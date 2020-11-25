Маска, которая превращает в героя комиксов: как ИИ помогает делать спецэффекты для видео

Искусственный интеллект давно вошел в нашу жизнь — он занимается бизнес-аналитикой, пишет программы, ищет формулы лекарств и разводит самолеты в небе. Он не обошел стороной и развлечения: теперь его используют платформы для коротких видео, чтобы создавать спецэффекты. Эрик Вонг, региональный менеджер Likee в России и СНГ, рассказывает, как они пришли к использованию технологии и что из этого вышло.

Зачем ИИ приложениям для коротких видеороликов

В конкурентной среде рынка приложениям для создания коротких видеороликов приходится постоянно совершенствовать пользовательский опыт. Такие платформы обрастают дополнительными entertainment-опциями, онлайн-играми и функциями e-commerce, а также пополняют коллекции привычных функций для редактирования роликов.

На помощь приходят инновационные технологии, которые позволяют делать необычные спецэффекты, маски и стикеры еще более впечатляющими, кастомизированными и реалистичными — а еще более экономичными в разработке.

Мы разработали технологию на основе ИИ, которая меняет образ человека прямо во время записи ролика, отслеживая и сохраняя уникальные черты его лица и мимику даже в движении. Стилизация может быть любой, но для начала мы предложили пользователям жанр поп-арт — примерить его на себя можно благодаря трем новым спецэффектам из серии ComicBeats.

Использование ИИ при разработке спецэффектов не только повышает лояльность пользователей, предоставляя конкурентное преимущество по сравнению с другими приложениями, но и значительно сокращает время и экономит затраты на их создание.

Благодаря машинному обучению — применению генеративных моделей — разработка фильтра с нуля заняла всего восемь недель, а на создание алгоритмов ушел один месяц. Важно отметить, что фундамент для создания этой технологии мы закладывали значительно дольше.





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Как разрабатывались алгоритмы ИИ

Команда разработчиков состояла из 15 специалистов, которые отвечали за работу нейронного процессора, типовые процессы машинного обучения, инженерного проектирования, и других профессионалов. Перед инженерами стояли три основные задачи:

Научить нейронные сети создавать фото и видео персонажей в стиле комиксов, сохраняя уникальные черты авторов роликов. Запустить обученную нейронную сеть на мобильных устройствах. Совершенствовать технологию для обеспечения быстрого реагирования и предоставления лучшего пользовательского опыта.





С какими вызовами столкнулась команда в процессе разработки

Команде предстояло решить вопрос, в каких пропорциях совмещать эстетику комиксов с уникальными чертами и мимикой пользователей. Ответ на него был очевиден, ведь слоган и миссия Likee — позволить каждому пользователю раскрыться и блистать. Технология делает акцент на индивидуальных характеристиках авторов видео, подчеркивая и дополняя их образ элементами стиля поп-арт и оживляя их мимику во время смены спецэффектов.

Более серьезным вызовом стала адаптация алгоритма для работы с разными людьми. На ранних этапах обучения у ИИ обнаружилось много багов, связанных с внешностью: например, он не мог определить пол пользователя и девушкам подрисовывал усы, а губы мужчин красил ярко-красной помадой. Однако чем больше моделей генерировала нейросеть, тем лучше понимала, кто перед ней и как лучше преобразить этого человека в героя комикса.

Финальная версия ИИ прекрасно распознает пользователей со всего мира с разными чертами лица, мимикой, цветом кожи, вне зависимости от используемого ими мобильного устройства.





Как система работает на разных смартфонах

Наша приоритетная задача — улучшить пользовательский опыт для этих людей вне зависимости от того, какую модель телефона они используют. Поэтому мы начали работу по оптимизации системы ИИ: тестировали более 50 моделей нейросетей в день, компрессировали их так, чтобы не терялось слишком много деталей эффектов и проверяли на мобильных телефонах.

Мы разделили все мобильные устройства на шесть уровней в зависимости от производительности. Финальная версия ИИ работает так, что даже на сравнительно слабых по мощности телефонах последних двух уровней эффекты можно опробовать на скорости пять кадров в секунду.





Как обучали искусственный интеллект

Обучали систему в несколько этапов. Сначала системе показали отобранные вручную 100 тысяч примеров американских комиксов — от Золотого века до современности. Первой задачей ИИ стала категоризация их по жанрам и поджанрам, чтобы выяснить, какие у них есть общие элементы. Он определил, что у всех документов такими элементами были точки Ben-Day и вольные мазки кистью. Задействуя их, ИИ может создавать бесконечное количество собственных изображений и видео, основываясь на том, что видит камера.

Чтобы система вовремя включалась, выключалась и следила за человеком в кадре, ей подключили компьютерное зрение.





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Чего Likee удалось добиться благодаря ИИ

Быстрой работы движка при использовании эффекта для создания мультимедиа-контента высокого качества. Эффективность нейронного процессора повышается благодаря использованию каскадных нейронных сетей, которые сразу анализируют и изначальные данные, и новый результат вычислений. Индивидуализации. ИИ обеспечивает разнообразие результатов (технология создала более 500 тыс. шаблонов) и обходит обычные преграды, с которыми не могут справиться рядовые спецэффекты (например, преображение пользователя, который носит очки). Удобства в использовании. Разработчики приложили много усилий для адаптирования нейронных сетей для разных типов мобильных устройств. Пользовательский интерфейс и система управления жестами выполнены просто и элегантно. Новых возможностей для брендов. Теперь создавать кастомизированные маски и эффекты для рекламных кампаний стало проще.





Что дальше

Мы надеемся, что эта технология станет стандартом индустрии. ИИ можно использовать для создания эффектов в других стилях. Например, если появится желание придумать маску на мотив мультфильма про крокодила Гену, нужно будет только обучить систему — и этот процесс будет осуществлен гораздо быстрее.

Работа над ИИ будет продолжаться: со временем может появиться, например, возможность распознавания второго лица в кадре.





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