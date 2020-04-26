Экологичный бизнес: шесть шагов для сокращения углеродного следа

Внедрение подобных технологий — это игра на перспективу. Экологически ответственное поведение компании повышает статус и конкурентоспособность предприятия на рынке. Кроме того, это позволяет сэкономить ресурсы, используя их повторно, а также заметно улучшить качество жизни нынешнего и будущего поколений. Эксперты Valio делятся шестью шагами, как грамотно внедрить осознанность в производство.

Все больше производств модернизируют свою работу таким образом, чтобы минимизировать влияние на окружающую среду. Так, концерн Valio анонсировал программу Towards Carbon Neutral milk chain: углеродный след сырого молока, поставляемого с финских ферм, к 2035 году должен сократиться до нуля.

Фото: Unsplash

1. Оптимизируйте энергозатраты

Любое производство потребляет большое количество энергии. Поэтому один из главных советов: используйте альтернативные источники. Энергия солнца и ветра, например, может служить и вашему бизнесу. Каким образом? Установка солнечных батарей на крышах производственных зданий или получение энергии ветра с помощью ветросиловых установок — отличный пример использования природных ресурсов на благо самой природы.

Менее привычным, но не менее эффективным на производстве может стать установка паровых аккумуляторов.

Пар и термообработка являются неотъемлемыми составляющими пищевого и других производств. На некоторых заводах мы в Valio управляем этим паром: собираем его в аккумуляторы и используем как источник энергии, когда, например, нужно повысить мощность.

В животноводческом производстве важное место занимает компенсация парниковых газов. Более половины выбросов в такой промышленности происходит вследствие жизнедеятельности животных, в частности, за счет образования и хранения навоза. Поэтому мы создали собственную запатентованную методику переработки отходов жизнедеятельности в биотопливо, удобрения и воду.

Создание станций по переработке навоза — важный шаг на пути к экологичному производству, который может сделать владелец крупного бизнеса. Сокращение углеродного следа продукта будет лишь одним из бенефитов ― полученное топливо можно будет использовать для самых разных производственных нужд, а удобрения — возвращать обратно в почву.

Второй «энергетический» совет: оптимизируйте обязательные энергозатраты. Любая техника на производстве — это огромные траты электроэнергии. Модернизируйте имеющееся оборудование, а также внедряйте энергосберегающие альтернативы там, где это возможно.

Фото: Unsplash

2. Перерабатывайте отходы

Сегодня грамотную утилизацию отходов и их переработку несложно внедрить чуть ли не на каждом производстве. Сейчас доступно множество сервисов, которые готовы обеспечить транспортировку сырья до сортировочных центров — это актуально и для столиц, и для крупных региональных центров.



От пластика и металла до стекла и текстиля — все это можно отправить в переработку и значительно сократить углеродный след. Ресайклинг помогает потреблять меньше новых ресурсов, снижает уровень загрязнения воздуха и грунтовых вод. Из собственного вторсырья можно производить новую продукцию ― это приятно и потребителям, и производителям, и окружающей среде.

Фото: архив компании

3. Транспортируйте с умом и заботой о природе

Говоря о сокращении углеродного следа производства, важно помнить о логистическом процессе. Прежде всего, необходимо адаптировать маршруты и обеспечивать полную загрузку транспорта. Размещайте склады возле крупных производств — и сможете сэкономить вдвойне, использовав меньше топлива, ценного времени на передвижения, и, соответственно, сокращая углеродный след.

Использование топлива из возобновляемых источников энергии, например, биогаза, также снизит количество выбросов в атмосферу.

Для многих компаний актуален вопрос корпоративной развозки сотрудников. Использование возможностей карпулинга, или совместного использования работниками корпоративного авто, не только поддерживает корпоративный дух, но и способствует снижению вреда на окружающую среду.

Мотивируйте сотрудников к использованию экологичного транспорта: например, мы регулярно участвуем в акции «На работу на велосипеде» ― это способствует укреплению корпоративного духа, прививает культуру поездок на велосипеде и идет на пользу окружающей среде.

