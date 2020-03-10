Биометрия vs медицинские маски: как борьба с эпидемией помогает развитию технологий

Александр Горшков, директор по развитию Iris Devices (резидента «Сколково»), рассказывает, как под влиянием эпидемии и борьбы с ней эволюционируют технологии в области биометрии.

Мы являемся свидетелями глобальной эпидемии коронавируса 2019-nCoV. Для противодействия его распространению многие носят медицинскую маску — это становится обычной вещью или даже необходимостью.

Эпидемия коронавируса в Китае

Причина повышенного внимания к коронавирусу, от которого в этом году погибло меньше людей, чем от обычного гриппа за тот же период времени, — высокая смертность среди заразившихся. По статистике, от гриппа ежегодно умирает от 10 до 20 человек на 100 тысяч инфицированных, а смертность от коронавируса превышает 2300 смертей на 100 тысяч.

Ответом на эпидемию стало повсеместное использование индивидуальных средств защиты. В Китае в разгар эпидемии на законодательном уровне запретили выходить из дома без защитной маски. Эти меры позволили остановить лавинообразное распространение инфекции.

Но при этом важным элементом общественной безопасности в Китае и других странах являются системы распознавания лиц. Эта технология стала неотъемлемой частью городской инфраструктуры: камеры видеонаблюдения располагаются на улицах и в аэропортах, на границе и в магазинах, в гостиницах и на стадионах.

Идентификация по лицу используется не только для предотвращения преступлений путем выявления и отслеживания преступников, но также применяется для поиска нарушителей карантина и цепочки контактов с ними.

Профилактические меры и проблемы идентификации

Ситуация вызвала сбои в работе систем биометрической идентификации. Трудно идентифицировать людей, носящих медицинские маски, констатирует abacus. Многие не могут разблокировать телефоны при помощи распознавания лица или совершить биометрический платеж.

Маски создают трудности для китайской системы распознавания лиц, которая используется при подтверждении оплаты и для обеспечения порядка в общественных местах. Центральный банк Китая призывает финансовые организации не убеждать людей снимать маску для выполнения платежа.

Брюс Ли (Bruce Lee), менеджер по продукции Huawei, сообщил, что при разработке своего флагманского смартфона Mate 20 Pro компания изучала возможность распознавания лиц, закрытых маской: «Для глаз и головы слишком мало характерных точек, поэтому обеспечить безопасность невозможно. Мы отказались от разблокировки по лицу, закрытому маской или шарфом. По этой же причине мы по-прежнему сохраняем распознавание отпечатков пальцев параллельно с 3D-распознаванием лица на наших телефонах».

Другая китайская компания — SenseTime — сообщает, что разработала систему распознавания лиц, которая может идентифицировать людей, носящих маски. Технология с точностью в 99% может идентифицировать человека на расстоянии двух метров.

Каждый считыватель может хранить до 50 тысяч изображений лица, и для его работы не требуется подключение к интернету.

LG CNS, дочерняя компания LG, объявила о развертывании этого решения для 26 проходных главного офиса в Сеуле для замены идентификационных карт.

Для выявления людей с симптомами заболевания коронавирусом компания Megvii разработала систему, которая объединяет тепловизионные камеры для бесконтактного измерения температуры и идентификацию людей по геометрии тела и лица. Это решение уже развернуто на одной из станций метро в Пекине.

Компания Dermalog, поставщик биометрической системы пограничного контроля, разработала специальную камеру, которая полностью интегрирована в тайскую систему контроля въезда-выезда. Она автоматически измеряет температуру пересекающего границу. Высокая точность определения температуры на расстоянии до 1,5 м — выдающаяся особенность этой системы.

Для надежной работы большинства алгоритмов распознавания лиц необходимо, чтобы лицо было максимально открытым. В феврале этого года в докладе на форуме «Технологии безопасности» сообщали об отечественном решении, которое успешно идентифицировало людей в медицинских масках. Но подробностей об объеме тестовой базы и точности идентификации не сообщили.

Вероятность неудачного распознавания увеличивается, если на маске присутствуют декоративные элементы, такие как принты, сильно выраженная текстура, логотип производителя, абстрактный узор или комический рисунок.

Ясно, что сценарий, в котором каждый прохожий в многомиллионном городе носит маску, не предвиделся и не проверялся во время тестирования систем. Однако такой сценарий — уже реальность.

В аэропортах КНР были замечены граждане с пластиковыми бутылками, пакетами и мотоциклетными шлемами на головах. Вопреки насмешкам в соцсетях, специалисты отмечают, что, так как вирус распространяется воздушно-капельным путем, подобная защита от заражения относительно эффективна. В аэропортах и на борту самолета к таким людям относятся с пониманием. И эти меры защиты тоже не позволяют осуществить идентификацию по лицу.

Современные системы распознавания лиц станут бесполезны, если большинство людей будут пользоваться маской. Полагаться на результаты идентификации при таком сценарии невозможно, поскольку процент ложных срабатываний резко возрастет.

В такой ситуации стоит более детально посмотреть на систему идентификации по радужной оболочки глаз.

Этот способ полностью бесконтактен, как и идентификация по лицу, а алгоритмы распознавания по радужной оболочке признаны одними из самых надежных. До последнего времени главным недостатком идентификации по радужке оставалась высокая стоимость сканирующих устройств, но эту проблему китайские специалисты успешно решили.

Вместо заключения

Глобализация привела к частому передвижению людей на большие расстояния, будь то поездки из одного города в другой или длительные трансграничные перелеты. Скорость перемещения людей и, как следствие, скорость распространения вирусов, поражают воображение.

Несмотря на все меры, коронавирус распространился за пределы Китая. На момент написания статьи случаи заражения вирусом зафиксированы более чем в 90 странах.

На европейском континенте больше всего от инфекции пострадали жители Италии. По информации BBC, неизвестно, как в Италии возникла эта вспышка — без видимых непосредственных контактов с людьми, прибывшими из азиатских стран.

В Пизанском университете считают, что коронавирус начал циркулировать в конце января, когда перелеты еще не были ограничены и инфицированные могли, сами того не зная, распространять вирус. Журналист Сергей Иезуитов предполагает, что вирус мог быть занесен не только туристами, но и многочисленными беженцами. Италия стала первой в Европе и третьей страной в мире (после Китая и Южной Кореи) по числу официальных случаев заражения коронавирусом.

Предотвратить распространение вируса можно только контролируя миграционные потоки и усилив пограничный контроль. Одним из вариантов решения этой задачи может быть внедрение надежной мультифакторной биометрической идентификации.

Наряду с идентификацией по лицу все чаще появляются системы идентификации на основе радужной оболочки: в аэропортах, на транспортных вокзалах и пунктах пересечения границ, где биометрические технологии используются для национальных программ идентификации, контроля и управления миграционными потоками.

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