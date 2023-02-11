Ошибки в резюме, которые могут оттолкнуть работодателя

Резюме — пожалуй, самая ценная бумага для карьеры любого специалиста. Однако для многих его составление остается серьезной сложностью. О том, что в резюме может оттолкнуть работодателя и как избежать ошибок, рассказывает Екатерина Стародубцева-Калачева, карьерный консультант и основатель кадрового агентства Hurma Recruitment.

Неправильный формат

Нередко соискатели составляют резюме по первому попавшемуся шаблону из интернета.

Однако стоит учитывать, что у каждого соискателя свой путь развития и собственный опыт, которые требуют определенных подходов. Поэтому, прежде чем начать подготовку резюме, следует подобрать наиболее подходящий формат.

При выборе формата резюме кандидату следует подумать о том, какая информация будет наиболее интересна работодателю, учитывая должность и сферу. В зависимости от этого оформление бывает четырех типов:

Формат обратной хронологии. При его использовании места работы указываются от самого последнего к первому. Самый распространенный формат, который подходит кандидатам, желающим сделать акцент на опыте работы.

При его использовании места работы указываются от самого последнего к первому. Самый распространенный формат, который подходит кандидатам, желающим сделать акцент на опыте работы. Функциональный. Делает фокус на навыках кандидата. Такой формат подходит тем, кто меняет сферу работы или имеет очень разнообразный опыт.

Делает фокус на навыках кандидата. Такой формат подходит тем, кто меняет сферу работы или имеет очень разнообразный опыт. Комбинированный. Подходит тем, кто хочет рассказать о своем опыте на предыдущих местах работы и в то же время выделить навыки, которые удалось получить.

Подходит тем, кто хочет рассказать о своем опыте на предыдущих местах работы и в то же время выделить навыки, которые удалось получить. Таргетированный. Этот формат предполагает, что кандидат подстроит содержание резюме под запросы работодателя и конкретную вакансию.

Перечисление мягких навыков

Может, кандидат действительно коммуникабельный и ответственный, почему бы не упомянуть об этом?

Конечно, мягкие навыки важны, но лишь в определенной степени.

Проблема в том, что к перечислению абстрактных качеств в резюме прибегают слишком часто. Особенно если не знают, что сказать. Поэтому большой список личных качеств может смутить работодателя и вызвать недоверие к кандидату.

Неправильно : «Могу работать в режиме многозадачности, умею работать в команде».

: «Могу работать в режиме многозадачности, умею работать в команде». Правильно: «Руководил несколькими проектами в течение 2 месяцев и повысил их показатели на N%».

Акцент на обязанностях, а не на достижениях

Некоторые должности могут иметь целый ряд схожих задач.

Например, и менеджер по продажам, и официант общаются с клиентами на регулярной основе, однако их функционал сильно различается.

Поэтому, чтобы отличить свое резюме от массы похожих, лучше сделать акцент не на ежедневных задачах, а рассказать о достижениях и том, какой вклад вы внесли в развитие компании.

Неправильно : «На позиции менеджера по продажам еженедельно встречался с клиентами и заключал сделки».

: «На позиции менеджера по продажам еженедельно встречался с клиентами и заключал сделки». Правильно: «За год работы на позиции менеджера по продажам закрыл самые крупные сделки в компании».

Упоминание хобби, которые не связаны с работой

У каждого есть любимое занятие, и зачастую кандидаты думают, что его упоминание в резюме выделит их из общего списка претендентов на вакансию.

Когда менеджер по подбору персонала завален десятками или даже сотнями резюме на одну позицию, последнее, что его заинтересует — хобби кандидата. Ведь за определенный срок ему нужно хотя бы найти того, кто будет соответствовать требованиям компании.

Тем не менее, если ваше увлечение связано с работой, на которую вы претендуете, вы можете его указать.

Неправильно : «Претендую на вакансию финансового аналитика, увлекаюсь садоводством и селекцией плодовых растений».

: «Претендую на вакансию финансового аналитика, увлекаюсь садоводством и селекцией плодовых растений». Правильно: «Претендую на вакансию финансового аналитика, увлекаюсь криптовалютами и слежу за ситуацией на фондовом рынке».

Неуместные фото

Фото — обязательный атрибут резюме, помните, что на нем вы должны выглядеть профессионально. То есть, примерно так, как вы бы пошли на собеседование.

Сделайте себе портрет в деловом стиле: на светлом фоне и в одежде стиля business или business casual.

Ни при каких обстоятельствах не стоит использовать фото с отдыха, в пляжной одежде или групповые снимки, где плохо видно вас.

Слишком короткое или слишком длинное резюме

Нередко кандидаты пытаются уместить всю информацию о своем опыте на одну страницу или, наоборот, пишут как можно больше, а резюме в итоге выходит на шесть страниц. Так как же правильно выбрать длину резюме?



Самый комфортный размер резюме для ознакомления — примерно одна-две страницы. Но четкого правила в этом случае нет.

Главное — постараться вносить только релевантную информацию, не писать и не удалять лишнего. Старайтесь ориентироваться на то, что запрашивает работодатель в описании вакансии.

Обращайте внимание и на конечный результат. Например, если один абзац резюме съехал на третью страницу, поэкспериментируйте с шаблонами, чтобы избавиться от ощущения пустоты.

Даже человек в большим опытом работы может допустить одну из этих ошибок в своем резюме. Не нужно спешить отправлять его HR-специалисту, дайте себе несколько дополнительных минут, чтобы тщательно проверить всю информацию. Это существенно повысит шансы на обратную связь от работодателя.

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