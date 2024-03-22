Что такое эквайринг и зачем он нужен бизнесу

Алексей Толстик, сооснователь и генеральный директор финтех-платформы Mandarin, рассказал о видах эквайринга, выборе банка и стоимости услуги. Материал будет полезен как офлайн-бизнесам, так и интернет-магазинам.

Содержание:

Что такое эквайринг и чем эквайринг отличается от онлайн-кассы

В классическом понимании эквайринг — это прием безналичной оплаты за продукты и услуги кредитными и дебетовыми картами (в том числе виртуальными), а также c помощью смартфонов с NFC-модулем и иных гаджетов через платежные терминалы (POS-терминалы) или при оплате в интернете.

Однако в последнее время это понятие распространяется и на другие виды оплаты. Так, все больше клиентов оплачивают товары и услуги по QR-коду как в офлайн-среде с помощью POS-терминалов, но без использования банковских карт и обслуживающих их платежных систем, так и в онлайне, например, интернет-магазинах с небольшим ассортиментом. Для дистанционных покупок многие также используют электронные кошельки, к которым могут быть привязаны банковские карты или счета.

Эквайринг играет важную роль в существующей системе платежей. Он используется не только в обычных и интернет-магазинах, но и на маркетплейсах, в кафе и ресторанах, аптеках, сервисах доставки, курьерских службах и других бизнесах.

Отличие эквайринга от онлайн- и обычной кассы состоит в том, что касса нужна для передачи информации в ФНС о сумме поступлений для последующего учета выручки компании и расчета налогов. А эквайринг необходим для перевода средств со счета плательщика на счет продавца за оплату товаров и услуг.

Подключение эквайринга не освобождает компании от работы с кассами. Согласно федеральному закону № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации», когда продавец принимает наличные деньги или безналичную оплату у клиента, он должен обязательно выдать фискальный чек.

Поскольку POS-терминал или платежный шлюз формируют квитанцию, которая не является фискальным документом, нужно «выбить» ту же сумму по кассе и выдать покупателю бумажный или электронный кассовый чек. Как правило, формирование кассового чека происходит автоматически, сразу же после получения подтверждения об успешной оплате по карте. В интернет-эквайринге кассовый чек направляется плательщику по e-mail или ссылкой на чек в SMS-сообщении.

Бизнес также может установить терминал, который сочетает в себе функции платежного терминала и кассы. Такое устройство выдает фискальный чек вместе с квитанцией.

Как работает эквайринг

Эквайринг представляет собой процесс совершения торговых платежей. В нем участвуют компания-продавец товаров или услуг, банк-эквайер или финтех-компания, обрабатывающие платежи бизнеса, и банк-эмитент, где открыт счет покупателя для оплаты картой, при помощи QR-кода или электронного кошелька.

В офлайн-бизнесах для подключения эквайринга необходимо установить платежный терминал. Клиенты будут прикладывать к нему карты или считывать QR-коды.

Если клиент совершает покупку в интернете, он вводит реквизиты банковской карты и опционально свое имя, контактные данные и в специальную платежную форму — готовый интерфейс со встроенными вариантами оплаты. Также можно выбрать способ оплаты по QR-коду. Тогда номер карты не вводится, а нужно либо отсканировать QR-код, либо ввести номер телефона и выбрать банк, в котором у плательщика открыт счет.

Кроме того, для оплаты заказа покупатель может воспользоваться электронным кошельком. Его отличие от счета в банке, к которому выпущена банковская карта, например, заключается в том, что открыть кошелек проще и, как правило, это можно сделать без визита в отделение с упрощенной идентификацией владельца кошелька. Кошелек открывают после предоставления данных (ФИО, номер паспорта, СНИЛС или ИНН) и прохождения упрощенной идентификации через Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ, с подтверждением по SMS) или Единую систему идентификации и аутентификации (через Госуслуги).

Лимит операций по кошельку устанавливается в размере до 60 тысяч рублей. Правда, у кошельков есть существенные ограничения по суммам поступлений и списаний, в отличие от традиционных банковских счетов.

Для того чтобы клиенту было еще удобнее, продавец может сформировать платежную ссылку и направить ее по e-mail, в мессенджерах или по SMS, если у пользователя нет возможности оплатить на сайте продавца.

После того, как получено подтверждение банка-эмитента, происходит списание денежных средств со счета клиента и их зачисление на счет продавца.

