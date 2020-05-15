Антисептики вместо шампуней: как отложить планы по покорению бьюти-рынка и запустить новый проект за 10 дней

Основатели Antiseptane Игорь Сыромолотов и Никита Золотухин рассказывают, как это им удалось.

Но до вспышки коронавируса у создателей бренда были совсем другие планы — они готовились выйти на бьюти-рынок с линейкой эко-шампуней. Но резко приостановили проект и всего за 10 рабочих дней привлекли дополнительное финансирование, придумали новый бренд, разработали формулу, провели необходимые испытания и организовали производство антибактериальных гелей.

Российский бренд антисептиков Antiseptane появился на рынке в самом начале пандемии COVID-19 и уже через неделю после запуска попал в список закупок таких компаний, как «Яндекс», «Додо Пицца» и Mail.ru Group.

Продукт, который нужен людям

Мы познакомились около пяти лет назад в рекламном агентстве — работали по найму и вели такие крупные бренды, как Unilever, «Азбука Вкуса» и OBI. Это был шикарный опыт с точки зрения понимания стратегий, инструментов маркетинга и бизнеса клиентов.

В начале 2017 мы уволились и на 200 тысяч рублей стартового капитала запустили свой небольшой бизнес по производству бытовой химии. Без своего оборудования, помещения или штата — в целях экономии разливались на контрактных производствах, а готовый товар сразу отправляли на склады наших дистрибьюторов.

Бизнес работал, потихоньку рос, но у нас было огромное желание поработать в бьюти-сегменте — рынок казался большим и интересным. Мы стали думать над новым проектом, и к началу марта 2020 уже была произведена первая партия уходовой косметики для волос.

Мы готовили полноценный запуск: сайт, бренд-коммуникация, медиаплан, фото-контент, блогеры – все на низком старте. Но потом случился COVID-19.

Мы быстро поняли, что это далеко не самое удачное время для запуска нового бренда и нужно делать продукт, который сейчас действительно нужен людям. Поэтому приостановили проект, увидев другую возможность – в Москве случился дефицит антисептиков.

Непосредственно производство для нас было очень простой и понятной задачей, ведь мы уже были готовы запустить наш бьюти-продукт – подрядчики ждали. Поэтому мы буквально за день провели мини-исследование рынка и поняли, что нужно срочно запускаться с антисептиками, отказавшись от изначальной идеи.





Использовать накопленный опыт и быть гибкими

10 рабочих дней потребовалось, чтобы с конвейера упал первый флакон Antiseptane. За это время были привлечены дополнительные деньги, придумано имя бренда, разработан дизайн и формула продукта, получены сертификат и протоколы испытаний, закуплены все комплектующие, собран сайт и база потенциальных клиентов, закуплено несколько размещений в целевых медиа, организовано производство, складирование и логистика.







Обеспечить такую скорость запуска позволили несколько вещей:

Ранее мы потратили год на разработку и запуск косметики для волос, соответственно, были хорошо знакомы с десятком подрядчиков по всем вопросам и досконально знали процедуру запуска нового бренда. Нас всего двое – это дает гибкость и скорость в принятии решений. Мы делали все параллельно – даже первые деньги от клиентов мы получили еще до того, как продукт сошел с конвейера.

На старте мы вложили около 10 млн рублей. Большую часть этих средств потратили на закупку изопропилового спирта (основной компонент антисептика), флаконов и остального сырья. Параллельно начали собирать предоплаты — и вкладывали полученные деньги в дальнейший выпуск.

За первые две недели мы продали около 600 тысяч флаконов по средней оптовой цене в 100 рублей, сейчас всего лишь за сутки мы можем произвести 60 тысяч единиц продукта.

Судя по количеству запросов, могли бы продать в 2–3 раза больше, но мы столкнулись с проблемой, которая сейчас является общей для всего рынка – отсутствие флаконов.

Все производства пластиковой и даже стеклянной тары загружены под завязку: станки ломаются, люди заболевают или уходят на карантин, из-за чего сроки поставок становятся абсолютно непредсказуемыми. В данный момент – это самая большая задача, которую стараемся решить.

Этот кризис и отказ от изначального плана стали точкой роста для бизнеса — за два месяца существования бренд Antiseptane вырос в десятки раз.

Список наших партнеров постоянно растет, сегодня продукцию закупают крупнейшие технологические компании, ритейлеры, сервисы доставки еды, фармацевтические дистрибьюторы и банки.



Время самых больших возможностей

Мы не расцениваем этот бизнес как проект исключительно на период карантина.

Пандемия закончится, но у людей. скорее всего, закрепится привычка следить за чистотой рук и уделять особое внимание гигиене. Поэтому мы фокусируемся на построении системы – чтобы поставки, производство и реализация работали, как часы, а сиюминутный успех превратился в стабильно работающий бизнес.

В планах — долгосрочное сотрудничество с крупными сетевыми магазинами. Они и раньше готовы были работать с нами, но без предоплаты. На тот момент мы не могли себе этого позволить, но сейчас ситуация изменилась.

После карантина предприниматели будут реанимировать экономику, пытаться занять новые ниши. Конечно, это рискованно, и не все проекты будут успешными. Но серьезное преимущество будет у тех компании станут более технологичными и гибкими. Безусловно, рынок поменяется — важно уметь адаптироваться под новые реалии.

Время сейчас сложное, но крайне интересное. Еще в начале марта никто не ожидал, что мир настолько кардинально и настолько быстро изменится. Но мы твердо убеждены в том, что периоды такой сильной турбулентности – это периоды самых больших возможностей для предпринимателей.

Очень важно быть гибкими, чуткими и уметь вовремя перестроиться – отказаться от того, что перестало работать, и быстрее других начать делать то, что созвучно потребностям мира.

Фото из архива Anticeptane