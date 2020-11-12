20 технологий, которые определят наше будущее

Прогнозировать будущее непросто, и 2020 год помог в этом убедиться. Но эти 20 технологических трендов позволяют предположить, каким будет мир в ближайшие двадцать лет.

Эта технология может изменить практически любую отрасль — финансы, ритейл, грузоперевозки и даже сельское хозяйство. Блокчейн — своеобразная децентрализованая база данных, из которой невозможно удалить или подделать информацию. Это перспективная технология, но пока она не получила широкого распространения. Одна из причин в том, что государственные структуры предпочитают самостоятельно заниматься защитой данных, что несколько ограничивает область применения блокчейна.

2. Криптовалюты

Строго говоря, криптовалюты — первая и самая известная реализация технологии блокчейн. Но значимость криптовалют позволяет нам выделить их. Криптовалюты должны позволить покупать товары и услуги без посредников и комиссий. Однако их репутации вредят незаконные сделки и слишком большой ажиотаж. Кроме того, криптовалюты рискованны и пока не очень распространены.

3. Программирование эмоций

В 2020 году возможности искусственного интеллекта уже используют e-commerce, социальные сети и создатели дипфейков. В будущем ИИ сможет распознавать человеческие эмоции. Изучив выражение лица, тембр голоса или даже текстовые сообщения, программа сможет лучше понимать запросы в чате, предлагать подходящую рекламу и повысить качество обслуживания клиентов.

4. Облачные платформы / DaaS / PaaS

Услуги data as a service (данные как услуга) и platform as a service (платформа как услуга) пока доступны только крупным компаниям, но в будущем оптимизировать процессы сможет даже малый бизнес.

5. «Умные» дома

Google Nest, Amazon Alexa и «Алиса» Яндекса уже сегодня могут настраивать параметры некоторых объектов в соответствии с заданными параметрами. Современные «умные» дома не только понимают человеческий голос, но и экономят энергию, обеспечивают безопасность и следят за здоровьем обитателей.

6. Сети 5G

Эта технология повышает скорость передачи данных и качество интернет-соединения. В будущем это позволит подключить к интернету беспилотные автомобили и летательные аппараты, а также расширит возможности интернета вещей.

7. «Мегасозвездия» спутников

SpaceX планирует запустить 12 тысяч спутников, чтобы создать интернет-покрытие, охватывающее всю планету. В планах OneWeb — 600 спутников к 2022 году, а Amazon готовит к запуску 3236 низкоорбитальных спутников. Но есть проблема: размещение такого количества объектов создает помехи для астрономов и других служб.

8. Беспилотный транспорт

Существует пять уровней автономного вождения от «отсутствия автоматизации» до «полной автоматизации». Автомобили Tesla сейчас находятся на уровнях 3 и 4. Возможно, к 2025 году мы сможем достичь уровня 5.

9. Квантовые вычисления

Теоретически квантовые компьютеры намного быстрее и эффективнее обычных, но могут допускать потерю информации. Технология может привести к прорывам в создании лекарств и будет полезна для фармацевтических компаний.

К 2022 году в России планируют создать экспериментальный образец квантового компьютера с облачным доступом.

10. Генетические прогнозы

Упомянутые выше вычислительные мощности могут быть использованы для анализа генома человека и прогнозирования его шансов получить разнообразные заболевания, например, болезни сердца или рак молочной железы.

Это также может привести к росту персонализированной медицины.

11. Инструмент редактирования генома CRISPR

CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats — короткие палиндромные повторы, регулярно расположенные группами) позволяет исследователям легко изменять последовательности ДНК и изменять функции генов. В результате возможно исправлять генетические дефекты, лечить болезни и предотвращать их распространение.

12. Бионические технологии

Некоторые проблемы можно решить и при помощи робототехники. Появляются все более продвинутые инструменты для расширения человеческих возможностей, часто в форме бионических конечностей. В будущем нас ждут не только протезы но и устройства для зрения.

13. Графен

Графен — это побочный продукт графита: тонкий, прочный, гибкий материл, проводящий электричество. Его можно использовать в области носимой электроники и для космических путешествий, где сопротивление и вес являются ключевыми компонентами. О нем говорят давно, но потребуется еще много времени, чтобы мы начали широко применять графен. Сейчас большинство наших технологий основаны на кремнии, и его еще предстоит вытеснить.

14. Периферийные вычисления

Подавляющее большинство данных для подключенных устройств теперь обрабатывается в облаке. Но иногда это может занять слишком много времени. Умных вещей становится все больше, и их производительность растет.

15. Микрочипы и биочипы

Сейчас микрочипы преимущественно планируют применять в медицинских целях. В перспективе они могут избавить нас от необходимости носить с собой кошелек. Илон Маск считает, что чипы будет направлять музыку сразу в мозг и позволят нам конкурировать с искусственным интеллектом.

16. Наноботы

Крошечные датчики с ограниченной вычислительной мощностью можно использовать для идентификации и уничтожения раковых клеток, доставки лекарств, обнаружения токсичных химических веществ и измерения их концентрации в окружающей среде.

17. «Умные» татуировки

«Умные» татуировки удобнее, чем носимые устройства, не создают отходов и могут быть временными.

18. «Зеленые» технологии

К этой категории относятся самые разнообразные технологии — от искусственного фотосинтеза до улавливания углерода. Стартапы, соответствующие целям устойчивого развития, привлекают интерес венчурного рынка и большого бизнеса.

19. Водородные топливные элементы

Идея производить электричество, соединяя водород с кислородом, появилась еще в 1839 году. Однако еще несколько лет назад эта идея не была достаточно прибыльной, чтобы использовать ее в большом масштабе.

20. Альтернативное мясо

Предположительно, к 2030 году 10% мяса, потребляемого в мире, будет иметь искусственное происхождение. Уже сейчас альтернативное мясо имеет вкус и текстуру настоящего мяса. При этом аудитория этого продукта не ограничена только вегетарианцами.

Источник.

Фото на обложке: Unsplash