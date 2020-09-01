Электромобиль‌ ‌будущего: каким он будет в России и за рубежом

Электромобили уже давно выпускает не только Tesla: такие традиционные автопроизводители, как Volkswagen и Ford, тоже начали предлагать машины, которым не нужен бензин. В этой статье выясним, кто претендует на лидерство в индустрии и как выглядит будущее электрокаров в России и мире.

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Есть ли будущее у электромобилей?

У электромобилей неоднозначное прошлое, но топ-менеджеры и аналитики из автоиндустрии убеждены: приближается переломный момент, когда массовое внедрение таких машин станет неизбежным. Его простимулируют появление дешевых аккумуляторов, давление со стороны регулирующих органов и щедрые государственные субсидии. «Эти факторы объединились, чтобы заставить традиционную промышленность серьезно отнестись к электрификации — и это произошло быстрее, чем мы ожидали, — сказал Макс Уорбертон, аналитик исследовательской компании Bernstein. — Это действительно сейчас происходит».

По данным Bernstein, резкое снижение цен на аккумуляторы позволит ведущим автопроизводителям продавать полностью электрические автомобили дешевле, чем те, что работают на бензине и дизельном топливе, уже к 2022 году. Электрокары, утверждает Bernstein, уже набрали обороты, хотя совсем недавно, в 2010 году, их продажи были близки к нулю.

«В электромобили вкладываются невероятные суммы денег, — подчеркнул Аль Бедвелл, директор по глобальной сборке в LMC Automotive. — Я наблюдаю за этой индустрией уже 20 лет, и мне кажется, что сейчас ее уже не остановить».

Он добавил, что к более решительным действиям традиционных автопроизводителей подталкивают два дополнительных фактора.

Во-первых, новые правила Евросоюза, которые требуют от автопрома резко сократить выбросы углекислого газа в следующем году. Во-вторых, в Китае, который уже является крупнейшим в мире рынком электромобилей, правительство внедрило систему, которая требует от автопроизводителей выпускать безопасные для экологии автомобили или оплачивать ущерб от выбросов углекислого газа.

Как это будет работать?

Срочная необходимость высвободить деньги для новых технологий заставляет автопроизводителей находить партнеров, с которыми можно разделить расходы.

Например, BMW и Daimler, которые активно конкурируют на рынке предметов роскоши, объявили о сотрудничестве в области высокоавтоматизированного и полностью автономного вождения. Они также инвестируют $1 млрд в развитие сервисов для совместных поездок и зарядные станции для электромобилей.

Ford будет выпускать автомобили, используя электрическую платформу Volkswagen, в рамках сделки, о которой было объявлено в июле прошлого года. Volkswagen, в свою очередь, присоединится к Ford и инвестирует в Argo AI, компанию по производству автономного транспорта, которая оценивается в $7 млрд.

Рассматриваются и более кардинальные изменения. В мае прошлого года Fiat Chrysler предложил слияние с Renault — оно привело бы к созданию третьего по величине автопроизводителя в мире и позволило бы ежегодно экономить больше $5,6 млрд. Когда предложение было отозвано, Renault посетовал на упущенную возможность, заявив, что слияние имело «большую финансовую ценность» и «убедительную промышленную логику».

Жизнь некоторых автобрендов висит на волоске. В прогнозе LMC Automotive говорится, что огромный объем инвестиций Volkswagen поможет компании ежегодно продавать более 1,4 млн электромобилей к 2025 году — больше, чем любому другому автопроизводителю, и более чем в три раза больше, чем Tesla.

Альянс Renault, Nissan и Mitsubishi Motors намерен занять второе место на рынке в 2025 году, продав около 590 тысяч электромобилей. Китайская Geely, владеющая Volvo, займет третье место. Tesla будет четвертой с 413 тысячами электрокаров, за ней следует Toyota. По прогнозам экспертов, Daimler, Hyundai, General Motors и Ford в 2025 году продадут от 330 тысяч до 400 тысяч электромобилей.

Электромобиль будущего в России

По данным «Автостата», к первому июля 2020 года в России насчитывалось почти 8 тысяч легковых электромобилей, представленных 10 марками. На Nissan приходится 85% от общего объема, на втором месте — Tesla с долей в районе 6%, на третьем — Mitsubishi с 4%. В топ-пять также входят Jaguar и LADA. Больше всего электрокаров стоит на учете в Приморском крае, на втором месте по объему — электропарк Иркутской области. На третьей позиции находится Москва. При этом хотя бы по одному экземпляру электрокара есть в 82 регионах страны.

