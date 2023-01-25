Кто такой арт-директор и как им стать?

Профессия арт-директора с каждым годом становится все более востребованной. Эта позиция включает в себя несколько направлений: графический дизайн и иллюстрации, motion и UI/UX. Соискателю необходимо знать особенности каждого из них. Ведь важно не только разбираться в дизайне, но и понимать способы реализации проектов.
Вадим Забеглов, основатель digital-агентства Zamedia, рассказал, какими навыками должен обладать арт-директор, о зарплатной вилке и обязанностях на этой должности.
Содержание:
- Кто такой арт-директор?
- Какими навыками должен обладать арт-директор?
- Обязанности профессии
- Сможет ли каждый дизайнер стать арт-директором?
- Отличия от других схожих должностей
- Зарплатные ожидания
- Как получить должность арт-директора?
- Заключение
Кто такой арт-директор?
Так как наше флагманское направление — брендинг, рассмотрю эту профессию именно со стороны брендинговых агентств и дизайн-студий.
Арт-директор — это не только старший дизайнер, но и руководитель команды специалистов, который реализует креативные проекты. В его подчинении иллюстраторы, графические, motion- и веб-дизайнеры.
У арт-директора два основных направления деятельности: руководство дизайн-проектами и управление рабочими процессами специалистов.
Креативной группой нужно руководить, так как творческие люди зачастую углубляются в свою деятельность и не видят общей картины, теряются во времени и могут импульсивно реагировать на критику.
В брендинговых агентствах арт-директор участвует во всех этапах разработки проекта. А именно — руководит работой команды, отвечает за общую концепцию бренда, следит за сроками, коммуницирует с руководством и клиентами, утверждает или дорабатывает визуальную часть (логотип, фирменный стиль, дизайн упаковки и полиграфии, веб-дизайн), видит, на каком этапе сейчас проект и понимает, какие шаги будут следующими.
Такие профессионалы востребованы не только в сфере дизайна, но и в рекламе, маркетинге, издательстве, на телевидении и даже в кинематографе.
Какими навыками должен обладать арт-директор?
Арт-директор должен не только разбираться в дизайне, но и в менеджменте. Ведь ему в первую очередь предстоит работать с людьми, поэтому вкус так же важен, как и умение находить общий язык с командой и клиентами.
Тайм-менеджмент
Арт-директор обязан расставлять приоритеты и эффективно управлять временем собственным и подчиненных, так как он всегда должен соблюдать сроки сдачи проектов.
Лидерство
Арт-директор должен не только управлять командой, планировать ее нагрузку и выстраивать процессы, но и формировать свое видение проекта, доносить его до подчиненных и контролировать выполнение работы.
Коммуникабельность
Важным будет умение не только слушать, но и слышать клиента, вести диалог с ним. Не бояться предлагать идеи, а в некоторых случаях и отстаивать их, если это улучшит проект. Пригодится и умение эффективно презентовать финальные решения перед заказчиком.
Расширенный кругозор
Арт-директору необходимо постоянно изучать кейсы других участников рынка, следить за фестивалями и трендами. Это требуется для того, чтобы понимать, какие идеи будут успешными и как можно добиться с помощью них определенного результата.
Технические знания
Если вы не знаете основные тонкости программ, то не сможете качественно контролировать процесс работы. Это также важно для определения этапов и оценки сроков проекта, понимания, возможно ли создать требуемое или лучше выбрать другие пути. Иногда сам арт-директор должен вмешиваться в процесс создания дизайна, если понимает, что быстрее самому исправить недочеты, чем разъяснять команде правки.
Обязанности профессии
Подходим к тому, чтобы ответить на вопрос — что делает арт-директор. В зависимости от агентства (уровня реализуемых проектов и состава команды) обязанности арт-директора хоть и различны, но в чем-то все же перекликаются.
Обязанности арт-директора:
- Определение визуальной концепции и общего стиля проекта.
- Подбор релевантных референсов.
- Организация деятельности всех дизайнеров, контроль работы команды.
- Утверждение или самостоятельная доработка дизайна.
