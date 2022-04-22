Самые высокооплачиваемые вакансии апреля в стартапах

Специально для RB.ru HeadHunter подготовил подборку самых интересных и высокооплачиваемых вакансий апреля в стартапах.

В тройку лидеров по числу открытых позиций вошли: Москва – 1,7 тыс. вакансий, Санкт-Петербург – около 600, Новосибирская область – чуть более 200. Зарплатная вилка около 200 предложений начинается от 355 тыс. рублей.

В апреле на HeadHunter представлено более 3 тыс. вакансий в стартапах. IT-отрасль традиционно лидирует по количеству опубликованных предложений работы в сфере – 1,6 тыс. вакансий. В секторах услуг для бизнеса и финтехе размещено более 300 предложений. Удаленную работу предполагают свыше 1,2 тыс. позиций. В случае с более чем 300 вакансиями наличие опыта не является основным требованием для работодателя.

IT Project менеджер

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От 160 000 до 180 000 руб. на руки, Москва

Mirafox приглашает на работу сотрудника на должность IT Project менеджер, в обязанности которого будет входить разработка технических заданий для команды проекта и формирование спринтов. Работодателю важно, чтобы у сотрудника был опыт работы на аналогичной позиции в сфере IT от 2 лет.

Product Manager

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От 150 000 руб. на руки, Москва

Gradient в поисках сотрудника на должность Product Manager, который будет участвовать в создании приложения для фоторедактирования. Успешному кандидату важно иметь опыт работы от 1 года в качестве менеджера продукта с мобильными B2C-приложениями или играми.

Product Owner

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От 250 000 руб. на руки, Москва

Wazzup приглашает на работу специалиста на позицию Product Owner, который будет разрабатывать продукт для рынка b2b с нуля. Работодателю важно наличие у кандидата опыта руководства разработкой IT-продукта в B2B, знание API и умение писать SQL-запросы.

Разработчик iOS

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До 350 000 руб. на руки, Москва

А17 в поисках разработчика iOS, который будет разрабатывать мобильное приложение с аналитиками, дизайнерами и тестировщиками. Опыт разработки под iOS от 3 лет и опыт работы в Scrum-команде будут преимущестом для кандидата.

Product owner

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До 350 000 руб. на руки, Москва

Qugo в поисках специалиста на должность Product owner, который будет отвечать за стратегию развития продукта и управлять бэклогом команды. Кандидату важно иметь опыт работы на аналогичной позиции от 3 лет.

Senior Affiliate manager

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От 150 000 руб. на руки, Москва

Dats.Team в поисках специалиста на позицию Senior Affiliate manager, в обязанности которого будет входить увеличение активной базы веб-мастеров. Успешному кандидату важно обладать релевантным опытом работы от 1 года и свободно владеть английским языком.

Руководитель продукта (IT, CEO, CCO, CPO)

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От 500 000 руб. на руки, Санкт-Петербург

«Диалог» ищет сотрудника на должность руководителя продукта. Он будет заниматься разработкой стратегического плана развития проекта и отвечать за развитие продуктовой команды. Аналогичный опыт работы в крупных IT-проектах будет преимуществом для кандидата.

Blockchain-разработчик

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От 350 000 до 550 000 руб. на руки, Москва

ArtVolkov.ru в поисках специалиста на должность Blockchain-разработчика, в обязанности которого будет входить участие в проектирование архитектуры системы. Среди требований к кандидату работодатель выделяет опыт работы в blockchain и с современными фронтэнд-фреймворками web3.js.

Senior Backend Developer

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От 300 000 руб. на руки, Москва

Perfect Systems приглашает на работу сотрудника на позицию Senior Backend Developer, который будет заниматься разработкой ПО web-приложения в соответствии с техническим заданием. Знание английского и внимательность к деталям будет преимуществом для кандидата.

Программист С++ Senior

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От 400 000 руб. на руки, Москва

IT Prime в поисках программиста С++, в обязанности которого будет входить развитие системы для алгоритмической торговли. Работодателю важно наличие у кандидата опыта разработки многопоточных сетевых приложений на С++ под Linux и опыта разработки С++ от 3 лет.

ML engineer

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От 300 000 руб. на руки, Москва

Gameram ищет сотрудника на должность ML engineer, который будет работать над текущим сервисом с алгоритмами. Уверенное владение Python и практический опыт разработки ML моделей будет преимуществом для кандидата.

Фото на обложке: Shutterstock / Michal Chmurski