Дизайнер vs алгоритм: каких специалистов ИИ пока не сможет заменить

Мария Покровская, сооснователь образовательной онлайн-платформы Artclever, рассказывает, почему искусственный интеллект не заменит творческое мышление и какие навыки нужно развивать уже сейчас, чтобы остаться востребованным специалистом в будущем.

По прогнозам компании McKinsey & Co, к 2030 году приблизительно 14% людей будут вынуждены сменить род деятельности из-за автоматизации. Масштабы трансформации экономики, которые мы будем переживать ближайшие 10 лет, сопоставимы с переходом от сельского хозяйства к производству.

Хотелось бы убрать нотки апокалиптичности, которые часто можно услышать из-за предполагаемого воздействия искусственного интеллекта на рынок труда. К 2030 году в среднем около 15% рабочего времени сотрудника будет автоматизировано. Этот показатель будет варьироваться между странами (от 0 до 30%).

Однако технологии предназначены для повышения производительности, а не для сокращения занятости. В исследовании McKinsey 2017 года 66% респондентов (руководителей компаний с годовым доходом более $100 млн) одним из ключевых приоритетов назвали «устранение потенциальных пробелов в навыках сотрудников», которые связаны с автоматизацией. Так что ИИ — это не конец для специалистов, это шанс развиваться.

Особенно это касается креативных индустрий, куда входят представители творческих профессий (дизайнеры, актеры, фотографы, писатели, музыканты). Сюда можно добавить любую деятельность, которая связана с творческим мышлением, художественными произведениями, проектированием.





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Может ли ИИ быть креативным

Алгоритм, который может быть аналогом творческого мышления человека, — тема, которая многих интересует. Нейросеть способна проанализировать миллионы элементов и выдать новый результат на основе анализа и данных о правилах композиции (золотое сечение, тональность, плановость), колористики, технического задания.

Всегда будет место для крутого «неправильного» результата человека, для гениального решения вне канонов.

Да и рядом с каждым алгоритмом должен быть эксперт, чтобы оценивать произведение через человеческий фактор и вносить коррективы.

Если это один специалист, то данные зависят от его субъективного вкуса, если их 100, то от субъективного вкуса ста художников, архитекторов, искусствоведов.

Еще два года назад мы поставили задачу внедрить в нашу обучающую систему технологию ИИ. Начав сбор данных для разработки AI-программы с одним известным российским стартапом, который занимается machine learning в области визуальных образов, мы пришли к выводу, что даже объяснить логику оценивания очень сложно.

А как оценивается искусство? Что такое красота? Что такое хорошо и что такое плохо в арт-проектах, живописи, архитектуре? Какие правила? Все всегда субъективно (кроме соответствия заданию).

Возьмем другой пример — нашумевшие программы AlphaZero или AlphaGo от Google для шахмат и Го. Они могут вычислить все возможные комбинации шагов и обыграть человека, но они не передадут навык вычисления, например, детям. Обучение других основано на творческом подходе, поэтому оно пока недоступно ИИ, хотя он даже юмор смог освоить.

От внедрения ИИ не должны пострадать наука, менеджмент, психология, забота о других людях. Наоборот, ИИ будет помогать специалистам из этих сфер анализировать большие потоки информации и принимать правильные решения.





Креативные профессии в AI-мире

Многие известные предприниматели, например, миллиардер Марк Кьюбан считают, что через 5-10 лет роботы заменят программистов, однако мы не слышим, таких прогнозов о творческих профессиях. Наоборот, ведущие политики Европы сегодня ставят развитие культурных ценностей и креативного кластера как приоритет.

Мэтью Бишоп, главный редактор журнала The Economist, считает, что ИИ окажет большое влияние на профессии, которые связаны с распознаванием образов, анализом данных, отслеживанием тенденций и прогнозированием будущего (бухгалтер, помощник юриста, специалист по логистике), однако он не заменит должности, которые требуют критической оценки и креативности.

C ним согласен известный предприниматель в области ИИ и экс-глава Google China Ли Кайфу. Китайский бизнесмен считает, что профессии, основанные на творчестве, обучении (передаче мастерства) и заботе (воспитатели, консультанты), находятся в безопасности в будущем AI-мире.

Надеюсь, что сейчас все представители креативных индустрий выдохнули.

Пока мы обладаем опытом (даже травматическим), аналитическими навыками, критическим мышлением, желанием развиваться и повышать свой профессионализм, ИИ нам не конкурент.

По оценкам экспертов, soft skills (например, креативность и эмоциональный интеллект) сейчас высоко ценятся, их востребованность будет повышаться с каждым годом.

Любые творческие практики отлично развивают мозг и положительно влияют на ментальное здоровье. Они нужны не только представителям креативных профессий, но и исследователям, преподавателям и руководителям — всем, кто принимает неординарные решения.

Например, инструменты визуализатора — графические программы, а инструменты архитектора — пространственное воображение, насмотренность и критическое мышление. Архитектор или дизайнер сегодня делают визуализации в программах, но с удовольствием делегируют эту задачу новым технологичным решениям на базе ИИ.





Чему учиться

Где закрывается одна дверь, открывается другая. Поскольку ИИ постоянно учится и совершенствуется, нам нужно следовать его примеру и делать то же самое. К сожалению, многие учебные программы созданы так, будто ИИ вообще не существует. На будущем рынке труда практически не учитывается робототехника, хотя это вопрос ближайших десяти лет.

Пандемия вынудила вузы обратить внимание на технологии и серьезно отнестись к дистанционному обучению, которое дает доступ к большей информации и большему количеству профессионалов.

Это ни в коем случае не замена традиционной формы образования, а ее поддержка. Можно перевести в онлайн-формат большой массив обучения, оставив бесценное время для личного общения и актуальной практики.

Наш образовательный партнер МАРШ стал первым архитектурным вузом в России, который запустил онлайн-курс для абитуриентов. Они уже три года помогают ребятам из разных стран делать первые шаги в архитектурном мире.

Для того чтобы представителям творческих специальностей оставаться востребованными в новом AI-мире, им необходимо развивать эмоциональный интеллект, изучая произведения искусства и занимаясь творческими практиками (рисованием, музыкой, конструированием; ремеслами, где надо что-то делать руками). Необходимо развивать критическое мышление — способность анализировать и ставить под сомнение информацию.

Стремление к созиданию и творческой деятельности — реальное преимущество интеллекта человека перед искусственным интеллектом, который он же и создал.





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Как достичь максимума

ИИ создан для увеличения производительности, а не сокращения занятости. Он не оставит представителей профессий, которые связаны с творческим мышлением, художественными произведениями и проектированием, без работы.

Но этим специалистам нужно развивать критическое мышление, эмоциональный интеллект и прочие soft skills. Дистанционное образование — доступная форма обучения, которая сочетается с насыщенным образом жизни. Онлайн-курсы позволяют попробовать себя в профессии и сделать осознанный выбор.

Преподавание, забота о других, наука и менеджмент точно не пострадают от внедрения ИИ. Наоборот, он поможет специалистам из этих сфер анализировать большие потоки информации и принимать правильные решения.





Фото на обложке: Shutterstock/Chaosamran_Studio

Материал изменен в 11:38 28.09.2020