Не просто виртуальная примерка: как создать AR-приложение с анализом индивидуальных параметров лица

Иногда задачи, которые кажутся простыми на первый взгляд, таят в себе серьёзные подводные камни. Артём Наконечный, CEO компании Lookinar , рассказывает, как удалось справиться с одним из таких вызовов и создать решение для виртуальной примерки очков с учётом индивидуальных параметров лица.

Мы давно занимаемся разработкой решений на основе технологий дополненной и виртуальной реальности, поэтому когда в сентябре 2019 года к нам поступил запрос на создание AR-приложения для примерки очков, мы не увидели никаких сложностей и без задней мысли предложили свои услуги.

Задача казалась стандартной: делаем приложение, добавляем модуль дополненной реальности, создаем 3D-модели, идентифицируем лицо, объединяем всё воедино и публикуем. Дальше — принятие работ, миллионные скачивания, довольный заказчик, слава и много денег (обычные мысли разработчиков).





Подводные камни

Мы сделали просчёт и отправили заказчику, после чего он внёс в задачу маленький, на первый взгляд, нюанс — приложение должно собирать параметры лица пользователя (глубину посадки глаз, расстояние между заданными точками на лице и т.д.).

«Зачем всё это делать?» — пронеслось у нас в голове. Ведь достаточно просто объяснить приложению, где лицо пользователя — с помощью базовых плагинов можно автоматически определить глаза, брови и другие части лица, и очки красиво встанут там, где они и должны быть.

Так работает Spark AR и большинство плагинов и библиотек. Никто не собирает параметры лица.

Но заказчиком была немецкая компания Headrix, которая создаёт персонализированные оправы и очки, соответствующие индивидуальным параметрам лица клиента. Компании удалось наладить автоматизированное производство индивидуальных персонализированных очков по доступным ценам, но оставалась сложность в том, чтобы показать покупателю, как на нём будут сидеть его будущие очки, учитывающие все необходимые особенности.

Headrix общались с несколькими компаниями из Канады, Индии и России, и все потенциальные разработчики заявляли (наивно), что они легко и просто это реализуют. Но мы уже знали про маленький «нюанс» и не были так уверены.

Анализ параметров лица — это не только программная часть. Это, в первую очередь, камера, которая способна давать глубину и высчитывать её.

Подобное решение на тот момент предоставляли Apple в iPhone X и флагманские Android-смартфоны, при этом инструменты для работы с глубиной камеры у каждого были свои, то есть надо было отдельно разработать решение под iOS и отдельно по Android.





Бесплатный MVP как конкурентное преимущество

Проанализировав ситуацию, мы решили остановить выбор на Apple, сократив возможности запуска приложения на телефонах iPhone X и новее, а также на схожей линейке планшетов.

Таким образом, задача приложения заключалась в анализе параметров лица пользователя, передаче этих параметров производителю и выводе на экран 3D-моделей очков, видоизмененных согласно индивидуальным особенностям пользователя. Проект казался сложным, было много неясных вопросов, помощи ждать было неоткуда, и мы решили сделать всё возможное, чтобы получить этот заказ.

Уже на тот момент мы проигрывали по стоимости и срокам разработки другим компаниям, поэтому решили пойти вабанк и предложили разработать MVP за свой счёт, чтобы продемонстрировать свои возможности, не обещая золотых гор.

Идея с бесплатным MVP понравилась заказчику — конкуренты остались за бортом, а мы приступили к бессонным, но радостным ночам разработки.





Что могло пойти не так?

Первые недели всё было по плану. Мы исследовали разные подходы и технологии и еженедельно показывали полученный результат. Но за две недели до Нового года Headrix попросили сделать рабочую версию приложения для показа на выставке в начале января.

Мы поняли, что не успеем, даже если будем работать по 12 часов в сутки, поэтому пришлось забирать разработчиков с других проектов и с максимальной отдачей переключатся на разработку этого приложения.

Иногда нам казалось, что это бессмысленно и мы всё равно не успеем, но благодаря сплочённой работе команды и оперативному общению с заказчиком 24/7 нам удалось выпустить первую рабочую версию приложения 6 января, за несколько дней до выставки.







На выставке наш заказчик получил множество восторженных отзывов о работе приложения, но был один момент, который оказался, мягко говоря, нелепым. Наше выставочное приложение работало просто: стоял большой планшет, посетители смотрели в него, приложение отслеживало лицо и воспроизводило поверх лица 3D-модель очков.

Казалось бы, что может пойти не так? Ничего, если не брать во внимание целевую аудиторию Headrix — компании по производству очков для зрения.

Посетители подходили к планшету с установленным приложением, смотрели в своих реальных очках в камеру планшета, видели, как им добавлялись вторые очки, понимали, что надо что-то менять, снимали свои очки… и ничего не видели.

Та-дам! Приложение для примерки очков для зрения работает только с теми, у кого хорошее зрение. Занавес.

В такие моменты понимаешь, почему существуют миллионы проектов, которые, согласно идеям создателей, должны захватить мир, а по факту рушатся, как карточный домик, в первом же испытании рынком.





Работа над ошибками и новые возможности

Возникшую проблему мы устранили путём добавления функции фото и видеозаписи (большая кнопка, которую сложно не заметить). Теперь пользователь мог записать 5-секундное видео, которое потом циклично повторялось, предоставляя возможность вдоволь насмотреться на себя любимого в новеньких очках.

Дальше было много работы по адаптации и улучшению существующего приложения. Были добавлены карты, личный кабинет, календарь назначения встречи с оптиками, дополнительные функции по нанесению гравировки на очки.





Таким образом, из небольшой идеи по оценке параметров лица приложение превратилось в полноценную торговую площадку, где можно смотреть, сравнивать и заказывать очки без дополнительного посещения магазина.

На данный момент приложение опубликовано на AppStore и готовится масштабная рекламная кампания для продвижения проекта. А наша компания продолжает работу над совершенствованием и расширением возможностей.

Как получить максимум

Тем, кто планирует запускать проекты в сфере AR, я могу дать три совета:

Определитесь с целью и целевой аудиторией

Банально, но очень эффективно. Не понимая, для кого и зачем вы это делаете и какую задачу должны решить, вы не создадите крутой проект. Проводите проверку рынком как можно раньше

Может оказаться, что вы не учли часть очень важных моментов для вашей целевой аудитории. Верьте в свой продукт

На вашем пути будут сложности, и только вера в свой продукт поможет их преодолеть.

Фото на обложке: Shutterstock / goffkein.pro