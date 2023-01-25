Кто такой арт-директор и как им стать?

Вадим Забеглов, основатель digital-агентства Zamedia, рассказал, какими навыками должен обладать арт-директор, о зарплатной вилке и обязанностях на этой должности.

Профессия арт-директора с каждым годом становится все более востребованной. Эта позиция включает в себя несколько направлений: графический дизайн и иллюстрации, motion и UI/UX. Соискателю необходимо знать особенности каждого из них. Ведь важно не только разбираться в дизайне, но и понимать способы реализации проектов.

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Кто такой арт-директор?

Так как наше флагманское направление — брендинг, рассмотрю эту профессию именно со стороны брендинговых агентств и дизайн-студий.

Арт-директор — это не только старший дизайнер, но и руководитель команды специалистов, который реализует креативные проекты. В его подчинении иллюстраторы, графические, motion- и веб-дизайнеры.

У арт-директора два основных направления деятельности: руководство дизайн-проектами и управление рабочими процессами специалистов.

Креативной группой нужно руководить, так как творческие люди зачастую углубляются в свою деятельность и не видят общей картины, теряются во времени и могут импульсивно реагировать на критику.

В брендинговых агентствах арт-директор участвует во всех этапах разработки проекта. А именно — руководит работой команды, отвечает за общую концепцию бренда, следит за сроками, коммуницирует с руководством и клиентами, утверждает или дорабатывает визуальную часть (логотип, фирменный стиль, дизайн упаковки и полиграфии, веб-дизайн), видит, на каком этапе сейчас проект и понимает, какие шаги будут следующими.

Такие профессионалы востребованы не только в сфере дизайна, но и в рекламе, маркетинге, издательстве, на телевидении и даже в кинематографе.

Какими навыками должен обладать арт-директор?

Арт-директор должен не только разбираться в дизайне, но и в менеджменте. Ведь ему в первую очередь предстоит работать с людьми, поэтому вкус так же важен, как и умение находить общий язык с командой и клиентами.

Тайм-менеджмент

Арт-директор обязан расставлять приоритеты и эффективно управлять временем собственным и подчиненных, так как он всегда должен соблюдать сроки сдачи проектов.

Лидерство

Арт-директор должен не только управлять командой, планировать ее нагрузку и выстраивать процессы, но и формировать свое видение проекта, доносить его до подчиненных и контролировать выполнение работы.

Коммуникабельность

Важным будет умение не только слушать, но и слышать клиента, вести диалог с ним. Не бояться предлагать идеи, а в некоторых случаях и отстаивать их, если это улучшит проект. Пригодится и умение эффективно презентовать финальные решения перед заказчиком.

Расширенный кругозор

Арт-директору необходимо постоянно изучать кейсы других участников рынка, следить за фестивалями и трендами. Это требуется для того, чтобы понимать, какие идеи будут успешными и как можно добиться с помощью них определенного результата.

Технические знания

Если вы не знаете основные тонкости программ, то не сможете качественно контролировать процесс работы. Это также важно для определения этапов и оценки сроков проекта, понимания, возможно ли создать требуемое или лучше выбрать другие пути. Иногда сам арт-директор должен вмешиваться в процесс создания дизайна, если понимает, что быстрее самому исправить недочеты, чем разъяснять команде правки.

Обязанности профессии

Подходим к тому, чтобы ответить на вопрос — что делает арт-директор. В зависимости от агентства (уровня реализуемых проектов и состава команды) обязанности арт-директора хоть и различны, но в чем-то все же перекликаются.

Обязанности арт-директора:

Определение визуальной концепции и общего стиля проекта.

Подбор релевантных референсов.

Организация деятельности всех дизайнеров, контроль работы команды.

Утверждение или самостоятельная доработка дизайна.

Коммуникация с клиентами и внутренними отделами агентства, брифинг, защита проектов.

Бюджетирование проектов с представлением плана работ (осмечивание).

Владение пакетом программ Adobe.

Сможет ли каждый дизайнер стать арт-директором?

Многих волнует вопрос: как стать арт-директором? Дело в том, что просто сильный дизайнер не может быть арт-директором, потому что для реализации проекта нужно координировать работу целой команды.

Не все дизайнеры обладают навыками управленца, чтобы руководить коллективом и выстраивать его работу. Были случаи, когда хорошие менеджеры с насмотренностью и художественным вкусом становились успешными арт-директорами.

Отличия от других схожих должностей

Как и во многих новых профессиях, возникает путаница по части названий должностей и обязанностей. Рассмотрим некоторые из них.

Арт-директор и креативный директор

Обратимся к иерархии компаний: креативный директор выше, чем арт-директор. Разница не только в обязанностях и уровне ответственности, но и в том, что креативный директор масштабнее смотрит на проект. Он обращается не только к дизайну, но и сценариям, маркетинговым материалам, подключает другие каналы коммуникаций. Креативный директор — это следующая ступень в развитии арт-директора.

Арт-директор и senior-дизайнер

Первый создает общее видение проекта и управляет командой. Второй отвечает только за выполнение задач на своем участке дизайн-работ. То есть, можно сказать, арт-директор — голова, senior-дизайнер — руки.

Арт-директор в event-индустрии

В этом случае специалист работает с развлекательными заведениями. Он подбирает репертуар, организует мероприятия и продвигает их через PR-инструменты.

Зарплатные ожидания

Зарплата арт-директора в брендинговых агентствах зависит от должностных обязанностей, уровня ранее реализованных проектов, опыта в сфере и города работодателя (если не предусмотрен удаленный формат).

На конец 2022 — начало 2023 гг. видим следующую градацию: в Москве от 75 000 до 250 000 руб., в целом по России — от 45 000 до 150 000 руб. Конечная цифра приведена с учетом офисного режима, первая — при условии удаленной работы. Таким образом, средняя зарплата арт-директора — от 120 тысяч рублей. Хотелось бы отметить, что часовые ставки, как у разработчиков, неприемлемы для этой должности.

Опыт работы, с которым мы и другие участники рынка рассматривают специалистов на эту позицию, — от 3 до 5 лет. Чем больше, тем лучше. Будущему соискателю важно понимать, что будущему арт-директору требуется сделать упор на специализацию и развиваться в выбранном направлении, а не «распыляться».

Как получить должность арт-директора?

Существует лишь два варианта, чтобы получить должность арт-директора. Первый — вертикально-горизонтальный. В этом случае senior-дизайнер еще больше повышает свой профессиональный уровень, погружается в изучение способов управления и смежные направления (графический / территориальный / motion- / веб-дизайн), увеличивает зону ответственности.

В итоге такой специалист уже может консультировать коллег по каждому этапу проекта (от общего к частному) и начинает делегировать часть обязанностей, при этом беря ответственность за исполнителей полностью на себя.

Второй вариант — образовательный. Здесь важно высшее образование в сфере рекламы и коммуникаций, дизайна и менеджмента. После этого необходимо пройти дополнительную подготовку.

Если проще, то дизайнеру следует окончить управленческие курсы, а менеджеру — получить начальные художественные навыки. Есть момент — будущему арт-директору требуется сперва получить опыт работы в качестве исполнителя, то есть до того, как его повысят до руководителя групп.

В обоих вариантах мы видим, что важна не только дополнительная подготовка в виде курсов по приобретению или обновлению знаний, но и практический опыт, который можно получить только во время работы над проектами.

Заключение

Как видим, арт-директор должен не только разбираться в дизайне, но и понимать способы реализации проектов, а также обладать лидерскими качествами.

В первую очередь он берет на себя ответственность не только за команду, но и результат. Для этого важны годы упорной работы.

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