- Коммуникация с клиентами и внутренними отделами агентства, брифинг, защита проектов.
- Бюджетирование проектов с представлением плана работ (осмечивание).
- Владение пакетом программ Adobe.
Сможет ли каждый дизайнер стать арт-директором?
Многих волнует вопрос: как стать арт-директором? Дело в том, что просто сильный дизайнер не может быть арт-директором, потому что для реализации проекта нужно координировать работу целой команды.
Не все дизайнеры обладают навыками управленца, чтобы руководить коллективом и выстраивать его работу. Были случаи, когда хорошие менеджеры с насмотренностью и художественным вкусом становились успешными арт-директорами.
Отличия от других схожих должностей
Как и во многих новых профессиях, возникает путаница по части названий должностей и обязанностей. Рассмотрим некоторые из них.
Арт-директор и креативный директор
Обратимся к иерархии компаний: креативный директор выше, чем арт-директор. Разница не только в обязанностях и уровне ответственности, но и в том, что креативный директор масштабнее смотрит на проект. Он обращается не только к дизайну, но и сценариям, маркетинговым материалам, подключает другие каналы коммуникаций. Креативный директор — это следующая ступень в развитии арт-директора.
Арт-директор и senior-дизайнер
Первый создает общее видение проекта и управляет командой. Второй отвечает только за выполнение задач на своем участке дизайн-работ. То есть, можно сказать, арт-директор — голова, senior-дизайнер — руки.
Арт-директор в event-индустрии
В этом случае специалист работает с развлекательными заведениями. Он подбирает репертуар, организует мероприятия и продвигает их через PR-инструменты.
Зарплатные ожидания
Зарплата арт-директора в брендинговых агентствах зависит от должностных обязанностей, уровня ранее реализованных проектов, опыта в сфере и города работодателя (если не предусмотрен удаленный формат).
На конец 2022 — начало 2023 гг. видим следующую градацию: в Москве от 75 000 до 250 000 руб., в целом по России — от 45 000 до 150 000 руб. Конечная цифра приведена с учетом офисного режима, первая — при условии удаленной работы. Таким образом, средняя зарплата арт-директора — от 120 тысяч рублей. Хотелось бы отметить, что часовые ставки, как у разработчиков, неприемлемы для этой должности.
Опыт работы, с которым мы и другие участники рынка рассматривают специалистов на эту позицию, — от 3 до 5 лет. Чем больше, тем лучше. Будущему соискателю важно понимать, что будущему арт-директору требуется сделать упор на специализацию и развиваться в выбранном направлении, а не «распыляться».
Как получить должность арт-директора?
Существует лишь два варианта, чтобы получить должность арт-директора. Первый — вертикально-горизонтальный. В этом случае senior-дизайнер еще больше повышает свой профессиональный уровень, погружается в изучение способов управления и смежные направления (графический / территориальный / motion- / веб-дизайн), увеличивает зону ответственности.
В итоге такой специалист уже может консультировать коллег по каждому этапу проекта (от общего к частному) и начинает делегировать часть обязанностей, при этом беря ответственность за исполнителей полностью на себя.
Второй вариант — образовательный. Здесь важно высшее образование в сфере рекламы и коммуникаций, дизайна и менеджмента. После этого необходимо пройти дополнительную подготовку.
Если проще, то дизайнеру следует окончить управленческие курсы, а менеджеру — получить начальные художественные навыки. Есть момент — будущему арт-директору требуется сперва получить опыт работы в качестве исполнителя, то есть до того, как его повысят до руководителя групп.
В обоих вариантах мы видим, что важна не только дополнительная подготовка в виде курсов по приобретению или обновлению знаний, но и практический опыт, который можно получить только во время работы над проектами.
Заключение
Как видим, арт-директор должен не только разбираться в дизайне, но и понимать способы реализации проектов, а также обладать лидерскими качествами.
В первую очередь он берет на себя ответственность не только за команду, но и результат. Для этого важны годы упорной работы.
Фото на обложке: Shutterstock / REDPIXEL.PL
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