Таким образом, безналичная оплата товаров и услуг осуществляется с помощью передачи информации о платеже от терминала или сайта продавца к банку-эквайеру или финтех-компании (платежному агрегатору), которые обрабатывают и перенаправляют их банку-эмитенту для авторизации. Они также осуществляют зачисление эквайринговой выручки, то есть фактическое перечисление средств продавцу.

Что такое ставка торгового эквайринга

Ставка торгового эквайринга — это процент, который платит бизнес за возможность приема оплаты по банковским картам или QR-коду.

В комиссию, которую взимает эквайер или компания-агрегатор с продавца, входят вознаграждение банка-эмитента, эквайера и платежной системы («Мир», Union Pay, СБП и других).

Каждый банк или платежный сервис определяет ставку торгового эквайринга самостоятельно. Она может быть общей или дифференцированной в зависимости от видов деятельности, объемов продаж по картам и других характеристик бизнеса.

В эквайринге существует понятие минимальных тарифов, себестоимости — интерчейндж. Он идет платежной системе и банку-эмитенту для того, чтобы у них был стимул для обслуживания конкретного инструмента платежа, например, банковской карты или оплаты по QR-коду.

Ставка на офлайн-эквайринг обычно ниже, чем на мобильный и интернет-эквайринг. Это связано с тем, что риски при оплате в интернете выше, чем в офлайн-среде. Поэтому платежные системы закладывают в стоимость интернет-эквайринга потери от мошенничества. Помимо комиссии за эквайринг банк или платежный агрегатор могут брать деньги за аренду терминала или предоставлять его бесплатно.

Онлайн-бизнесам кассы предоставляются в аренду как платно, так и безвозмездно. Так, наша финтех-платформа дает бизнесу возможность подключиться к онлайн-кассе бесплатно.

Какие есть виды эквайринга

Поскольку бизнес осуществляет продажи как в офлайне, так и в онлайне, существуют два основных типа эквайринга. В магазинах и других торговых точках устанавливаются платежные терминалы, к которым покупатели прикладывают банковские карты, NFC-метки или с которых считывают QR-коды. На интернет-площадках клиенты вводят необходимые данные в платежные формы и осуществляет оплаты, а также используют для этой цели QR-коды и электронные кошельки.

Теперь рассмотрим подробнее виды эквайринга.

Торговый эквайринг

Позволяет проводить безналичные операции посредством POS-терминалов при непосредственном контакте плательщика и продавца. Этот вид эквайринга востребован в офлайн-магазинах, кафе, ресторанах, кинотеатрах, офисах, салонах красоты, отелях, на заправках и т.п.

Терминалы устанавливают в определенных местах и подключают к компьютерам, онлайн-кассам или кассовым аппаратам со встроенным картридером. Кроме того, как было сказано ранее, бизнес может приобрести устройства, сочетающие в себе функции терминала и кассы.

Все оборудование, необходимое для торгового эквайринга, компаниям предоставляет и устанавливает эквайер. Он также обеспечивает техническую поддержку и проводит обучение персонала. Бизнес платит за это комиссию, ее размер зависит от выбранного тарифа и оборота. В большинстве случаев она составляет 0,4-2,5% от суммы каждого принятого платежа.

Мобильный эквайринг

Один из видов торгового эквайринга, главное преимущество которого — отсутствие привязки к магазину или офису. Мобильный эквайринг позволяет принимать оплату в любом месте. Обычно его подключают компании, которые занимаются передвижной торговлей, службы доставки, такси, а также индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги на дому.

Прием платежей происходит с помощью переносного терминала, который может быть автономным, либо подключаться к смартфону или планшету. Бизнес может использовать портативные mPOS-терминалы, а также смарт-терминалы, которые могут быть оснащены онлайн-кассами. Управление платежами осуществляется через специальное мобильное приложение банка-эквайера или платежного агрегатора. В большинстве случаев тарифы мобильного эквайринга такие же, как у торгового.

Интернет-эквайринг

Технология позволяет предпринимателям продавать свои товары и услуги на сайтах, в мобильных приложениях, социальных сетях и мессенджерах без личных встреч с клиентами.

