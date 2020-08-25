Учимся цифровизации: каких компетенций не хватает сотрудникам для внедрения инноваций

Отдел по образовательным программам компании Factory5 (входит в группу Ctrl2GO) провел опрос среди российских промышленных предприятий, а Анна Одинцова, руководитель информационных инициатив компании, рассказывает, каких компетенций по цифровой трансформации бизнеса не хватает персоналу на каждом уровне.

Отсутствие навыков — препятствие на пути цифровизации и внедрения инновационных технологий. Так считают 58% компаний, опрошенных KPMG в исследовании «Цифровые технологии в российских компаниях» в 2019 году.

В промышленности на цифровизацию возлагают роль драйвера. Ее продвигают на государственном уровне по программе «Цифровая экономика». В ней заинтересованы на местах, потому что верят — трансформация позволяет совершенствовать решение привычных задач.

Сейчас компаниям требуются руководители, менеджеры и сотрудники, обладающие набором знаний о технологиях, пониманием процессов и четким видением, какие задачи бизнеса решают инновации. Поэтому обучение должно касаться сотрудников на всех уровнях. В опросе участвовали представители более 100 предприятий из разных отраслей промышленности и 10 регионов России в период с января по июль 2020 года.





Топ-менеджерам

Руководители уровня топ формируют стратегию компании и выбирают наиболее перспективные направления деятельности с точки зрения ресурсов и инвестиционных проектов. Для того чтобы сохранить конкурентоспособность в условиях повсеместной цифровизации, им нужно: внедрить по-настоящему работающие технологии, повысить компетенции команды, обновить оборудование, исключить непонимания внутри компании и вдохновить людей на работу в новых условиях — и все это в сжатые сроки.

По результатам исследования, топ-менеджеры российских промышленных компаний среди личных стоп-факторов развития цифровизации на предприятии назвали три главные причины:

непонимание эффектов цифровой трансформации для своего бизнеса; неоправданные ожидания от пилотных проектов; отсутствие поддержки и заинтересованности сотрудников.

Важно на высоком уровне сформировать представление о том, что входит в комплекс мероприятий цифровизации и какая от этого польза для производства.

Unsplash





Директорам по цифровизации и ИТ-директорам

Сегодня цифровизация на предприятии — не только внедрение технологий. Ее задача — изменить бизнес, обновить бизнес-модели или предложить революционные продукты рынку.

Создавать что-то инновационное невозможно без глубокого понимания основ технологий и сути процессов. Поэтому от этих специалистов в компании ждут открытости прогрессивным идеям и рассчитывают с их помощью оптимизировать операционные задачи.

Ответственные за цифровую трансформацию в компаниях отметили компетенции, необходимые им для успешного выполнения задач:

умение ориентироваться в многообразии предложений цифровизации и оптимизации бизнеса, чтобы оценить эффекты;

опыт запуска, бюджетирования и управления проектами, чтобы достигать поставленных целей;

навыки убеждения как руководства, так и сотрудников, что выбранные инициативы перспективны для компании.





Службам главного инженера, технолога

Сотрудники, которые обеспечивают стабильную работу предприятия и выполнение плана по производству, выполняют диагностику и обслуживание машин. Чаще всего именно они работают с инновациями в промышленных компаниях и находятся на передовой взаимодействия цифровых технологий и реального мира.

Имея за спиной огромный опыт в работе с оборудованием, сотрудники не доверяют инновациям, которые обещают упростить процессы.

К этому добавляется обоснованный страх перед изменениями. Опасаясь, что их заменят машины, сотрудники неохотно делятся знаниями по бизнес-процессам.

Представители служб главного инженера и технолога выделили несколько направлений, в которых хотели бы получить знания для преодоления этих барьеров:

Понимание современных стратегий и технологий для цифровизации технического обслуживания и ремонта, чтобы снижать его стоимость, повышать показатели и не тратить время на бесполезную автоматизацию. Адаптация под собственные цели ИТ-инструментов, созданных специалистами, далекими от промышленности и реальных цехов.





Внутри предприятия или на сторонних площадках

В ИТ, где ежегодно появляются новые технологии с коротким жизненным циклом, нужно учиться постоянно. Это подтвердили представители российских промышленных компаний. 37% опрошенных проходят курсы повышения квалификации или планируют пройти обучение в ближайшее время.

Программы по цифровой трансформации запускаются на базе крупных университетов и образовательных онлайн-площадок и компаний-производителей инноваций. Обучение на внешних площадках выбирают 25% респондентов из тех, кто уже занимается развитием компетенций. Остальные — проходят тренинги и мастер-классы, организованные внутри компании с приглашением сторонних экспертов.

Среди главных критериев выбора курса участники опроса отметили: неотрывность от предприятия и возможность проходить обучение онлайн, наличие у организаторов и педагогов курса опыта внедрения инноваций, практическая применимость полученных знаний.





Unsplash





Как достичь максимума

Подготовка молодых кадров в классических школах и университетах только догоняет стремительные технологические изменения. Предприятиям необходимо самим организовывать повышение квалификации персонала, которому предстоит работать с инновациями. Для этого нужно пройти несколько этапов.

Этап 1. Преодолеть психологическое противостояние.

Чаще всего изменения воспринимаются в негативном ключе. Поэтому обучение не должно быть навязано сотрудникам: эффективность образовательного процесса зависит от заинтересованности персонала.

Начинать работу по снятию психологических барьеров лучше сверху вниз, чтобы получать поддержку постепенно на всех уровнях. На этом этапе может потребоваться разъяснительная работа, которая смоделирует и продемонстрирует итоги трансформации с положительной стороны, программа дополнительной мотивации или поощрения.





Этап 2. Выбрать образовательную программу и провести обучение.

Сложность этого этапа заключается в растущем многообразии образовательных курсов. Компании предстоит выбрать программу, ориентируясь на стратегию цифровизации, опыт организаторов и привлеченных экспертов курса. Здесь важно учесть возможность дистанционного прохождения обучения, без отрыва от основной деятельности.





Этап 3. Разработать модели тестирования и оценки компетенций.

Этап позволит оценивать эффективность обучения и формировать систему индивидуальных планов развития. В будущем это отразится на развитии навыков персонала и повлияет на кадровый потенциал предприятия.

Все эти этапы позволят сформировать новую корпоративную культуру современного производства, нацеленного на цифровое преобразование и образ мышления персонала. На глобальном уровне эта работа откроет предприятию путь к тем возможностям и эффектам, которые предлагает цифровизация.





Фото на обложке: VitalikRadko/photogenica