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Хакатон глазами жюри. Часть 4: Как подготовить и провести презентацию, чтобы завоевать жюри

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Егор Миронь
Егор Миронь

тимлид отдела разработки Hypervsn

Ольга Лисина

Егор Миронь — фулстек-разработчик и неоднократный участник хакатонов в качестве конкурсанта и члена жюри — продолжает рассказывать о том, как участвовать в хакатоне так, чтобы не только произвести хорошее впечатление на судей, но и получить максимум пользы и удовольствия. 

Часть 1, Часть 2, Часть 3 

В заключительной статье цикла Егор рассказывает, как пройти финишную прямую и наиболее выигрышно представить свой продукт перед судьями.

Хакатон глазами жюри. Часть 4: Как подготовить и провести презентацию, чтобы завоевать жюри

На завершающем этапе хакатона команды рассказывают о своих проектах и демонстрируют жюри готовый рабочий продукт. Задача презентации здесь — максимально последовательно и подробно объяснить цель продукта и обеспечить запоминаемость. 

Я бы рекомендовал защищать проект самому опытному в публичных выступлениях участнику команды. В процессе защиты следует уделить внимание качеству текста, последовательности рассказа, а в идеале — стараться держать зал в фокусе и акцентировать внимание на ключевых моментах. 

После презентации команде задаются вопросы от жюри и из зала. По итогам защиты проектов выбираются номинанты на призовые категории, а также награждаются основные победители. 


Unsplash

Что нужно учесть при подготовке презентации

Исходя из своего опыта жюри, я могу сказать, что преимущество у тех команд, у которых есть хорошая, убедительная и запоминающаяся презентация.

Здесь стоит подумать о дизайне, иконках, ярких иллюстрирующих изображениях. 

В идеале следует попросить помощь у дизайнера, но если его нет, можно постараться использовать графический контент со стоков. 

В саму презентацию лучше включить следующие пункты: 

  • Описание проблемы. Следует убедить жюри в том, что это проблема не только для вас, но и для определенной аудитории. Используйте заранее подготовленные данные, чтобы максимально убедительно объяснить суть и доказать, что проблема действительно важна.
  • Описание ее решения. Пара слов о том, каким способом вы собираетесь помочь пользователям и насколько ваш продукт будет полезен.
  • Чем вы лучше конкурентов. Крайне маловероятно, что кроме вас никто не обращал внимание на проблему и не пытался ее решить. Конкуренты есть всегда, причем не только прямые. Заранее проанализируйте их и коротко опишите ваше преимущество перед уже существующими продуктами.
  • Возможности монетизации и планы на будущее. Это очень важный пункт и он делается не только для жюри, но и для того, чтобы заинтересовать потенциальных инвесторов и сотрудников. Подумайте над тем, как вы собираетесь зарабатывать с помощью этого продукта и какие потенциальные выгоды вы видите.
  • Демо. Это самый важный пункт — без работающего продукта вся презентация значения не имеет. Демо должно быть отрепетированным, успешным и наглядным. Заранее продумайте, как именно вы будете демонстрировать продукт. Важно, чтобы все было видно, слышно и понятно.


Shutterstock / Matej Kastelic

Как достичь максимума и впечатлить судей

Будьте лаконичны

Текст презентации должен быть максимально кратким и при этом емким. Не следует писать литературным языком о драматичности избранной вами проблемы для решения. Подберите простые и информативные фразы. 

Стоит понимать, что ограничение во времени создает стрессовую ситуацию, и в таких условиях вы не вспомните ни единого сложного оборота, записанного «на бумажке».  

Не стоит читать с экрана или со слайдов. Ваша цель — обеспечить максимальную запоминаемость, а зрительный контакт позволит вам держать зал и жюри в фокусе и не терять ход вашей мысли.

Не забывайте про жестикуляцию и интонацию. По опыту судейства могу сказать, что крайне сложно воспринимать человека, который бормочет под нос и не делает акценты на важных частях. 

Подготовьте слайды

Стоит подготовить слайды, даже если менторы или жюри утверждают, что это необязательно. В них стоит включить все ключевые моменты, цифры, данные аналитики, графики с вашими прогнозами и т.д.

Это следует сделать для того, чтобы дать максимально наглядное представление о вашей работе. Плюс, это поможет вам не забыть о важных моментах презентации. 

В процессе защиты проектов жюри могут прослушивать порядка 20–30 команд. И особенно если вы будете выступать в середине этого списка, позаботьтесь о том, чтобы важная информация была не только сказана голосом, но и продублирована в виде текста или цифр. 

Точно не стоит включать в слайды длинные предложения или целые абзацы вашего выступления — только важная информация, изложенная тезисно, и, желательно, подкрепленная визуальными изображениями.  

Сделайте инфографику

Для того чтобы ввести жюри и аудиторию в суть решаемой вами проблемы, наиболее эффективно использовать язык цифр. Позаботьтесь об этом заранее и соберите данные о численном масштабе проблемы, важных количественных характеристиках. 

То же самое касается и вашего продукта — покажите в цифрах, как именно ваш продукт решает проблему, насколько он позволяет оптимизировать ресурс или время, какие именно бенефиты даст ваш сервис или приложение. 

Надо учитывать, что жюри — живые люди, и, несмотря на то что подобного рода информация максимально наглядна, она воспринимается на слух крайне плохо. И еще хуже запоминается. 

Такие приемы, как сравнение графиков «до» и «после», помогут вам убедить жюри в полезности вашего продукта. 

Также в инфографику следует заключить информацию о монетизации и сравнение с конкурентами. Вообще все, что касается цифр лучше всего подкреплять качественными и наглядными изображениями. 

И даже если все это не обеспечит вам победу, это точно поможет потенциальным инвесторам увидеть перспективы вашей идеи и продукта, а потенциальным работодателям — увидеть в вас талантливого разработчика, дизайнера или менеджера, который способен на многое. 

Фото на обложке: Shutterstock /  Life and Times

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