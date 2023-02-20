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Вредные советы по обратной связи, или Как гарантированно испортить репутацию

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Анастасия Тоток
Анастасия Тоток

Бизнес-консультант, представитель Presencing Institute и Теории U в России

Анастасия Удальцова

В феврале в сеть попал скандал, который разгорелся после того, как фаундер, пропитчив свой проект, покинул зум-встречу после первых слов инвестора в адрес своего продукта. Обратная связь была дана в жесткой форме, наполненной оценками и личными суждениями. 

После этого, встревоженный таким «хамским» поведением, инвестор пожаловался в сеть, где ему и объяснили, что даже ради денег и положения многие уже не готовы терпеть некорректное общение. 

Анастасия Тоток, бизнес-консультант и представитель Presencing Institute и Теории U в России, поделилась 11 вредными советами, которые гарантированно разрушат целостность и сплоченность команды и помогут получить славу человека, которому не важен общий результат.
Вредные советы по обратной связи, или Как гарантированно испортить репутацию

 

Откажитесь от своевременности 

Не давайте обратную связь во время разговора или сразу после него — подождите, пока пройдет неделя, месяц, а лучше полгода, и человек забудет:

  • все, что вам говорил, 
  • контекст и смысл разговора.

Только после этого можно вывалить на него все. Собеседник ведь, ровно как и вы, только и делает, что думает об этом разговоре, хранит в своей памяти все тончайшие мелочи и помнит, что именно он тогда имел в виду и что хотел сказать. 

Успешно начать такой разговор помогут фразы: «А вот помнишь, прошлым летом…» или «На позапрошлой встречи ты так на меня посмотрел…» 

Соблюдайте главное условие этого принципа — чем больше прошло времени с вашего разговора до обратной связи, тем сложнее будет восстановить фактическую картину происходящего и прояснить, что произошло на самом деле.

Следование этому правилу даст вашей фантазии разгуляться, а собеседника заставит теряться в догадках и недоумении об истинной причине вашего недовольства.

 

Используйте внезапность, чтобы показаться умнее

Не назначайте встречу по обратной связи заранее и не предупреждайте о теме встречи — это позволит: 

  1. Застать человека врасплох.
  2. Огорошить свалившейся информацией.
  3. Растеряться. 

У собеседника точно не будет шансов ответить вам или привести свои доводы. Помните, что обратная связь — это только ваше мнение, вы всегда правы и все понимаете как надо.

Главное условие этого принципа — неожиданность. Чем в более неподходящий момент вы подкараулите собеседника, чем меньше он будет подготовлен, тем выше ваши шансы выступить во всей красе с сольным концертом и ретироваться, пока человек будет приходить в себя от вашего неожиданного появления и темы. 

Это гарантированный способ избегать диалогов и отличный шанс построить общения только на высказывании своего мнения.

 

Эмоции и только эмоции — забудьте о конкретике 

Не вздумайте готовить список тезисов, чтобы во время общения не сбиться с мысли и придерживаться плана обсудить важное. Что это вообще за план? 

Описывайте весь ужас ситуации и крах планеты, упуская из внимания факты, из-за которых это произошло. 

Для полноты картины: 

  • сгущайте краски,
  • заламывайте руки, 
  • закатывайте глаза,
  • срочно пожалуйтесь на подскочившее давление. 

Манипуляция — вот что лежит в основе этого принципа. Психологическое подавление партнера, дабы показать всю его несостоятельность и возвысить себя. 

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У вас нет задачи решить общую задачу, держите это в голове. Ваша цель — устроить концерт, по возможности трагедию, желательно на большой сцене и со зрителями.

 

Не прибегайте к фактам — только субъективная оценка

Ваш рассказ должен носить описательный характер. 

Для этого используйте такие эпитеты: 

  1. Ужасающий результат.
  2. Недопустимые сроки.
  3. Худшая работа.
  4. Необратимый эффект. 

Они позволят вашему собеседнику погрузиться в пучину страстей и отвлекут от сути обсуждаемого.

 

Переходите на личности

Расскажите оппоненту о его скудном уме, руках не из того места, памяти как у рыбки или опишите в красках другие личностные характеристики. 

Зачем говорить об объективных фактах произошедшего, оценивая их, если можно пройтись по личности собеседника?

Этот психологический прием безотказно работает, когда нечего сказать по сути. 

Тут главное — неуклонно давить на личность, забывая, что вы в профессиональной среде и вас должны волновать только фактические дела человека, а не его персональные качества. 

Все «правила» придумали слабаки, которые не умеют нормально воспринимать «критику». И еще правила созданы, чтобы их нарушать — помните об этом, и успех уже в кармане.

