Хакатон глазами жюри. Часть 1: Как все устроено и зачем вам в этом участвовать

В этом цикле статей я расскажу, что такое хакатон, как он проходит, как проводится судейство и как участвовать в хакатоне так, чтобы извлечь для себя максимум пользы и удовольствия. Начнем с того, что же такое хакатон.

Меня зовут Егор Миронь, я фулстек-разработчик с разносторонним опытом работы как в аутсорс, так и в продуктовых компаниях. На данный момент работаю в компании Hypervsn. Так случилось, что мне довелось участвовать в нескольких хакатонах как в качестве участника, так и в качестве члена жюри и ментора.

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Само слово «хакатон» — это термин, получившийся от сочетания двух слов: хакер и марафон. Сегодня хакатоны уже не относятся к хакерству, это просто «марафон программистов», где специалисты из разных областей разработки программного обеспечения (программисты, дизайнеры, менеджеры) сообща работают над решением какой-либо проблемы.

Обычно хакатоны длятся от одного дня до недели.

То есть за ограниченный промежуток времени команда должна с нуля разработать какой-либо продукт, продемонстрировать его жюри, показать код и хорошо подать идею.

Как правило, все начинается с презентации идей: те участники или команды, у которых они есть, рассказывают про свои идеи и оговаривают, какие ресурсы предварительно нужны для реализации. Затем происходит окончательное формирование команд и непосредственно работа над самими проектами.





Зачем вообще нужны хакатоны?

Инвесторам

Иногда хакатоны проводятся от лица инвесторов. В таких случаях зачастую задается либо определенная тематика мероприятия, либо технические ограничения. Делается это для того, чтобы устроить своего рода тендер, где участники предоставят идею и ее реализацию, примерно сориентируют по стоимости либо и вовсе придумают новый способ монетизации.

В таком случае, если у вас есть блестящая идея для продукта и она подходит к тематике хакатона, который проводится с привлечением представителей инвесторов, вы имеете отличный шанс попробовать воплотить идею в реальность.

Вы получите не только полезный фидбек от людей с опытом в области бизнеса и разработки, но и возможность получить инвестиции и запустить свой стартап.

Компаниям

Крупные игроки постоянно находятся в поиске различных возможностей как для развития бизнеса путем создания новых направлений, так и для оптимизации уже существующих решений и процессов. Поэтому многие компании видят в хакатонах источник свежих технических решений и продуктовых идей.

Кроме того, хакатоны являются кладезью новых сотрудников разных направлений. Вследствие этого компании часто проводят хакатоны сами либо частично спонсируют проведение другими организациями.

Так что если вы заинтересованы в новом рабочем месте, хакатон является отличной возможностью обратить на себя внимание, пообщаться с представителями различных компаний и, так сказать, «прощупать почву».

Вам

Непосредственно для участника хакатона сложно найти какие-либо недостатки. Наоборот, вы получаете много положительных моментов, а именно:

Опыт разработки с нуля. Это особенно актуально для тех, кто имеет преимущественно опыт работы в аутсорс-компаниях, над большими энтерпрайз-проектами, где отдельные команды могут заниматься лишь небольшой частью всего продукта.



Надо сказать, что процесс разработки небольшого продукта кардинально отличается от работы над долго текущим энтерпрайзом, и хакатон — отличная возможность почувствовать это на своем опыте.

Проверка своих сил на максимум, ведь разработка проходит в стрессовых условиях (при остром недостатке времени, подробных бизнес-требований, детального дизайна). Это учит мыслить глобально и расставлять приоритеты в зависимости от поставленной цели.

Нетворкинг. Общение с людьми, имеющими уникальный опыт в различных сферах, может быть не только полезным для вас, как для профессионала, но и просто вдохновляющим фактором. Также вы приобретаете новые профессиональные контакты, знакомства с рекрутерами и менеджерами различных компаний.

На своем опыте могу сказать, что хакатон — это прекрасная возможность выхода из своей «комфортной доменной области». Если вы давно хотели «потрогать» новую технологию, но руки все время не доходили — смело отправляйтесь на хакатон. Это прекрасный мотиватор для того, чтобы не только изучить теорию глубже, но и сразу опробовать ее на практике.

