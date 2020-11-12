20 технологий, которые определят наше будущее

Прогнозировать будущее непросто, и 2020 год помог в этом убедиться. Но эти 20 технологических трендов позволяют предположить, каким будет мир в ближайшие двадцать лет.
1. Блокчейн
Эта технология может изменить практически любую отрасль — финансы, ритейл, грузоперевозки и даже сельское хозяйство. Блокчейн — своеобразная децентрализованая база данных, из которой невозможно удалить или подделать информацию. Это перспективная технология, но пока она не получила широкого распространения. Одна из причин в том, что государственные структуры предпочитают самостоятельно заниматься защитой данных, что несколько ограничивает область применения блокчейна.
2. Криптовалюты
Строго говоря, криптовалюты — первая и самая известная реализация технологии блокчейн. Но значимость криптовалют позволяет нам выделить их. Криптовалюты должны позволить покупать товары и услуги без посредников и комиссий. Однако их репутации вредят незаконные сделки и слишком большой ажиотаж. Кроме того, криптовалюты рискованны и пока не очень распространены.
3. Программирование эмоций
В 2020 году возможности искусственного интеллекта уже используют e-commerce, социальные сети и создатели дипфейков. В будущем ИИ сможет распознавать человеческие эмоции. Изучив выражение лица, тембр голоса или даже текстовые сообщения, программа сможет лучше понимать запросы в чате, предлагать подходящую рекламу и повысить качество обслуживания клиентов.
4. Облачные платформы / DaaS / PaaS
Услуги data as a service (данные как услуга) и platform as a service (платформа как услуга) пока доступны только крупным компаниям, но в будущем оптимизировать процессы сможет даже малый бизнес.
5. «Умные» дома
Google Nest, Amazon Alexa и «Алиса» Яндекса уже сегодня могут настраивать параметры некоторых объектов в соответствии с заданными параметрами. Современные «умные» дома не только понимают человеческий голос, но и экономят энергию, обеспечивают безопасность и следят за здоровьем обитателей.
6. Сети 5G
Эта технология повышает скорость передачи данных и качество интернет-соединения. В будущем это позволит подключить к интернету беспилотные автомобили и летательные аппараты, а также расширит возможности интернета вещей.
7. «Мегасозвездия» спутников
SpaceX планирует запустить 12 тысяч спутников, чтобы создать интернет-покрытие, охватывающее всю планету. В планах OneWeb — 600 спутников к 2022 году, а Amazon готовит к запуску 3236 низкоорбитальных спутников. Но есть проблема: размещение такого количества объектов создает помехи для астрономов и других служб.
8. Беспилотный транспорт
Существует пять уровней автономного вождения от «отсутствия автоматизации» до «полной автоматизации». Автомобили Tesla сейчас находятся на уровнях 3 и 4. Возможно, к 2025 году мы сможем достичь уровня 5.
9. Квантовые вычисления
Теоретически квантовые компьютеры намного быстрее и эффективнее обычных, но могут допускать потерю информации. Технология может привести к прорывам в создании лекарств и будет полезна для фармацевтических компаний.
К 2022 году в России планируют создать экспериментальный образец квантового компьютера с облачным доступом.
10. Генетические прогнозы
Упомянутые выше вычислительные мощности могут быть использованы для анализа генома человека и прогнозирования его шансов получить разнообразные заболевания, например, болезни сердца или рак молочной железы.
Это также может привести к росту персонализированной медицины.
11. Инструмент редактирования генома CRISPR
CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats — короткие палиндромные повторы, регулярно расположенные группами) позволяет исследователям легко изменять последовательности ДНК и изменять функции генов. В результате возможно исправлять генетические дефекты, лечить болезни и предотвращать их распространение.
12. Бионические технологии
Некоторые проблемы можно решить и при помощи робототехники. Появляются все более продвинутые инструменты для расширения человеческих возможностей, часто в форме бионических конечностей. В будущем нас ждут не только протезы но и устройства для зрения.
13. Графен
Графен — это побочный продукт графита: тонкий, прочный, гибкий материл, проводящий электричество. Его можно использовать в области носимой электроники и для космических путешествий, где сопротивление и вес являются ключевыми компонентами. О нем говорят давно, но потребуется еще много времени, чтобы мы начали широко применять графен. Сейчас большинство наших технологий основаны на кремнии, и его еще предстоит вытеснить.
14. Периферийные вычисления
Подавляющее большинство данных для подключенных устройств теперь обрабатывается в облаке. Но иногда это может занять слишком много времени. Умных вещей становится все больше, и их производительность растет.
15. Микрочипы и биочипы
Сейчас микрочипы преимущественно планируют применять в медицинских целях. В перспективе они могут избавить нас от необходимости носить с собой кошелек. Илон Маск считает, что чипы будет направлять музыку сразу в мозг и позволят нам конкурировать с искусственным интеллектом.
16. Наноботы
Крошечные датчики с ограниченной вычислительной мощностью можно использовать для идентификации и уничтожения раковых клеток, доставки лекарств, обнаружения токсичных химических веществ и измерения их концентрации в окружающей среде.
17. «Умные» татуировки
«Умные» татуировки удобнее, чем носимые устройства, не создают отходов и могут быть временными.
18. «Зеленые» технологии
К этой категории относятся самые разнообразные технологии — от искусственного фотосинтеза до улавливания углерода. Стартапы, соответствующие целям устойчивого развития, привлекают интерес венчурного рынка и большого бизнеса.
19. Водородные топливные элементы
Идея производить электричество, соединяя водород с кислородом, появилась еще в 1839 году. Однако еще несколько лет назад эта идея не была достаточно прибыльной, чтобы использовать ее в большом масштабе.
20. Альтернативное мясо
Предположительно, к 2030 году 10% мяса, потребляемого в мире, будет иметь искусственное происхождение. Уже сейчас альтернативное мясо имеет вкус и текстуру настоящего мяса. При этом аудитория этого продукта не ограничена только вегетарианцами.
Фото на обложке: Unsplash
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