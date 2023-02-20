Вредные советы по обратной связи, или Как гарантированно испортить репутацию

В феврале в сеть попал скандал, который разгорелся после того, как фаундер, пропитчив свой проект, покинул зум-встречу после первых слов инвестора в адрес своего продукта. Обратная связь была дана в жесткой форме, наполненной оценками и личными суждениями.
После этого, встревоженный таким «хамским» поведением, инвестор пожаловался в сеть, где ему и объяснили, что даже ради денег и положения многие уже не готовы терпеть некорректное общение.Анастасия Тоток, бизнес-консультант и представитель Presencing Institute и Теории U в России, поделилась 11 вредными советами, которые гарантированно разрушат целостность и сплоченность команды и помогут получить славу человека, которому не важен общий результат.
Откажитесь от своевременности
Не давайте обратную связь во время разговора или сразу после него — подождите, пока пройдет неделя, месяц, а лучше полгода, и человек забудет:
- все, что вам говорил,
- контекст и смысл разговора.
Только после этого можно вывалить на него все. Собеседник ведь, ровно как и вы, только и делает, что думает об этом разговоре, хранит в своей памяти все тончайшие мелочи и помнит, что именно он тогда имел в виду и что хотел сказать.
Успешно начать такой разговор помогут фразы: «А вот помнишь, прошлым летом…» или «На позапрошлой встречи ты так на меня посмотрел…»
Соблюдайте главное условие этого принципа — чем больше прошло времени с вашего разговора до обратной связи, тем сложнее будет восстановить фактическую картину происходящего и прояснить, что произошло на самом деле.
Следование этому правилу даст вашей фантазии разгуляться, а собеседника заставит теряться в догадках и недоумении об истинной причине вашего недовольства.
Используйте внезапность, чтобы показаться умнее
Не назначайте встречу по обратной связи заранее и не предупреждайте о теме встречи — это позволит:
- Застать человека врасплох.
- Огорошить свалившейся информацией.
- Растеряться.
У собеседника точно не будет шансов ответить вам или привести свои доводы. Помните, что обратная связь — это только ваше мнение, вы всегда правы и все понимаете как надо.
Главное условие этого принципа — неожиданность. Чем в более неподходящий момент вы подкараулите собеседника, чем меньше он будет подготовлен, тем выше ваши шансы выступить во всей красе с сольным концертом и ретироваться, пока человек будет приходить в себя от вашего неожиданного появления и темы.
Это гарантированный способ избегать диалогов и отличный шанс построить общения только на высказывании своего мнения.
Эмоции и только эмоции — забудьте о конкретике
Не вздумайте готовить список тезисов, чтобы во время общения не сбиться с мысли и придерживаться плана обсудить важное. Что это вообще за план?
Описывайте весь ужас ситуации и крах планеты, упуская из внимания факты, из-за которых это произошло.
Для полноты картины:
- сгущайте краски,
- заламывайте руки,
- закатывайте глаза,
- срочно пожалуйтесь на подскочившее давление.
Манипуляция — вот что лежит в основе этого принципа. Психологическое подавление партнера, дабы показать всю его несостоятельность и возвысить себя.
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У вас нет задачи решить общую задачу, держите это в голове. Ваша цель — устроить концерт, по возможности трагедию, желательно на большой сцене и со зрителями.
Не прибегайте к фактам — только субъективная оценка
Ваш рассказ должен носить описательный характер.
Для этого используйте такие эпитеты:
- Ужасающий результат.
- Недопустимые сроки.
- Худшая работа.
- Необратимый эффект.
Они позволят вашему собеседнику погрузиться в пучину страстей и отвлекут от сути обсуждаемого.
Переходите на личности
Расскажите оппоненту о его скудном уме, руках не из того места, памяти как у рыбки или опишите в красках другие личностные характеристики.
Зачем говорить об объективных фактах произошедшего, оценивая их, если можно пройтись по личности собеседника?
Этот психологический прием безотказно работает, когда нечего сказать по сути.
Тут главное — неуклонно давить на личность, забывая, что вы в профессиональной среде и вас должны волновать только фактические дела человека, а не его персональные качества.
Все «правила» придумали слабаки, которые не умеют нормально воспринимать «критику». И еще правила созданы, чтобы их нарушать — помните об этом, и успех уже в кармане.