Этот вид эквайринга подходит интернет-магазинам, онлайн-школам, экспертам, которые создают авторские курсы и проводят онлайн-консультации, маркетплейсам, туристическим агентствам, офлайн-магазинам и торговым сетям, которые заинтересованы в развитии продаж в интернете и многим другим бизнесам.

С помощью интернет-эквайринга компании могут принимать платежи клиентов обычными и виртуальными банковскими картами, средствами из электронных кошельков или по QR-коду через интернет. Он также позволяет активно развивать бизнес за счет продаж клиентам как из разных городов России, так и других стран.

Для того, чтобы оплатить товар или услугу, пользователю необходимо заполнить платежную форму и подтвердить транзакцию. Информация о ней принимается эквайером и передается в банк-эмитент по защищенным шлюзам. При этом обеспечиваются полная конфиденциальность данных покупателя и высокий уровень безопасности платежей.

В интернет-эквайринге также принимают участие процессинговые компании, которые осуществляют обмен данными и предотвращают различные виды мошенничества.

Бизнес может начать пользоваться этим видом эквайринга практически за один день. Компании необходимо подключить платежный модуль — программу, с помощью которой можно принимать платежи на сайте и в других каналах коммуникации с клиентами. Решить эту задачу могут финтех-компания или банк. Покупать и устанавливать какое-либо оборудование предпринимателю не потребуется.

Комиссия за интернет-эквайринг может взиматься не только с бизнеса, но и с его клиентов. Для компаний ставка составляет 0,4-3,5% от суммы принятых платежей.

QR-эквайринг

Используется в офлайн- и онлайн-магазинах, пунктах выдачи товаров и других бизнесах. В большинстве случаев QR-эквайринг становится дополнительным способом оплаты товаров и услуг. С его помощью клиенты могут совершать безналичные платежи с помощью QR-кодов через Систему быстрых платежей (СБП) или другие платежные системы, в том числе собственные решения банков-эквайеров.

Для безналичных расчетов с клиентами продавец может получить многоразовый QR-код с реквизитами счета или формировать уникальный код с суммой покупки для каждой продажи с помощью специального программного обеспечения.

Для совершения оплаты как в обычном, так и в интернет-магазине, покупатель наводит камеру смартфона на QR-код, автоматически переходит в банковское приложение и оплачивает покупку. При этом в онлайн-бизнесах POS-терминалы не используются. Комиссия за QR-эквайринг невысокая — от 0,4%.

Биоэквайринг

В России этот вид эквайринга строится на технологии СБП, то есть аналогичен оплате по QR-коду. Только вместо самого QR-кода используются биометрические данные плательщика, например лицо или отпечаток пальца. Для того, чтобы система распознала биометрию, необходимо предоставить эти данные в Единую биометрическую систему (ЕБС).

Неоспоримое преимущество биоэквайринга заключается в том, что для оплаты не нужно носить с собой банковскую карту или телефон. Все, что необходимо, — это сам плательщик. При оплате в интернете смартфон выполняет функцию биометрического сканера — точно так же, как при активации с помощью отпечатка пальца или сканирования лица.

Из недостатков биоэквайринга можно отметить необходимость пополнять базу биометрических данных и дополнять/обновлять оборудование в точках оплаты. Кроме того, в обществе существует определенное недоверие к передаче биометрических данных, поскольку периодически происходят их утечки. Сейчас проводится закрытое тестирование оплаты в магазинах посредством биоэквайринга. Пилотный проект будет запущен в этом году.

АТМ-эквайринг

Позволяет принимать платежи за товары и услуги через терминалы самообслуживания, вендинговые аппараты — автоматические устройства для продаж без участия человека, и банкоматы.

В программу, например, может быть встроен сервис оплаты мобильной связи, кофе и других напитков, квитанций за «коммуналку». В банкоматах клиенты могут получить наличные или, напротив, внести их на счет в банке-эмитенте. В большинстве случаев тарифы для этого вида эквайринга такие же, как и для торгового.

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Кто обязан подключить эквайринг

Согласно статье 16.1 закона «О защите прав потребителей» (303 ПП), эквайринг нужно подключать всем индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам (ООО), выручка которых предыдущий год превысила 20 млн рублей в целом и 5 млн рублей в торговой точке.

Если размер выручки по результатам предыдущего года составил менее 5 млн рублей, а также у бизнеса отсутствует возможность подключения безналичной оплаты, он может не подключать эквайринг.