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А если вы уже не новичок в создании собственных продуктов, у вас есть либо идея либо и вовсе начатый проект, есть еще как минимум две причины стать участником хакатона. Во-первых, вы можете проконсультироваться с профессионалами и получить экспертное мнение топовых специалистов. Во-вторых, вы получаете неплохую возможность заработать инвестиции для создания собственного стартапа.





Кто такие менторы?

В процессе хакатона, как правило, есть ряд менторских сессий. Ментор — это эксперт, наиболее компетентный в той области, в которой проводится хакатон. Его роль — помощь командам как в проработке идеи, так и в подборе грамотной реализации.

Он может подсказать ряд методов, которые помогут наиболее эффективно сформулировать цели и задачи, помочь с выбором путей реализации продукта, а также стать ценным источником знания в сфере тематики хакатона.

Обычно в течении хакатона проводится несколько чекпоинтов, во время которых команда показывает жюри результат проделанной работы за определенный промежуток времени. На данном этапе ментор может подсказать, что именно лучше предоставить к чекпоинту и как подать это жюри.

Как правило, организаторы стараются набирать менторов с максимально разносторонним опытом. Это могут быть как разработчики различных направлений, так и представители бизнеса, инвестиционных фондов, крупных компаний.

Постарайтесь найти среди них эксперта именно в той области, в которой вы чувствуете нехватку знаний, и не стесняйтесь задавать вопросы.

Поскольку идея рождается внутри команды, очень важно, чтобы кто-то помог оценить ее работоспособность и указать критически важные моменты для проработки деталей перед показам жюри. В процессе менторинга приходится раскручивать идею команды, смотреть на нее под разными углами. Нередко бывают случаи, когда с начала хакатона идея проходит несколько итераций и трансформируется в совершенно новую.

Так как я выступал в качестве ментора-эксперта по части фронтенд-разработки, я помогал с клиентской частью приложений: выбором простых способов реализации интерфейсных решений и оптимальных путей работы с данными.





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А судьи кто?

Итоговое решение принимается жюри. Жюри — это те люди, которые будут оценивать результаты работы команд на протяжении всего хакатона. Оценка происходит как в процессе чекпоинтов, так и после презентации и демо продукта. У жюри чаще всего есть всего несколько минут на то, чтобы понять вашу идею по презентации и демонстрации кода. Поэтому после демо обычно проходит сессия вопросов.

Иногда со стороны жюри задается довольно много вопросов, и это отличный знак.

Это делается ни в коем случае не для того, чтобы «завалить» участника или найти дыры в идее. Ваши ответы на вопросы помогают оценить идею с точки зрения работы и масштабов, понять ее потенциал, новаторство и проработанность.

На этапе вопросов не нужно стесняться говорить «мы не успели», «мы не реализовали».

Вопросы жюри — это отличный шанс объяснить те моменты, которые вы не успели доделать ввиду каких либо форс-мажоров или ограничений (в команде, во времени). Также в процессе ответов на вопросы можно рассказать больше о потенциальных возможностях вашего продукта, о кейсах, которые были продуманы, но не реализовывались в рамках хакатона.

Обычно решение принимается путем голосования. Каждый член жюри составляет свой личный рейтинг по установленным категориям, и финальное решение принимается путем подсчета голосов.

Победителями становятся не те команды, у которых наиболее проработанный продукт или лучший код, а те, которые максимально попали в тематику хакатона и решили наиболее важную и актуальную проблему.

Не стоит расстраиваться, если вы не взяли первое место, поскольку в хакатоне как нигде важна не столько победа, сколько участие. Вы получаете новый и важный опыт создания продукта с нуля и командной работы в стрессовых условиях. И, на моем опыте, абсолютно все получают заряд энергии, много положительных эмоций и полезных знакомств.

Также хакатон — это отличный способ обратить внимание на себя как на разработчика (дизайнера, менеджера), на свою идею и на свой продукт. И найти людей, готовых развивать его с вами в дальнейшем.

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