Не спрашивайте и не выслушивайте
Не забывайте, что ваша задача — донести до человека лишь свое мнение.
- Не давайте собеседнику возможности вступить в диалог и объяснить причины своих поступков. Мнение уже сформировано и обжалованию не подлежит.
- Отгрузите в него порцию личного мнения и ретируйтесь с поля переговоров по-английски.
Помните, тут главное — не сдавать позицию и ни в коем случае не дать монологу превратиться в диалог.
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Диалог — вообще опаснейшая вещь. Там вам могут доказать, что вы были не правы или что-то не так поняли. Не допускайте и мысли о своей неправоте. Монолог — ваш верный союзник в борьбе с альтернативным мнением.
Замените реальность набором ожиданий
Создайте уйму ожиданий того, как человек должен поступить или что сказать.
Чем яснее, четче и с большими подробностями ожидания, тем ярче и глубже будет разочарование не только в человеке, но и в жизни. Неоправданные ожидания — это топ-5 причин проваленных проектов.
Поэтому не будите лихо и не ищете этих кризисных ситуаций:
- не вздумайте прояснять, что на самом деле думает человек, почему поступает тем или иным способом,
- не выясняйте, как в действительности обстоят дела и какие есть фактические возможности и ограничения.
А то еще ненароком выпадете в реальность из ваших грез. А реальность — штука опасная, в ней нужно по-настоящему выстраивать отношения путем бесед, а не воображать в своей голове вымышленных персонажей.
Ужас какой-то и точно не наш вариант.
Не соблюдайте баланс между положительной ОС и развивающей
- Обозначайте только промахи, недочеты, погрешности в работе.
- Неуклонно давите на несовершенства человека и медленный темп его развития.
- Используйте указания на достижения других людей, чтобы подчеркнуть непригодность собеседника.
- Ни при каких обстоятельствах не вздумайте хвалить оппонента и отмечать то, что у него получилось и в чем он стал справляться лучше.
Все это прямой путь, чтобы его разбаловать. А если он расслабится и выйдет из состояния стресса и постоянной гонки за несбыточным результатом? Об этом вы подумали?
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Критикуйте и не предлагайте альтернативные решения
Станьте главным ворчуном и занудой в команде: раскладывайте любое решение с позиции «почему оно не сработает». Оставайтесь всегда недовольным предпринятыми действиями и указывайте на то, что следовало бы изменить.
Главное в данном принципе — следовать двум правилам:
- Критиковать решения других и не предлагать альтернативу.
- А даже если предлагать, то никогда не делать что-либо самому, а сваливать на других.
Хвалите на ушко, указывайте на ошибки при всех
Устройте показательную порку и отчитайте сотрудника перед всем коллективом.
Ничего так не мотивирует человека, как прилюдное унижение и указание на его промахи и ошибки.
Убейте его гордость и понизьте самооценку одним простым приемом — прилюдным выговором. После такого у сотрудника точно появится желание работать лучше и приносить компании больше блага.
Когда же случатся достижения и прорывы, отмечайте их мимолетно и, главное, чтобы никто не услышал и не узнал, какой он молодец. Даже слово неприятное.
Маскируйтесь интонацией
Представьте себя родителем новорожденного:
- сюсюкайтесь,
- включите интонацию заигрывания,
- употребляйте уменьшительно-ласковые суффиксы.
Эти приемы нивелируют любую жесткость в словах и позволяют избегать фактов и обсуждения сути вопроса.
Еще отлично подойдет включить виноватый извиняющийся тон вместо прояснения проблемы и поиска ее решения.
Что не так в этих советах и чем отличается критика от обратной связи?
Обратная связь:
- основана на попытках определить реальное положение дел при помощи открытого диалога,
- подразумевает участие обеих сторон и возможность каждого повлиять на ход ситуации.
Критика же:
- обычно резкие ультимативные высказывания, направленные лишь на осуждение и подчеркивание недостатков и ошибок,
- не подразумевает диалога для их устранения.
Такое общение редко способствуют развитию человека и не улучшает качество проекта.
Выстраивайте общение с людьми, держа в уме результат, который вы хотите достичь вместе — это поможет сфокусироваться на объективных фактах и сути диалога.
Помните, взаимоотношения — это поле не для битвы, а для роста и развития.
И это единственный не вредный, а самый полезный совет.
Фото на обложке: Unsplash
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