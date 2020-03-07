Что делать с электронными отходами: скрытый ресурс большой ИТ-проблемы

Что такое электронные отходы и как отрасль дата-центров показывает пример обращения с ними — в колонке руководителя сервисной службы ЦОД Linxdatacenter Ивана Колоколова.

Болезнь роста

Стремительное распространение электронных устройств, рост темпов и объемов цифровизации глобальной экономики, а также сопутствующий спрос на развитие корпоративной ИТ-инфраструктуры приводят к росту количества электронных отходов (e-waste).

В докладе профильного агентства ООН о глобальных электронных отходах за 2017 год понятие таких отходов раскрывается как «практически любые бытовые или деловые предметы с электрическими схемами или электрическими компонентами с питанием от сети или батареи... ЖК-мониторы, ЖК-телевизоры, плазменные телевизоры».

То есть в эту категорию попадает любая единица электронного оборудования — от вашего смартфона до сложных программно-аппаратных комплексов в дата-центрах.

Эйфелева башня электронного мусора

Масштабы проблемы ошеломляют. По данным ООН, в 2016 году все страны мира вместе взятые произвели 44,7 млн метрических тонн (Мт) электронных отходов, что эквивалентно 6,1 килограмма электронных отходов на одного жителя (5,8 кг в 2014 году).

Объем электронных отходов в масштабах планеты по итогам 2019 года оценивается в 50 млн тонн. Чтобы визуализировать ситуацию, представьте себе, что эти отходы могли бы образовать гору высотой в 4,5 тысячи Эйфелевых башен.

Половина этого объема — персональные устройства (телефоны, ноутбуки), остальное — крупная бытовая техника и промышленная электроника.

По оценке Международного союза электросвязи (МСЭ), к 2021 году показатель увеличится до 52,2 млн метрических тонн. Худшее в сложившейся ситуации — конечно же, вопросы сбора и утилизации: в общемировом масштабе лишь 20% электронных отходов проходят через должные юридические и инфраструктурные процессы.

Ответственность за повторное использование или переработку электронных материалов должна разделяться между потребителями, производителями, предприятиями и правительствами.

Ориентирами в этой области могут стать стандарты: в США национальное агентство по охране окружающей среды создало стандарт ответственного обращения с отходами (R2), включая электронных отходы, на международном уровне необходимые ориентиры заданы в стандарте ISO 14001.

У индустрии дата-центров есть перспективы, чтобы стать поставщиком «лучших практик» в области обращения электронными отходами.

Первый шаг для оператора ЦОДа — разработка программы по утилизации ИТ-активов (ITAD), сертифицированной по указанным выше стандартам, или учитывающей требования локального законодательства. Такая программа обязательно включает в себя своевременное уничтожение конфиденциальных данных и ответственную утилизацию устаревшего оборудования.

Золотая жила в электронных отходах

По данным Агентства по охране окружающей среды США (EPA), переработка одного миллиона ноутбуков экономит энергию, эквивалентную электричеству, потребляемому более чем 3,5 тысячами американских домохозяйств в год.

В результате переработки одного миллиона сотовых телефонов могут быть извлечены 15,8 тонн меди и 34 кг золота. Это раскрывает перед компаниями новые возможности развития бизнес-моделей, основанных на вторичной переработке.

Важное условие этого процесса применительно к электронным отходам — перед отправкой устройства в утиль необходимо убедиться в том, что вся конфиденциальная или личная информация на нем удалена.

В качестве сценария успешной модели переработки электронных отходов можно привести ювелирный бренд BaYou With Love, который в конце 2019 года запустил линейку заколок для волос и серег из переработанной латуни. Большинство украшений были созданы благодаря партнерству с известным производителем ИТ-оборудования — компанией Dell.

По данным Dell, компания ежегодно тратит более 3 тонн золота на производство компьютеров и также использует электронные отходы в качестве источника сырья для своих производств.

Что в России?

В России только начинается внедрение раздельного сбора бытовых отходов, и о системном подходе к утилизации электронных говорить пока рано. Тем не менее, можно предположить, что этот тренд на волне общего внимания к проблеме мусора сможет быстро набрать популярность, что выльется в конкретные инициативы, программы и практические шаги.

