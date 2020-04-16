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Запущена база знаний о технологии блокчейн
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Анастасия Марьина
Открытая городская платформа ICT.Moscow запустила базу знаний о технологии блокчейн. Об этом Rusbase рассказали в ICT.Moscow.
Запущена база знаний о технологии блокчейнАнастасия Марьина
В базе собраны 80 российских и иностранных практик внедрений блокчейна, все они распределены по 14 категориям:
- финтех,
- государственный сектор,
- логистика и транспорт,
- промышленность и энергетика,
- ритейл,
- медтех,
- фудтех,
- технологии в образовании,
- сельское хозяйство,
- HR,
- телеком,
- недвижимость,
- документооборот,
- прочее.
На сайте также доступен каталог готовых блокчейн-продуктов от московских разработчиков. Проект является открытым, любая компания может поделиться своим опытом внедрения блокчейна.
По данным платформы, на конец 2019 года в России насчитывалось более 150 компаний, работающих в области блокчейн.
Ранее ICT.Moscow запустила открытую базу практик применения искусственного интеллекта в разных сферах и бизнес-процессах.
Фото: Unsplash
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