По данным «Авито Авто», в России растет интерес к электромобилям. Во втором квартале 2020 года объявлениями о продаже электромобилей на площадке интересовались на 132% чаще, чем в аналогичный период год назад. Кроме того, как выяснили эксперты сервиса, предложение по этому сегменту за второй квартал выросло на 22% по сравнению с предыдущим кварталом и на 113% по сравнению с прошлым годом. Рост интереса к электромобилям во втором квартале может отчасти объясняться введением беспошлинного импорта, который начал действовать с 4 мая 2020 года.

Средняя стоимость подержанного автомобиля с электрическим двигателем в России составляет примерно один миллион рублей. Самой популярной моделью отечественного рынка оказался хэтчбек Nissan Leaf. В 2019 году Nissan представил модель Leaf, которая обладает повышенной мощностью (217 л.с.) и увеличенным пробегом без подзарядки (385 км).



2019 Nissan LEAF 3.ZERO e+ Limited Edition. Источник: Nissan Motor Corporation

«В России производство электромобилей заявлялось и ранее, но пока что наилучшие успехи достигнуты в производстве электробусов — основные поставщики ГАЗ и "Камаз". Основным рынком их сбыта является Москва, где уже эксплуатируется более 460 единиц. Есть планы по дальнейшим поставкам». Кирилл Никода, директор центра экономического прогнозирования Газпромбанка, автор ряда исследований про электромобили



Пресс-служба Fresh Auto утверждает, что после неудачной попытки АвтоВАЗа в 2012 году наладить серийное производство электрокаров на основе LADA Kalina и LADA Vesta (LADA Ellada, был выпущен ограниченной партией в 100 экземпляров, стоимость — около одного миллиона рублей), только к концу 2020 года ожидается появление первого российского авто на электрозаряде — Zetta. Минимальная стоимость электромобиля составит 450 тысяч рублей, максимальная скорость — 120 километров в час, дальность хода — до 200 километров. Кроме того, автоконцерн «Калашников» работает над выпуском UV-4 с запасом хода на 150 километров без подзарядки.

Среди факторов, которые тормозят российский рынок, эксперты выделяют:

Неразвитость инфраструктуры . Развитие электротранспорта в России тормозит небольшое количество зарядных станций и отсутствие собственного производства энергоемких экономичных аккумуляторов. Для примера, по данным «Авито Авто», в Москве на сегодняшний день около 740 топливных АЗС, в то время как зарядных станций для электромобилей только 120. В регионах этот разрыв еще больше.

. Развитие электротранспорта в России тормозит небольшое количество зарядных станций и отсутствие собственного производства энергоемких экономичных аккумуляторов. Для примера, по данным «Авито Авто», в Москве на сегодняшний день около 740 топливных АЗС, в то время как зарядных станций для электромобилей только 120. В регионах этот разрыв еще больше. Климатические особенности России . Сильные морозы резко снижают эффективность аккумуляторов. Южные регионы в этом смысле лучше подходят для развития электротранспорта, но там высокий спрос на газомоторную технику.

. Сильные морозы резко снижают эффективность аккумуляторов. Южные регионы в этом смысле лучше подходят для развития электротранспорта, но там высокий спрос на газомоторную технику. Высокую стоимость приобретения самого автомобиля при низкой платежеспособности потребителя. По словам Кирилла Никоды, возможным выходом может стать их использование в краткосрочной аренде, например, до трех дней или по мере разрядки аккумулятора.

При этом, добавляет Никода, относительно дешевая электроэнергия в ряде регионов по сравнению с растущими ценами на бензин и дизель — одно из конкурентных преимуществ российских электромобилей. Эксперт предполагает, что перспективы развития электротранспорта есть именно для общественного транспорта и коммерческого использования в крупнейших городах. Например, при внутригородской логистике, обслуживании ЖКХ или при пассажирских перевозках в маршрутках и такси. «Относительно небольшие средние расстояния доставки при высокой загрузке парка могут быть коммерчески интересны, даже с учетом начальной дороговизны и стоимости аккумулятора», — заключает эксперт.

