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Ошибки в резюме, которые могут оттолкнуть работодателя

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Екатерина Стародубцева-Калачева
Екатерина Стародубцева-Калачева

Основатель кадрового агентства Hurma Recruitment

Екатерина Алипова

Резюме — пожалуй, самая ценная бумага для карьеры любого специалиста. Однако для многих его составление остается серьезной сложностью. О том, что в резюме может оттолкнуть работодателя и как избежать ошибок, рассказывает Екатерина Стародубцева-Калачева, карьерный консультант и основатель кадрового агентства Hurma Recruitment.

Ошибки в резюме, которые могут оттолкнуть работодателя

Неправильный формат

Нередко соискатели составляют резюме по первому попавшемуся шаблону из интернета.

Однако стоит учитывать, что у каждого соискателя свой путь развития и собственный опыт, которые требуют определенных подходов. Поэтому, прежде чем начать подготовку резюме, следует подобрать наиболее подходящий формат. 

При выборе формата резюме кандидату следует подумать о том, какая информация будет наиболее интересна работодателю, учитывая должность и сферу. В зависимости от этого оформление бывает четырех типов:

  • Формат обратной хронологии. При его использовании места работы указываются от самого последнего к первому. Самый распространенный формат, который подходит кандидатам, желающим сделать акцент на опыте работы.
  • Функциональный. Делает фокус на навыках кандидата. Такой формат подходит тем, кто меняет сферу работы или имеет очень разнообразный опыт.
  • Комбинированный. Подходит тем, кто хочет рассказать о своем опыте на предыдущих местах работы и в то же время выделить навыки, которые удалось получить.
  • Таргетированный. Этот формат предполагает, что кандидат подстроит содержание резюме под запросы работодателя и конкретную вакансию.

Перечисление мягких навыков

Может, кандидат действительно коммуникабельный и ответственный, почему бы не упомянуть об этом?

Конечно, мягкие навыки важны, но лишь в определенной степени.

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Проблема в том, что к перечислению абстрактных качеств в резюме прибегают слишком часто. Особенно если не знают, что сказать. Поэтому большой список личных качеств может смутить работодателя и вызвать недоверие к кандидату.

  • Неправильно: «Могу работать в режиме многозадачности, умею работать в команде».
  • Правильно: «Руководил несколькими проектами в течение 2 месяцев и повысил их показатели на N%».

Акцент на обязанностях, а не на достижениях

Некоторые должности могут иметь целый ряд схожих задач.

Например, и менеджер по продажам, и официант общаются с клиентами на регулярной основе, однако их функционал сильно различается.

Поэтому, чтобы отличить свое резюме от массы похожих, лучше сделать акцент не на ежедневных задачах, а рассказать о достижениях и том, какой вклад вы внесли в развитие компании.

  • Неправильно: «На позиции менеджера по продажам еженедельно встречался с клиентами и заключал сделки».
  • Правильно: «За год работы на позиции менеджера по продажам закрыл самые крупные сделки в компании».
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Упоминание хобби, которые не связаны с работой

У каждого есть любимое занятие, и зачастую кандидаты думают, что его упоминание в резюме выделит их из общего списка претендентов на вакансию.

Когда менеджер по подбору персонала завален десятками или даже сотнями резюме на одну позицию, последнее, что его заинтересует — хобби кандидата. Ведь за определенный срок ему нужно хотя бы найти того, кто будет соответствовать требованиям компании.

Тем не менее, если ваше увлечение связано с работой, на которую вы претендуете, вы можете его указать. 

  • Неправильно: «Претендую на вакансию финансового аналитика, увлекаюсь садоводством и селекцией плодовых растений».
  • Правильно: «Претендую на вакансию финансового аналитика, увлекаюсь криптовалютами и слежу за ситуацией на фондовом рынке».
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Неуместные фото

Фото — обязательный атрибут резюме, помните, что на нем вы должны выглядеть профессионально. То есть, примерно так, как вы бы пошли на собеседование.

Сделайте себе портрет в деловом стиле: на светлом фоне и в одежде стиля business или business casual.

Ни при каких обстоятельствах не стоит использовать фото с отдыха, в пляжной одежде или групповые снимки, где плохо видно вас.


Слишком короткое или слишком длинное резюме

Нередко кандидаты пытаются уместить всю информацию о своем опыте на одну страницу или, наоборот, пишут как можно больше, а резюме в итоге выходит на шесть страниц. Так как же правильно выбрать длину резюме?

Самый комфортный размер резюме для ознакомления — примерно одна-две страницы. Но четкого правила в этом случае нет.

Главное — постараться вносить только релевантную информацию, не писать и не удалять лишнего. Старайтесь ориентироваться на то, что запрашивает работодатель в описании вакансии.

Обращайте внимание и на конечный результат. Например, если один абзац резюме съехал на третью страницу, поэкспериментируйте с шаблонами, чтобы избавиться от ощущения пустоты.

Даже человек в большим опытом работы может допустить одну из этих ошибок в своем резюме. Не нужно спешить отправлять его HR-специалисту, дайте себе несколько дополнительных минут, чтобы тщательно проверить всю информацию. Это существенно повысит шансы на обратную связь от работодателя.

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Фото на обложке: Unsplash

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