Когда у организации есть технические возможности для подключения, ее оборот превышает сумму, установленную законодательством, но при этом собственник не подключает эквайринг, на бизнес будет наложен штраф. Для индивидуальных предпринимателей он составляет от 15 000 до 30 000 рублей, для ООО — от 30 000 до 50 000 рублей.

Требования к участникам эквайринга

Главное требование при подключении к эквайрингу — это соответствие бизнеса правилам платежных систем и законодательству.

В соответствии с российскими законами, через интернет запрещено продавать алкоголь и вейпы. Помимо этого, нельзя продавать контрафактную продукцию, товары, нарушающие авторские права, и другие.

Подробная информация об этом содержится в законе № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции и законе № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу охраны здоровья граждан от последствий потребления никотинсодержащей продукции».

Кроме того, перед подключением банк-эквайер или платежный агрегатор проверяют потенциальных клиентов. Они могут устанавливать свои критерии для принятия решения о подключении организации к эквайрингу. К примеру, эквайер может запросить фото ресторана или магазина, для того чтобы проверить, существуют ли эти бизнесы на самом деле.

Плюсы и минусы эквайринга

При подключении эквайринга положительных сторон гораздо больше, чем отрицательных. Конечно, главное преимущество — это увеличение выручки и оборота. При безналичной оплате средний чек всегда выше, чем при оплате наличными.

Кроме того, при оплате кредитной картой клиент может пользоваться бесплатным кредитным сроком от банка-эмитента — льготный период или grace period составляет от 30 до 180 дней.

Если рассматривать отрицательные моменты, основной из них — это комиссия за эквайринг и в ряде случаев затраты на его внедрение, например, покупку POS-терминала.

Рассмотрим основные плюсы и минусы более подробно.

Преимущества эквайринга

1. Рост выручки и оборота

Сегодня клиенты предпочитают оплату картой или с помощью QR-кода, в связи с чем объем безналичных расчетов постоянно растет. Так, по итогам 2023 года в России доля безналичных платежей достигла 83,4%, что на 5,3 выше, чем в 2022 году. В большинстве случаев остаток на счете значительно больше суммы наличных денег, которые носят с собой покупатели. Кроме того, при оплате картами люди могут получать кешбэк или участвовать в спецпредложениях от продавцов.

В том случае, если в торговой точке нет платежного терминала, вероятность возвращения покупателя после того, как он снимет деньги в банкомате, минимальна. Это особенно актуально для локаций, где установлено небольшое количество банкоматов.

2. Удобство оплаты товаров и услуг

Эквайринг позволяет клиентам оплачивать товары и услуги всего за несколько секунд. При этом продавцам не требуется пересчитывать выручку, хранить деньги и сдавать их в банк. Решаются проблемы и с мелкими монетами, поврежденными и фальшивыми купюрами, разменными деньгами. Сегодня есть крупнейшие отрасли с многомиллиардным оборотом, где возможность оплаты наличными либо полностью отсутствует, либо стремится к нулю. К примеру, на крупнейших маркетплейсах или при оплате поездок в такси.

3. Сокращение издержек

После подключения эквайринга бизнес снижает расходы на инкассацию. Чем меньше наличных денег в кассе, тем дешевле будет их перевозка в банк. Уменьшается и вероятность потери денег из-за ошибок, допущенных кассирами в сумме сдачи. Более простым и удобным становится учет финансовых операций. В том случае, если бизнес полностью перешел на безналичные расчеты, инкассация ему больше не требуется.

4. Снижение рисков финансовых потерь бизнеса и его клиентов

Чем меньше наличных денег хранится в кассах торговых точек, тем ниже риски мошенничества со стороны персонала и похищения средств преступниками. Для покупателей оплата с помощью карты или QR-кода также намного безопаснее, поскольку им не нужно носить с собой крупные суммы денег и беспокоиться об их потере.

5. Повышение эффективности компаний

Клиенты предпочитают бизнесы, позволяющие проводить безналичную оплату, и не хотят покупать у тех, кто работает по старинке. Поскольку при безналичных расчетах оплата проходит мгновенно и продавцу не нужно тратить время на то, чтобы считать сдачу, в магазинах и других торговых точках не образуются длинные очереди. Это позволяет повысить качество сервиса и обслужить больше клиентов за день.