«На сегодняшний день российскому автопрому практически нечего противопоставить импортным электрокарам. Преимуществами Zetta пока являются только оригинальный дизайн и 99% отечественных комплектующих (кроме китайского аккумулятора GE Power Technology), чего недостаточно для сравнения с импортными аналогами электрокаров». пресс-служба Fresh Auto

Пресс-служба ГК «АвтоСпецЦентр» также подчеркивает, что на сегодняшний день российские электрокары — не конкуренты зарубежным. Zetta для российских потребителей привлекательна невысокой ценой.

Наиболее популярные меры поддержки электромобилей в мире сейчас: прямые субсидии и освобождение от налогов, рассказывает Никода. В России есть региональные программы поддержки: например, в Москве и Подмосковье электромобили не облагаются транспортным налогом, а парковка бесплатна. Для стимуляции покупки электрокаров в России с апреля 2021 года планируется законодательно отменить таможенную пошлину на ввозимые автомобили с полностью электрической силовой установкой, добавляет пресс-служба Fresh Auto.

В других европейских странах для владельцев таких авто действует ряд преференций: освобождение от уплаты ежегодного налога на транспорт, большинство парковок бесплатны, как и платные дороги, паромы. Чтобы электрокары получили массовое распространение в нашей стране, необходимо подготовить инфраструктуру для их использования и сократить или отменить транспортный налог для владельцев таких авто, чтобы стимулировать спрос на экологически чистый транспорт, подытоживают представители пресс-службы ГК «АвтоСпецЦентр».

Электромобиль будущего в мире

Nissan Ariya

Последний электромобиль Nissan называется Ariya. Концепт-кар был представлен в 2019 году и запущен в производство практически без изменений. Это внедорожник, который находится где-то между Qashqai и X-Trail.

У Ariya будет два размера батареи и несколько конфигураций двигателя, а также двухколесный или полный привод. Цены на модель начинаются от £40 тысяч, ожидается, что она появится на дорогах в 2021 году.



Фото: Nissan

BMW iX3

BWM iX3 — уже не концепт-кар, а электрическая версия X3, то есть внедорожник BMW, безопасный для окружающей среды На одном заряде батареи мощностью 80 кВт*ч получится проехать 285 миль (460 км). В 2020 году BWM iX3 появится в Китае, а в 2021 году станет доступна по всему миру.

Audi Q4 e-tron

Audi представила две версии концепт-кара Q4 — e-tron и Sportback. Они очень похожи на оригинальную модель e-tron. Это два электрических внедорожника, размер которых меньше, чем у существующей модели. Они расширят линейку Audi до размера Q5. Для моделей Quattro обещают 279 миль пробега (450 км) на одном заряде батареи мощностью 82 кВт*ч, а для единственной в линейке заднеприводной модели — 310 миль (500 км). Ожидается, что Q4 e-tron выпустят в 2020 году, а Sportback — в 2021 году.

Vauxhall Mokka-e

Vauxhall анонсировала, что второе поколение Mokka станет электрическим. У машины будет батарея мощностью 50 кВт*ч, которой хватит больше чем на 200 миль (320 км). Модель должна была появится в продаже в конце лета 2020 года, цена уточняется.

Audi Artemis

Audi собрала специальную рабочую группу под названием Artemis, чтобы создать высокоэффективный электромобиль. Команда получила полную независимость и к 2024 году планирует создать новую модель. Группу возглавляет Алекс Хитцингер, который в прошлом работал над проектом Apple Car и сотрудничал с некоторыми крупными брендами из автоспорта.

MG 5

MG заявила, что привезет электрический автомобиль-универсал в Великобританию, как только сможет открыть шоу-румы. Сейчас на рынке нет электроуниверсалов, поэтому MG получит шанс заполнить небольшую нишу несколькими вариантами. Вероятно, они понравятся владельцам собак и вообще всем, кто нуждается в доступном грузовом пространстве. Похоже, что модель основана на китайском Roewe Ei5. Мощность батареи — 52,5 кВт*ч, пробег на одном заряде — 260 миль (420 км).

BMW i7

BMW подтвердила, что в следующем поколении серии 7 появится полностью электрическая версия. Еще будут варианты на бензине и дизеле, а также гибриды. Пока известно, что модели назовут i7 и i7S. Ожидается, что последняя получит батарею мощностью 120 кВт*ч, 660 лошадиных сил и пробег в 320 миль (515 км).



