Общее дело: как искусственный интеллект помогает людям в творчестве

А вы уже сегодня можете зарегистрироваться на профиль «Искусственный интеллект» Олимпиады Кружкового движения НТИ и попробовать свои силы в профессии будущего.

Благодаря искусственному интеллекту машины овладели базовыми способностями человека: говорить, писать, видеть. Логичным шагом стало создание произведений искусства. Татьяна Шаврина, лидер команды AGI NLP Сбербанка и один из ведущих разработчиков профиля «Искусственный интеллект» Олимпиады НТИ, рассказала нам, действительно ли разумные машины будут соперничать с людьми в их удивительной способности к творчеству.

Музыка

В отличие от других сфер творчества, искусственный интеллект и музыка — давние друзья. Еще в 1951 году Алан Тьюринг, крестный отец информатики, построил машину, которая генерировала три простые мелодии. В 90-х с цифровым рандомизатором текста эксперементировал Дэвид Боуи, с помощью программного обеспечения Koan Брайан Ино записал свой альбом Generative Music 1. А в 2016-м компания Sony разработала искусственный интеллект Flow Machines, он написал свою песню под названием Daddy’s Car.

Татьяна Шаврина, лидер команды AGI NLP Сбербанка

Нейронные сети могут и писать новую музыку. По сути мелодия и ритм — это взаимосвязанные последовательности, особенности которых современные технологии могут улавливать достаточно хорошо. Например, ИИ уже генерирует музыку в стиле Баха. А программисты «Яндекса» создали группу «Нейронная оборона» и даже записали альбом, все песни в котором созданы алгоритмически на основе творчества Егора Летова.

Искусственный интеллект не только может быть соавтором, звукорежиссером или даже продюсером (например, автоматически продвигая неизвестного артиста в топ плейлистов Spotify), но и воздействует на музыкальную индустрию в целом. Так, механизмы фильтрации сделали понятие музыкального жанра устаревшим. Сейчас в основе плейлистов не жанр, а то, что называется просто «хорошая музыка». В скором будущем алгоритмы будут не просто создавать индивидуальные плейлисты, но и писать музыку для каждого из нас.

Изобразительное искусство

Портретная живопись — чрезвычайно сложный жанр для искусственного интеллекта, поскольку черты лица человека бесконечно многообразны. И все же в 2018 году Christie’s стал первым аукционным домом, продавшим картину, созданную алгоритмом. «Портрет Эдмона де Белами» купили за 432,5 тыс. долларов, что почти в 45 раз превышало предварительную стоимость. Но, что более важно, картина продемонстрировала новые способности искусственного интеллекта. Как правило, машине нужно «сказать», что создавать, прежде чем она выдаст желаемый результат. В данном случае в систему загрузили набор данных из 15 тыс. портретов, написанных в период с XIV по XX век. На их основе «художник» создал новое изображение — портрет несуществующего Эдмонда де Белами. Черты его лица получились смазанными, но все равно это огромный прорыв для искусственного интеллекта.

И это далеко не единственный пример. В марте прошлого года в нью-йоркской галерее HG Contemporary прошла выставка «Безликие портреты, превосходящие время». Двадцать картин нарисовал алгоритм Aican, который разработал доктор Ахмед Эльгаммаль, программист и директор Лаборатории искусства и искусственного интеллекта Ратгерского университета в Нью-Джерси. Он считает: «Сеть находит больше решений, когда стремится к абстракции; вот где есть место для новизны». Эльгаммаль также уверен, что на данный момент спор об авторстве не имеет смысла, ведь это сотрудничество двух художников: человека и машины.

Но фундаментальный вопрос «Можно ли назвать изображения, созданные алгоритмом, искусством?» остается открытым. Один из способов ответить на него — провести визуальный тест Тьюринга. А именно показать картины и скульптуры, созданные алгоритмом, людям. И если они не заметят разницу, то и разница между художником и машиной станет все меньше.

Литература

Искусственный интеллект может не только рисовать, но и писать. Например, романы и статьи. Полностью сгенерированная машиной проза — вот что предложила лаборатория (и детище Илона Маска) OpenAI. Писатели и журналисты разволновались. Они решили, что искусственный интеллект по имени GPT2 лишит их работы, поскольку создаёт «дипфейки для текстов» (от англ. deep learning — глубинное обучение, то есть обучение нейросетей и fake — подделка), то есть подделывает стиль автора так ловко, что тот и сам не отличил бы его от реальности.