Предпосылки для положительных сдвигов есть: можно отметить рост популярности темы в 2019 году в связи с годом экологии и государственной программой «Экология». Также тема электронных отходов становится одной из главных в нашем диалоге с заказчиками ИТ-сервисов, как российских, так и иностранных.

Если ранее мы получали обращения по вопросам утилизации устаревшего оборудования только от клиентов, размещающих свои мощности на площадках наших ЦОД, то за последние 6–8 месяцев вырос спрос на аналогичные услуги от сторонних компаний, озаботившихся вопросами этичной утилизации отработавшего свой ресурс «железа».

Наша собственная практика по работе с электронными отходами базируется на сотрудничестве с компанией-оператором, утилизирующей отходы 1–4 классов и имеющей все необходимые лицензии на эту работу.

Проект E-waste — Version 1.0

Как выстроен процесс утилизации у нас?

Все начинается с поэтапной консультации по поводу того, что из оборудования, как и в каком порядке подлежит замене как морально устаревшее. Для этого проводим инвентаризацию оборудования клиента.

По итогам аудита и инвентаризации принимаем программу утилизации: составляем список элементов, подлежащих замене, устанавливаем сроки и порядок вывода из эксплуатации, а также утверждаем процедуру замены компонентов на новые.

Демонтаж и вывоз оборудования, подлежащего утилизации, выполняют сотрудники лицензированного подрядчика, который соблюдает положения законов ФЗ №89 «Об отходах производства и потребления» и ФЗ №41 «О драгоценных металлах», а также Инструкции Министерства финансов РФ о порядке учета драгметаллов.

В месте утилизации оборудование взвешивается и помещается на склад до получения разрешения на его переработку. Для запуска процесса с оборудования заранее считываются его данные: марка, модель, серийные номера.

Далее идет механическая разборка до базовых компонентов, носители информации уничтожаются шредером. По факту уничтожения электронных носителей предоставляем полную отчетность (а при необходимости и видеоотчет). Также представитель клиента может присутствовать при уничтожении.

Материалы сортируются по видам: алюминий, черный металл, пластик, платы, аккумуляторы. Каждый из материалов сортируется также на типы (в случае с пластиком на АБС, поликарбонат, полиамид, полистирол, полипропилен и др.).

После этого материалы передаем на специализированные заводы для окончательной переработки (например, металлы направляются на заводы по производству металлических заготовок) или перерабатывается в собственном литьевом цеху. Специализированные программы позволяют контролировать процессы переработки и утилизации оборудования и материалов в режиме реального времени.

После утилизации компания получает полный пакет документов, который позволит бухгалтерии списать выведенное из эксплуатации оборудование с баланса.

Таким образом, при утилизации оборудования мы стараемся по максимуму переработать материалы, а также гарантированно уничтожаем конфиденциальные данные и фиксируем это в документах.

Грамотно выстроенный процесс утилизации оборудования — важный этап движения к этичной и экологичной модели эксплуатации ИТ-систем.

Как получить максимум

Вот несколько советов по оптимизации эко-профиля вашей компании в направлении электронных отходов.

Переезжайте в облака. Сегодня с развитием облачных ИТ-ресурсов снижается необходимость в покупке и содержании собственного оборудования. Облака отлично справляются с задачами компании в области ИТ — от резервного копирования данных до создания сложных распределенных ИТ-сред для запуска критически важных бизнес-приложений.

Можно развивать бизнес с опорой на ИТ-решения, не владея инфраструктурой. В свою очередь, у облачных провайдеров есть возможность эффективнее использовать ИТ-ресурсы для размещения данных и, как правило, опыт утилизации устаревшего оборудования.

Думайте с прицелом на будущее. Инвестируйте в решения ведущих вендоров с максимальным запасом производительности. Качество продукции ведущих производителей, длительный проектный срок службы плюс возможность нарастить мощность уже имеющегося «железа» снижают частоту обновления самой платформы.

Утилизируйте у профильного партнера. Когда приходит время расстаться с оборудованием, убедитесь, что его вывезли в центр по переработке отходов. Это гарантирует максимально экологичную утилизацию.

Фото на обложке: Shutterstock / KPixMining