Фото: BMW

VW ID.4

VW ID.4 — электровнедорожник от Volkswagen, который берет начало от концепт-кара ID.Crozz. Он был представлен на онлайн-стенде Женевского автосалона в 2020 году, и единственная известная подробность о нем — пробег в 310 миль (500 км). Сначала ID.4 будет заднеприводным, но в будущем появятся и полноприводные версии. Цена и дата запуска продаж неизвестны, ориентировочно — 2021 год.

Dacia Spring

Технически Spring — это шоу-кар, но есть вероятность, что он близок к серийной модели, которую разрабатывает Dacia. Компания говорит, что это будет самый доступный электрокар в Европе с пробегом на одном заряде до 125 миль (200 км). Он похож на переосмысленный Renault City Z-KE, запущенный в Китае в 2019 году. У Spring будет пять дверей, четыре сиденья, и он появится на дорогах в 2021 году.

BMW i4

Запуск BMW i4 запланирован на 2020 год, модель будет работать на той же системе eDrive пятого поколения, что и BMW i3X и iNext (ожидаются в 2021 году).

BMW i4 получит аккумулятор на 80 кВт*ч, который будет заряжаться на 150 кВт и давать пробег до 370 миль (600 км). Мощность двигателей — 530 лошадиных сил, разгон — до 62 миль в час (100 км в час) за 4 секунды, максимальная скорость — 125 миль в час (200 км в час). Он появится на дорогах в 2021 году.

Renault Twingo ZE

Renault сделала одну из своих самых симпатичных моделей электрической — так получился Twingo ZE. Этот компактный городской автомобиль будет экономичным: его батареи в 22 кВт*ч хватит на 143 мили (230 км). Двигатель мощностью в 60 кВт позволит разгоняться до 30 миль в час (50 км в час) за 4 секунды и идеально подойдет для поездок по городу. Цена пока неизвестна.

Fiat 500

Fiat 500 был перезапущен как электрический вариант популярной модели 2007 года. У него есть батарея в 42 кВт*ч и двигатель в 87 кВт, который позволит разогнаться до 62 миль в час (100 км в час) за 9 секунд и до 30 миль в час (50 км в час) — за 3,1 секунды. Он поддерживает зарядку до 85 кВт и может проехать до 199 миль (320 км). При предзаказе цена начинается от £29 тысяч.

Lexus UX 300e

Первый электрический Lexus — это внедорожник UX на батареях. Новый автомобиль сначала выйдет в Китае, в других странах он появится в 2021 году. Мощность батареи составляет 54,3 кВт*ч, ее должно хватать на 250 миль (400 км).

Ford Mustang Mach-E

Ford показал Mach-E, свой электромобиль в стиле Mustang. Название Mustang — и отличительные детали его капота и фар — придает Mach-E спортивный вид, хотя на самом деле это кроссовер. Да, это не маслкар, но Ford обещает разгон 62 миль в час (100 км в час) менее чем за 5 секунд, пробег в 280 миль (450 км) или 370 миль (600 км) в зависимости от версии и цену от £40 270. Внутри автомобиля размещен огромный дисплеей в стиле Tesla. В целом дизайн гораздо лаконичнее, чем у предыдущих моделей Ford. Электрокар уже доступен для предзаказа, ориентировочно доставка начнется в конце 2020 года.

VW ID. Space Vizzion

Volkswagen уже давно заявляла о планах создать полную линейку электромобилей ID, и Space Vizzion — это полноценный электрический универсал. Хотя многие производители фокусируются на внедорожниках и кроссоверах, электрический универсал может быть гораздо производительнее и вместительнее. Пока это концепт-кар, но можно ожидать, что в 2021 году модель станет серийной. Volkswagen обещает, что заряда хватит на 300 миль (480 км).



Фото: VW Group

Fisker Ocean

Fisker хочет выпустить линейку роскошных электромобилей. Fisker Ocean официально представили в январе 2020 года, но на дорогах он появится не раньше 2022 года. В производстве будут использованы переработанные и растительные материалы, мощность батареи составит 80 кВт*ч, пробег — 250-300 миль (400-480 км). Fisker хочет конкурировать с Tesla, обещая разгон до 6о миль в час (100 км в час) менее чем за 3 секунды. Уникальная особенность модели — солнечная батарея во всю крышу, которая поможет зарядить аккумулятор.

