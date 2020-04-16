Запущена база знаний о технологии блокчейн

Открытая городская платформа ICT.Moscow запустила базу знаний о технологии блокчейн . Об этом Rusbase рассказали в ICT.Moscow.

В базе собраны 80 российских и иностранных практик внедрений блокчейна, все они распределены по 14 категориям:

финтех,

государственный сектор,

логистика и транспорт,

промышленность и энергетика,

ритейл,

медтех,

фудтех,

технологии в образовании,

сельское хозяйство,

HR,

телеком,

недвижимость,

документооборот,

прочее.

На сайте также доступен каталог готовых блокчейн-продуктов от московских разработчиков. Проект является открытым, любая компания может поделиться своим опытом внедрения блокчейна.​

По данным платформы, на конец 2019 года в России насчитывалось более 150 компаний, работающих в области блокчейн.

Ранее ICT.Moscow запустила открытую базу практик применения искусственного интеллекта в разных сферах и бизнес-процессах.

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