

Опрос Института экономической политики им. Гайдара зафиксировал рекордный с 1996 года уровень дефицита работников в российской промышленности. Образовательные программы вузов не успевают за развитием отраслей, особенно — за резким ростом проникновения современных технологий. Поэтому бизнесу нужно инвестировать в образование, чтобы получить специалистов, готовых к реальной работе с первых дней.

К подготовке кадров подключаются и вендоры, чтобы обучать молодых специалистов современным и применимым знаниям и растить амбассадоров своих разработок. Агросектор — один из ярких примеров отраслей, где молодых специалистов, владеющих современными знаниями о технологиях и экономике, очень не хватает.

Нулевая точка старта: в каких случаях важно идти в вузы, а в каких еще рано

Начинать сотрудничество с вузами нужно, когда ваши технологические решения уже зрелые. То есть применимость в реальных производственных условиях подтверждена практикой, и технологии получили массовое распространение, доказанную эффективность в отрасли. Если бизнес говорит, что использует эту технологию, но стоит вопрос в кадрах.

Тогда и надо идти и пытаться помогать образованию, то есть содействовать в подготовке кадров. Чтобы технология, которая уже используется на производстве, «вкладывалась в голову» будущим специалистам на самых ранних этапах.

Запуск образовательного продукта актуален для любого профиля. Сотрудничая с вузами, мы параллельно видим подобные программы и по машиностроению, химическому производству, не говоря уже про ИТ.

Разный бизнес открывает кафедры на своих профильных направлениях и старается передать знания, оказать всестороннюю поддержку образовательному процессу для подготовки квалифицированных кадров. Последние нужны либо им на собственных предприятиях, либо их клиентам.

Читайте по теме: «Нашему фермеру пытаются рассказывать про IoT, а он, бедный, как белка в колесе крутится»

Для стартапов, не подтвердивших работоспособность фактами, или решений, которые только появляются и существуют в виде прототипа или MVP, и пока нет гарантии, что эти технологии будут полезными рынку, смысла идти запускать образовательную программу нет.

Шаг 1. Вступите в контакт с академическим сообществом, поймите его запрос

Для этого посещайте конференции, отраслевые мероприятия и круглые столы с экспертами из индустрии. Это по-прежнему полезный инструмент для нетворкинга, обмена опытом и поиска интересных идей, особенно — в консервативных отраслях. На таких мероприятиях можно встретить активных и неравнодушных работников вузов и понять, кто заинтересован в развитии.

Что же нужно учитывать перед посещением мероприятий?

Строгих рекомендаций нет: я считаю, что общение в профессиональной среде всегда приносит пользу. Часто на профильных мероприятиях, где собираются специалисты из одной области, можно получить неожиданные идеи или узнать о новых возможностях. Важно понимать, что посещать ивенты необходимо как в онлайне, так и в офлайн-формате.

Помимо общения в профессиональной среде, есть площадки, где соприкасаются люди из смежных отраслей. Казалось бы, что общего между вузами, разработчиками ПО, аппаратных решений и земледелием? На первый взгляд это разные люди, предприятия — и специалисты отличающихся категорий.

Однако мы наблюдаем сильное взаимопроникновение технологий: это приводит к тому, что ИТ-технологии применяются в земледелии. Или, наоборот, биотехнологии находят свое место в космической индустрии.

Плюс мероприятий в том, что они предоставляют возможность встретить людей не только из своей отрасли, но и из смежных. Благодаря синергии отраслей рождаются новые идеи, продукты и направления. Иногда мы можем почерпнуть идею от специалистов из иных областей, узнав боли рынка и незакрытые вопросы, и понять, что мы своим решением можем закрыть этот вопрос или внести вклад в решение проблемы.

Шаг 2. Что нужно учитывать при разработке образовательного продукта

Основная сложность — нахождение точек соприкосновения с образованием. Обычно любое производство разбивается на отдельные профильные дисциплины: в случае АПК это агрохимия, агрономические разделы, агроэкономика, машины и механизмы.

Хотя информация, используемая в глобальном сельском хозяйстве, практически одинакова, она разбивается на узкие направления для более эффективного и логичного обучения. В таком случае ваша задача сводится к тому, чтобы разделить свою технологию и продукт на те компоненты, которые можно безболезненно и комфортно встроить в определенные профильные дисциплины.

Еще один путь — это не фрагментация, а использование продукта как есть: демонстрируя его и показывая, что есть не только ваша узкая область для использования.

Читайте также:

«Дайте им то, что они захотят есть»: как ученые делают овощи вкуснее, меняя их гены

Инвестиции в вертикальные фермы и нехватка инноваций на полях: что происходит в AgroTech

Например, студентам одного факультета, но разных специальностей свойственен довольно ограниченный кругозор в рамках своего образовательного курса. Они не до конца понимают, как происходят процессы на производственном предприятии, кто и как связан между собой, как все компоненты взаимодействуют друг с другом.

Пока человек учится и рассматривает все составляющие деятльности изолированно, он может не подозревать о том, что у его специализации есть смежные дисциплины, которые в производственном процессе работают рука об руку.

Если речь идет о комплексных решениях, то они дают возможность расширить кругозор. В процессе обучения, рассматривая устройство системы и наблюдая, как компоненты взаимосвязаны, студент получает полное представление о производственном процессе. В будущем такое понимание упрощает работникам интеграцию в реальное производство.

Запустить образовательный продукт может и небольшая компания из региона, но потребуется готовность делиться знаниями, технологиями и временем. Так, проведя первые лекции самостоятельно, мы поняли, что можно либо работать над продуктом, либо учить людей — ресурса, чтобы обучать своими силами, не хватало. Мы решили масштабировать программу.

Чтобы помочь большому числу вузов, разработали методические материалы и лекционные курсы, из которых у нас получилась учебная программа. В нее вошли примеры цифровых агротехнологий и реальные кейсы решения рабочих задач с помощью нашей платформы.

Шаг 3. Подготовьте доступ к учебному ПО

Профильные университеты заинтересованы в использовании специализированного ПО для практики. Но в большинстве случаев это бюджетные заведения, и согласовать покупку решения для них трудно. Поэтому для сотрудничества понадобится бесплатная учебная версия цифрового продукта.

Мы сделали специальную версию ПО с доступом для обучения и передаем ее всем учебным заведениям, заинтересованным в сотрудничестве.

Результат внедрения технологий — тысячи молодых специалистов в консервативной отрасли

Благодаря совместной работе вузов, агропредприятий и вендоров сегодня агросфера только с виду очень консервативна, на самом же деле в ней с каждым годом все больше молодых талантов и энергичных людей, создающих современные предприятия. Это происходило бы гораздо медленнее, если бы все стороны не были заинтересованы в развитии технологий.

Если у вас есть желание запустить образовательный продукт, помните: как правило, эта работа не компенсируется, затрат понадобится много, и все происходит на альтруистических началах. Но главное, что мы инвестируем не только и не столько в свое, но и общее будущее.

Фото на обложке: Shutterstock / Chaosamran_Studio