Электрический Range Rover

Range Rover ведет разработку полностью электрического автомобиля. Его назвали Road Rover, потому что он будет ориентирован на дорогу немного больше, чем некоторые другие модели. Предполагается, что по размеру этот электромобиль будет где-то между Velar и Evoque, то есть очень похож на Jaguar i-Pace. Пока неизвестно, какие у него будут характеристики и когда он появится на рынке.

VW ID.3

Долгожданная модель ID.3 была представлена на IAA 2019, автосалоне во Франкфурте. Этот автомобиль положило начало многочисленным изменениям в Volkswagen, которая хочет увеличить число электромобилей в портфеле. ID.3 появится на дорогах в 2020 году — цены все еще неизвестны, но базовая модель обойдется не менее чем в €30 тысяч. По размеру электрокар похож на VW Golf.

Mazda MX-30

Первый серийный электромобиль Mazda получил название MX-30. Его электрический двигатель, управляющий передними колесами, спроектирован так, чтобы на нем получилось закрепить роторный двигатель. Это означает, что в разработке могут находиться и гибридные модели. MX-30 появится на европейских дорогах в 2020 году.

Seat El-Born

Seat выходит на рынок электромобилей вместе с El-Born, названным в честь одного из районов Барселоны. Он работает на платформе MEB VW и должен появиться в 2020 году. Впервые El-Born представили на Женевском автосалоне в 2019 году. Seat хочет достичь пробега в 260 миль (420 км) и разгона до 40 миль в час (62 км в час) за 7,5 секунды. У модели будет двигатель в 150 кВт и 204 лошадиных силы, а также батарея на 62 кВт*ч.

Cupra El-Born

Cupra — отдельный бренд Seat — получила собственную версию El-Born. Из-за этого его трудно рассматривать как отдельную модель. Ожидается, что батареи в 82 кВт хватит на 310 миль (500 км).



Фото: Cupra

Byton M-Byte

Производство Byton M-Byte уже началось, этот автомобиль должен появиться на рынке в 2020 году — по крайней мере, в Китае. Цена в €54 тысячи звучит впечатляюще, но пока неясно, оправдана ли она. Есть двух- и полноприводные варианты, причем последний претендует на пробег в 270 миль (435 км). Но больше всего обсуждается изогнутый 43-дюймовый дисплей, который находится внутри.

Lotus Evija

Lotus Type 130, или Evija, — полностью электрический гиперкар. Пока есть всего 130 таких автомобилей, но Lotus Evija станет прототипом для будущих серийных моделей. Он максимально производителен: обладая 2 тысячами лошадиных сил и батареей в 70 кВт*ч, этот электрокар может проехать 250 миль (400 км) на одном заряде. Кроме того, он может разогнаться до 186 миль в час (300 км в час) менее чем за 9 секунд. Lotus Evija обойдется в £2 млн, и его уже можно забронировать, внеся £250 тысяч предоплаты.

Lightyear One

Это седан с солнечными батареями на крыше и капоте, который получает энергию солнца все время — даже во время вождения. В целом в нем все стандартно для электрокара, но солнечные батареи помогут увеличить пробег на 12 км в час (в ясную погоду). Это позволит бесплатно зарядить автомобиль во время стоянки на пляже. Lightyear One продают за €119 тысяч — переход на солнечную энергию недешев.



Фото: Lightyear One

Audi e-tron GT

Концепт-кар Audi e-tron GT, представленный на автосалоне в Лос-Анджелесе в 2018 году, показывает, как будет выглядеть электроспорткар Audi. Это четырехместный автомобиль, который работает на тех же батареях, что и существующие модели e-tron, и во многом похож на Porsche Taycan. Audi довольно открыто говорит о совместной разработке e-tron GT и Taycan — ожидается, что они будут очень похожи.

Предполагается, что мощность зарядной системы составит 800 В, автомобиль будет разгоняться до 62 миль в час (100 км в час) за 3,5 секунды, а заряда хватит на 248 миль (400 км). Интерьер концепт-кара выполнен без материалов животного происхождения, и Audi говорит, что хочет и дальше развивать экотему. Audi e-tron GT появится на дорогах в 2020 году.

Rivian RS1

Rivian хочет выйти на рынок электромобилей с собственным внедорожником. Он предназначен для загородных поездок и может преодолевать ямы глубиной в 3 фута (90 см) и разгоняться до 62 миль в час (100 км в час) за 3 секунды.