Недостатки эквайринга

1. Деньги приходят на счет компании с небольшой задержкой

Обычно деньги поступают на расчетный счет бизнеса в течение 1-3 рабочих дней. Сроки устанавливают банк-эквайер или платежный агрегатор. Пока средства, полученные от продажи товаров или услуг, не будут зачислены на счет компании, она не сможет их использовать.

Однако если покупатель совершает оплату по QR-коду, деньги приходят на счет компании через СБП практически сразу.

2. Простои из-за технических неполадок

Для работы в офлайне стационарному и мобильному терминалу нужен интернет. При отсутствии соединения принять оплату через эти устройства не получится. Кроме того, POS-терминалы не работают без электричества. В ряде случаев они могут сломаться.

У интернет-магазина также могут произойти технические сбои, связанные с неполадками сети. В этом случае платежи пройти не смогут.

3. Расходы, связанные с покупкой дополнительного оборудования

При подключении эквайринга офлайн-бизнес несет дополнительные расходы, поскольку необходимо купить кассу, фискальный накопитель, а также POS-терминал или смарт-терминал. Кроме того, придется заплатить за доставку оборудования и его подключение.

Стоимость кассы сейчас составляет от 7 000 рублей, фискального накопителя — от 10 000 рублей, POS-терминала — от 8 000 рублей, смарт-терминала — от 14 500 рублей.

Банк или компания-эквайер могут предоставить их бесплатно при условии выполнения установленных показателей торгового оборота. Если бизнес их не выполнит, он будет оплачивать сумму, указанную в договоре. Если будет сделан выбор в пользу аренды терминала, самая дешевая составит от 990 рублей в месяц.

Как выбрать банк-эквайер

Эквайринг подключают бизнесу банк или финтех-компания. Для того чтобы выбрать выгодного партнера, стоит заранее ознакомиться со всеми условиями и тарифами.

Так, один банк может предложить торговой точке низкую комиссию, но дорогой терминал, а другой — бесплатный терминал, но более высокую комиссию.

При выборе партнера по эквайрингу компаниям необходимо обратить внимание и на такие моменты, как скорость поступления денег на счет компании, скорость ответа службы поддержки, виды предлагаемого эквайринга, виды терминалов и условия, на которых они предоставляются, возможность обучения сотрудников (если возникнет такая необходимость) и наличие бесплатной технической поддержки.

Кроме того, нужно выяснить, настроят ли специалисты банка или компании-партнера необходимое оборудование, помогут ли интегрировать эквайринг на сайт или придется решать эти задачи самостоятельно.

Как подключить эквайринг

После того, как предприниматель выбрал банк или платежный сервис, он должен собрать пакет документов, необходимых для подключения, и заключить договор. Обычно на это уходит от одного до нескольких дней.

Эквайринг для ИП

Эквайринг могут подключить не только организации, но и индивидуальные предприниматели. У самозанятых без статуса ИП такой возможности нет, поскольку отсутствует расчетный счет в банке. В зависимости от политики банка или финтех-компании подключение эквайринга может быть как бесплатным, так и платным.

Перед стартом индивидуальному предпринимателю необходимо передать эквайеру копию паспорта, ИНН, свидетельство о регистрации ИП — ОГРНИП или выписку из ЕГРИП.

Организациям следует предоставить копию устава, решение о назначении генерального директора, ИНН, свидетельство о регистрации — ОГРН или выписку из ЕГРЮЛ, а также доверенность на того, кто будет заключать договор.

Безопасность эквайринга

Поскольку банки-эквайеры и платежные агрегаторы используют закрытые каналы связи и торговые шлюзы для передачи платежных данных, вероятность мошенников получить к ним доступ близка к нулю. Кроме того, для работы работы с карточными данными необходимо наличие специального сертификата PCI DSS. Этот сертификат не нужен продавцам, но необходим платежным агрегаторам и банкам, поскольку именно они отвечают за безопасность при процессинге и обработке платежей.

Наличие сертификата PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) говорит о том, что организация следует самым высоким стандартам безопасности, данные ее клиентов и партнеров надежно защищены шифрованием, правильно хранятся и обрабатываются. Такие системы выдержали тест на проникновение, и им не страшны хакерские атаки.

