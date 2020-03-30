Как сделать офисное пространство экологичнее — опыт московского коворкинга

Но в Cabinet Lounge уверены, что кризис — время возможностей, ведь компании рано или поздно вернутся к привычной жизни, а коворкинг станет удачным для тех, кто в тяжелой ситуации отказался от аренды больших и зачастую ненужных площадей. И, конечно же, кризис — не повод отказываться от эко-инициатив.

Сейчас для коворкингов непростое время: сначала из-за пандемии стали отменяться мероприятия, некоторые компании-резиденты перестали появляться, кто-то заморозил свое членство. А с 28 марта по 5 апреля открыт доступ только в отдельные офисы.

В нормальном режиме работы каждый день наши резиденты выпивают около 400 чашек кофе, прочитывают около 35 газет и печатают около 350 листов документов. По данным Greenpeace, производство одной пачки бумаги требует 5 кг древесины, а 2,5 тысячи стаканчиков эквивалентны целому срубленному дереву.

Когда мы осознали, как расходы нашего коворкинга влияют на окружающую среду за неделю, месяц и год, мы поняли, что нужно делать наш бизнес более экологичным. Чуть более полугода назад мы с командой начали делать первые шаги на пути к устойчивому развитию. В этой колонке я делюсь нашим опытом и советами, которые могут пригодиться не только сотрудникам коворкингов, но и любых компаний.

Начните изменения с мотивации команды

Несмотря на то что тема экологии сейчас на «хайпе», ничего не получится без желания и инициативы ваших коллег. В нашем случае идею делать бизнес более экологичным предложила коллега, увлеченная этой темой. Остальная часть команды ее поддержала, и мы решили начать с простых шагов, а именно отказались от пластиковых трубочек. Сейчас наши гости могут либо воспользоваться металлической трубочкой для напитка, либо приобрести пластиковую трубочку за дополнительную плату.

Потом мы занялись вопросом макулатуры: у нас всегда есть свежая деловая пресса для резидентов, которая копится, превращаясь в сотни килограмм газет. Мы попытались найти компанию, которая забрала бы у нас накопившуюся корреспонденцию. Оказалось, легче найти организации, которые регулярно забирают газеты в небольшом количестве. Так мы начали сотрудничать с проектом «Собиратор» и поставили специальные контейнеры и начали сортировать бумагу, стекло, пластик.

Тут настало время открытий: никто не знал, что стаканчики для кофе, похожие на бумажные, на самом деле только на 95% состоят из бумаги, остальные 5% — это пластик, поэтому на разложение такого стаканчика требуется несколько сотен лет.

Еще один шаг — внутри команды мы перешли на двустороннюю печать.

Раз в месяц мы отправляли и продолжаем отправлять отходы в экоцентр «Собиратора». Все эти небольшие инициативы начали радовать команду: мы чувствовали, что делаем что-то хорошее и полезное.

Если ваша идея становиться более экологичными пока не находит отклика среди коллег, возможно, стоит провести образовательные мероприятия в нескучном формате, показать результаты успешных кейсов «зеленых» компаний и наглядно продемонстрировать, как подобные инициативы в вашей компании помогут окружающей среде.

В какой-то момент мы настолько увлеклись экопроектами, что поняли, что хотим делиться опытом с клиентами и начали встраивать экосоветы в нашу ежемесячную рассылку для них. Здесь важно подчеркнуть специфику нашего бизнеса: в команде нас 15, а резидентов, с которыми мы делим одно пространство, около 300 человек. Аудитория у нас разная — это и предприниматели, и небольшие агентства, и экспаты, но отклик на новые инициативы был исключительно положительным.

Воспользуйтесь помощью консультантов

Обязательно проконсультируйтесь с экспертами в сфере устойчивого развития, если вы хотите комплексно делать ваш бизнес более экологичным. Внешние консультанты помогут провести аудит ваших сервисов и пространства и предложат решения, которые могли казаться вам неочевидными. Тема устойчивого бизнеса относительно нова для нашей страны, поэтому так важно привлекать людей с опытом в этой сфере.

К сожалению, некоторые компании легко вешают на себя ярлык «экологичности», но на деле ограничиваются установкой контейнеров для раздельного сбора мусора, который в итоге не идет на переработку. Мы изначально не хотели идти по этому пути.

Через несколько месяцев после самостоятельных шагов в сторону более устойчивого бизнеса мы поняли, что для того, чтобы вывести наши процессы на более серьезный уровень, нужен сторонний консультант, который подскажет, что мы можем сделать лучше, и на чем нам следует фокусироваться. С ноября мы работаем с агентством WeFuture, которое помогает компаниям делать бизнес более устойчивым.

Совместно с консультантами мы разработали несколько направлений для работы: ответственные закупки, кафе, обращение с отходами и т.д. и определили, с каких нам проще всего начать, а какие требуют подготовки. Мы составили план наших изменений и действуем поэтапно — это помогает нам, как бизнесу, перестроить свои процессы, а резиденты успевают подстроиться под изменения. К тому же это позволяет отслеживать прогресс и адаптировать инициативы, основываясь на клиентском опыте.

После проведения аудита мы внедрили еще несколько вещей.

Определили ключевые метрики и стали отслеживать результаты наших инициатив в цифрах, а также работать с клиентским опытом . Так мы поняли, какие из инициатив работают хорошо, а что можно улучшить.

. Так мы поняли, какие из инициатив работают хорошо, а что можно улучшить. Улучшили систему сбора отходов . Раньше резиденты были не уверены, что и куда нужно выкидывать. Теперь у нас есть максимально наглядная инструкция с картинками, которая висит у всех урн.