Rivian — новое имя в индустрии электромобилей. Впервые компания продемонстрировала свои разработки на автосалоне в Лос-Анджелесе в 2018 году. У нее также есть версия грузовика/пикапа, доступная для предзаказа после внесения депозита в $1 тысячу.

Porsche Macan

У Porsche появится электрический внедорожник. В его основе лежат система Porsche в 800 В, которая также используется в Taycan, и адаптированная платформа PPE от Audi. Пока других подробностей нет, но переход Macan на электричество показывает диверсификацию портфеля Porsche. Ожидается, что производство Porsche Macan начнется в 2020 году.

BMW Vision iNext

BMW уверяет, что iNext появится в 2021 году. Он похож на концепт-кар, потому что открытый пассажирский салон выглядит нереалистично, но у модели предусмотрена серьезная технологическая начинка. Заявляется, что автомобиль будет оснащен автопилотом третьего уровня, который пока находится в разработке — как и специальная батарея. Как говорит BMW, ее технология автономного вождения появится в 2021 году, независимо от того, будет ли это закреплено законодательно.

BMW i5

BMW представила концептуальный салон i Vision Dynamics на Франкфуртском автосалоне в 2017 году. Это среднеразмерный седан в линейке BMW i, который, вероятно, будет называться i5. Запуск намечен на 2021 год. i5 больше, чем седан третьей серии, но меньше, чем пятой, и займет в линейке BMW i место между i3 и i8.

Он сможет разгоняться до 62 миль в час (100 км в час) менее чем за 4 секунды, развивать скорость более 120 миль в час (190 км в час) и выдерживать до 372 миль (600 км) на одном заряде.

Faraday Future FF91

Модель FF91 вызывает много вопросов. Faraday Future переживала взлеты и падения, но сумела продемонстрировать предсерийные управляемые модели в 2020 году. Колесная база FF91 больше трех метров, но это сделано ради внутреннего простора. В панорамном люке на крыше, задних и боковых окнах используется жидкокристаллическое стекло с диспергированным полимером, по которому можно постучать, чтобы в салоне стало темнее. Внутри не будет обычного зеркала заднего вида — Faraday Future заменила его широкоэкранным монитором.

Энергоблок мощностью 1 050 лошадиных сил позволит разогнаться до 62 миль в час (100 км в час) за 2,39 секунды, заряда хватит на 378-435 миль (600-700 км). Производитель утверждает, что аккумулятор можно полностью зарядить за час.

Skoda Vision E

Skoda тоже разрабатывает собственный электровнедорожник. Сейчас концепт-кар называется Vision E, он должен стать одним из пяти электромобилей Skoda, которые появятся на дорогах к 2025 году.

В его основе лежат те же технологии, что у Volkswagen ID Cross и Audi e-tron. Поэтому он, вероятно, будет иметь пробег в 310 миль (500 км) и максимальную скорость 112 миль в час (180 км в час). Skoda не сообщила, за сколько Vision E сможет разогнаться до 60 миль в час (100 км в час), но он получит 302 лошадиных силы.

ID Buzz

ID Buzz должен поступить в продажу в 2022 году. Это отсылка к легендарному микроавтобусу Volkswagen — он вместит до восьми человек, а интерьер можно будет постоянно менять. Есть и грузовой вариант — не исключено, что он появится до пассажирской модели, поскольку спрос на экологичный транспорт первой и последней мили растет. Благодаря двум электромоторам ID Buzz сможет похвастаться 369 лошадиными силами. Для разгона до 60 миль в час (100 км в час) потребуется около 5 секунд. Максимальная скорость — 100 миль в час (160 км в час), у нее будет полный привод, а заряда хватит на 372 мили (600 км). За 30 минут аккумулятор получится зарядить на 80% — как заявляет Volkswagen, этого достаточно, чтобы проехать 298 миль (480 км).



Фото: Volkswagen

Электромобиль Tesla в будущем

Небольшой хэтчбек или седан (названия пока нет)

Ожидается, что он появится к 2023 году. Об этом сообщил Маск, отвечая на вопрос во время годового собрания акционеров в июне 2018 года: «Думаю, мы сделаем компактный автомобиль менее чем за пять лет». Если Tesla выпустит на рынок машину длиной 4,3-3,3 м, она будет в том же сегменте, что ID.3, Leaf и электромобиль Ioniq второго поколения. Главный вопрос в том, где он будет производиться – в Шанхае, Фримонте или Грюнхайде.

