High-tech art: современный художник — это программист и учёный

Исследования Microsoft ещё за 2015 год подтверждают, что из-за очень быстрого ритма жизни у современного человека объем внимания меньше, чем у золотой рыбки . Поэтому его очень сложно привлечь и увлечь. Значит популярное современное искусство должно быть суперинтересным. Творческие люди реагируют на это развитием high-tech art, где высокие технологии помогают создавать произведения, которые понравятся аудитории.

Искусство создавать ИИ, который создаёт искусство

Само использование ИИ добавляет мистичности произведениям искусства. Применение машинного обучения часто даёт неожиданные результаты, которые невозможно объяснить и до которых человек вряд ли бы додумался. Как любит объяснять Андрей Себрант, директор по маркетингу «Яндекса», нейросети — это «чёрные ящики», то есть непонятно, что происходит «внутри».

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Такое искусство выходит за рамки «человеческих» культурных паттернов, поэтому оно способно удивлять. Возможно поэтому Ахмед Эльгамаль, директор лаборатории искусства и искусственного интеллекта Ратгерского университета считает, что будущее за сотворчеством человека и машины.

ИИ уже давно выступает посредником для создания искусства. Например, вот твит, созданный с помощью машинного перевода с использованием нейросети, в рамках проекта Neural Machine, который существует ещё с 2017 года:

работа художника — начать процесс восстановления радуги. — Neural Machine (@neural_machine) March 31, 2020

Особая тема — сервисы на основе нейросетей, которые помогают любому человеку в считанные секунды создавать произведения искусства. В 2016 году мы наблюдали взлет приложения Prisma, которое позволяет переносить стили известных художников на фото. А в 2019 вирусно популярным стало приложение FaceApp, которое всем запомнилось функцией состаривания фото.

В конце 2019 года прославилась нейросеть «Порфирьевич», которая дописывает тексты и стихи на русском языке. Её суть в том, что пользователь вводит любой текст, а она генерирует осмысленное продолжение. Вот, например, что у меня получилось:

Скриншот сайта проекта «Порфирьевич»

Есть и более серьезные примеры. В 2018 году на аукционе Christie за 432 тыс долларов была продана картина «Эдмон де Белами», созданная с помощью нейросети. При этом творческий коллектив Obvious, который представил миру эту работу, использовал бесплатный код с GitHub.

Разработчик Робби Баррат написал алгоритм в свободное время в 17 лет и не думал, что кто-то продаст картину из-за «низкого качества» результатов его работы. Тем не менее Obvious сделал это, разработав обширную концепцию с родословной «искусственной» семьи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Christie's Paris (@christiesparis) 26 Окт 2018 в 5:58 PDT

Картина «Эдмон де Белами», обратите внимание на подпись «художника»

Поэтому умение кодить (пускай даже на базовом уровне) в комбинации с нешаблонным мышлением очень расширяет возможности для творчества. Будущее за креативными программистами, которые могут разработать не только код, но и оригинальную идею.

Стирается грань между наукой и искусством

Чем глубже художник понимает человеческую физиологию и психологию — тем более интересные эффекты он может создавать. Знания в нейробиологии и техническая подкованность позволяют создавать действительно удивительные проекты.

Что насчёт визуализации абстрактных концепций, таких как «свобода», «власть», «любовь», «деньги» с помощью интерпретации мозговых волн человека? Проект «Value of Value», который относится к жанру нейро-дизайн на блокчейне, позволяет не только «увидеть» эти понятия, но и присвоить каждому стоимость и потом обмениваться созданными уникальными 3D-моделями.

VoV — продолжение проекта «Brain Factory», который буквально реализует давнюю мечту человечества — материализацию мысли. Кроме того он наглядно показывает связь между концепцией и объектом, человеком и машиной.

Комбинация науки и искусства позволяет рядовому зрителю приобщиться к постижению тайн Вселенной. Например, в рамках проекта NanoArt21 при помощи электронных микроскопов из атомов и молекул создаются нанопейзажи и наноскульптуры.

Яркий пример — наноскульптура под названием «Эго», созданная румынским учёным и художником Крисом Орфеску. Он соединил графитовые микро- и наночастицы, которые примерно в сто тысяч раз меньше толщины человеческого волоса, и визуализировал произведение с помощью сканирующего электронного микроскопа. И, главное, добавил концептуальности и эмоций к результату своего творчества, что позволило превратить «скучную» науку в интересное широким массам искусство.

Какие качества важны современному художнику

На мой обывательский взгляд, чтобы удивлять типичного современного потребителя искусства (я сейчас не беру во внимание аудиторию со специфическими предпочтениями) художнику наиболее важны 3 качества:

Минимальная техническая подкованность. В нынешнем digital-мире без этого очень сложно. Думаю, данный тезис даже не требует развернутой аргументации и примеров:)

В нынешнем digital-мире без этого очень сложно. Думаю, данный тезис даже не требует развернутой аргументации и примеров:) Умение мыслить диалектически. Грубо говоря, это значит обнаруживать концепции (не обязательно противоположные) и объединять их в нечто новое. Звучит запутанно, но на самом деле просто для понимания. Навскидку, в качестве тезиса и антитезиса можно взять «звук» и «вкус», а потом синтезировать их в творческом проекте. Который, например, трансформирует мозговые волны человека в музыку, пока он пробует разную еду. Или можно создать клип или фотопроект на основе ассоциаций звуков с едой у разных людей — на что хватит скиллов и фантазии.

Грубо говоря, это значит обнаруживать концепции (не обязательно противоположные) и объединять их в нечто новое. Звучит запутанно, но на самом деле просто для понимания. Навскидку, в качестве тезиса и антитезиса можно взять «звук» и «вкус», а потом синтезировать их в творческом проекте. Который, например, трансформирует мозговые волны человека в музыку, пока он пробует разную еду. Или можно создать клип или фотопроект на основе ассоциаций звуков с едой у разных людей — на что хватит скиллов и фантазии. Понимание устройства мира. Удивление — это всегда следствие нарушения привычного хода вещей. А чтобы что-то нарушать, нужно хорошо понимать правила — как всё устроено. Например, зная популярные оптические иллюзии, художник может создать вовлекающий сценарий в VR. А потом «сломать» привычный ход вещей, вызывав когнитивный диссонанс и показав уязвимые места человеческого восприятия мира.

В целом художник современности должен стать профессионалом в области разрыва шаблонов, многое знать о мироустройстве и касаться грани непознанного — области, где до сих пор нет четких ответов. Искусство становится всё более междисциплинарным, а художник — всё больше программист, философ и учёный.

Фото на обложке: Unsplash