Однако, как показывает практика, самым уязвимым звеном любой системы был и остается человек. Поэтому очень важно, чтобы клиент, который расплачивается картой, соблюдал требования и рекомендации по безопасности, не сообщал данные карты третьим лицам и не передавал им пин-код для офлайн-платежей или одноразовые коды безопасности, подтверждающие факт оплаты в интернете. Необходимо постоянно напоминать об этом потребителям.

Эквайринговые операции

Эквайринговая операция — это процесс безналичной оплаты товаров и услуг банковской картой и иными способами. Его составляющие для онлайн и офлайн-бизнесов примерно одинаковы, однако существуют некоторые отличия.

Как происходит оплата на примере обычного и интернет-магазина

1. Выбор товара или услуги

В торговой точке клиент выбирает товар и проходит с ним на кассу. В интернет-магазине он также изучает предложения, после чего добавляет понравившиеся в корзину и оформляет заказ.

2. Ввод данных

В офлайне продавец вводит сумму покупки в терминал эквайринга вручную или с помощью специального ПО, считывая штрих-код.

На сайте после оформления заказа на определенную сумму клиент вводит на платежной форме или странице номер своей банковской карты, срок ее действия, а также код, расположенный на оборотной стороне карты. Он также может указать свои e-mail или номер телефона для получения квитанции и чека.

3. Оплата заказа

Покупатель обычного магазина может приложить к терминалу эквайринга карту или смартфон или оплатить через QR-код. Затем, если сумма платежа превышает установленный банком лимит, терминал может запросить пин-код.

Платежный шлюз направляет запрос в платежную систему и банк-эмитент. Банк присылает клиенту код в SMS-сообщении. Этот код необходимо подтверждения оплаты оплаты. По сути, это аналог подписи пользователя.

4. Проверка данных, одобрение или отклонение операции

При покупке через терминал данные о платеже направляются в платежную систему и банк-эмитент. Там проверяют наличие карты, ее платежеспособность, остаток средств на счете и пин-код. Если проблем не возникает, происходит одобрение операции. Когда с картой что-то не так, операция отклоняется.

В онлайне банк-эмитент проводит проверку наличия карты покупателя и ее платежеспособности, остатка средств на счете и введенного кода из SMS. Если все в порядке, операция одобряется. Когда средств на счете недостаточно, введен неверный код из SMS либо установлены какие-либо ограничения, например, по максимальной сумме оплаты в интернете, операция отклоняется.

5. Списание средств покупателя

Банк-эмитент списывает сумму покупки со счета клиента и отправляет ее банку-эквайеру через платежную систему.

6. Формирование квитанции и чека, передаваемых клиенту

Терминал, установленный в обычном магазине, формирует и печатает квитанцию в двух экземплярах — для продавца и покупателя. В документе указано, каким образом была произведена оплата. Если для подтверждения оплаты требуется подпись клиента, он ставит ее на квитанции, вместе с которой выдается кассовый чек.

Интернет-магазин направляет на e-mail клиента квитанцию, в которой указаны дата и время совершения покупки, ее стоимость, а также идентификационный номер и статус транзакции. Покупатель также получает электронный кассовый чек стандартного формата, в котором указана вся информация о платеже.

Сколько стоит эквайринг

Стоимость услуги эквайринга складывается из комиссий и дополнительных платежей, которые банки-эквайеры и платежные агрегаторы устанавливают самостоятельно.

Подключая эквайринг, компании платят комиссию только своему партнеру-эквайеру. В большинстве случаев комиссия по платежам клиентов с банковских карт составляет 2,5–3%, а по СБП — 0,7–1%. На нашей платформе комиссия за прием платежей с карт российских банков составляет в среднем 2,8%.

В России существуют и так называемые «льготные категории» оплаты банковскими картами (оплата медицинских и образовательных услуг, налогов, ЖКХ), где условия приближены к стоимости оплаты по QR-коду через СБП — от 0,7% до 1,5%.

Комиссия банку-эмитенту составляет примерно 75% от эквайринговой комиссии, и с этой доли начисляются всеми любимые кешбэки. Остальная часть комиссии распределяется примерно пополам между платежной системой (примерно 10% от эквайринговой комиссии) и банком-эквайером (примерно 10-15% от эквайринговой комиссии). Кроме того, эквайер может установить для бизнеса комиссию за зачисление средств на расчетный счет.

Перед тем, как подключить эквайринг, предпринимателю необходимо внимательно ознакомиться с условиями договора.

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