Когда плагиат создает человек, это становится серьезной проблемой. Но если за подделкой стоит компьютерная программа — это прогресс. Однако издательства и книжные магазины рано потирают руки в предвкушении прибыли: за книги, написанные алгоритмом, не нужно платить роялти автору. Модель OpenAI пока не дотягивает до уровня Толстого, а иногда и вовсе напоминает сочинение нерадивого второклассника, например, когда пишет о подводных пожарах.

Татьяна Шаврина, лидер команды AGI NLP Сбербанка

Через полгода создатели модели GPT2 все-таки выложили ее в открытый доступ. Оказалось, что генерировать длинный связный текст — все-таки не такая простая задача. Впрочем, читатели сами могут опробовать вариант такой модели на русском языке » нейросеть «Порфирьевич» продолжает любую историю, иногда очень забавно.

Программа Marlowe от технологического стартапа Authors A.I. работает иначе. Она не отнимает у писателей их труд, а помогает писать. Marlowe умеет определять недостатки прозы и направляет авторов по верному пути. В случае сотрудничества человека и бота может получится настоящий бестселлер.

Кинематограф

Долгие годы в киноиндустрии ключом к успеху были талант и харизма актеров. Но пандемия коронавируса и здесь внесла свои коррективы. Она заставила кинопродюсеров еще осторожнее подходить к инвестированию. Им в помощь — шведская платформа Largo.ai, которая помогает снизить риски вложений. Не удивительно, что Largo.ai стала одним из лучших стартапов на Берлинском кинофестивале и вызвала большой интерес в Каннах. Программа проанализировала более 400 тысяч фильмов и сериалов, 1,8 млн актеров и 59 тысяч сценариев. И теперь может прогнозировать реакцию аудитории и потенциальный доход от проекта, а также предлагать варианты повышения успеха фильма и минимизации рисков.

Полученные знания можно использовать для принятия решений на разных этапах кинопроизводства: от подготовки к съемкам до пост-продакшна и непосредственно проката. Также искусственному интеллекту прогнозируют светлое будущее в сфере визуальных эффектов и анимации.

Татьяна Шаврина приводит в пример опыт Белоруссии, где в рамках хакатона What The Hack нейросеть обучили писать сценарии. За 40 часов она написала сценарий, по которому сняли видеоролик. Достаточно его посмотреть, чтобы понять: с таким подходом еще очень сложно говорить о творческой самостоятельности ИИ, а настоящие, живые Квентин Тарантино и Вуди Аллен без работы не останутся.

Хореография

У каждой талантливой личности есть собственный почерк, который не перепутать ни с каким другим. Но даже гениев иногда покидает вдохновение. Теперь искусственный интеллект помогает хореографам развиваться вне зависимости от отношений с капризной музой. Например, хореограф Королевского балета Великобритании Уэйн Макгрегор сотрудничает с Google Arts & Culture Lab. В паре с искусственным интеллектом они придумывают совершенно новую хореографию. Для этого алгоритм посмотрел тысячи часов видеороликов репертуара Макгрегора за 25 лет его карьеры. После этого программа предложила 400 тысяч свежих, оригинальных па, а-ля Макгрегор. По словам восторженного танцовщика, этот инструмент «дает новые возможности, о которых вы даже не догадывались».

Инструмент можно настроить так, чтобы он отражал почерк конкретного хореографа, или сочетал стили двух разных танцоров — тогда получается еще более интересный микс. Дело не в том, чтобы заменить Белого и Черного лебедя роботами, а в том, чтобы показать танцорам их способности с неожиданной стороны.

Вывод

Искусственный интеллект открывает новые возможности для художников, писателей, актеров. Он не заменит человека в креативном процессе, но точно незаменим, когда дело касается поиска новых, нестандартных решений. Будущее, вероятно, не за танцорами-роботами и музыкантами-алгоритмами, а за совместным творчеством человека и машины.



Фото на обложке: Sweet Art / Shutterstock