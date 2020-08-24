Названы сроки появления отечественного квантового компьютера с облачным доступом

Экспериментальный образец отечественного квантового компьютера с облачным доступом появится в России к 2022 году. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу АНО «Цифровая экономика».

Проект по созданию отечественного квантового компьютера и интерфейса облачного доступа представил исследовательский центр «Квантовые вычисления» на площадке АНО 14 августа.

«Макет компьютера должен появиться уже в конце 2020 года, а в 2022 году будет создан экспериментальный образец квантового компьютера и организован облачный доступ к нему. Мы уверены, что проект окажет существенное влияние на информационные технологии, науку и образование, сферу промышленности, а также энергетическую и транспортную инфраструктуру», — рассказал в своем докладе руководитель центра «Квантовые вычисления» Алексей Федоров.

Другой исследовательский центр — «Доверенные сенсорные системы», созданный на базе Московского института электронной техники (МИЭТ), — представил проект по созданию облачной платформы для обработки сенсорной информации. Создать ее планируется также к 2022 году, уточнили в АНО.

«Уникальная особенность платформы заключается в возможности интеграции с внешними отечественными системами автоматизированного управления оборудованием на промышленных предприятиях, практически мгновенная оцифровка результатов измерений и максимальная степень защиты информации», — рассказал руководитель центра МИЭТ, проректор МИЭТ по инновационной деятельности Алексей Переверзев.

По его словам, несколько уровней безопасности, заложенных в функционирование платформы, исключают возможность несанкционированного доступа к данным, перехвата управления и человеческой ошибки.

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