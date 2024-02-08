Ограничения ЦБ по ипотеке с 1 марта: как обеспечить себе «да» от банка

Во второй части колонки основатель девелоперской компании Devs Group и бизнес-школы по недвижимости ProRealtor Виктор Лапин рассказал, что делать, если вам не повезло и банк отказал в кредите. Эксперт поделился конкретными шагами, которые помогут изменить решение банка: суровое «нет» сменится на дружелюбное «да».

Продолжаем говорить про ипотеку. В первой части материала мы рассказали , что с первого марта 2024 года Банк России внедряет новые нормы для ипотечного кредитования , которые усложнят процесс одобрения кредита. Размер процентной ставки будет зависеть от размера первоначального взноса и наличия других кредитов у заёмщиков.

Почему мне могли отказать в ипотеке

Когда дело доходит до ипотеки, банки превращаются в настоящих детективов. Они тщательно изучают вашу кредитную историю, и если в прошлом обнаруживается что-то, что вызывает сомнения, они могут без колебаний вам отказать. Рассмотрим, что именно может повлиять на решение банка.

Недостаточный официальный доход. Банки оценивают вашу финансовую способность выплачивать кредит. Если ваш официальный доход не соответствует требованиям банка или не позволяет покрыть ежемесячные выплаты, это может стать причиной отказа.

Недостоверная или неполная информация. Недостоверная или неполная информация при заполнении анкеты или подача сомнительных документов может вызвать недоверие со стороны банка. Например, если пытаетесь скрыть сторонние финансовые обязательства или выдаёте ложную информации о доходах.

Неподходящая недвижимость. Банки также оценивают выбранное вами жильё. Если оно в плохом состоянии: требует существенного ремонта или не соответствует стандартам безопасности, банк может отказать в ипотеке из-за рисков, связанных с будущей неликвидностью объекта недвижимости.

Плохая кредитная история. Негативная кредитная история: просрочённые платежи, долги или банкротство могут сильно повлиять на решение банка и стать основной причиной отказа по ипотеке.

Нулевая кредитная история. Отсутствие кредитной истории может создать трудности при получении ипотеки. Банки предпочитают заёмщиков с положительной кредитной историей, которая подтверждает, что они могут своевременно вносить платежи.

Просрочки по другим кредитам. Просрочки по кредитам из «прошлого» будут серьёзным сигналом для банка. Часто они свидетельствуют о неплатёжеспособности или безответственности заёмщика.

Большая кредитная нагрузка. Если ваша текущая кредитная нагрузка слишком велика, банк будет опасаться, что с добавлением ипотечного кредита ваши финансовые обязательства станут слишком тяжёлыми. В таком случае, скорее всего, ещё один кредит вам не дадут.

Работодатель с проблемами. Если у вашего работодателя есть серьёзные финансовые или правовые проблемы, это вызовет тревогу у банка. Банк может опасаться нестабильности вашего дохода из-за проблем в компании и отказать в кредите.

Большое количество отказов в других банках. Отказ в кредите — негативный показатель для других банков. Это знак, что нужно тщательнее проверять заёмщика. Процесс проверки может затянуться на месяцы, а при подтверждении неустойчивой финансовой ситуации вам, скорее всего, откажут. Даже если по другим параметрам всё будет гладко.

Штрафы ГИБДД. Неуплаченные штрафы ГИБДД иногда влияют на решение банка, и тот отказывает в кредите. Для банка просроченные платежи по штрафам — индикатор финансовой дисциплины и ответственности заёмщика.

Долг за коммунальные услуги. Задолженность по коммунальным услугам увеличит сомнения в финансовой устойчивости заёмщика. Банк может посчтать, что такие долги приведут к дополнительным финансовым трудностям при выплате ипотеки.

Налоговые задолженности. Неуплата налогов может вызвать негативную реакцию банка. Банк не хочет связываться с клиентами, у которых есть задолженности перед налоговой службой.

Долг по алиментам. Невыплата алиментов может свидетельствовать о финансовых трудностях заёмщика и вызвать беспокойство у банка относительно его способности регулярно выплачивать кредит.

В ситуации отказа не стоит отчаиваться, ведь можно подать заявку повторно. Перед этим, конечно, стоит попробовать повысить свои шансы на одобрение, выполнив некоторые из условий, о которых рассказали выше.

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Когда лучше подать заявку на ипотеку после отказа

После отказа в ипотеке нужно проанализировать причины отказа и продумать шаги по их устранению. Если проблемы были связаны с финансовыми трудностями, стоит поработать над их решением: урегулировать задолженности и привести в порядок документы для улучшение кредитной истории.

Время, которое стоит выждать между отказом и повторной подачей на ипотеку, — примерно три месяца. Этого хватит, чтобы решить часть текущих вопросов, и продемонстрирует банку положительные изменения в вашей финансовой ситуации. Позитивная динамика будет значить для банка многое.

Больше общайтесь с банком в процессе устранения проблем, чтобы понять конкретные требования и рекомендации. Это также продемонстрирует вашу финансовую надёжность и повысит шансы на успешное получение ипотечного кредита в будущем.

Главное, что стоит учесть: бюрократия — это отдельный мир, в котором действуют свои правила. А значит, для получения ипотеки придётся им соответствовать.

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Как повторно подать заявку на ипотеку

Для того чтобы банк сказал вам «да», нужно соответствовать большому количеству условий. Пройдёмся по каждому пункту, чтобы у кредитора не возникло к вам вопросов. Конечно, уже существуют похожие памятки, однако их стоит расширить, чтобы увеличить шанс на одобрение ипотеки.