Model Y

Самая новая модель Tesla, которую уже можно заказать. По плану ассортимент для рынка США должен выглядеть следующим образом.

Standard: цена — $39 тысяч, пробег на одном заряде — 230 миль (370 км), максимальная скорость — 120 миль в час (190 км в час) Long Range: цена — $47 тысяч, пробег на одном заряде — 300 миль (480 км), максимальная скорость — 130 миль в час (210 км в час) Dual-Motor All-Wheel Drive: цена — $51 тысяча, пробег на одном заряде — 280 миль (450 км), максимальная скорость — 135 миль в час (220 км в час) Performance: цена — $60 тысяч, пробег на одном заряде — 280 миль (450 км), максимальная скорость — 150 миль в час (240 км/ч)

Model Y стоит на $4 тысячи больше, чем Model 3, на базе которой она была разработана. А еще у нее есть два ключевых отличия — это хэтчбек, в который можно добавить третий ряд сидений. В отличие от Model X, задние пассажирские двери здесь обычные. Дополнительные два места обойдутся в $3 тысячи.

Учитывая, как долго производилась Model S, не исключено, что у Y будет похожий жизненный цикл. Но пока невозможно понять, на какой срок эксплуатации будет рассчитан этот электромобиль. Вполне возможно, что в 2024 году будет обновление модели, а в 2028 году появится следующая.

Cybertruck

«Другой пикап» — так в июле 2016 года Илон Маск описал автомобиль, который тогда еще только разрабатывался. Публике его представили 21 ноября 2019 года. Презентация запомнилась тем, что стекла в двух бронированных окнах Cybertruck разбились. Это произошло, когда главный конструктор Tesla Франц фон Хольцхаузен бросил в них металлический шар, чтобы проверить прочность Tesla Armor Glass — композита, состоящего из стеклянных и полимерных слоев. Несмотря на реакцию некоторых журналистов и топ-менеджеров Tesla, то, что стеклянная часть бронированного сэндвича разбилась, — это нормально.

Заявленный объем грузового отсека Cybertruck — 100 кубических футов (почти 3 кубических метра). Покрытие грузового отсека — это «волшебный тент». Tesla говорит, что он может выдержать вес взрослого человека. Среди других особенностей — пневматическая подвеска, которую можно поднять и опустить на 4 дюйма (10 см), а также бортовое электропитание и сжатый воздух.



Фото: Tesla

Производство Cybertruck планируют запустить к концу 2021 года. Илон Маск утверждает, что максимальная скорость самого быстрого варианта с тремя моторами, который поступит в продажу первым, составит 130 миль в час (210 км в час), а разгон до 60 миль в час (100 км в час) займет 2,9 секунды. Максимальный пробег на одном заряде превысит 500 миль (800 км).

Цены начинаются от $39,9 тысяч. Базовая заднеприводная версия, которая будет доступна с 2022 года, имеет один двигатель, максимальный пробег на одном заряде составит 250 миль (400 км), а разгон до 60 миль в час (100 км в час) займет 6,5 секунды. Последняя модель из трех объявленных — это Dual Motor. У нее полный привод, пробег более 300 миль (около 500 км) и грузоподъемность 10 тысяч фунтов (4 535 кг). Она разгоняется до 60 миль в час (100 км в час) за 4,5 секунды.

Заключение

Вот что говорит о будущем электромобилей Стефан Ниманд, руководитель электрификации Audi: «30 или 40 лет назад дизельный двигатель не работал. У него почти не было лошадиных сил, ему требовалась примерно минута, чтобы прогреть систему, прежде чем запустить двигатель, и все такое. Но вы знаете, на что сегодня способно дизельное топливо, это совершенно другая история. То же самое, я думаю, верно и в отношении электромобилей. Мы [достигли] точки, когда вы можете производить автомобили, подобные e-tron, которые действительно удовлетворяют потребности многих клиентов. Они не идеальны, но очень хороши».

Презентуя Model Y, Маск сказал: «Мы всегда хотели попытаться заставить остальную автомобильную промышленность перейти на электричество».

Кто бы ни вышел на первое место, Маск скоро исполнит свое желание.







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