Ангел vs венчурный фонд: в чем разница и на кого сделать ставку при привлечении инвестиций

И бизнес-ангел, и венчурный фонд (VC) инвестируют в стартапы. Оба нацелены на получение выгоды и в поисках проектов от которых могут получить максимальный ROI. Но за схожестью целей есть принципиальная разница, знание которой сохранит много времени и поможет найти идеального инвестора.

Чьи деньги инвестируют

Ангелы вкладывают собственные деньги. Зачастую это успешные бизнесмены, которые хотят разнообразить свой инвестиционный портфель и поддержать инновационные проекты в своей сфере. Часто ангелами становятся бывшие стартаперы, которые сделали успешный экзит, — они помогут советом и полезными связями.

Ангелы — это, как правило, люди с высоким уровнем дохода, которые вкладывают средства в создание нового стартапа на очень ранних стадиях, обычно в форме конвертируемого займа или по договору типа SAFE. Инвестиции от ангелов выполняют роль моста между потребностью инвестиций для создания продукта на очень ранних стадиях и раундом финансирования от венчурных фондов в будущем.

Венчурные фирмы создают фонд, в который собирают деньги от других инвесторов и управляют ими через инвестирование в стартапы. В таком фонде венчурная фирма, которая занимается управлением, выступает в качестве главного партнера (GP), а те, кто вкладывают деньги, называются партнерами с ограниченной ответственностью (LP).

LP включают институциональных инвесторов (например, университеты, пенсионные фонды, банки и страховые компании), а также семейные офисы и частных лиц с высокими доходами. То есть венчурная фирма (GP) распоряжается чужими деньгами (деньгами LP).



Из такой разницы следует, что ангелы, которые инвестируют собственные деньги, более склонны к риску и инвестируют в стартапы на очень ранних стадиях. А венчурные фирмы, которые вкладывают деньги других инвесторов, менее склонны к риску и более тщательно выбирают проекты, инвестируют на более поздних стадиях.

Размер инвестиций

Еще одно различие между инвестором-ангелом и венчурной фирмой заключается в размере капитала, который готовы предложить оба инвестора.



Основной объем ангельских инвестиций выпадает на диапазон $50–250 тысяч. Но некоторые ангелы вкладывают больше, иногда — несколько миллионов. По данным SBA (управление по делам малого бизнеса в США), средний объем инвестиций ангела составляет 330 тысяч долларов.



Венчурные фирмы инвестируют в бизнес больше денег, чем ангелы. Так как они инвестируют на более поздних стадиях, то инвестиции венчурных фондов начинаются от $1 млн и выше. По данным SBA, средняя сумма сделки с венчурным фондом составляет $11,7 млн.

В то время как венчурная фирма имеет тенденцию вкладывать миллионы, ангельские инвестиции исчисляются тысячами. По данным за первое полугодие 2019 года, венчурные фонды в США профинансировали стартапы в совокупности на $62 млрд, в то время как ангелы и группы ангелов проинвестировали проекты на $10 млрд за тот же период.

Ожидания по возврату инвестиций

Доходность инвестиций венчурных фирм и инвесторов-ангелов различна. Как правило, венчурные фонды ожидают более высокий процент.



Ангелы ожидают доходность инвестированного капитала от 20% до 25%. Ангельские инвестиции всегда сопряжены с крайне высоким риском. Вкладываясь в стартап на очень ранней стадии, ангел должен быть готов к провалу компании и потере инвестиций.



Как правило, ангелы получают лучшие условия из-за высоких рисков. Однако в дальнейшем, когда в проект входят другие инвесторы, происходит размывание, и ангел выводит деньги из компании. То есть из-за краткосрочности инвестиций ангелы не получают такой доход, как венчурные фонды.



Венчурные фонды могут ожидать возврата инвестиций от 25% до 35%. Фонды инвестируют на более выгодных условиях, на более поздней стадии и держат инвестиции большее количество времени. Соответственно, у фонда больший процент удачных сделок и больший доход.

Уровень вклада и вовлеченности

Еще одно существенное различие между двумя типами инвесторов — это уровень вовлеченности в деятельность инвестируемой компании.



У ангелов зачастую есть контакты и опыт, которыми они готовы делиться с вами для развития компании. Но они редко принимают непосредственное участие в управлении бизнесом. Ангелы — это состоявшиеся люди, у которых есть другая работа.



Венчурные фирмы — полная противоположность. Как правило, они ожидают высокого уровня вовлеченности в процесс принятия решений в компании и часто при инвестировании просят себе место в совете директоров. Основная работа венчурной фирмы — это инвестирование и получение прибыли от этих инвестиций. Поэтому ожидайте более высокого уровня контроля, чем от ангелов.

Продолжительность инвестиций

Венчурные фонды держат свои инвестиции в компании, как правило, гораздо дольше, чем ангелы. Ангелы обычно вкладываются на срок от двух до пяти лет, прежде чем вывести инвестиции из компании.

При поднятии денег в более поздних и крупных раундах для инвестирующих венчурных фондов важно, кто остается у вас в компании инвесторами. Cap table должен быть максимально экологичным и минималистичным. Ангельские инвесторы постепенно выходят из компании.

В свою очередь, венчурные фирмы обычно вкладываются в компании на период 7–10 лет, прежде чем выйти. Фонду важно получить максимальную прибыль от стартапа через поднятие более крупного раунда, хороший экзит через продажу компании или через выход стартапа на IPO. На это требуется время, поэтому фонд остается в вашем cap table надолго.





Как получить максимум

Подходит ли вашему стартапу инвестирование от ангела или венчурного фонда, будет зависеть от комбинации вышеперечисленных факторов. Так как не существует двух одинаковых стартапов, нет единой формулы и строгих правил, по которым нужно привлекать деньги.



Однако на самых ранних стадиях развития легче привлекать деньги от ангелов — главное, чтобы они верили в вас и вашу идею. После того как компания показала прибыльность и быстрый рост, имеет смысл рассмотреть привлечение средств со стороны венчурных фондов.

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