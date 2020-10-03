С прицелом на глобальное и вечное: как и зачем стартапам включаться в повестку устойчивого развития

Сергей Дутов, директор по развитию и индустриальным партнерам IТ-кластера фонда «Сколково», рассказал о целях устойчивого развития ООН и о перспективах выхода российских стартапов на этот рынок.

В конце августа завершился первый этап международного конкурса от фонда «Сколково» «Глобальный вызов — искусственный интеллект для целей устойчивого развития (ЦУР)», где российские технологические компании могли представить свои разработки на экспорт и включиться в актуальную для всего мира повестку.

Устойчивое развитие — международный термин, который обозначает экономические, технические и социальные направления деятельности, которые повышают общий уровень жизни всего общества. Цели устойчивого развития (ЦУР) были определены и зафиксированы ООН в 2015 году в едином документе с громким названием «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года».

Всего ООН выделяет 17 целей и 169 конкретных задач. Это ликвидация нищеты и голода, обеспечение занятости населения, повышение общего уровня образования, работа с климатическими изменениями на планете, рациональное использование природных ресурсов и многое другое.

Поскольку треть времени до дедлайна, озвученного ООН, уже пройдена, тема ЦУР становится очень «горячей».

Правительства разных стран, благотворительные организации и фонды финансируют многочисленные программы для достижения глобальных целей по преобразованию нашего мира. И сегодня на перспективные проекты в сфере ЦУР с большим интересом смотрит венчурный рынок и большой бизнес.

Очевидно, что эти стартапы в ближайшие десять лет станут новыми единорогами нашего времени.



Перспективы рынка ЦУР

Насколько сегодня популярна в инвест-среде тематика ЦУР, хорошо иллюстрирует пример с фондом основателя Amazon Джеффа Безоса. Climate Pledge Fund на $2 млрд поддерживает экологические hi-tech стартапы как венчурный инвестор — за долю в проекте.

То есть крупнейшие игроки в этой области действуют не как благотворители, а как классические инвесторы со специализированным фокусом. Ничего личного — ЦУР это тоже бизнес.

Еще один важный термин в обсуждении проектов в сфере ЦУР — ESG (Environment, Social, Governance). Эта аббревиатура характеризует три основных фактора ответственной компании: экологический, социальный и управленческий. Бизнес с высокими ESG-стандартами уделяет большое внимание защите окружающей среды, социальным вопросам внутри компании, а также работе с государственными органами.





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Уже доказано, что компании с высоким ESG-рейтингом имеют выше доходность по ценным бумагам, а крупные национальные фонды строят свою инвестиционную стратегию, учитывая ESG-факторы при выборе проектов. По данным PWC, объем капитала ответственного инвестирования прирастает на треть каждые два года, в 2018 году ESG-капитал оценивался в $30,683 млрд.

К сожалению, пока что тематика ЦУР — это удел крупнейших корпораций и международных организаций. Без поддержки крупного бизнеса небольшие компании имеют слабые шансы стать заметными и влиятельными в масштабах целей ООН. Но коммерческий потенциал у проектов, решающих глобальные проблемы планеты, высокий.



Запросы бизнеса

Если говорить в общем, основные запросы крупных компаний можно разделить на несколько категорий:

снижение вреда (в идеале — нулевой след) для экологии от бизнес-процессов компании;

улучшение качества жизни клиентов, пользователей, сотрудников, локального коммьюнити;

инициативы, меняющие общественные привычки в направлении ЦУР.

Все эти направления работы имеют коммерческий и инвестиционный потенциал. Если же говорить о конкретных рынках, где стартапы в сфере ЦУР наиболее перспективны, то здесь также можно выделить приоритетные отрасли. Фонд «Сколково» проанализировал около 300 проектов и получил статистику по наиболее популярным отраслям среди стартапов с акцентом на ЦУР.

В первую тройку по популярности вошли:

«умный» город (15,6%);

здравоохранение (14,4%);

промышленность (12,2%).

Если спроецировать эти отрасли на цели, которые обозначила ООН, можно выделить следующие популярные направления:

«Устойчивые города и населенные пункты»;

«Хорошее здоровье и благополучие»;

«Индустриализация, Инновации и Инфраструктура» и «Ответственное потребление и производство».

Интересно, что до этого года в России активнее всего развивались компании в области трех целей ООН: «Качественное образование», «Достойная работа и экономический рост», а также «Устойчивые города и населенные пункты». Однако в этом году мы видим резкий всплеск интереса к теме здравоохранения. И, конечно, причины этого понятны.



Как найти нишу и с чего начать

Итак, если вы решили попробовать свои силы и запустить проект с прицелом на глобальное и вечное, стоит учесть несколько моментов.

Прежде всего, нельзя сделать стартап только под стратегию и цели ООН.

Как такового рынка ЦУР нет — это всеобъемлющая концепция, фреймворк, универсальный язык, понятный в разных странах и на разных корпоративных уровнях.

Проекты в сфере ЦУР актуальны для всего мира — о стартапе из ДВФУ могут узнать и в Калифорнии, если эта технология решает задачи этого штата. Это открывает границы, поскольку благодаря ЦУР российскую технологию могут применить в любой стране, например, на танкерах для снижения рисков столкновения с китами. И неважно, чего здесь будет больше — заботы о млекопитающих или коммерческой выгоды благодаря разумному управлению рисками.





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Также не стоит измерять все цели устойчивого развития очень сложными и глобальными задачами. Иногда под эти цели подходят незаметные, милые и на первый взгляд малозначимые истории. В этом году открытием среди участников конкурса фонда «Сколково» стали технологии для животных.

Если мы научились эффективно применять ИИ при диагностике человека, почему те же технологии не могут быть применимы для лечения собак, коров, китов? Один из проектов, RocketSound, анализирует аудиозапись дыхания лошади для диагностики болезней даже без внешних ее проявлений. А компания «Гидробионика» обучает нейросеть «Нейробелуха» на основе биосигналов морских млекопитающих: она поможет снизить вероятность гибели животных в рыболовных сетях.



ЦУР в России только начинается

Осознанное поведение людей, позитивное влияние на окружающий мир, сознательный и ответственный бизнес — это важная, но не единственная мотивация к достижению ЦУР.

Есть еще формальная сторона вопроса — межправительственные договоренности на уровне ООН, обязательства со стороны институтов развития, бизнес-ассоциаций, внимание СМИ и многих других стейкхолдеров. Неслучайно последней темой для обсуждения мировых лидеров в Давосе был именно Stakeholder capitalism. Поэтому для крупных компаний, особенно публичных, выстраивание своих стратегий с ЦУР становится новой нормой.

В России рынок ЦУР имеет перспективы, но пока сложно конкурирует с Европой, особенно со странами северной Европы. Здесь заметна стопроцентная корреляция с уровнем развития стран и жизни населения. Иными словами, пока собственные задачи первого уровня не решены, бизнес не очень активно тратит деньги на проблему глобального потепления.

Но до 2030 года время еще есть, и эти вопросы рано или поздно всем нам придется решать.

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