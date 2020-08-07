Мы не перестанем делиться: почему рост шеринг-экономики не остановится и как бизнесу это использовать

Анна Дробаха, директор по маркетингу «Авито», объясняет, почему коронакризис не станет концом шеринг-экономики и что это значит для предпринимателей.

Экономика совместного потребления в последние годы демонстрировала рост во всем мире. По данным РАЭК, в прошлом году объем рынка sharing-economy в России превысил 769 млн рублей. PWC прогнозировал рост мирового объема экономики совместного потребления до $335 млрд к 2025 году, однако этот прогноз был сделан до развития пандемии, от последствий которой пострадали многие шеринговые сервисы.

Что происходило с шерингом во время пандемии

Если говорить о том, какие шеринговые сервисы пострадали от самоизоляции сильнее всего, первыми приходят на ум операторы каршеринга, такси и коворкинги. Сеть коворкингов WeWork потеряла в стоимости. Год назад стартап оценивался в $47 млрд, а теперь — всего в $2,9 млрд. Uber из-за финансовых потерь сокращает сотрудников тысячами.

Однако некоторые шеринг-направления на фоне пандемии, наоборот, росли. Например, в Китае операторы сервисов краткосрочной аренды велосипедов сообщили о росте поездок во время вспышки коронавируса.

Во время пандемии значительно вырос спрос на аренду загородной недвижимости.

Люди хотели соблюдать самоизоляцию, избегать общественных мест и городского транспорта. Шеринг предложил свои решения.

Росла и C2C-торговля — самый масштабный на российском рынке сегмент экономики совместного потребления. Сервисы онлайн-объявлений — классифайды — ключевая площадка для этого направления, и к июню 2020 года на «Авито» стало на 44% больше покупателей, чем год назад.

Получается, что эксперты, бросившиеся хоронить шеринг на фоне развития коронавируса, поторопились: далеко не все направления просели, а боязнь заразиться даже подстегнула интерес к некоторым сегментам экономики совместного потребления.



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Workforce-шеринг и новые партнерства

Коронакризис в очередной раз продемонстрировал бизнесу, как важна гибкость и насколько хрупкими могут оказаться на первый взгляд стабильные системы. Во время вспышки коронавируса дорогостоящие офисы стояли пустыми, принося только убытки. Сформированные цепочки поставок нарушались, на одних рабочих направления возникала нехватка рабочих рук, а на других — избыток сотрудников.

Пандемия подстегнула переход к распределенным моделям бизнеса: передача дел на аутсорс, workforce-шеринг (временное перераспределение сотрудников из менее загруженных сфер бизнеса в более нуждающиеся в рабочей силе).

Во время пандемии компании, которым нужны были дополнительные сотрудники (сервисы доставки, онлайн-магазины), принимали на временную работу людей из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Например, «Магнит» заявил о готовности предоставить временные рабочие места сотрудникам «Шоколадницы», KFC и Burger King.

Согласно данным Gartner, треть компаний за время пандемии отказались от постоянных сотрудников в пользу внештатных (фрилансеров или консультантов, нанятых на конкретный проект). Всеобщий вынужденный переход к удаленному формату работы спровоцировал ускорение перехода к гигономике (экономике свободного заработка) в широком смысле — от фриланса через сервисы uber-типа до найма высококвалифицированных сотрудников на временные проекты или позиции, которые предполагают частичную занятость.

Это выгодно и работодателям, и сотрудникам. Первым это дает возможность рациональнее распределять ресурсы, а вторым — успешно сотрудничать сразу с несколькими компаниями по разным проектам.

Бум спроса на доставку создал предпосылки для того, чтобы к этой услуге подключились новые игроки.

Например, «Яндекс.Такси» в разгар пандемии активно развивал сервис доставки, переключая на это направление водителей, у которых снизилась загрузка из-за падения спроса на поездки. Как рассказал нам руководитель B2B-направления компании Евгений Синельников, в этих условиях партнерства, о которых раньше велись бы переговоры месяцами, заключались за недели. Когда магазины перестали справляться с доставкой своими силами, экономика совместного потребления снова спасла ситуацию.





Рост вовлеченности в онлайн-потребление: потенциал для роста шеринга

Развитие экономики совместного потребления раньше в основном подталкивали представители поколения Z. Как отмечают эксперты McKinsey, потреблять, не владея, — характерная привычка именно зумеров, которые больше беспокоятся об экологии и были активнее всех включены в онлайн-потребление.

Ситуация начала меняться еще пару лет назад. В 2019 году на Всемирном экономическом форуме был представлен доклад о главных трендах шеринг-экономики, одним из которых авторы назвали рост вовлеченности старшего поколения.

Пандемия укрепила тренд: во время самоизоляции привыкать пользоваться онлайн-платформами и заказывать товары с доставкой пришлось всем. Потенциальная аудитория шеринг-сервисов стала шире и платежеспособнее.

Увеличивается аудитория шеринг-сервисов и за счет укрепления привычки к онлайн-потреблению. Мы находимся в тесном контакте с предпринимателями, которые работают на «Авито». Во время самоизоляции многие из них сообщили о росте заказов из других регионов. Хотя Москва и Санкт-Петербург остаются столицами онлайн-шопинга и шеринга, роль регионов в ближайшие годы будет расти.





А что если все-таки победит owning? Новые модели владения

Согласно результатам нашего опроса, 20% регулярных пользователей каршеринга на фоне пандемии задумались о том, чтобы приобрести личный автомобиль и отказаться от сервиса. В Китае, по данным Ipsos, из-за пандемии многие из тех, у кого раньше не было машины, теперь планируют покупку. В сфере личного транспорта мы видим возрождение тренда на owning.

Если победа стремления обладать станет долгосрочной, экономике совместного потребления все равно будет что предложить.

Модели владения трансформируются. Теперь по подписке можно получить не только доступ к контенту, но и материальным товарам.

Автопроизводитель Genesis в июле запустил в России сервис, который позволяет получать в пользование по подписке автомобиль Genesis G70. В тариф входит полное страхование, техническое обслуживание и консьерж-сервис для сервисных работ.

Американская компания Whirlpool в мае объявила о старте продаж в России бытовой техники по подписке. Программа позволяет получить в пользование технику Whirlpool, Hotpoint, Indesit и KitchenAid за фиксированную ежемесячную плату c возможностью замены на новую модель.

Модель владения по подписке дает потребителю возможность получать опыт обладания, но в то же время спасает от возможных проблем. Например, в случае с автомобилем или техникой не нужно думать, как проводить техобслуживание — сервисные работы входят в стоимость подписки. Это направление будет активно развиваться.





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Как достичь максимума

Шеринг продолжается: что это значит для бизнеса?

Несмотря на убытки, которые многие шеринг-сервисы продолжают нести из-за пандемии, бизнес-модели, основанные на совместном потреблении, все еще актуальны.

Распространение шеринг-экономики создает новые модели владения. Активно развивается подписочная модель обладания. Это ниша, на которую могут обратить внимание как крупные игроки, так и стартапы.

Шеринг дает возможность перестроить внутренние бизнес-процессы, чтобы повысить эффективность и гибкость компании: организация труда, подход к осуществлению доставки — то, что можно перестроить за счет шеринга.



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