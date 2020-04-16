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Запущена база знаний о технологии блокчейн

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Открытая городская платформа ICT.Moscow запустила базу знаний о технологии блокчейн. Об этом Rusbase рассказали в ICT.Moscow.

Запущена база знаний о технологии блокчейн

В базе собраны 80 российских и иностранных практик внедрений блокчейна, все они распределены по 14 категориям:

  • финтех,
  • государственный сектор,
  • логистика и транспорт,
  • промышленность и энергетика,
  • ритейл,
  • медтех,
  • фудтех,
  • технологии в образовании,
  • сельское хозяйство,
  • HR,
  • телеком,
  • недвижимость,
  • документооборот,
  • прочее. 

На сайте также доступен каталог готовых блокчейн-продуктов от московских разработчиков. Проект является открытым, любая компания может поделиться своим опытом внедрения блокчейна.​

По данным платформы, на конец 2019 года в России насчитывалось более 150 компаний, работающих в области блокчейн.

Ранее ICT.Moscow запустила открытую базу практик применения искусственного интеллекта в разных сферах и бизнес-процессах.

Фото: Unsplash

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