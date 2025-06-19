«Аквариус» и НОТА объединили усилия для создания отечественных решений в сфере разработки ПО
Российский производитель компьютерной техники «Аквариус» и вендор НОТА представили совместные программно-аппаратные комплексы (ПАК) для управления процессами разработки программного обеспечения. Об этм Русбейс сообщила пресс-служба ИТ-холдинга T1, в который входит НОТА.
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Соглашение о сотрудничестве было подписано на Петербургском международном экономическом форуме. Разработанные решения призваны заменить зарубежные аналоги, такие как JIRA и Confluence, обеспечивая полный цикл разработки – от планирования до тестирования и развертывания.
Ключевые преимущества. ПАКи основаны на платформе «Сфера» ( от Т1) и серверном оборудовании Aquarius, что гарантирует совместимость ПО и «железа». Комплексы позволяют автоматизировать управление релизами, работу с исходным кодом, документацией и командной разработкой. Как отметил Кирилл Булгаков (НОТА), продукт снижает затраты на обслуживание и повышает SLA за счет единой поддержки от вендора. Владимир Степанов («Аквариус») подчеркнул, что решение обеспечивает безопасность, гибкость и независимость от иностранных технологий.
Решения будут доступны в нескольких конфигурациях, адаптируемых под конкретные бизнес-задачи.
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Фото на обложке: Andrey_Popov / Shutterstock / FOTODOM
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