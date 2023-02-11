Ошибки в резюме, которые могут оттолкнуть работодателя

Резюме — пожалуй, самая ценная бумага для карьеры любого специалиста. Однако для многих его составление остается серьезной сложностью. О том, что в резюме может оттолкнуть работодателя и как избежать ошибок, рассказывает Екатерина Стародубцева-Калачева, карьерный консультант и основатель кадрового агентства Hurma Recruitment.
Неправильный формат
Нередко соискатели составляют резюме по первому попавшемуся шаблону из интернета.
Однако стоит учитывать, что у каждого соискателя свой путь развития и собственный опыт, которые требуют определенных подходов. Поэтому, прежде чем начать подготовку резюме, следует подобрать наиболее подходящий формат.
При выборе формата резюме кандидату следует подумать о том, какая информация будет наиболее интересна работодателю, учитывая должность и сферу. В зависимости от этого оформление бывает четырех типов:
- Формат обратной хронологии. При его использовании места работы указываются от самого последнего к первому. Самый распространенный формат, который подходит кандидатам, желающим сделать акцент на опыте работы.
- Функциональный. Делает фокус на навыках кандидата. Такой формат подходит тем, кто меняет сферу работы или имеет очень разнообразный опыт.
- Комбинированный. Подходит тем, кто хочет рассказать о своем опыте на предыдущих местах работы и в то же время выделить навыки, которые удалось получить.
- Таргетированный. Этот формат предполагает, что кандидат подстроит содержание резюме под запросы работодателя и конкретную вакансию.
Перечисление мягких навыков
Может, кандидат действительно коммуникабельный и ответственный, почему бы не упомянуть об этом?
Конечно, мягкие навыки важны, но лишь в определенной степени.
Проблема в том, что к перечислению абстрактных качеств в резюме прибегают слишком часто. Особенно если не знают, что сказать. Поэтому большой список личных качеств может смутить работодателя и вызвать недоверие к кандидату.
- Неправильно: «Могу работать в режиме многозадачности, умею работать в команде».
- Правильно: «Руководил несколькими проектами в течение 2 месяцев и повысил их показатели на N%».
Акцент на обязанностях, а не на достижениях
Некоторые должности могут иметь целый ряд схожих задач.
Например, и менеджер по продажам, и официант общаются с клиентами на регулярной основе, однако их функционал сильно различается.
Поэтому, чтобы отличить свое резюме от массы похожих, лучше сделать акцент не на ежедневных задачах, а рассказать о достижениях и том, какой вклад вы внесли в развитие компании.
- Неправильно: «На позиции менеджера по продажам еженедельно встречался с клиентами и заключал сделки».
- Правильно: «За год работы на позиции менеджера по продажам закрыл самые крупные сделки в компании».
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Упоминание хобби, которые не связаны с работой
У каждого есть любимое занятие, и зачастую кандидаты думают, что его упоминание в резюме выделит их из общего списка претендентов на вакансию.
Когда менеджер по подбору персонала завален десятками или даже сотнями резюме на одну позицию, последнее, что его заинтересует — хобби кандидата. Ведь за определенный срок ему нужно хотя бы найти того, кто будет соответствовать требованиям компании.
Тем не менее, если ваше увлечение связано с работой, на которую вы претендуете, вы можете его указать.
- Неправильно: «Претендую на вакансию финансового аналитика, увлекаюсь садоводством и селекцией плодовых растений».
- Правильно: «Претендую на вакансию финансового аналитика, увлекаюсь криптовалютами и слежу за ситуацией на фондовом рынке».
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Неуместные фото
Фото — обязательный атрибут резюме, помните, что на нем вы должны выглядеть профессионально. То есть, примерно так, как вы бы пошли на собеседование.
Сделайте себе портрет в деловом стиле: на светлом фоне и в одежде стиля business или business casual.
Ни при каких обстоятельствах не стоит использовать фото с отдыха, в пляжной одежде или групповые снимки, где плохо видно вас.
Слишком короткое или слишком длинное резюме
Нередко кандидаты пытаются уместить всю информацию о своем опыте на одну страницу или, наоборот, пишут как можно больше, а резюме в итоге выходит на шесть страниц. Так как же правильно выбрать длину резюме?
Самый комфортный размер резюме для ознакомления — примерно одна-две страницы. Но четкого правила в этом случае нет.
Главное — постараться вносить только релевантную информацию, не писать и не удалять лишнего. Старайтесь ориентироваться на то, что запрашивает работодатель в описании вакансии.
Обращайте внимание и на конечный результат. Например, если один абзац резюме съехал на третью страницу, поэкспериментируйте с шаблонами, чтобы избавиться от ощущения пустоты.
Даже человек в большим опытом работы может допустить одну из этих ошибок в своем резюме. Не нужно спешить отправлять его HR-специалисту, дайте себе несколько дополнительных минут, чтобы тщательно проверить всю информацию. Это существенно повысит шансы на обратную связь от работодателя.
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Фото на обложке: Unsplash
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