. Раньше резиденты были не уверены, что и куда нужно выкидывать. Теперь у нас есть максимально наглядная инструкция с картинками, которая висит у всех урн. Начали систематически обучать резидентов и рассказывать про наши инициативы . Теперь экосоветы от нас они получают уже в специальной еженедельной рассылке и в Telegram-канале коворкинга. А когда мы стали рассказывать резидентам о проделанной работе, мы увидели больше отклика и положительной реакции.

. Теперь экосоветы от нас они получают уже в специальной еженедельной рассылке и в Telegram-канале коворкинга. А когда мы стали рассказывать резидентам о проделанной работе, мы увидели больше отклика и положительной реакции. Заменили одноразовые стаканчики для кофе на многоразовые кружки . Для этого мы приобрели большую посудомойку, которая может ежедневно мыть 400 кружек. Место для такой посудомойки найти, кстати, не так просто. Сейчас одноразовые стаканчики останутся только для тех, кто хочет взять кофе с собой. Число используемых одноразовых стаканчиков удалось сократилось на 95%.

. Для этого мы приобрели большую посудомойку, которая может ежедневно мыть 400 кружек. Место для такой посудомойки найти, кстати, не так просто. Сейчас одноразовые стаканчики останутся только для тех, кто хочет взять кофе с собой. Число используемых одноразовых стаканчиков удалось сократилось на 95%. Перестали печатать некоторые документы — например, счета. В них просто нет смысла — большинству компаний достаточно электронных копий.

— например, счета. В них просто нет смысла — большинству компаний достаточно электронных копий. Перешли на электронный документооборот .

. Заменили бумажные полотенца на экологичные — сделанные из переработанной бумаги.

на экологичные — сделанные из переработанной бумаги. Скорректировали наши закупки . Мы выбрали более экологичных поставщиков молока, которые используют только перерабатываемую упаковку. Также с некоторыми поставщиками мы договорились о возможности использовать оборотную тару. Сегодня так поступают, к примеру, многие поставщики воды, забирая у клиентов использованные многоразовые бутыли.

. Мы выбрали более экологичных поставщиков молока, которые используют только перерабатываемую упаковку. Также с некоторыми поставщиками мы договорились о возможности использовать оборотную тару. Сегодня так поступают, к примеру, многие поставщики воды, забирая у клиентов использованные многоразовые бутыли. Поменяли систему освещения в переговорных комнатах. Раньше свет во всех комнатах включался через единый включатель, теперь в каждой переговорке он регулируется по отдельности.

Будьте готовы к тому, что не все получится

Вряд ли можно найти хоть одну на 100% экологичную компанию, но нам всем важно к этому стремиться. Не забывайте, что внедрение устойчивого бизнеса имеет в первую очередь долгосрочный эффект. К лету мы обязательно сможем оценить результаты наших инициатив в цифрах, но то, чего мы достигли уже сейчас, здорово вдохновляет не останавливаться.

Но не все так гладко: у нас, например, точно не получится поменять лампочки на энергосберегающие, так как некоторые осветительные приборы не предназначены для них. Наш интерьер, которым мы очень гордимся, был продуман и создан еще при открытии коворкинга в 2011 году. А комплексная замена световых решений произойдет не скоро. Сейчас мы планируем открыть в Москве новое пространство, где определенно будем с самого начала делать все по новым, экологичным стандартам.

У нас много планов по дальнейшему улучшению экологичности коворкинга. Вот что мы планируем сделать в следующие полгода:

Серьезно уменьшить использование бумаги . Визитки, welcome-паки для резидентов — эти и прочие маркетинговые материалы мы планируем сокращать до минимума, а также начать изготавливать их из перерабатываемых материалов. Бумагу для печати мы планируем заменить на более экологичную, произведенную из ответственно добытой древесины. Это значит, что деревья для такой бумаги вырубают не полностью, а выборочно, сохраняя экосистему леса. Такая бумага отмечена значком FCS на упаковке.

. Визитки, welcome-паки для резидентов — эти и прочие маркетинговые материалы мы планируем сокращать до минимума, а также начать изготавливать их из перерабатываемых материалов. Бумагу для печати мы планируем заменить на более экологичную, произведенную из ответственно добытой древесины. Это значит, что деревья для такой бумаги вырубают не полностью, а выборочно, сохраняя экосистему леса. Такая бумага отмечена значком FCS на упаковке. Образовывать резидентов не только через наши онлайн-каналы, но и в офлайне. Мы проводим ежемесячные нетворкинговые мероприятия для резидентов. Обычно на них все знакомятся, общаются, узнают что-то новое. Сейчас мы с консультантами планируем воркшоп, который позволит участникам глубже вовлечься в процесс: через такие интерактивные воркшопы мы будем рассказать и про экологичные привычки на каждый день, и про ведение экологичного бизнеса.

Как получить максимум

Знание — сила. Забота об окружающей среде начинается с осознания последствий от ежедневных и на первый взгляд совершенно безвредных привычек. Регулярно рассказывайте вашим коллегам и клиентам об этом в понятной и ненавязчивой форме. Так у них появится интерес к этой теме, а затем и мотивация вести более осознанный образ жизни.

Качество важнее количества. Когда дело касается экологичности бизнеса, нет предела совершенству. Даже несколько небольших инициатив помогут уменьшить наш экологический след — начните с них.

Результат — лучший мотиватор. Внедрение устойчивого бизнеса — такой же проект, как и любой другой, поэтому обязательно отслеживайте результаты. Устанавливайте KPI на каждую неделю, месяц, год и при необходимости корректируйте их. Сэкономленные килограммы бумаги и киловатт-часы электроэнергии (читайте «спасенные деревья» и «менее загрязненная атмосфера») как ничто другое вдохновляют не забрасывать начатое.

Фото в тексте и на обложке предоставлены автором