 

Не спрашивайте и не выслушивайте

Не забывайте, что ваша задача — донести до человека лишь свое мнение. 

  1. Не давайте собеседнику возможности вступить в диалог и объяснить причины своих поступков. Мнение уже сформировано и обжалованию не подлежит. 
  2. Отгрузите в него порцию личного мнения и ретируйтесь с поля переговоров по-английски.

Помните, тут главное — не сдавать позицию и ни в коем случае не дать монологу превратиться в диалог. 

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Диалог — вообще опаснейшая вещь. Там вам могут доказать, что вы были не правы или что-то не так поняли. Не допускайте и мысли о своей неправоте. Монолог — ваш верный союзник в борьбе с альтернативным мнением.

 

Замените реальность набором ожиданий

Создайте уйму ожиданий того, как человек должен поступить или что сказать. 

Чем яснее, четче и с большими подробностями ожидания, тем ярче и глубже будет разочарование не только в человеке, но и в жизни. Неоправданные ожидания — это топ-5 причин проваленных проектов. 

Поэтому не будите лихо и не ищете этих кризисных ситуаций:

  • не вздумайте прояснять, что на самом деле думает человек, почему поступает тем или иным способом, 
  • не выясняйте, как в действительности обстоят дела и какие есть фактические возможности и ограничения.

А то еще ненароком выпадете в реальность из ваших грез. А реальность — штука опасная, в ней нужно по-настоящему выстраивать отношения путем бесед, а не воображать в своей голове вымышленных персонажей. 

Ужас какой-то и точно не наш вариант. 

 

Не соблюдайте баланс между положительной ОС и развивающей

  1. Обозначайте только промахи, недочеты, погрешности в работе. 
  2. Неуклонно давите на несовершенства человека и медленный темп его развития. 
  3. Используйте указания на достижения других людей, чтобы подчеркнуть непригодность собеседника. 
  4. Ни при каких обстоятельствах не вздумайте хвалить оппонента и отмечать то, что у него получилось и в чем он стал справляться лучше.

Все это прямой путь, чтобы его разбаловать. А если он расслабится и выйдет из состояния стресса и постоянной гонки за несбыточным результатом? Об этом вы подумали?

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Критикуйте и не предлагайте альтернативные решения

Станьте главным ворчуном и занудой в команде: раскладывайте любое решение с позиции «почему оно не сработает». Оставайтесь всегда недовольным предпринятыми действиями и указывайте на то, что следовало бы изменить. 

Главное в данном принципе — следовать двум правилам:

  1. Критиковать решения других и не предлагать альтернативу. 
  2. А даже если предлагать, то никогда не делать что-либо самому, а сваливать на других. 

 

Хвалите на ушко, указывайте на ошибки при всех

Устройте показательную порку и отчитайте сотрудника перед всем коллективом. 

Ничего так не мотивирует человека, как прилюдное унижение и указание на его промахи и ошибки. 

Убейте его гордость и понизьте самооценку одним простым приемом — прилюдным выговором. После такого у сотрудника точно появится желание работать лучше и приносить компании больше блага. 

Когда же случатся достижения и прорывы, отмечайте их мимолетно и, главное, чтобы никто не услышал и не узнал, какой он молодец. Даже слово неприятное.

 

Маскируйтесь интонацией

Представьте себя родителем новорожденного:

  • сюсюкайтесь, 
  • включите интонацию заигрывания, 
  • употребляйте уменьшительно-ласковые суффиксы. 

Эти приемы нивелируют любую жесткость в словах и позволяют избегать фактов и обсуждения сути вопроса. 

Еще отлично подойдет включить виноватый извиняющийся тон вместо прояснения проблемы и поиска ее решения.

 

Что не так в этих советах и чем отличается критика от обратной связи?

Обратная связь:

  • основана на попытках определить реальное положение дел при помощи открытого диалога, 
  • подразумевает участие обеих сторон и возможность каждого повлиять на ход ситуации. 
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Критика же:

  • обычно резкие ультимативные высказывания, направленные лишь на осуждение и подчеркивание недостатков и ошибок, 
  • не подразумевает диалога для их устранения. 

Такое общение редко способствуют развитию человека и не улучшает качество проекта. 

Выстраивайте общение с людьми, держа в уме результат, который вы хотите достичь вместе — это поможет сфокусироваться на объективных фактах и сути диалога. 

Помните, взаимоотношения — это поле не для битвы, а для роста и развития.

И это единственный не вредный, а самый полезный совет.

 

Фото на обложке: Unsplash 

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