Фото: Unsplash

4. Используйте экологичную упаковку

Но подходить к этому другу следует разумно. Использование стекла, металла и картона в качестве сырья для упаковки ― не самый экологичный шаг, как может показаться сначала. Если говорить о стекле или о картоне для, например, молочной продукции, то они не только не сократят углеродный след продуктов, но и увеличат его: молоко в стеклянной таре быстрее портится, а сама тара не так проста в переработке, как принято считать. Однослойный картон, загрязненный остатками продуктов питания, в переработку почти не принимается, а чистый пластик, в свою очередь, прост в переработке, но сам по себе имеет больший углеродный след, чем картон.

Но есть решение — упаковка из возобновляемых материалов. Примеров может быть много. Например, мы выбрали для части ассортимента Tetra Pak bio-based ― это упаковка, произведенная из картона и отходов, оставшихся в результате переработки сахарного тростника. Такая упаковка асептична, не пропускает свет и бактерии, обеспечивая сохранность продукта. Она полностью разделяется на фракции и перерабатывается, при этом имеет изначально меньший углеродный след, чем аналоги.

Главный совет: используйте упаковку с умом, стремитесь разобраться полностью в нюансах и проследить, чтобы цепочка была замкнута в сортировочном центре.

Фото: архив компании

5. Забудьте о бумажной волоките

Безбумажный офис все больше становится реальностью. Дайте потребителю самому сделать выбор в пользу «эко»: предложите электронный чек вместо бумажного, а документы отправляйте и храните в цифровом виде. Современные технологии позволяют полностью перевести документооборот в электронный формат.

А там, где без бумаги совсем нельзя, используйте переработанное сырье. На рынке существует масса альтернативных канцтоваров из вторсырья.

Фото: Unsplash

6. Доносите мысль об осознанном потреблении

Рассказывать об эко-инициативах — не менее важно, чем внедрять их на собственном производстве. Минимизируете количество пластика? Сортируете мусор? Оптимизируете ресурсные затраты? Расскажите об этом потребителям вашего продукта! Это важно и для них, и для вас: наше углеродно-нейтральное молоко не будет иметь никакого смысла, если его выбросят на свалку.

Донести мысль об осознанном потреблении можно по-разному: в социальных сетях бренда, на сайте или на упаковке собственной продукции. А лучше делать все вместе — и тогда все больше людей задумаются о собственном углеродном следе, а также о следе тех продуктов и товаров, которыми они пользуются.

Поделились информацией с покупателями? Расскажите об этом и в коллективе. Простая инициатива сбора крышек и сортировки мусора в офисе Valio стала для многих коллег толчком к изменению подхода к ведению собственного домохозяйства. Вы тоже можете попробовать — и тогда сокращение углеродного следа станет полезной и приятной заботой не только для вашего бизнеса, но и для всех причастных к нему людей.





Фото: архив компании

Как получить максимум

Внедряйте энергосберегающие технологии, а если есть возможность — используйте альтернативные источники энергии.

Отправляйте отходы на переработку и используйте собственное вторсырье для производства новой продукции.

Продумывайте логистику так, чтобы использовать меньше времени и топлива для перемещения грузов. Размещайте склады рядом с производствами, оптимизируйте маршруты и обеспечивайте полную загрузку транспорта.

Разумно подходите к выбору материалов для упаковки товаров — проверяйте, насколько просто или сложно их перерабатывать.

Откажитесь от бумажных документов, а если это невозможно — используйте канцтовары из вторсырья.

Доносите мысль об осознанном потреблении до своих клиентов, используя все доступные каналы.

Обозначенные выше шаги — лишь часть мер, которые вы можете предпринять для уменьшения углеродного следа своего производства. Но даже часть из них смогут существенно «озеленить» работу вашего предприятия и помочь природе.

Фото на обложке: Thomas Richter/Unsplash