Умные контактные линзы Mojo Lens позволят управлять приложениями с помощью взгляда

Калифорнийская компания Mojo Vision создает умные контактные линзы Mojo Lens, которые не только улучшат зрение, но и позволят управлять календарем, картой, плеером и другими приложениями. Проект находится на стадии разработки — даже на тестировании пока предлагают надеть не сами линзы, а гарнитуру виртуальной реальности. О дальнейших планах компании узнал Джулиан Чоккату из Wired.

Будущее с меньшим количеством экранов

Mojo Vision, основателями которой являются бывшие сотрудники таких компаний, как Apple, Google, Amazon и Microsoft, хочет уменьшить нашу зависимость от экранов. Например, она планирует предложить клиентам не доставать телефон, чтобы узнать причину его вибрации, а заглянуть в угол глаза и получить эту информацию за считанные секунды.

«Мы хотим создать технологию, которая позволит вам быть самими собой, позволит выглядеть как обычно, не изменит внешность и не заставит странно вести себя на улице. Она очень ненавязчива и, по правде говоря, большую часть времени будет бездействовать», — рассказал Майк Вимер, сооснователь и CTO Mojo Vision.

Однако создание умных контактных линз — непростая задача. Даже Verily, дочерней компании Alphabet, пришлось переориентировать свою программу Smart Lens после нескольких ошибок. Здесь нужны подходящие по размеру датчики для контроля за движениями глаз и стабилизации изображения, дисплей и удобный источник питания.

В Mojo Vision показали прототипы контактных линз со встроенным дисплеем — по размеру он не больше точки, поставленной чернильной ручкой. По словам инженеров, это «самый маленький и плотный дисплей из когда-либо созданных», но у них еще нет версии со всеми необходимыми датчиками. Я посмотрел сквозь прототип и, как и ожидалось, увидел текст, парящий над реальным миром. Это не отличалось от моего опыта использования очков дополненной реальности наподобие Google Glass или Focals, а также умных очков от North. Но в отличие от Focals, которые выглядят как обычные очки и проецируют интерфейс на стекла, линзы от Mojo Vision обладают встроенным дисплеем.

Фото: Джулиан Чоккату

Сейчас Mojo Lens получают энергию через браслет на запястье, который также выполняет большую часть вычислений. Вимер отметил, что в будущем Mojo Vision хочет отказаться от браслета в пользу приложения на смартфоне.

Приложения для контактных линз

Тем не менее, потенциальные возможности Mojo Lens впечатляют. Чтобы получить представление о том, каково будет их носить, я надел гарнитуру виртуальной реальности HTC Vive Pro, в которую встроено отслеживание движений глаз.

Если смотреть прямо перед собой, то вы не увидите ничего странного. Но попробуйте заглянуть в любой угол, и вы заметите всплывающие значки: календарь, погода, уведомления, воспроизведение музыки и многое другое. Посмотрите на стрелку рядом с одним из значков, чтобы развернуть его и увидеть более подробную информацию — например, трехдневный прогноз погоды или все события в календаре на день. У меня ушло около минуты на то, чтобы понять, как ориентироваться в интерфейсе.

Одним из моих любимых демо-приложений стало Speech. Используя только движения глаз, я открыл заранее написанную речь, пролистал ее и прочитал вслух. Это приложение само по себе открывает множество возможностей. Представьте себе, что вы сидите на интервью и хотите освежить в памяти свой следующий вопрос: для этого не понадобится опускать взгляд в блокнот, достаточно будет посмотреть в угол глаза и открыть заметки. Или, если вы снимаете видео, то вам могут не понадобиться несколько дублей, потому что сценарий будет находиться прямо у вас перед глазами.

Разумеется, окружающие могут понять, что вы используете умные контактные линзы и заглядываете в угол глаза, чтобы получить какую-то информацию. Но все же это гораздо незаметнее, чем вынимание телефона или проверка часов.

Умная линза расположится прямо на роговице, и Эшли Туан, вице-президент по медицинским устройствам в Mojo Vision, говорит, что этот опыт будет похож на ношение обычных контактных линз. По словам Туан, Mojo Lens соответствуют всем стандартам безопасности.

«Это новый форм-фактор, но вы как владелец продукта просто видите контент точно так же, как видели бы его, если бы взяли в руки мобильный телефон или надели очки, которые заставили бы этот контент появиться. Это просто свет на вашей сетчатке, который и так всегда на нее попадает. Разумеется, мы уделили много внимания безопасности продукта, и он не несет в себе никаких рисков», — заверил Вимер.

Mojo Lens также улучшают зрение

Mojo Vision позиционирует свои умные линзы как продукт для всех потребителей и предприятий, но прежде всего они ориентированы на людей со слабым зрением или его нарушениями. Это связано с тем, что все контактные линзы должны получить разрешение от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Mojo Lens получили статус «прорывного устройства», позволяющий компаниям ускорить разработку, оценку и анализ продуктов, которые могут помочь людям с опасными для жизни или истощающими здоровье состояниями.

Чтобы показать, как Mojo Vision может помочь слабовидящим людям, разработчики отправили меня в темный гостиничный номер, заполненный знаками «Стоп» и разными другими предметами. Мне вручили прототип Mojo Lens, который нужно было держать у глаз. Несмотря на то, что я стоял в кромешной темноте, я мог разглядеть людей в комнате и даже мог легко прочитать знак «Стоп». Это было похоже на использование ночного видения. Датчик изображения показал мне объекты реального мира, а линзы усилили контраст, выделили границы предметов, увеличили их и выполнили несколько других действий, которые помогли мне видеть в темноте. В идеале это поможет людям со слабым зрением намного лучше ориентироваться в окружающей обстановке. Это было впечатляюще.

Mojo Vision сотрудничает с Центром Vista для слепых и слабовидящих в Пало-Альто, штат Калифорния. Центр помогает компании устанавливать связь с некоммерческими клиентами и получать информацию для разработки. Mojo Vision также будет работать с экспертами FDA для соблюдения правил безопасности.

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Фото на обложке: Mojo Vision