Закажите отчёт БКИ и изучите свою кредитную историю. Первый шаг перед повторной подачей на ипотеку — заказ отчёта в Бюро кредитных историй (БКИ). Это документ, который даёт полную информацию о вашей кредитной истории. Тщательно изучите все записи в отчёте, включая кредиты, просрочки и текущие задолженности. Это поможет вам понять, какие аспекты вашей кредитной истории могут повлиять на решение банка. Обязательно проверьте на ошибки: иногда они могут содержаться в отчётах. Убедитесь, что все данные верны, и в случае обнаружения ошибок уведомите БКИ для их исправления.

Погасите микрозаймы. Определите, какие микрозаймы у вас есть на данный момент. Рассмотрите их суммы, процентные ставки и сроки погашения. Разработайте стратегию по погашению микрозаймов. Конечно, за счёт огромных процентов их вряд ли удастся погасить разом. Поэтому приоритетом должны быть те займы, у которых самые высокие процентные ставки. Если у вас возникают трудности с погашением микрозаймов, то стоит обратиться к кредиторам. Возможно, они предоставят вам план рефинансирования или отсрочки платежей. И, конечно же, убедитесь, что все погашения фиксируются в вашей кредитной истории. Это покажет банку вашу финансовую ответственность.

Закройте кредитные карты. Несмотря на то что кредитные карты часто используются в качестве основных, средства, списанные с них считаются кредитными обязательствами. Поэтому рекомендуем закрыть их хотя бы на время процедуры одобрения ипотеки. Первым делом проанализируйте ваши кредитные карты: определите оставшиеся балансы, процентные ставки и лимиты по каждой карте. Решите, какие карты лучше сохранить, а от каких избавиться, и сделайте это. А ещё не забудьте погасить все задолженности по закрытым картам.

Найдите дополнительные источники дохода. Это может быть подработка, например, фриланс. Если у вас есть дополнительное недвижимое имущество, рассмотрите его сдачу в аренду. Это может приносить дополнительный доход. Только не забудьте встать на учёт, чтобы отчислять налоги. Иначе у банка могут появиться вопросы.

Кроме того, в аренду можно сдавать и автомобиль: учитывая трафик такси, такая услуга может быть востребована. С учётом внесения новых источников дохода в финансовый план, вы сможете стать более надёжным заемщиком для банка.

Выберите кредитные условия, под которые максимально подходите. Тщательно проанализируйте свою текущую финансовую ситуацию, включая доходы, расходы, задолженности и сбережения. После чего рекомендуем обратить внимание на специальные условия. Если вы работаете в IT-сфере или военным, то вам предложат льготные условия ипотеки. При этом не забудьте узнать, какой из критериев для банка более важный: кредитная история, стабильность доходов или уровень первоначального взноса.

Станьте зарплатным клиентом банка, в котором хотите взять ипотеку. Данный пункт выглядит довольно малозначимым. Хотя на деле лояльность банку сделает вас более надёжным заёмщиком, особенно если вы давно с ним сотрудничаете. Рассмотрите возможность открытия зарплатного счёта в том банке, в котором хотите оформить ипотеку. Кроме того, некоторые банки дают льготы своим зарплатным клиентам, что может также сыграть вам на руку.

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Что ещё можно сделать, чтобы увеличить свои шансы на одобрение кредита

Придерживаясь советов из списка выше, вы сможете получить одобрение при повторной заявке на ипотеку. Но если вы хотите перестраховаться, то не забудьте о следующих моментах:

Увеличьте первоначальный взнос. Чтобы увеличить первоначальный взнос, осмотрите свой бюджет и найдите возможности для экономии. Рассмотрите дополнительные источники дохода. Подумайте о продаже или аренде ненужных активов: например, недвижимости или автомобиля. Это позволит вам сформировать более значительный первоначальный взнос, что может положительно сказаться на решении банка.

Привлеките платежеспособных поручителей. Обратитесь к близким, которые могут стать поручителями. Подойдите к этому вопросу ответственно, объяснив потенциальным поручителям свои планы и уверив в надёжности этого шага. Подчеркните стабильность своей финансовой ситуации, что уменьшит риски для поручителей.

Оформите ипотеку на более длительный срок. Если необходим более длительный срок кредита, обоснуйте свою просьбу банку. Поясните изменения в финансовой ситуации или необходимость снижения ежемесячных платежей. Проведите сравнение различных вариантов кредитования и выберите тот, который соответствует вашим новым финансовым стратегиям.

Возьмите кредит. Если вам отказывают из-за отсутствия кредитной истории, то постарайтесь быстро её создать. Пусть это будут небольшие кредиты, например, на бытовую технику. В таком случае вы покажете свою кредитоспособность. Однако если вы часто пользуетесь услугами микрофинансовых организаций, это может показать вас как человека, имеющего финансовые проблемы.

Укажите только правдивую информацию. Несмотря на то что данный пункт среди всех остальных выглядит наивно, он один из самых важных. Ведь только с достоверной информацией банк сможет оценить вас как трудоспособного и платёжеспособного гражданина.

Важно понимать, что отказ в ипотеке не является катастрофой, а наоборот, может стать новым началом. Повторная подача на ипотеку открывает множество возможностей для коррекции стратегии, улучшения финансового положения и достижения желаемой цели.

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